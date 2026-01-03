- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
articles : 834
visites since opening : 2556235
marchand2sable > blog
Gros délire sur la user score Metacritic de Resident Evil Requiem
Juste TOP 1 pour plus de 1200 avis pour l'instant.

Franchement, je suis toujours dans le Rhode Hill Center et c’est violent ce début de jeu. C’est ultra maîtrisé. Je comprends la hype totalement pour l'instant.

    tags : resident evil capcom leon leon s kennedy re engine resident evil 9 biohazard 9 resident evil requiem resident evil requiem leon biohazard 9 requiem resident evil requiem metacritic resident evil requiem user score
    kujiraldine, burningcrimson
    posted the 03/01/2026 at 05:31 PM by marchand2sable
    comments (15)
    kujiraldine posted the 03/01/2026 at 05:40 PM
    Je ne sais pas si je lui mettrais autant mais bon, ça reste une tuerie à tous les niveaux. Donc, bon, pourquoi pas.
    jenicris posted the 03/01/2026 at 05:40 PM
    Le jeu est top, pour là ou j'en suis, c'est le meilleur opus, hors remake depuis RE4 sur GC
    marchand2sable posted the 03/01/2026 at 05:41 PM
    Le switch Leon / Grace et le choix TPS / FPS, avec le mélange de genres action-horror et survival-horror semblent avoir mis tout le monde d’accord pour l’instant.
    hatefield posted the 03/01/2026 at 05:44 PM
    C'est là que tu vois que l'esprit critique est mort. Le jeu n'est pas du tout maitrisé, c'est juste un gloubiboulga insipide.
    kiryukazuma posted the 03/01/2026 at 05:45 PM
    Disney Cory rend tout cela très crédible =)
    hyoga57 posted the 03/01/2026 at 05:56 PM
    Tandis que d’autres le comparent à Resident Evil 6, comme quoi.
    burningcrimson posted the 03/01/2026 at 05:58 PM
    Ce jeu est une bombe ! Je viens de revoir un fameux boss de Re2 remake et si ça continue ma note perso va passer à 9/10
    guiguif posted the 03/01/2026 at 05:59 PM
    Hormis les deux dernières heures que je trouve meh a quasi tout les niveaux (contenu, boss de fin, revelations finales), ce fut un régal.
    vyse posted the 03/01/2026 at 06:00 PM
    kiryukazuma je te jure...
    walterwhite posted the 03/01/2026 at 06:08 PM
    hyoga57 Qui fait ça ?
    ducknsexe posted the 03/01/2026 at 06:09 PM
    Meilleur resident evil requiem depuis le remake du 4.
    aeris935 posted the 03/01/2026 at 06:14 PM
    9.9 pour l’user score de la version Switch 2

    https://www.metacritic.com/game/resident-evil-requiem/user-reviews/?platform=nintendo-switch-2
    negan posted the 03/01/2026 at 06:26 PM
    En tout cas cette opus m'a donné envie de faire les autres, ça m'intrigue qu'une licence tape des excellents scores a chaque opus.
    mercure7 posted the 03/01/2026 at 06:38 PM
    Ouais c'est bizarre, quand un dev fait un bon jeu, ça se ressent direct
    shining posted the 03/01/2026 at 06:38 PM
    J'ai finis le jeux en 9h30 , j'ai adorée mais de la a mettre 9 non , déjà la durée de vie et il a des soucis technique surtout sur la 2eme partie du jeux ,ces un très bon jeux et encore plus en full tps malgrer qu'on te dis fps, je trouve meilleur toutes les animation de grace en tps que tu ne vois pas en fps, après il mérite 7.5-8 et encore je suis gentil parce que j'ai apprécier , mais 9h30 de jeux a plein pot de nos jours sa pique .
