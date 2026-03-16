Petite brève, on apprend ce matin que l'Electronic Gaming Development Company (EGDC), un fond d'investissement saoudien, vient d'acquérir 5% de Capcom. Ce sont eux qui ont notamment rachète SNK
Sachant que le Saudi Public Investment Fund (PIF) possède déjà également 5% de l'éditeur.
Par contre c’est « marrant » de les voir encore utiliser l’EDGC alors que l’Arabie saoudite disait il y a encore quelques jours vouloir désormais tout faire passer par le SGC car c’est là que l’Arabie saoudite centralise toutes ses acquisitions et investissements dans le gaming et l’esport.
Bientôt metal slug dans resident evil en mode mercenaire.
Tout la communauté FGC attend Capcom vs SNK 3.