Sony en grand danger!
j'ai mis du temps à trouver un bon titre putaclic, j'aurais du rajouter des !!!!

Alors selon le média officiel du gouverne-ment (BFM tv) :

Accusé d’abuser de sa position pour vendre les jeux PlayStation trop chers: Sony risque de devoir payer 2,3 milliards d’euros

https://www.bfmtv.com/tech/gaming/accuse-d-abuser-de-sa-position-pour-vendre-les-jeux-play-station-trop-chers-sony-risque-de-devoir-payer-2-3-milliards-d-euros_AD-202603100677.html?utm_source=firefox-newtab-fr-fr

Un procès à près de deux milliards de livres (2,31 milliards d'euros) s'est ouvert à Londres mardi 10 mars contre le géant japonais Sony, accusé d'avoir abusé de sa position dominante pendant près de dix ans pour surfacturer les joueurs britanniques de Playstation dans l'achat de jeux en ligne.

12.2 millions de plaignants potentiels.

Je poste mais en gros j'ai pas vraiment lu tellement cela me parait tellement improbable et même condamné la somme me parait n'importe quoi étant donné que si derrière (et on peut facilement l'imaginer) que les USA font la même chose...c'est comme si on saignait à mort Sony.
    1
    Like
    Who likes this ?
    aeris920
    posted the 03/11/2026 at 03:20 PM by newtechnix
    comments (56)
    lion93 posted the 03/11/2026 at 03:26 PM
    On devrait faire la même avec Nintendo aussi.
    roivas posted the 03/11/2026 at 03:27 PM
    y'a la même chose en cours aux UK pour Steam il me semble
    kikoo31 posted the 03/11/2026 at 03:31 PM
    ducknsexe posted the 03/11/2026 at 03:36 PM
    Comme-çi ont leur a mis un couteau sous la gorge. Sony aussi dervais faire un procès contre les plaignants pour abus de confiance
    pcverso posted the 03/11/2026 at 03:39 PM
    Vue la position de sony aujourd'hui il vaut mieux qu'ils perdent sinon ca va être pire les années a venir .. mais bon en meme temps si les gens achètent a ces prix sans vaseline c'est qu'ils aiment .
    ravyxxs posted the 03/11/2026 at 03:41 PM
    On leur dit pour Nintendo ? Non parce que je pense que Playstation n'est clairement pas la cible à abattre, et ils disent dix ans ???

    Mon gars va revendre un jeu PS4 , qu'importe le jeu, et comparer ta revente à Zelda BOTW lui aussi en seconde main

    Le jeu PS4 sur rayon sera à 30 au meilleur des cas, ton jeu Switch facile 45-50 balles !!!!!!!
    altendorf posted the 03/11/2026 at 03:44 PM
    Oui bon
    shinz0 posted the 03/11/2026 at 03:44 PM
    Et Nintendo pendant ce temps avec son totem d'immunité

    ducknsexe Exactement personne les a obligé à payer ses tarifs
    churos45 posted the 03/11/2026 at 03:45 PM
    Les prix sont pareils partout, même sur Steam. Même si les prix me font chi*r (jamais je mettrait +60€ dans un jeu), je suis surpris que seul Sony soit attaqué là-dessus.
    olex posted the 03/11/2026 at 03:49 PM
    D'accord, SI et seulement si les autres constructeurs en pâtissent derrière.
    tripy73 posted the 03/11/2026 at 03:51 PM
    ravyxxs : c'est peut-être pour ça qu'ils vendent désormais les jeux S2 moins cher sur l'eShop qu'en version boîte, ça leur évitera d'avoir à rendre des comptes comme ici
    akinen posted the 03/11/2026 at 03:52 PM
    Une bonne chose

    J’aurais bien aimé que nintendo soit aussi taggé pour sa politique tarifaire statique.

