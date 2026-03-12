accueil
zboubi480
articles : 7
7
visites since opening : 16824
16824
zboubi480
> blog
Projet Helix vs Playstation 6
Voici un exemple de rendu graphique de la différence qu'il y aura entre le Projet Helix et la Playstation 6.
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 03/12/2026 at 09:22 AM by
zboubi480
comments (
117
)
zekk
posted
the 03/12/2026 at 09:24 AM
sur base de ?
ouroboros4
posted
the 03/12/2026 at 09:24 AM
Dingue les consoles sont déjà disponibles apparement
icebergbrulant
posted
the 03/12/2026 at 09:25 AM
C’est la PS6 qui gagne
L’écriteau électrique de la vitrine est + lumineux
shanks
posted
the 03/12/2026 at 09:26 AM
Heu, on a strictement aucune idée de ce que pourront offrir les outils une fois optimisés dans 2 ans, ni même les effets d’évolution du PSSR et de l'AMD Diamond, mais ça fait déjà des comparos ?
jenicris
posted
the 03/12/2026 at 09:28 AM
zekk
de rien du tout
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 09:28 AM
shanks
Ray Tracing vs Path Tracing
bgame93
posted
the 03/12/2026 at 09:31 AM
aozora78
posted
the 03/12/2026 at 09:34 AM
Bizaremment ça parle pas de prix théorique.
zekk
posted
the 03/12/2026 at 09:37 AM
jenicris
Ils nous refont une serie Xbox... comme s'ils n'avaient pas retenu la leçon...
grospich
posted
the 03/12/2026 at 09:41 AM
Ça a pas beaucoup évolué, ça ressemble graphiquement à RE9.
ootaniisensei
posted
the 03/12/2026 at 09:43 AM
Entre ceux qui fantasmes une 5080 pour 600 euro et ceux qui comment déjà à dire que la PS6 serait plus puissante que la Helix on va encore se tape la zumba habituelle de pré sortie de console......
zekk
posted
the 03/12/2026 at 09:47 AM
ootaniisensei
t ceux qui comment déjà à dire que la PS6 serait plus puissante que la Helix
Désolé, mais pour le coup personne ne dit ça... pour le moment ça va que dans un sens !
guiguif
posted
the 03/12/2026 at 09:48 AM
source : tkt frère
keiku
posted
the 03/12/2026 at 09:51 AM
Check Fact : Plus ca manque de jeu ca crée des comparatifs...
edgar
posted
the 03/12/2026 at 09:52 AM
Source : Mes deux grosses couilles frère.
supasaiyajin
posted
the 03/12/2026 at 09:54 AM
N'empêche, j'ai l'impression d'entendre ça à chaque génération, que la prochaine Xbox va être surpuissante et au final la différence est minime. D'ailleurs, c'est pas DF qui a dit récemment qu'au vu des specs leakées, l'écart ne serait probablement pas énorme entre les deux ?
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 09:55 AM
Digital Foundry va être déserté par les possesseurs de Playstation 6
A un moment les gars, vous parlez de la différence de tarifs entre les 2 consoles...OK ! Projet Helix sera plus chère....mais il est bien annoncé aussi que le Projet Helix sera bien plus puissant. Cela va de paire
Donc oui, Voici le genre de différence qu'il y aura entre les 2 consoles
nyseko
posted
the 03/12/2026 at 09:55 AM
Ce que l'image essaye de dire c'est qu'une version avec du path tracing aura une meilleur illumination globale avec lumières et ombres plus diffus qu'une version avec raytracing classique.
Après bon, a voir ce que le path tracing implique aussi comme compromis, probablement une résolution et un framerate plus réduit.
jenicris
posted
the 03/12/2026 at 09:57 AM
zekk
a chaque gen c'est pareil
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 09:57 AM
nyseko
en fin 1 qui a compris
Merci
ouroboros4
posted
the 03/12/2026 at 09:58 AM
zboubi480
à donc du coup tu avoues qu'elle sera plus cher.
Si ya un écart de 300 400 euros avec la PS6 en voyant l'image on va rire
taiko
posted
the 03/12/2026 at 09:59 AM
Du coup la ps6, c'est une ps5?
Non mais c'est navrant.
Ça y'est on est déjà parti dans les délires de la new gen.
Ça n'a pas suffit les précédentes gen de se comparer la taille pour au final sortir des jeux techniquement moins abouti qu'un tlou 2 ou rdr2?
Stop les articles de merde sur la helix. C'est sur de la com. Et en l'état Microsoft a tout à prouver aujourd'hui. Y'a quand même de grandes chances que ça fasse un four et qu'ils passent full éditeur donc on va se détendre
blindzorro
posted
the 03/12/2026 at 10:00 AM
Et l'article le plus débile de l'année reviens à !
Surtout que les première rumeur parle des méme SOC, méme RDNA 5 et meme Zen 6. Juste le nombre de coeur GPU et la frequence du CPU qui changera, ainsis que la ram. Donc en gros, il faudra s'attendre à des différence de réso et de framerate, mais visuelement les jeux utiliseront probablement les meme technique graphique, donc voir la diff sur une image pourrave comme ça...
blindzorro
posted
the 03/12/2026 at 10:02 AM
zboubi480
nyseko
Les deux console seront sous RDNA 5, donc les deux suporteront de bonne manière le path tracing. Jamais il y aura du path tracing sur Helix et pas sur Ps6, juste avce une meilleure réso et un meilleure framerate si vraiment elle est plus puissante.
keiku
posted
the 03/12/2026 at 10:03 AM
zboubi480
mais il est bien annoncé aussi que le Projet Helix sera bien plus puissant.
le réelle problème aujourd'hui c'est que l'écart entre le visuel et la puissance devient de plus en plus faible... et pour les jeux c'est pareil c'est scaler sur la console la plus faible a savoir la switch 2 pour cette gen...
donc du coup de la puissance pour de la puissance, ca ne sert pas a grand chose surtout si le prix est plus haut, ce qu'il faut pour être au top c'est être le moins cher sans être le moins puissant, pour que les gens profite du meilleurs rapport qualité prix, c'est pour ca que la séries S c'est mieux vendue que la X... et a l'époque d'aujourd'hui 500 euro c'est déja limité, pour les ventes niveau grand publique
romgamer6859
posted
the 03/12/2026 at 10:04 AM
Est-on certain qu'il y aura des différences?
walterwhite
posted
the 03/12/2026 at 10:06 AM
Les fanboy Xbox sont revigorés et sont sortis de leur trou pour une dernière danse, ça fait plaisir.
