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Capcom - Les saoudiens continuent de grignoter les parts


Petite brève, on apprend ce matin que l'Electronic Gaming Development Company (EGDC), un fond d'investissement saoudien, vient d'acquérir 5% de Capcom. Ce sont eux qui ont notamment rachète SNK

Sachant que le Saudi Public Investment Fund (PIF) possède déjà également 5% de l'éditeur.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/saudi-arabian-investment-firm-that-owns-snk-has-acquired-a-significant-stake-in-capcom/
    tags : capcom
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    posted the 03/16/2026 at 11:03 AM by masharu
    comments (8)
    ducknsexe posted the 03/16/2026 at 11:36 AM
    Le prochain resident evil 10 et pragmata 2 en Arabie saoudite
    altendorf posted the 03/16/2026 at 11:38 AM
    Le PIF n’a plus de parts dans Capcom, elles ont été directement transférer au Savvy Games Group (qui appartient toujours à l’Arabie saoudite).

    Par contre c’est « marrant » de les voir encore utiliser l’EDGC alors que l’Arabie saoudite disait il y a encore quelques jours vouloir désormais tout faire passer par le SGC car c’est là que l’Arabie saoudite centralise toutes ses acquisitions et investissements dans le gaming et l’esport.
    rogeraf posted the 03/16/2026 at 11:49 AM
    Wallah ca va plus
    kikoo31 posted the 03/16/2026 at 11:51 AM
    Chun li en niqab
    wiikdydust posted the 03/16/2026 at 11:52 AM
    On aura d'autre futur collaboration entre ses 2 boîtes que Sf6.

    Bientôt metal slug dans resident evil en mode mercenaire.

    Tout la communauté FGC attend Capcom vs SNK 3.
    keiku posted the 03/16/2026 at 11:57 AM
    l'occident détruit tout
    thejoke posted the 03/16/2026 at 12:07 PM
    Ronaldo en dlc dans street fighter
    marchand2sable posted the 03/16/2026 at 12:22 PM
    Le président de Capcom a dit qu’il ne vendra jamais la boite. Et les entreprises japonaises sont protégées par des lois strictes de leur pays qui les protègent. Ils vont juste grignoter des parts mais s’ils ont pour objectif d’avoir la boîte, ils rêvent debout ces Saoudiens.
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