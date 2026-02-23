Si la plupart d'entre nous avons grandi avec les j RPG de Square Enix, il faut vraiment mettre en perspective cette époque par rapport à celle actuelle. Nous voyons bien que la jeune génération n'est absolument pas intéressée par ces licences-là. Surtout si elle est numérotée. Un FF17 ou un DQ12, ça fait tâche aujourd'hui...



Entre le gameplay un peu vieillot et surtout le fait qu'il faille se concentrer sur une histoire qui peut tenir facilement 20 ou 30 heures, fait que la jeune génération d'aujourd'hui a beaucoup moins d'attention par rapport à un jeu qui demande un certain investissement. Ils sont beaucoup plus sur des jeux qui sont gratuits, qui sont "fun", online. Et il y en a même qui ne jouent même pas, qui se contente juste de regarder sur YouTube, Twitch et compagnie un let's play fait par leur influenceur préféré.



Une étude de marché (GEM Partners) menée auprès de 180 000 joueurs japonais révèle que l'âge moyen d'un fan de Final Fantasy ou Dragon Quest est désormais de 42 ans. Ces licences sont devenues des « jeux de darons » qui parlent avant tout à ceux qui ont grandi avec elles dans les années 90.



Difficile donc de rivaliser avec Roblox, Fortnite et Minecraft...