Pour 400€ minimum de moins, l’image du bas me convient très bien
Ah ces pro-m
niflheim
posted
the 03/12/2026 at 10:08 AM
Une comparaison digne d'un pro PC ! en même temps Helix est un
PC
taiko
encore une preuve avec The Last of Us Part I vs RE Requiem sur le rendu graphique
https://www.youtube.com/watch?v=2GjJ4rxNpCo
Sur le rendu des modèles, il y a pas photo non plus
https://www.youtube.com/watch?v=de6jcw45WuI
Vivement Intergalactic qui va faire fermer des bouches, et qui lui aura des vrais reflets dans les miroirs. Naughty Dog va vous montrer la next gen en avant-première.
ouroboros4
posted
the 03/12/2026 at 10:08 AM
zboubi480
avec des si on fait aussi des articles bidons sur base de rien
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 10:09 AM
ouroboros4
avec des "si", on mettrait Paris en bouteille
blindzorro
https://i.postimg.cc/3RNtDL0m/Screenshot-20260312-101844-X.jpg
On parle aujourd'hui d'un développement sur PC et Playstation 6....Le Projet Helix ne sera plus tributaire d'un développement optimisé sur Playstation puis porté sur Xbox.
On le voit bien aujourd'hui sur les comparatifs Xbox Series X et PS5 : ca tourne un peu mieux sur Series X
ouroboros4
posted
the 03/12/2026 at 10:11 AM
walterwhite
mais c'est ça
Personne va payer 400 euros de plus juste pour ça
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 10:15 AM
blindzorro
https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1r5vo0r/ps6_wont_use_full_rdna_5_gpu_architecture/?tl=fr
Non pas le même RDNA5....
zekk
posted
the 03/12/2026 at 10:16 AM
zboubi480
haaa le retour des fameuses fausses rumeurs sur la ps6... vous avez vraiment, mais vraiment rien appris
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 10:17 AM
ouroboros4
tu dis ça à un mec qui a claqué 900 euros dans une PS5 Pro qui ne propose aujourd'hui pratiquement pas de différence avec la PS5 standard ??? Mais
keiku
posted
the 03/12/2026 at 10:17 AM
zboubi480
On le voit bien aujourd'hui sur les comparatifs Xbox Series X et PS5
statistiquement la différence visuelle est entre 0 et 3% sur le visuel de sortie pour 20% de puissance brut en plus pour la xbox et un prix de 50 euro de plus qu'une ps5 normal, a savoir donc invisible pour le commun des mortels en jeu, pour un prix plus élever et une consommation électrique plus élevée aussi
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 10:19 AM
zekk
c'est marrant
Quand Kepler parle du prix et de la date de sortie, c’est la vérité mais quand ca parle d'une version RDNA5 pas complète sur PS6, c’est de la fausse rumeur
walterwhite
posted
the 03/12/2026 at 10:22 AM
zboubi480
PSSR 2.0, 2To de stockage, du 4k / 60fps sur quasiment tous les jeux mais tranquille, c'est pratiquement rien.
Et accessoirement y'a pas grand chose à dire sur SONY qui sort des jeux de qualités malgré son arc GaaS qui a foutu la merde.
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 10:22 AM
keiku
oui et elle sera bien plus importante quand cela ne sera plus un portage Playstation sur Xbox
Quand se sera un portage PC sur PS6, on en reparlera
zekk
posted
the 03/12/2026 at 10:22 AM
zboubi480
Quand Kepler parle du prix et de la date de sortie, c’est la vérité
Je n'ai jamais dit ça... je constate juste que vous nous avez sorti la même chose pour la Xbox série qui aurait du détruire la ps5, on a vu le résultat.
ouroboros4
posted
the 03/12/2026 at 10:23 AM
zboubi480
800 pas 900.
Et la Pro reste un modèle qui ne substitue pas à la PS5.
Ici sera 1000 1200 dollars ou rien
Bordel vous je refaite le même coup que la SX
12Tflop MRL shaders Xbox Vélocity
Vous avez définitivement rien appris
ducknsexe
posted
the 03/12/2026 at 10:23 AM
Dingues, ces images : le projet Helix et la PS6 déguisée en PS5 et Xbox Series X !
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 10:23 AM
walterwhite
pour 400 euros de plus
4k/60 fps sur Crimson Desert
ouroboros4
posted
the 03/12/2026 at 10:24 AM
walterwhite
c'est exactement ça.
Tout le monde s'en fout d'une Xbox puissante.
C'est pas pour que ça que les gens en veulent pas
walterwhite
posted
the 03/12/2026 at 10:27 AM
ouroboros4
Ils ont eu 2 gen' de merde en ayant plus la moindre exclu mais sont prêts à se remettre à 4 pattes en foutu + de 1000 balles dans un PC déguisé Xbox
ouroboros4
posted
the 03/12/2026 at 10:29 AM
walterwhite
la SX est l'équivalent de la PS5 niveau puissance.
Alors Pouruqoi les gens n'en veulent pas ? A cause des jeux.
Si MS continue à sortie ses jeux sur Playstation les. Joueurs n'iront pas débourser 400 euros de plus pour une image légèrement plus net ou avec un RT de meilleur qualité
shambala93
posted
the 03/12/2026 at 10:29 AM
C’est le 15-18 dans les commentaires !
keiku
posted
the 03/12/2026 at 10:30 AM
zboubi480
bah ouais on en reparlera justement, a savoir que sur pc pour avoir une sortie équivalent sur console il te faut entre 30 a 50% de puissance supplémentaire et donc un prix significativement plus élever...
donc si on prend une ps5 a 600 euro un équivalent pc c'est 900 euro...
donc actuellement si tu dois prendre ce qui a été dis jusqu'ici, soit ta xbox coutera plus de 1200 euro et sera surement si la ps6 est a 600 euro légèrement plus jolie graphiquement soit elle sera a 900 et tu n'auras pas de différence...
donc oui on en reparlera de la même manière qu'on reparle de la one X et des séries X, face au même argument avant leur sortie... je vais même te prédire une chose au dessus de 800 euro, microsoft ne dépassera pas les 10 millions de vente (voir même 5) sur sa prochaine gen... car a ce prix les gens préférons prendre un pc
walterwhite
posted
the 03/12/2026 at 10:30 AM
ouroboros4
Laisse les s'astiquer la nouille.
