Final Fantasy/Dragon Quest, c'est has been !
Si la plupart d'entre nous avons grandi avec les j RPG de Square Enix, il faut vraiment mettre en perspective cette époque par rapport à celle actuelle. Nous voyons bien que la jeune génération n'est absolument pas intéressée par ces licences-là. Surtout si elle est numérotée. Un FF17 ou un DQ12, ça fait tâche aujourd'hui...

Entre le gameplay un peu vieillot et surtout le fait qu'il faille se concentrer sur une histoire qui peut tenir facilement 20 ou 30 heures, fait que la jeune génération d'aujourd'hui a beaucoup moins d'attention par rapport à un jeu qui demande un certain investissement. Ils sont beaucoup plus sur des jeux qui sont gratuits, qui sont "fun", online. Et il y en a même qui ne jouent même pas, qui se contente juste de regarder sur YouTube, Twitch et compagnie un let's play fait par leur influenceur préféré.

Une étude de marché (GEM Partners) menée auprès de 180 000 joueurs japonais révèle que l'âge moyen d'un fan de Final Fantasy ou Dragon Quest est désormais de 42 ans. Ces licences sont devenues des « jeux de darons » qui parlent avant tout à ceux qui ont grandi avec elles dans les années 90.

Difficile donc de rivaliser avec Roblox, Fortnite et Minecraft...
https://www.jeuxvideo.com/news/2064618/final-fantasy-et-dragon-quest-ne-sont-pas-populaires-aupres-des-jeunes-et-c-est-on-ne-peut-plus-logique.htm
    posted the 02/23/2026 at 09:40 PM by khazawi
    comments (4)
    avan posted the 02/23/2026 at 09:48 PM
    Le phénomène FFXIV nuance tes propos. Mais oui ces licences parlent un peu plus aux anciens du jv qu'aux nouveaux.
    aeris246 posted the 02/23/2026 at 09:58 PM
    Ca explique pourquoi Final Fantasy enchaine les flop au Japon et les ventes Dragon Quest connaissent un net ralentissement dans un territoire qui lui a toujours été favorable

    Ya que les joueurs Sony qui se passionnent encore pour Final Fantasy. Si ca se trouve, quand je parle avec un internaute pro-Sony, il vit peut etre dans un EHPAD Mon dieu
    tyler33 posted the 02/23/2026 at 10:00 PM
    Faut arrêter ce délire de mettre des numéros dans le nom d'un jeu.
    La premiere réaction des gens c'est "je vais comprendre si j'ai pas fais les précédents?"
    micheljackson posted the 02/23/2026 at 10:02 PM
    Pour les FF c'est normal vu que ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas sorti un seul bon épisode.
    Quant à DQ la saga est arrivée bien trop tard en Europe, elle aurait du sortir avec le 5 sur SFC en pleine folie DBZ ça aurait été un carton.