    M’enfin faut pas rêver
    rogeraf posted the 03/11/2026 at 03:57 PM
    Ton titre est très bien !!!!! Je suis Sony je prive tout les joueurs de Play jusqu'en 2062 et c'est reglé
    ouroboros4 posted the 03/11/2026 at 04:01 PM
    aeris920 dans ce cas on condamnera aussi Nintendo avec son jeu à 90 euros et des remaster de 8 ans vendus 80 euros
    aeris920 posted the 03/11/2026 at 04:02 PM
    J’espere que Sony sera condamné. Ils abusent trop avec le prix de leurs jeux

    Leurs jeux ne valent pas leurs prix on en a la preuve avec cette action en justice
    ouroboros4 posted the 03/11/2026 at 04:03 PM
    ravyxxs mais c'est ça.
    Nintendo ce sont littéralement le pires des 3
    guiguif posted the 03/11/2026 at 04:04 PM
    Certains veulent se faire de l'argent facile.
    Le problème c’est que personne n'oblige personne a acheter.
    ravyxxs posted the 03/11/2026 at 04:06 PM
    aeris920 Ton écurie c'est Nintendo t'es fou ou quoi hypocrite va !! Leurs jeux ???Pauvre illuminé, ils ont une renommé depuis la PS 1 ! Si y a bien un constructeur voir deux qui ne prend pas leur public pour des vaches à lait, c'est Microsoft et Sony.

    Hypocrite va, y a vraiment des fanboys dégueulasse sur ce site quoi...
    amario posted the 03/11/2026 at 04:09 PM
    Je vais attaquer LOuis Vuitton
    khazawi posted the 03/11/2026 at 04:10 PM
    Sony qui perd et c'est le début de sa mort comme Nintendo. Ils ne sont viables que parce que le système est fermé.
    breizhdrake posted the 03/11/2026 at 04:11 PM
    aeris920 trop mdr. Amuse toi bien avec ta 10ème reddition de Zelda BOTW à 70 balles sans aucune nouveautés. Nintendo ce sont les pires à ce niveau mais les fans adorent ça chez eux… se faire plumer par Nintendo fait partie du fanboy de bas étage ???? et le pire du pire c’est que vous les remercier en plus.
    zekk posted the 03/11/2026 at 04:12 PM
    aeris920 grandis un peu, on dirait un gamin de 5 ans capricieux
    jackfrost posted the 03/11/2026 at 04:15 PM
    ravyxxs

    MK open néant 80€.
    DLC Pokemon ZA avec la même map en noir et blanc 30€.
    Des remastered à 60 euros avec des nouveautés inutiles ou des bugs.
    Un jeu Gameboy advance 30€.

    On est bien là
    jenicris posted the 03/11/2026 at 04:18 PM
    Le jour ou il y a plus les 30% et peu importe les constructeurs, c'est la fin des consoles subventionné, donc des consoles plus chère
    Donc pas certains que ce soit un plus pour les joueurs

    A noter que Steam est visé également pour cela
    D'ailleurs tous les constructeurs ont le 30%, donc tous suivront.
    51love posted the 03/11/2026 at 04:19 PM
    Ils sont clairement dans une position abusive, un peu comme Apple et leur procès contre Epic.

    Il n'est pas seulement question du prix pour le consommateur ici, même si bon, le prix de leur abonnement, notamment pour jouer en ligne… no comment...


    Mais pratiquer 30 % de commission sur tout, sur un store complètement fermé, c'est trop, beaucoup trop ; il n'y a rien intellectuellement parlant qui justifie de prendre autant. Steam ou Epic en comparaison...

    Après, il ne faut pas s'étonner que les éditeurs profitent et soient à la fois le moteur de toutes ces sorties PC qui le fait croître.

    Ce n'est pas pour le plaisir d'ajouter le support de nouvelles architectures et de nouveaux matériels qu'ils font ça ça c'est sur
    ouroboros4 posted the 03/11/2026 at 04:19 PM
    jackfrost vendus sans DLC le Zelda breath of the wild
    Je vois pas comment on peut voler le joueur encore plus
    hyoga57 posted the 03/11/2026 at 04:25 PM
    ouroboros4 jenicris zekk Nintendo c’est pire. J’espère qu’ils n’oublieront pas de leur mettre également un procès à ces rapaces.
    sardinecannibale posted the 03/11/2026 at 04:26 PM
    Position dominante ? Ah bon ?
    Cela va être compliqué à prouver quand des alternatives existent. On peut être outré par leurs pratiques mais là ce n'est que du vent. Les Britanniques ne sont pas moins bien lotis que les autres pays.
    ouroboros4 posted the 03/11/2026 at 04:32 PM
    hyoga57 apparement la communauté adorent ça payer très cher
    dalbog posted the 03/11/2026 at 04:33 PM
    Ridicule !

    Personne nous oblige à payer plein tarif, c'est le consommateur qui décide de passer à l'achat de son plein gré.

    Ils ne gagneront pas.