Tu sais, je sais, nous savons comment tout ça va se terminer
jenicris
posted
the 03/12/2026 at 10:30 AM
ouroboros4
walterwhite
c'est en effet trop tard pour le hardware Xbox
Puis bon une Xbox a 1000 balles, voir plus...hormi quelques fans, ça va pas intéresser grand monde
shambala93
posted
the 03/12/2026 at 10:33 AM
ouroboros4
Oui même si peut-etre que la génération PS360 wii est une anomalie et qu’il n’y a pas 90 + 90 + 100 millions de joueurs consoles potentiels.
Notre temps d’attention est malmené par d’innombrables sources. Et pour être au contact avec de jeunes étudiants, ça ne joue pas aux JV hormis quelques parties de FIFA ou autre jeux multi.
Je suis persuadé que les jeux solo, les RPG, JRPG et consorts sont pour les 30 ans et plus . Par conséquent difficile de vendre 120 millions de console chacun.
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 10:35 AM
keiku
sur PC...pas sur console. Le PC est pas optimisé pour le jeu avec un Windows et d’autres programmes en arriere plan très lourd. Si tu as un PC, tu appuies sur les touches ctrl / alt / supp et tu arriveras sur les gestionnaire des tâches. Tu verras alors tout ce qui bouffe de la memoire CPU
.........mais bon ca tu le savais déjà non ?
shambala93
posted
the 03/12/2026 at 10:35 AM
jenicris
Perso j’en ai rien a foutre de Xbox et de leurs exclus miteuses, en revanche avoir Steam dans le salon avec une rtx 5080* je dis oui.
Ça aurait été valve qui propose ça ou moulinex, ça aurait été pareil !
ouroboros4
posted
the 03/12/2026 at 10:35 AM
jenicris
c'est clair
1000 voir 1200 avec une PS6 à 800 euros soit un tiers du prix en moins.
Sans aucune exclusivité en plus
Bref
keiku
posted
the 03/12/2026 at 10:38 AM
zboubi480
sauf qu'helix c'est un pc...tu ne sais pas faire ouvert et optimiser c'est incompatible, et ton OS pour faire tourner steam sur ta helix se sera un windows comme un pc, tu auras une interface graphique différente mais tu auras les même dll derrière indispensable a faire tourner les programme externe...
shambala93
posted
the 03/12/2026 at 10:41 AM
keiku
Tu fous Steam os est basta !
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 10:42 AM
ouroboros4
ahhhhh les exclusivités
Tu veux sûrement parler des exclusivités Playstation 5 non ?
Parce que si on parle des formidables exclues de la PS4 (qui sont sur PC donc sur Helix
) alors oui, je confirme, j’ai acheté une PS4 Pro en grande partie pour ces jeux. C'était une période géniale et Playstation nous a proposé des jeux exclusifs incroyable et sûrement le meilleurs line up ever
Mais les exclues PS5 ??????????
Cette période Playstation 4 est révolue et ne se reproduira plus....et j'en suis le premier désolé.
jenicris
posted
the 03/12/2026 at 10:43 AM
shambala93
même pour Steam, ça fait cher pour l'installer au salon si le prix dont parle Kepler est vrai
Après comme je dis, si toi ou d'autre ça les intéresse, malgré le prix, faites vous plaisir et vous avez bien raison
ouroboros4
c'est trop cher notamment en europe 1000 balles pour une "console", jamais le grand public suivra
On le voit déjà avec les ventes de PS5 Pro et pourtant la marque est autrement plus forte pour le constructeur japonais.
Une PS6 a 800 balles là pareil trop cher. Pour la masse, ça doit rester dans les 600.
keiku
posted
the 03/12/2026 at 10:43 AM
shambala93
bah non parce que microsoft veut son store et ses royalties, et ne va pas dépenser de l'argent pour installer un OS qui n'est pas le leur
Et puis comme a chaque fois entre les rêve vendu et la réalité, après 20 ans, la plupart des gens ont compris...
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 10:44 AM
keiku
toi tu t'es pas renseigné sur ce qu'est le projet Helix....va faire le tour des forums (pas des forums pro Playstation hein
) et revient plus tard
walterwhite
posted
the 03/12/2026 at 10:45 AM
jenicris
Plus de 1000 balles pour avoir Steam dans le salon sur un hardware non évolutif y'en a qui aime gaspiller leur fric inutilement.
ouroboros4
posted
the 03/12/2026 at 10:46 AM
zboubi480
je parle des exclusivités comme Astro bot Wolverine ou Ghost of Yotei
Tu sais le jeux qui seront jamais sur PC ?
Sur Xbox ? Ya plus rien tout arrive chez Playstation
ouroboros4
posted
the 03/12/2026 at 10:47 AM
jenicris
à plus de 1000 euros la console sera morte avant même de sortir
Surtout que bon il va aussi avoir la Steam Machine qui aura visiblement la même stratégie pour plus au moins le même prix
Et plus de jeux Playstation sur PC.
Bref on dirait que MS a encore tout fait de travers..
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 10:48 AM
jenicris
la masse finira par jouer en Cloud gaming
Personne n'achètera plus de support pour jouer et le coud direct dans ta TV ou sur ton tel leur suffira amplement.
Seuls les fans de tech et ceux qui veulent le top achèteront du hardware.
Regarde le marché de la musique et des films.
Perso, j'achète encore mes blurays 4K mais j'écoute la Zik et je regarde mes series sur des plates-formes de streaming
walterwhite
posted
the 03/12/2026 at 10:49 AM
zboubi480
Un pro Xbox qui joue les Mme IRMA sur les tendances à venir alors qu'il a pas pu voir l'énorme douille Xbox depuis 13 piges
keiku
posted
the 03/12/2026 at 10:51 AM
zboubi480
toi non plus tu ne semble pas renseigner sur ce qu'est le projet helix vu que tu me parle de forum et donc de rien d'officiel...
tu as les mêmes argument que ceux qui annonçait la one X allez piétiner playstation et que les series allait encore faire mieux... je sais bien que les petite gueguere de fanboy entre playstation et xbox c'est toujours la, mais ici je te parle d'une vision réaliste, certes du coup qui fait moins rêver mais également aussi bien plus probable que n'importe quoi que tu trouveras sur les forum ou chez les youtubber voir même les pseudo insider...
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 10:53 AM
ouroboros4
ouahhhh super t'es exclues...on parle aussi du dernier God Of War ??
