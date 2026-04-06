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Star Wars Eclipse : un avenir plus flou que jamais


Annoncé en grande pompe lors des Game Awards 2021, Star Wars Eclipse s’est depuis fait particulièrement discret. Le projet de Quantic Dream, connu pour ses expériences narratives ambitieuses, reste entouré de mystère, avec très peu d’informations officielles depuis sa révélation.

La dernière communication du studio parisien se voulait rassurante, évoquant un développement toujours en cours aux côtés d’autres projets, tout en promettant d’en montrer davantage « dans le futur ». Mais en coulisses, la réalité semble bien différente.

Selon plusieurs sources proches du dossier, le développement de Star Wars Eclipse avancerait à un rythme particulièrement lent. Certains évoquent même « très peu de progrès sur plusieurs mois », malgré le fait qu’une partie importante du jeu soit déjà réalisée. Les étapes restantes poseraient cependant problème, ralentissant fortement l’ensemble du processus.

En l’état actuel, le titre serait encore à plusieurs années d’une sortie potentielle. Une situation qui soulève des interrogations sur la gestion du projet, mais aussi sur les moyens mis à disposition.

Des discussions auraient bien eu lieu concernant un renforcement des équipes de développement, mais NetEase, propriétaire du studio, aurait choisi de temporiser. L’entreprise préférerait attendre de clarifier sa stratégie à long terme avant d’investir davantage dans le projet.

En parallèle, l’avenir de Star Wars Eclipse serait désormais étroitement lié aux performances commerciales d’un autre jeu du studio, Spellcasters Chronicles, récemment lancé en accès anticipé. Les revenus générés par ce dernier pourraient en effet servir à financer la suite du développement.

Cette dépendance financière soulève une inquiétude majeure : en cas d’échec commercial de Spellcasters Chronicles (ce qui est pratiquement acté), NetEase pourrait revoir ses priorités et réduire, voire stopper, son soutien à Quantic Dream. Une décision qui mettrait directement en péril l’avenir de Star Wars Eclipse.
Insider Gaming - https://insider-gaming.com/star-wars-eclipse-development-is-very-slow-going/
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    posted the 04/06/2026 at 06:32 PM by altendorf
    comments (9)
    vyse posted the 04/06/2026 at 06:36 PM
    Le projet puant.. c'est dead ; le moteur sera déjà rincé, les équipes essorées bref on sait très bien comment ça va finir..
    natedrake posted the 04/06/2026 at 06:38 PM
    Pourquoi Quantic a pas continué avec Sony après Detroit ? Je me souviens que Cage était même chaud pour un rachat.
    altendorf posted the 04/06/2026 at 06:42 PM
    natedrake Quantic Dream était dans la sauce avec l'harcèlement de certains employés et Shuhei Yoshida n'avait pas apprécié une proposition de David Cage dans Detroit pour la présence d'une histoire avec un robot sexuel.
    jenicris posted the 04/06/2026 at 06:42 PM
    Le jeu a peu de chances de sortir en gros
    natedrake posted the 04/06/2026 at 06:44 PM
    altendorf Ah ok, merci pour l'info.
    vyse posted the 04/06/2026 at 06:45 PM
    natedrake Cage voulait garder les ip ce que Sony refusait catégoriquement ; en plus Sony n'a pas été ultra satisfait des ventes ; après 3 jeux ça suffisait altendorf ce n'est pas ce que j'avais lu ; les histoires de harcèlement sont arrivées après selon moi
    cyr posted the 04/06/2026 at 06:49 PM
    jenicris ça pue l'abandon. Si le projets avance pas, il y a bien un moment où il vont arrêter d'injecter de l'argent.....


    Bref, a moins d'un miracle.
    altendorf posted the 04/06/2026 at 06:49 PM
    vyse C'est un mix de tout, tu n'as pas faux dans ce que tu dis
    abookhouseboy posted the 04/06/2026 at 07:00 PM
    natedrake Personnellement je pense que c'est très cher d'obtenir la licence Star Wars, et que sortir le jeu sur un seul support ne serait pas rentable.

    Sony a déjà des contrats avec Disney pour des exclusivités Marvel, et les leaks d'Insomniac nous apprenaient que Sony doit payer des pénalités à Disney si les jeux n'atteignent pas un certain seuil de vente.
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