Alors selon le média officiel du gouverne-ment (BFM tv) :
Accusé d’abuser de sa position pour vendre les jeux PlayStation trop chers: Sony risque de devoir payer 2,3 milliards d’euros
https://www.bfmtv.com/tech/gaming/accuse-d-abuser-de-sa-position-pour-vendre-les-jeux-play-station-trop-chers-sony-risque-de-devoir-payer-2-3-milliards-d-euros_AD-202603100677.html?utm_source=firefox-newtab-fr-fr
Un procès à près de deux milliards de livres (2,31 milliards d'euros) s'est ouvert à Londres mardi 10 mars contre le géant japonais Sony, accusé d'avoir abusé de sa position dominante pendant près de dix ans pour surfacturer les joueurs britanniques de Playstation dans l'achat de jeux en ligne.
12.2 millions de plaignants potentiels.
Je poste mais en gros j'ai pas vraiment lu tellement cela me parait tellement improbable et même condamné la somme me parait n'importe quoi étant donné que si derrière (et on peut facilement l'imaginer) que les USA font la même chose...c'est comme si on saignait à mort Sony.
posted the 03/11/2026 at 03:20 PM by newtechnix
Mon gars va revendre un jeu PS4 , qu'importe le jeu, et comparer ta revente à Zelda BOTW lui aussi en seconde main
Le jeu PS4 sur rayon sera à 30 au meilleur des cas, ton jeu Switch facile 45-50 balles !!!!!!!
ducknsexe Exactement personne les a obligé à payer ses tarifs
J’aurais bien aimé que nintendo soit aussi taggé pour sa politique tarifaire statique.
M’enfin faut pas rêver
Leurs jeux ne valent pas leurs prix on en a la preuve avec cette action en justice
Nintendo ce sont littéralement le pires des 3
Le problème c’est que personne n'oblige personne a acheter.
Hypocrite va, y a vraiment des fanboys dégueulasse sur ce site quoi...
MK open néant 80€.
DLC Pokemon ZA avec la même map en noir et blanc 30€.
Des remastered à 60 euros avec des nouveautés inutiles ou des bugs.
Un jeu Gameboy advance 30€.
On est bien là
Donc pas certains que ce soit un plus pour les joueurs
A noter que Steam est visé également pour cela
D'ailleurs tous les constructeurs ont le 30%, donc tous suivront.
Il n'est pas seulement question du prix pour le consommateur ici, même si bon, le prix de leur abonnement, notamment pour jouer en ligne… no comment...
Mais pratiquer 30 % de commission sur tout, sur un store complètement fermé, c'est trop, beaucoup trop ; il n'y a rien intellectuellement parlant qui justifie de prendre autant. Steam ou Epic en comparaison...
Après, il ne faut pas s'étonner que les éditeurs profitent et soient à la fois le moteur de toutes ces sorties PC qui le fait croître.
Ce n'est pas pour le plaisir d'ajouter le support de nouvelles architectures et de nouveaux matériels qu'ils font ça ça c'est sur
Je vois pas comment on peut voler le joueur encore plus
Cela va être compliqué à prouver quand des alternatives existent. On peut être outré par leurs pratiques mais là ce n'est que du vent. Les Britanniques ne sont pas moins bien lotis que les autres pays.
Personne nous oblige à payer plein tarif, c'est le consommateur qui décide de passer à l'achat de son plein gré.
Ils ne gagneront pas.
Ceux qui se plaignent sont ceux qui achètent Day One au lieu de trouver moins cher en physique ou en attendant des promotions sur le store plus tard.
Si les ventes ne sont pas bonnes, ils baisseront le prix.
C'est le consommateur le problème, pas Sony.
Et surtout on peut le faire contre le gouvernement.
Pour refuser tout ces abus, il suffisait de boycotter et cela aurait changé.