Non, tu vis dans le souvenir d'une époque révolue. Les titres que tu cites sont très loin de ce que Playstation nous a proposé par le passé.....il n'y aura plus ces exclusivités qui font rêver. C'est pour cela que je n'achèterai pas la PS6 ( ce seront, avec la Switch 2 et la PS5 Pro, les seules consoles que je n'aurai pas eu Day one.....)
shambala93
posted
the 03/12/2026 at 10:53 AM
jenicris
Bah non c’est pas cher pour l’équivalent d’une 5080.
walterwhite
C’est idiot car on ne sait pas comment elle sera construite sur les améliorations.
En réalité les joueurs consoles minimises les bibliothèques Steam que des millions de joueurs possèdent. Ou alors ils font semblant de l’occulter.
Keiku
tu dis n’importe quoi comme d’habitude. On peut mettre Steam os sur les Xbox rogue ally.
Et tu dis au dessus que c’est juste un PC pour revenir ensuite sur tes propos…
keiku
posted
the 03/12/2026 at 10:54 AM
zboubi480
d'ailleurs windows 11 sur helix ca vient du blog officiel de microsoft
[url]
http://blogs.windows.com/windowsexperience/2026/03/11/gdc-2026-next-generation-of-xbox-designed-to-play-console-and-pc-games/?utm_source=chatgpt.com
/> [/url]
ootaniisensei
posted
the 03/12/2026 at 10:56 AM
zekk
Sur Twitter t'inquiète ça fantasme déjà
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 10:57 AM
keiku
écoute, Microsoft s'adresse désormais à 1,8 milliards de joueurs la ou playstation qui va revenir à ses exclusivité uniquement sur console, s'adresse a 95 millions de joueurs....si tu es trop aveuglé pour ne pas t'en rendre compte, je ne peu rien pour toi....
keiku
posted
the 03/12/2026 at 10:57 AM
shambala93
j'ai mis le lien juste au dessus, ce sera officiellement du windows
et oui ce sera un pc mais un pc moins ouvert qu'un vrai pc car je doute que microsoft ne te laisse modifier aisément leur OS
walterwhite
posted
the 03/12/2026 at 10:57 AM
shambala93
Tu sais pertinemment que l'équivalent d'une 5080 à ce prix c'est quasi impossible et y'a de fortes chances qu'elle ne soit pas évolutive et disposera d'un bloc figé.
Quel sera l'intérêt de se monter un PC ou de mettre à jour sa config' si tu peux avoir une 5080 prête à l'emploi pour un prix avoisinant les 1000/1200€. Nvidia et le marché du PC aura de sérieux soucis à se faire mais j'y crois pas.
romgamer6859
posted
the 03/12/2026 at 10:59 AM
jenicris
simple, 999 euros estle max, au delà c'est mort, pour 1200 t'as la ps6 et la ps portable (ou switch)
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 10:59 AM
walterwhite
c'est tout ce qu'il te reste comme arguments ??
keiku
posted
the 03/12/2026 at 11:00 AM
zboubi480
pourtant il viennent d'abandonner leur campagne this is an xbox , aujourd'hui en vrai il s’adresse a une niche,de moins de 30 millions de joueur... et cela va encore diminuer s'il amène steam sur console... en vrai steam n'a même plus besoin de vendre sa steam machine,hélix va devenir une steam machine
walterwhite
posted
the 03/12/2026 at 11:01 AM
zboubi480
Continue de m'abreuver de tes believes stp, je ne m'en lasse pas. Vous êtes une espèce devenue tellement rare que ces moments sont marquants
kikoo31
posted
the 03/12/2026 at 11:01 AM
zboubi480
finalement,je t'aime bien tu es vraiment marrant comme menbre sur Gamekyo
ouroboros4
posted
the 03/12/2026 at 11:01 AM
zboubi480
mais tu vas te jeter sur une console à 1200 euros sans aucune exclusivité
Plus fanboy tu meurs
romgamer6859
posted
the 03/12/2026 at 11:01 AM
keiku
mais même si cette campagne marketing part à la poubelle dans les faits ça ne change rien, leurs jeux sortiront partout, la hélix (donc pc) n'aura pas d'exclues d'un 1 ou de 2 an, fable, gears sortent day one ps5
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 11:02 AM
keiku
leurs jeux sortent sur PC hein
Tu le fais exprès ou ????
shambala93
posted
the 03/12/2026 at 11:03 AM
keiku
Tu comprends rien à rien. Grace à Windows on pourra installer Steam OS !
walterwhite
Je ne vois pas en quoi avec les économies d’échelle. Sachant qu’avec AmD c’est de facto moins chère avec des technologies ouvertes.
ouroboros4
T’as encore une fois rien compris ! Ce n’est pas pour les exclusivités mais pour steam ! C’est une maladie !
walterwhite
posted
the 03/12/2026 at 11:04 AM
shambala93
Pour faire des économies d'échelle faut des gros volumes de production, c'est pas comme si les hardwares Xbox ne tireraient pas la tronche.
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 11:05 AM
romgamer6859
bah s'ils sortent leurs jeux sur PS5 c’est bien pour que les possesseurs de Playstation les achétent non ??
Et les jeux PC qui ne sortiront pas sur PS6, ce sera considéré comme une exclusivité Helix ?
keiku
posted
the 03/12/2026 at 11:06 AM
romgamer6859
ah oui microsoft c'est devenu un editeur tier... je parle ici bien en tant que constructeur, ils continueront a sortir des jeux tant que ca leur sera rentable
zboubi480
leurs jeux sortent sur PC hein
oui et quel rapport, ce n'est pas parce que les jeux sony sorte sur pc que sony possède le pc ou s'addresse a 1.8 millard de joueurs, la preuve en est, il vont arrêter les frais... ,le point est qu'un jeu microsoft vendu sur steam, playstation ou tout autre lieux autre que leur store c'est 30% du CA du jeu pour steam, playstation et autre...
les gens qui achète un jeu microsoft sur steam ne se dise pas j'achète un jeu microsoft il se dise j'achète un jeu steam
thelastone
posted
the 03/12/2026 at 11:08 AM
Tant que Xbox ne remet pas les exclus en avant ils resteront ou Ils sont , au sol
newtechnix
posted
the 03/12/2026 at 11:08 AM
La puissance quelle qu'elle soit ne peut se juger qu'au travers du prix qu'il faudra débourser.
Aujourd'hui si on vous annonce 1200 euros vous êtes encore ok pour passer à la caisse? Parce que là cela craint si on part du principe que le marché des consoles c'est quand même un truc qui reste grand public.