    Ceux qui se plaignent sont ceux qui achètent Day One au lieu de trouver moins cher en physique ou en attendant des promotions sur le store plus tard.
    Si les ventes ne sont pas bonnes, ils baisseront le prix.

    C'est le consommateur le problème, pas Sony.
    jeankulasec posted the 03/11/2026 at 04:36 PM
    Et on peut le faire pour apple , Samsung, ect..
    Et surtout on peut le faire contre le gouvernement.
    Pour refuser tout ces abus, il suffisait de boycotter et cela aurait changé.
    Il est bien trop tard maintenant
    newtechnix posted the 03/11/2026 at 04:38 PM
    Alors dans l'article on a cet élément qui laisse craindre le pire:

    Dans une affaire similaire à Londres, le géant américain Apple a perdu en octobre un procès en raison là aussi de commissions jugées trop élevées sur son magasin d'applications, qui pourrait le conduire à devoir rembourser des millions d'utilisateurs - le groupe avait dit vouloir faire appel.

    et en cherchant:

    "Le géant américain Apple a perdu jeudi un procès à Londres pour «abus de position dominante» de son magasin d’applications au Royaume-Uni, pour lequel les plaignants avaient précédemment chiffré les dommages à plus d’1,5 milliard de livres (1,7 milliard d’euros). Apple a «abusé de sa position dominante en empêchant la concurrence» sur la distribution d’applications et les services de paiement intégrés, mais aussi en facturant des commissions aux «prix excessifs et inéquitables», indique le jugement du Tribunal d’appel de la concurrence, consulté par l’AFP. Apple a indiqué à l’AFP son intention de faire appel."

    Alors c'est pas clair car les plaignants ont évalué le préjudice à 1,5 milliards...Apple a été condamné mais on ne sait pas la somme qui a, au final, été décidée même si là ce n'est pas finis avec l'appel d'Apple.

    Mais la chose à se demander: pour le Gafam Apple 1,5 milliards c'est au pire une journée de travail...mais pour Sony, 3.21 milliards d'euros cela reste une somme conséquente.
    supasaiyajin posted the 03/11/2026 at 04:39 PM
    Et sinon, ils sont au courant que le physique existe ? Et que donc ils ne sont pas obligés de passer par le store de PlayStation, ni d'acheter D1 ?
    newtechnix posted the 03/11/2026 at 04:41 PM
    perso je trouve cela totalement abusé
    oreillesal posted the 03/11/2026 at 04:46 PM
    breizhdrake respire.
    A quel moment il est question de Nintendo ?
    Ils t'ont piqué ton goûté ?
    Et dans quel monde parallèle Zelda BotW à subit un tel traitement ?
    Dans notre réalité c'est TLOU qui multiplie les rééditions
    zboubi480 posted the 03/11/2026 at 04:48 PM
    Ça c’est pas une bonne nouvelle
    gat posted the 03/11/2026 at 04:50 PM
    oreillesal TLoU : PS3, PS4, PS5,

    Xenoblade Chronicles : Wii, Wii U (démat’), N3DS, Switch

    T’en penses quoi du coup ?
    hyoga57 posted the 03/11/2026 at 04:51 PM
    oreillesal Ah ! Et Breath of the Wild sorti sur Wii U, Switch et Switch 2, tu en fais quoi ?
    ouroboros4 posted the 03/11/2026 at 04:53 PM
    oreillesal Mec Breath of the Wild est littéralement dispo sur 3 consoles, il n'a rien à envier à des jeux comme The Last of us
    gat posted the 03/11/2026 at 04:54 PM
    jeankulasec Ce pseudo qui transpire la classe
    51love posted the 03/11/2026 at 04:55 PM
    dalbog sur Steam la commission moyenne de RE9 tourne probablement autour de 10% sur ce jeu, Epic applique 12% de commission pour tout et tout le monde, peut être même moins si en plus tu utilises UE, je me souviens plus exactement, j'irai voir.

    Tu pourras retourner le problème dans tous les sens.

    Si tu vends un produit sur PlayStation (et Nintendo c'est pareil) tu auras systématiquement une commission de 30%.

    Toi en tant que consommateur, tu le sais pas tout ça, ce sont des coûts invisible.

    Mais va falloir règlementer ça plus sérieusement un jour

    Alors oui ils sont des constructeurs, ils vendent leurs consoles à perte, leur model économique est différent.

