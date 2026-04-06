Annoncé en grande pompe lors des Game Awards 2021, Star Wars Eclipse s’est depuis fait particulièrement discret. Le projet de Quantic Dream, connu pour ses expériences narratives ambitieuses, reste entouré de mystère, avec très peu d’informations officielles depuis sa révélation.La dernière communication du studio parisien se voulait rassurante, évoquant un développement toujours en cours aux côtés d’autres projets, tout en promettant d’en montrer davantage « dans le futur ». Mais en coulisses, la réalité semble bien différente.Selon plusieurs sources proches du dossier, le développement de Star Wars Eclipse avancerait à un rythme particulièrement lent. Certains évoquent même « très peu de progrès sur plusieurs mois », malgré le fait qu’une partie importante du jeu soit déjà réalisée. Les étapes restantes poseraient cependant problème, ralentissant fortement l’ensemble du processus.En l’état actuel, le titre serait encore à plusieurs années d’une sortie potentielle. Une situation qui soulève des interrogations sur la gestion du projet, mais aussi sur les moyens mis à disposition.Des discussions auraient bien eu lieu concernant un renforcement des équipes de développement, mais NetEase, propriétaire du studio, aurait choisi de temporiser. L’entreprise préférerait attendre de clarifier sa stratégie à long terme avant d’investir davantage dans le projet.En parallèle, l’avenir de Star Wars Eclipse serait désormais étroitement lié aux performances commerciales d’un autre jeu du studio, Spellcasters Chronicles, récemment lancé en accès anticipé. Les revenus générés par ce dernier pourraient en effet servir à financer la suite du développement.Cette dépendance financière soulève une inquiétude majeure : en cas d’échec commercial de Spellcasters Chronicles (ce qui est pratiquement acté), NetEase pourrait revoir ses priorités et réduire, voire stopper, son soutien à Quantic Dream. Une décision qui mettrait directement en péril l’avenir de Star Wars Eclipse.