Et sans oublier les jeux à 100 euros qu'il faudra derrière pour assurer une qualité qui utilise cette puissance (à moins que l'IA soit le game changer des coûts de dev)
romgamer6859
posted
the 03/12/2026 at 11:08 AM
zboubi480
t'as rien compris.
Donc xbox est davantage gagnants en sortant tous leurs jeux sur ps5? Sachant que sony prend sa commission sur les ventes, qu'à côté xbox ne vend plus de hardware, plus d'accessoires, moins de jeux sur leur store où il n'y a pas de commission pour sony, moins d'abo parce que ça sort ailleurs, sérieux tu ne comprends pas le soucis??
C'est pour cette raison que sony que sony sort plus ses jeux sur pc
zekk
posted
the 03/12/2026 at 11:09 AM
walterwhite
On se marre bien ici
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 11:09 AM
keiku
ils sortent leurs jeux sur PC 1 an après playstation
Ça intéresse plus personne la ou Microsoft sort ses jeux Day one....
ouroboros4
posted
the 03/12/2026 at 11:09 AM
shambala93
1200 balles pour Steam
La console va se planter complètement ce sera pas faute d'avoir prévenu
jenicris
posted
the 03/12/2026 at 11:09 AM
walterwhite
je vois pas l'utilité du truc non plus, mais les gouts et les couleurs comme ont dit
akinen
posted
the 03/12/2026 at 11:09 AM
Sérieusement…
romgamer6859
posted
the 03/12/2026 at 11:10 AM
Le soucis c'est que même si t'as une base de 30 millions de personnes, à quel moment tu vas les convaincre de payer + 1000 euros ?
Alors oui ils achèteront autre chose mais au global ils sont perdants pour les raisons que j'ai expliquées plus haut.
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 11:12 AM
romgamer6859
Sony prend sa commission sur les ventes et se retrouve avec un procès au cul qui va leur coûter plus de 2 milliards
keiku
posted
the 03/12/2026 at 11:12 AM
shambala93
Tu comprends rien à rien. Grace à Windows on pourra installer Steam OS !
donc c'est un pur pc ,donc ce sera vendu l'équivalent d'un prix pc, donc 2000 euro au minimum pour une 5080..., tu peux faire ce que tu veux les composant ont un cout et le cout n'est pas réductible,soit c'est un pur pc et se sera au même prix que les autres pc, soit c'est une console hybride et donc se sera un système semi fermer...
tu n'aura jamais un pc avec l'ouverture d'un pc, pour le prix d'une console; ca c'est juste du phantasme c'est totalement irréaliste, économiquement parlant, surtout que même si c'est vendu a perte il faut qu'il récupère de l'argent sur les jeux , et il vise une marge de 30%... donc il y a une douille dans votre raisonnement, rien de plus
pcverso
posted
the 03/12/2026 at 11:16 AM
niflheim
non un pro pc aurait un minimum de connaissance est saurais que pour faire du vrai pt il faut une carte nvidia . Donc ce débat d'intellectuels ne sert a rien
zekk
posted
the 03/12/2026 at 11:16 AM
keiku
tu n'aura jamais un pc avec l'ouverture d'un pc, pour le prix d'une console; ca c'est juste du phantasme c'est totalement irréaliste, économiquement parlant, surtout que même si c'est vendu a perte il faut qu'il récupère de l'argent sur les jeux , et il vise une marge de 30%... donc il y a une douille dans votre raisonnement, rien de plus
je mise sur un abonnement pour pouvoir utiliser la console
xynot
posted
the 03/12/2026 at 11:17 AM
Sur la base de quelque chose
shambala93
posted
the 03/12/2026 at 11:17 AM
walterwhite
Sur un partenariat tu as de facto des économies d’échelle.
ouroboros4
Oui pour certains Steam est plus fort que 2/3 exclus par an. Au vu du prix et de l’orientation, bien sûr qu’elle ne se vendra pas à 100 millions d’unités mais ce n’est pas grave. C’est une autre proposition qui est en réalité un combat avec la steam machine. Nous ne sommes plus sur l’ère SNES/ Megadrive mais ce n’est pas grave.
keiku
Tu es exactement ce que dénonce le génial Pierre Manent, une brèle en économie.
maxx
posted
the 03/12/2026 at 11:17 AM
Rendez-vous a la sortie de ces consoles hein. On a vu ce que ça a donné sur cette génération donc soyez un peu intelligents...
supasaiyajin
posted
the 03/12/2026 at 11:17 AM
Je pense que ça va être drôle jusqu'à fin 2027.
51love
posted
the 03/12/2026 at 11:18 AM
Mdr les images
shambala93
posted
the 03/12/2026 at 11:22 AM
Comme le dit
zekk
il n’est pas impossible d’avoir une histoire d’abonnement plus ou moins obligatoire
walterwhite
posted
the 03/12/2026 at 11:24 AM
shambala93
Ca ne signifie strictement rien. Pourquoi la PS5 Pro, avec le pouvoir de négociation et les volumes de production dont dispose SONY n'a pas intégré une 5070 ?
Le joueur PC qui fout 3000€ dans une config', tu lui dit que pour 1200€ t'as une 5080 chez MS il arrête demain et se prend une Helix.
Ca n'a aucun sens.
shambala93
posted
the 03/12/2026 at 11:25 AM
walterwhite
J’ai pas mis autant et pourtant…
Tu ne peux pas comparer un acheteur seul, particulier avec une entreprise comme Microsoft.
Tout comme pour la ps6 qui sera moins cher qu’un PC équivalent, tu le sais pertinemment.
keiku
posted
the 03/12/2026 at 11:26 AM
shambala93
c'est ton droit ne ne pas être d'accord, moi je remets juste en place la réalité, tu en fais ce que tu en veux..., mais au final on en est aujourd'hui exactement ou j'avais dis qu'on en serait début de gen....
zekk
1200 boule + abonnement obligatoire (allez même 900 euro)... mis a part les 3 qui font de la résistance, qui va mettre ce prix ? de plus ca voudrait confirmer qu'on ne pourra pas modifier l'OS non plus
shambala93
posted
the 03/12/2026 at 11:27 AM
keiku
Tu ne remets rien, tu dis n’importe quoi.
walterwhite
posted
the 03/12/2026 at 11:27 AM
shambala93
Une config' avec une 5080 c'est minimum 2500€.
C'est le marché des composants PC qui est menacé avec la HELIX, plus aucun intérêt de se faire une config'.