Il est bien trop tard maintenant
Dans une affaire similaire à Londres, le géant américain Apple a perdu en octobre un procès en raison là aussi de commissions jugées trop élevées sur son magasin d'applications, qui pourrait le conduire à devoir rembourser des millions d'utilisateurs - le groupe avait dit vouloir faire appel.
et en cherchant:
"Le géant américain Apple a perdu jeudi un procès à Londres pour «abus de position dominante» de son magasin d’applications au Royaume-Uni, pour lequel les plaignants avaient précédemment chiffré les dommages à plus d’1,5 milliard de livres (1,7 milliard d’euros). Apple a «abusé de sa position dominante en empêchant la concurrence» sur la distribution d’applications et les services de paiement intégrés, mais aussi en facturant des commissions aux «prix excessifs et inéquitables», indique le jugement du Tribunal d’appel de la concurrence, consulté par l’AFP. Apple a indiqué à l’AFP son intention de faire appel."
Alors c'est pas clair car les plaignants ont évalué le préjudice à 1,5 milliards...Apple a été condamné mais on ne sait pas la somme qui a, au final, été décidée même si là ce n'est pas finis avec l'appel d'Apple.
Mais la chose à se demander: pour le Gafam Apple 1,5 milliards c'est au pire une journée de travail...mais pour Sony, 3.21 milliards d'euros cela reste une somme conséquente.
A quel moment il est question de Nintendo ?
Ils t'ont piqué ton goûté ?
Et dans quel monde parallèle Zelda BotW à subit un tel traitement ?
Dans notre réalité c'est TLOU qui multiplie les rééditions
Xenoblade Chronicles : Wii, Wii U (démat’), N3DS, Switch
T’en penses quoi du coup ?
Tu pourras retourner le problème dans tous les sens.
Si tu vends un produit sur PlayStation (et Nintendo c'est pareil) tu auras systématiquement une commission de 30%.
Toi en tant que consommateur, tu le sais pas tout ça, ce sont des coûts invisible.
Mais va falloir règlementer ça plus sérieusement un jour
Alors oui ils sont des constructeurs, ils vendent leurs consoles à perte, leur model économique est différent.
Mais 30% faut pas déconner... Un jour où l'autre ça ne sera plus permis.
Si y'en a bien un ici qui a juste le droit de se taire c'est lui
Car le prochain sur le banc des accusés, ce sera Nintendo qui va casquer beaucoup +
Nan parce que si le prix affiché est le prix payer... sachant que les prix sont libre....
Notamment, il cite le problème des commissions de 30 %.
Imaginons : tu es dev et tu vas vendre un jeu. Ton jeu, tu vas le vendre sur différentes plateformes ; disons que tu estimes que le « bon » prix de vente pour cette expérience, c'est 60 €.
Et tu as plutôt intérêt à le vendre à son bon prix, sinon tu risques de te faire fracasser. Bref, le prix est en quelque sorte un minimum dicté par l'écosystème et la concurrence.
Tu le vends donc 60 €. Tu as 30 % qui vont direct dans la poche de la plateforme : c'est genre la moitié de ce que toi tu vas toucher (parce qu'il y a aussi les 20 % de TVA de l'État...).
Tu aurais besoin de vendre moins de copies si la commission était plus faible pour rentabiliser ton business et payer tes employés ; donc, en conséquence, tu adaptes le budget de ton jeu et/ou le prix de vente.
Ça a donc un impact direct et fort sur la qualité et le prix des jeux, même si on ne le voit pas écrit noir sur blanc.
C'est pour ça que j'essaie, tant que possible, d'acheter les jeux sur le store de l'éditeur, même sur PC — même si, là-bas, les commissions sont nettement plus avantageuses — directement ou indirectement via des stores officiels.
Et c'est pour ça aussi que le démat est généralement largement plus intéressant sur PC pour nos portefeuilles et que nos amis créateurs de JV y ont accéléré leur présence.
Si les éditeurs sont pas contents, qu'ils arrêtent de sortir leur jeux là-dessus....
C'est une excellente initiative, après, que Sony soit la seule cible de ce type de plainte cest nettement plus discutable et injuste mais quand on est leader on attire plus facilement les regards.