    Mais 30% faut pas déconner... Un jour où l'autre ça ne sera plus permis.
    mrpopulus posted the 03/11/2026 at 05:00 PM
    aeris920 dit le mec qui a vendu son cul à payer 90 balles le Mario Kart, ta rien a dire à ce sujet alors boucle là tellement tu rampes devant Nintendo
    ouroboros4 posted the 03/11/2026 at 05:02 PM
    mrpopulus C'est vrai en plus de manger des GKC.
    Si y'en a bien un ici qui a juste le droit de se taire c'est lui
    rider288 posted the 03/11/2026 at 05:08 PM
    Ca veut les jeux à 10 euros ? OK
    kiryukazuma posted the 03/11/2026 at 05:14 PM
    Vous avez pas confondu avec NIntendo ? En Suisse on pourrait poursuivre Nintendo facilement avec leurs prix...
    nyseko posted the 03/11/2026 at 05:16 PM
    Le montant semble quelque peut exagéré mais la démarche est bonne, ce serait une bonne chose que la concurrence puisse s'effectuer sur ce type de plateforme pour la vente de jeux.
    icebergbrulant posted the 03/11/2026 at 05:18 PM
    J’espère que Sony va perdre
    Car le prochain sur le banc des accusés, ce sera Nintendo qui va casquer beaucoup +
    dooku posted the 03/11/2026 at 05:27 PM
    Vite de la concurrence
    cyr posted the 03/11/2026 at 05:38 PM
    J'ai pas compris. C"est genre tu mets un jeux dans le panier a 60 euro, il te facture 65€?

    Nan parce que si le prix affiché est le prix payer... sachant que les prix sont libre....
    zekk posted the 03/11/2026 at 05:58 PM
    cyr non, ils ralent bien sur les prix trop haut sur les stores
    51love posted the 03/11/2026 at 06:23 PM
    cyr, ça prend 2 min de lire l'article.

    ​Notamment, il cite le problème des commissions de 30 %.

    ​Imaginons : tu es dev et tu vas vendre un jeu. Ton jeu, tu vas le vendre sur différentes plateformes ; disons que tu estimes que le « bon » prix de vente pour cette expérience, c'est 60 €.

    ​Et tu as plutôt intérêt à le vendre à son bon prix, sinon tu risques de te faire fracasser. Bref, le prix est en quelque sorte un minimum dicté par l'écosystème et la concurrence.

    ​Tu le vends donc 60 €. Tu as 30 % qui vont direct dans la poche de la plateforme : c'est genre la moitié de ce que toi tu vas toucher (parce qu'il y a aussi les 20 % de TVA de l'État...).

    ​Tu aurais besoin de vendre moins de copies si la commission était plus faible pour rentabiliser ton business et payer tes employés ; donc, en conséquence, tu adaptes le budget de ton jeu et/ou le prix de vente.

    ​Ça a donc un impact direct et fort sur la qualité et le prix des jeux, même si on ne le voit pas écrit noir sur blanc.

    ​C'est pour ça que j'essaie, tant que possible, d'acheter les jeux sur le store de l'éditeur, même sur PC — même si, là-bas, les commissions sont nettement plus avantageuses — directement ou indirectement via des stores officiels.

    ​Et c'est pour ça aussi que le démat est généralement largement plus intéressant sur PC pour nos portefeuilles et que nos amis créateurs de JV y ont accéléré leur présence.
    cyr posted the 03/11/2026 at 06:27 PM
    51love 30% OK, et combien prends microsoft ou Nintendo pour situer un peu le truc?

    Si les éditeurs sont pas contents, qu'ils arrêtent de sortir leur jeux là-dessus....
    51love posted the 03/11/2026 at 06:30 PM
    cyr simple comme bonjour effectivement
    piratees posted the 03/11/2026 at 06:30 PM
    ça pique l'amande sony va mettre tout c'est jeux à 90€ alors et la ps6 900€
    zekk posted the 03/11/2026 at 06:40 PM
    51love d’un autre côté il a raison, il n'y a pas de logique qu'un groupe de défense des consommateurs s'attaque à un deal commercial entre éditeurs et Sony... c’est aux éditeurs de le faire
    51love posted the 03/11/2026 at 06:49 PM
    zekk sauf qu'ici il n'est pas question que des éditeurs mais des consommateurs aussi..

    C'est une excellente initiative, après, que Sony soit la seule cible de ce type de plainte cest nettement plus discutable et injuste mais quand on est leader on attire plus facilement les regards.