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 11:27 AM
romgamer6859
ton raisonnement est biaisé car tu te bases sur 30 millions de possesseurs de Xbox et fans de la marque en le mettant en opposition avec Playstation et sa base de 95 millions de Playstation 5 et fan de la marque....Projet Helix s'adresse aux possesseurs de Xbox car tout leur back catalogue sur 4 générations sera compatible avec Helix mais aussi aux possesseurs de PC....en gros ce que j'essaye de t'expliquer c’est que le principal concurrent de Playstation, bah c’est lui même car s'il n'est pas capable de produire ses exclusivités AAA qui coûtent des millions, la fan base sera déçue (ce qui est le cas aujourd'hui) et passera sur PC (ce que beaucoup ont fait sur ce site) mais aussi Nintendo qui est sur le même buisness : console + exclusivités.
Microsoft ne rentre plus dans l'équation car pour Playstation, ce n'est plus un concurrent Hardware mais un éditeur qui leur rapporte de l'argent.
zekk
posted
the 03/12/2026 at 11:27 AM
keiku
Je ne dis pas que c'est une bonne stratégie, mais c'est comme ça que je vois les choses
keiku
posted
the 03/12/2026 at 11:30 AM
l'abonnement pourrait en effet être une possibilité, mais d'idée qui se risquerait a débourser une tel somme pour une machine dont tu ne peux plus rien en faire si tu t'arrete de payer ? je sais que l'absurdité de microsoft n'a pas de limite, mais c'est suicidaire ne serais ce que pour l'image de microsoft, déja pas bien belle aujourd'hui... (que se soit niveau IA, ou OS)
shambala93
posted
the 03/12/2026 at 11:30 AM
walterwhite
Faudrait savoir … si c’est attaquer le marché pc plutôt que le concurrent console, il n’y aura rien d’anormal de voir la ps6 mieux se vendre. C’est ce que je dis, c’est un nouvel espace, une nouvelle façon de consommer le JV c’est un mixte et pourquoi pas ?
zboubi480
posted
the 03/12/2026 at 11:33 AM
zekk
keiku
maintenant on parle d'un abonnement ??
Putain vous êtes géniaux
nyseko
posted
the 03/12/2026 at 11:34 AM
blindzorro
Oui... Excepté si Sony fait l'impasse sur la technologie afin de réduire les coûts de production des puces dédiés à la PS6.
La PS5 était déjà très faible en RT, c'est tout à fait possible que Sony estime que le surcoût n'est pas intéressant.
walterwhite
posted
the 03/12/2026 at 11:34 AM
shambala93
J'ai jamais dit ou sous-entendu qu'elle s'attaquera au marché console, vu le segment visé et le prix c'est clairement pas le joueur console pour qui 500€ est le prix psychologique qui en est la cible.
shambala93
posted
the 03/12/2026 at 11:36 AM
walterwhite
Ah non c’est sur, mais j’imagine que la ps6 sera aussi assez chère parce que même si elle n’embarque pas une équivalent d’une rtx 5080. Rien qu’une 5070 ça coûte ! Donc ils devront faire la même chose et compter sur les ventes de jeux.
Mon problème avec la machine Microsoft est comment ils feront pour gagner de l’argent ? Un partenariat avec Steam ? Je ne vois pas. Le gagnant de tout ça c’est Valve!
zekk
posted
the 03/12/2026 at 11:36 AM
zboubi480
Ce naturellement qu'une théorie.
De mon côté, je ne prends pas mes fantasmes pour des faits
J'ai un diner samedi avec des amis, où on invite des personnes ayant des passions intéressantes, tu es le bienvenu
L’écriteau électrique de la vitrine est + lumineux
Désolé, mais pour le coup personne ne dit ça... pour le moment ça va que dans un sens !
A un moment les gars, vous parlez de la différence de tarifs entre les 2 consoles...OK ! Projet Helix sera plus chère....mais il est bien annoncé aussi que le Projet Helix sera bien plus puissant. Cela va de paire
Donc oui, Voici le genre de différence qu'il y aura entre les 2 consoles
Après bon, a voir ce que le path tracing implique aussi comme compromis, probablement une résolution et un framerate plus réduit.
Merci
Si ya un écart de 300 400 euros avec la PS6 en voyant l'image on va rire
Non mais c'est navrant.
Ça y'est on est déjà parti dans les délires de la new gen.
Ça n'a pas suffit les précédentes gen de se comparer la taille pour au final sortir des jeux techniquement moins abouti qu'un tlou 2 ou rdr2?
Stop les articles de merde sur la helix. C'est sur de la com. Et en l'état Microsoft a tout à prouver aujourd'hui. Y'a quand même de grandes chances que ça fasse un four et qu'ils passent full éditeur donc on va se détendre
Surtout que les première rumeur parle des méme SOC, méme RDNA 5 et meme Zen 6. Juste le nombre de coeur GPU et la frequence du CPU qui changera, ainsis que la ram. Donc en gros, il faudra s'attendre à des différence de réso et de framerate, mais visuelement les jeux utiliseront probablement les meme technique graphique, donc voir la diff sur une image pourrave comme ça...
le réelle problème aujourd'hui c'est que l'écart entre le visuel et la puissance devient de plus en plus faible... et pour les jeux c'est pareil c'est scaler sur la console la plus faible a savoir la switch 2 pour cette gen...
donc du coup de la puissance pour de la puissance, ca ne sert pas a grand chose surtout si le prix est plus haut, ce qu'il faut pour être au top c'est être le moins cher sans être le moins puissant, pour que les gens profite du meilleurs rapport qualité prix, c'est pour ca que la séries S c'est mieux vendue que la X... et a l'époque d'aujourd'hui 500 euro c'est déja limité, pour les ventes niveau grand publique
Pour 400€ minimum de moins, l’image du bas me convient très bien
Ah ces pro-m
taiko encore une preuve avec The Last of Us Part I vs RE Requiem sur le rendu graphique https://www.youtube.com/watch?v=2GjJ4rxNpCo
Sur le rendu des modèles, il y a pas photo non plus https://www.youtube.com/watch?v=de6jcw45WuI
Vivement Intergalactic qui va faire fermer des bouches, et qui lui aura des vrais reflets dans les miroirs. Naughty Dog va vous montrer la next gen en avant-première.
blindzorro https://i.postimg.cc/3RNtDL0m/Screenshot-20260312-101844-X.jpg
On parle aujourd'hui d'un développement sur PC et Playstation 6....Le Projet Helix ne sera plus tributaire d'un développement optimisé sur Playstation puis porté sur Xbox.
