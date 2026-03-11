j'ai mis du temps à trouver un bon titre putaclic, j'aurais du rajouter des !!!!



Alors selon le média officiel du gouverne-ment (BFM tv) :



Accusé d’abuser de sa position pour vendre les jeux PlayStation trop chers: Sony risque de devoir payer 2,3 milliards d’euros



Un procès à près de deux milliards de livres (2,31 milliards d'euros) s'est ouvert à Londres mardi 10 mars contre le géant japonais Sony, accusé d'avoir abusé de sa position dominante pendant près de dix ans pour surfacturer les joueurs britanniques de Playstation dans l'achat de jeux en ligne.



12.2 millions de plaignants potentiels.



Je poste mais en gros j'ai pas vraiment lu tellement cela me parait tellement improbable et même condamné la somme me parait n'importe quoi étant donné que si derrière (et on peut facilement l'imaginer) que les USA font la même chose...c'est comme si on saignait à mort Sony.