On le voit bien aujourd'hui sur les comparatifs Xbox Series X et PS5 : ca tourne un peu mieux sur Series X
Personne va payer 400 euros de plus juste pour ça
statistiquement la différence visuelle est entre 0 et 3% sur le visuel de sortie pour 20% de puissance brut en plus pour la xbox et un prix de 50 euro de plus qu'une ps5 normal, a savoir donc invisible pour le commun des mortels en jeu, pour un prix plus élever et une consommation électrique plus élevée aussi
Quand Kepler parle du prix et de la date de sortie, c’est la vérité mais quand ca parle d'une version RDNA5 pas complète sur PS6, c’est de la fausse rumeur
Et accessoirement y'a pas grand chose à dire sur SONY qui sort des jeux de qualités malgré son arc GaaS qui a foutu la merde.
Quand se sera un portage PC sur PS6, on en reparlera
Je n'ai jamais dit ça... je constate juste que vous nous avez sorti la même chose pour la Xbox série qui aurait du détruire la ps5, on a vu le résultat.
Et la Pro reste un modèle qui ne substitue pas à la PS5.
Ici sera 1000 1200 dollars ou rien
Bordel vous je refaite le même coup que la SX
12Tflop MRL shaders Xbox Vélocity
Vous avez définitivement rien appris
4k/60 fps sur Crimson Desert
Tout le monde s'en fout d'une Xbox puissante.
C'est pas pour que ça que les gens en veulent pas
Alors Pouruqoi les gens n'en veulent pas ? A cause des jeux.
Si MS continue à sortie ses jeux sur Playstation les. Joueurs n'iront pas débourser 400 euros de plus pour une image légèrement plus net ou avec un RT de meilleur qualité
donc si on prend une ps5 a 600 euro un équivalent pc c'est 900 euro...
donc actuellement si tu dois prendre ce qui a été dis jusqu'ici, soit ta xbox coutera plus de 1200 euro et sera surement si la ps6 est a 600 euro légèrement plus jolie graphiquement soit elle sera a 900 et tu n'auras pas de différence...
donc oui on en reparlera de la même manière qu'on reparle de la one X et des séries X, face au même argument avant leur sortie... je vais même te prédire une chose au dessus de 800 euro, microsoft ne dépassera pas les 10 millions de vente (voir même 5) sur sa prochaine gen... car a ce prix les gens préférons prendre un pc
Tu sais, je sais, nous savons comment tout ça va se terminer
Puis bon une Xbox a 1000 balles, voir plus...hormi quelques fans, ça va pas intéresser grand monde
Oui même si peut-etre que la génération PS360 wii est une anomalie et qu’il n’y a pas 90 + 90 + 100 millions de joueurs consoles potentiels.
Notre temps d’attention est malmené par d’innombrables sources. Et pour être au contact avec de jeunes étudiants, ça ne joue pas aux JV hormis quelques parties de FIFA ou autre jeux multi.
Je suis persuadé que les jeux solo, les RPG, JRPG et consorts sont pour les 30 ans et plus . Par conséquent difficile de vendre 120 millions de console chacun.
Perso j’en ai rien a foutre de Xbox et de leurs exclus miteuses, en revanche avoir Steam dans le salon avec une rtx 5080* je dis oui.
Ça aurait été valve qui propose ça ou moulinex, ça aurait été pareil !
1000 voir 1200 avec une PS6 à 800 euros soit un tiers du prix en moins.
Sans aucune exclusivité en plus
Bref
Tu fous Steam os est basta !
Tu veux sûrement parler des exclusivités Playstation 5 non ?
Parce que si on parle des formidables exclues de la PS4 (qui sont sur PC donc sur Helix ) alors oui, je confirme, j’ai acheté une PS4 Pro en grande partie pour ces jeux. C'était une période géniale et Playstation nous a proposé des jeux exclusifs incroyable et sûrement le meilleurs line up ever
Mais les exclues PS5 ??????????
Cette période Playstation 4 est révolue et ne se reproduira plus....et j'en suis le premier désolé.
Après comme je dis, si toi ou d'autre ça les intéresse, malgré le prix, faites vous plaisir et vous avez bien raison
ouroboros4 c'est trop cher notamment en europe 1000 balles pour une "console", jamais le grand public suivra
On le voit déjà avec les ventes de PS5 Pro et pourtant la marque est autrement plus forte pour le constructeur japonais.
Une PS6 a 800 balles là pareil trop cher. Pour la masse, ça doit rester dans les 600.
Et puis comme a chaque fois entre les rêve vendu et la réalité, après 20 ans, la plupart des gens ont compris...
Tu sais le jeux qui seront jamais sur PC ?
Sur Xbox ? Ya plus rien tout arrive chez Playstation
Surtout que bon il va aussi avoir la Steam Machine qui aura visiblement la même stratégie pour plus au moins le même prix
Et plus de jeux Playstation sur PC.
Bref on dirait que MS a encore tout fait de travers..
Personne n'achètera plus de support pour jouer et le coud direct dans ta TV ou sur ton tel leur suffira amplement.
Seuls les fans de tech et ceux qui veulent le top achèteront du hardware.
Regarde le marché de la musique et des films.
Perso, j'achète encore mes blurays 4K mais j'écoute la Zik et je regarde mes series sur des plates-formes de streaming
tu as les mêmes argument que ceux qui annonçait la one X allez piétiner playstation et que les series allait encore faire mieux... je sais bien que les petite gueguere de fanboy entre playstation et xbox c'est toujours la, mais ici je te parle d'une vision réaliste, certes du coup qui fait moins rêver mais également aussi bien plus probable que n'importe quoi que tu trouveras sur les forum ou chez les youtubber voir même les pseudo insider...
Non, tu vis dans le souvenir d'une époque révolue. Les titres que tu cites sont très loin de ce que Playstation nous a proposé par le passé.....il n'y aura plus ces exclusivités qui font rêver. C'est pour cela que je n'achèterai pas la PS6 ( ce seront, avec la Switch 2 et la PS5 Pro, les seules consoles que je n'aurai pas eu Day one.....)
Bah non c’est pas cher pour l’équivalent d’une 5080.
walterwhite
C’est idiot car on ne sait pas comment elle sera construite sur les améliorations.
En réalité les joueurs consoles minimises les bibliothèques Steam que des millions de joueurs possèdent. Ou alors ils font semblant de l’occulter.
Keiku tu dis n’importe quoi comme d’habitude. On peut mettre Steam os sur les Xbox rogue ally.
Et tu dis au dessus que c’est juste un PC pour revenir ensuite sur tes propos…
[url]
http://blogs.windows.com/windowsexperience/2026/03/11/gdc-2026-next-generation-of-xbox-designed-to-play-console-and-pc-games/?utm_source=chatgpt.com
et oui ce sera un pc mais un pc moins ouvert qu'un vrai pc car je doute que microsoft ne te laisse modifier aisément leur OS
Quel sera l'intérêt de se monter un PC ou de mettre à jour sa config' si tu peux avoir une 5080 prête à l'emploi pour un prix avoisinant les 1000/1200€. Nvidia et le marché du PC aura de sérieux soucis à se faire mais j'y crois pas.
Plus fanboy tu meurs
mais même si cette campagne marketing part à la poubelle dans les faits ça ne change rien, leurs jeux sortiront partout, la hélix (donc pc) n'aura pas d'exclues d'un 1 ou de 2 an, fable, gears sortent day one ps5
Tu le fais exprès ou ????
Tu comprends rien à rien. Grace à Windows on pourra installer Steam OS !
walterwhite
Je ne vois pas en quoi avec les économies d’échelle. Sachant qu’avec AmD c’est de facto moins chère avec des technologies ouvertes.
ouroboros4
T’as encore une fois rien compris ! Ce n’est pas pour les exclusivités mais pour steam ! C’est une maladie !
Et les jeux PC qui ne sortiront pas sur PS6, ce sera considéré comme une exclusivité Helix ?
zboubi480 leurs jeux sortent sur PC hein
oui et quel rapport, ce n'est pas parce que les jeux sony sorte sur pc que sony possède le pc ou s'addresse a 1.8 millard de joueurs, la preuve en est, il vont arrêter les frais... ,le point est qu'un jeu microsoft vendu sur steam, playstation ou tout autre lieux autre que leur store c'est 30% du CA du jeu pour steam, playstation et autre...
les gens qui achète un jeu microsoft sur steam ne se dise pas j'achète un jeu microsoft il se dise j'achète un jeu steam
Aujourd'hui si on vous annonce 1200 euros vous êtes encore ok pour passer à la caisse? Parce que là cela craint si on part du principe que le marché des consoles c'est quand même un truc qui reste grand public.
Et sans oublier les jeux à 100 euros qu'il faudra derrière pour assurer une qualité qui utilise cette puissance (à moins que l'IA soit le game changer des coûts de dev)
t'as rien compris.
Donc xbox est davantage gagnants en sortant tous leurs jeux sur ps5? Sachant que sony prend sa commission sur les ventes, qu'à côté xbox ne vend plus de hardware, plus d'accessoires, moins de jeux sur leur store où il n'y a pas de commission pour sony, moins d'abo parce que ça sort ailleurs, sérieux tu ne comprends pas le soucis??
C'est pour cette raison que sony que sony sort plus ses jeux sur pc
Ça intéresse plus personne la ou Microsoft sort ses jeux Day one....
La console va se planter complètement ce sera pas faute d'avoir prévenu
Alors oui ils achèteront autre chose mais au global ils sont perdants pour les raisons que j'ai expliquées plus haut.
donc c'est un pur pc ,donc ce sera vendu l'équivalent d'un prix pc, donc 2000 euro au minimum pour une 5080..., tu peux faire ce que tu veux les composant ont un cout et le cout n'est pas réductible,soit c'est un pur pc et se sera au même prix que les autres pc, soit c'est une console hybride et donc se sera un système semi fermer...
tu n'aura jamais un pc avec l'ouverture d'un pc, pour le prix d'une console; ca c'est juste du phantasme c'est totalement irréaliste, économiquement parlant, surtout que même si c'est vendu a perte il faut qu'il récupère de l'argent sur les jeux , et il vise une marge de 30%... donc il y a une douille dans votre raisonnement, rien de plus
je mise sur un abonnement pour pouvoir utiliser la console
Sur un partenariat tu as de facto des économies d’échelle.
ouroboros4
Oui pour certains Steam est plus fort que 2/3 exclus par an. Au vu du prix et de l’orientation, bien sûr qu’elle ne se vendra pas à 100 millions d’unités mais ce n’est pas grave. C’est une autre proposition qui est en réalité un combat avec la steam machine. Nous ne sommes plus sur l’ère SNES/ Megadrive mais ce n’est pas grave.
keiku
Tu es exactement ce que dénonce le génial Pierre Manent, une brèle en économie.
Le joueur PC qui fout 3000€ dans une config', tu lui dit que pour 1200€ t'as une 5080 chez MS il arrête demain et se prend une Helix.
Ca n'a aucun sens.
J’ai pas mis autant et pourtant…
Tu ne peux pas comparer un acheteur seul, particulier avec une entreprise comme Microsoft.
Tout comme pour la ps6 qui sera moins cher qu’un PC équivalent, tu le sais pertinemment.
zekk 1200 boule + abonnement obligatoire (allez même 900 euro)... mis a part les 3 qui font de la résistance, qui va mettre ce prix ? de plus ca voudrait confirmer qu'on ne pourra pas modifier l'OS non plus
Tu ne remets rien, tu dis n’importe quoi.
C'est le marché des composants PC qui est menacé avec la HELIX, plus aucun intérêt de se faire une config'.
Microsoft ne rentre plus dans l'équation car pour Playstation, ce n'est plus un concurrent Hardware mais un éditeur qui leur rapporte de l'argent.
Faudrait savoir … si c’est attaquer le marché pc plutôt que le concurrent console, il n’y aura rien d’anormal de voir la ps6 mieux se vendre. C’est ce que je dis, c’est un nouvel espace, une nouvelle façon de consommer le JV c’est un mixte et pourquoi pas ?
Putain vous êtes géniaux
La PS5 était déjà très faible en RT, c'est tout à fait possible que Sony estime que le surcoût n'est pas intéressant.
Ah non c’est sur, mais j’imagine que la ps6 sera aussi assez chère parce que même si elle n’embarque pas une équivalent d’une rtx 5080. Rien qu’une 5070 ça coûte ! Donc ils devront faire la même chose et compter sur les ventes de jeux.
Mon problème avec la machine Microsoft est comment ils feront pour gagner de l’argent ? Un partenariat avec Steam ? Je ne vois pas. Le gagnant de tout ça c’est Valve!
De mon côté, je ne prends pas mes fantasmes pour des faits
J'ai un diner samedi avec des amis, où on invite des personnes ayant des passions intéressantes, tu es le bienvenu