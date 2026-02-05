accueil
- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Votre avis sur le Nintendo Direct Partner Showcase
Votre avis Gamekyo.
tags :
nintendo
resident evil
nintendo direct
pragmata
switch 2
nintendo direct avis
turok origins
resident evil requiem
nintendo direct partner showcase
nintendo direct partner showcase avis
switch 2 games 2026
ff vii rebirth switch 2
posted the 02/05/2026 at 02:28 PM by
marchand2sable
comments (
29
)
marchand2sable
posted
the 02/05/2026 at 02:29 PM
Turok
linkstar
posted
the 02/05/2026 at 02:29 PM
Rien de très surprenant.
shanks
posted
the 02/05/2026 at 02:29 PM
Peu de grandes surprises mais correct pour les tiers sur la console.
La pénurie de RAM et le report probable de la PS6 vont grandement bénéficier à la console qui continuera d'accueillir des jeux tiers plus longtemps que prévu.
burningcrimson
posted
the 02/05/2026 at 02:31 PM
Agréablement surpris
liberty
posted
the 02/05/2026 at 02:32 PM
Super !
kalas28
posted
the 02/05/2026 at 02:32 PM
minable....
wickette
posted
the 02/05/2026 at 02:32 PM
Franchement tous les tiers que je voulais sont là, FFVII rebirth, pragmata, digimon, orbitals,...
Donc non c'est top pour moi
, agréablement surpris
Content de voir capcom et bethesda soutenir + Nintendo aussi.
ouroboros4
posted
the 02/05/2026 at 02:33 PM
Juste Adventures of Elliot
Le reste non
jenicris
posted
the 02/05/2026 at 02:34 PM
Mouais.
gat
posted
the 02/05/2026 at 02:34 PM
Hors cut-scenes, Rebirth et Requiem piquent bien les yeux.
tripy73
posted
the 02/05/2026 at 02:34 PM
:ronfle:
nicolasgourry
posted
the 02/05/2026 at 02:34 PM
Là nous voyons que les tiers suivent la console, surtout les japonais, bref, ça augure du bon pour la suite.
jenicris
posted
the 02/05/2026 at 02:35 PM
gat
clairement, autant Remake est plutôt propre, autant Rebirth
jacquescechirac
posted
the 02/05/2026 at 02:35 PM
des jeux déjà annoncés ailleurs, et des jeux déjà sortis ailleurs,
Rien de neuf sous le soleil de la switch 2, osef absolu a usual avec cette console pour le moment
yukilin
posted
the 02/05/2026 at 02:35 PM
Très bien
cyr
posted
the 02/05/2026 at 02:36 PM
Turok, et surtout la mise a niveau de disney dreamlight valley switch 2 edition.
Et fallout 4 qui arrive.
gat
je sais pas, la qualité de youtube devait être de 320p
cyr
posted
the 02/05/2026 at 02:37 PM
Par contre on a toujours une faible visibilité....on avance toujours dans un flou.....
brook1
posted
the 02/05/2026 at 02:38 PM
gat
jenicris
Rebirth aurait pu sortir sur PS4
gat
posted
the 02/05/2026 at 02:38 PM
cyr
Rien à voir avec la définition de l’image. Ça se voyait clairement sur la gueule des textures et de l’aliasing.
jenicris
Les joies de l’OW.
nindo64
posted
the 02/05/2026 at 02:39 PM
Où sont The Duskbloods et le prochain Layton ?
jenicris
posted
the 02/05/2026 at 02:39 PM
gat
il vaut mieux avoir un bon ophtalmo, juste au cas où!
ouroboros4
posted
the 02/05/2026 at 02:40 PM
C'était évident, même sur PS5 c'est flou(enfin moins mais faut passer en 30 fps)
Seul la PS5 Pro sait avoir les deux
gat
posted
the 02/05/2026 at 02:40 PM
brook1
Pas que Rebirth. Même 99% des titres sortis en exclu sur PS5/Series auraient pu sortir sur PS4/X1. Avec une autre gueule certes mais clairement faisable.
link49
posted
the 02/05/2026 at 02:42 PM
J'ai bien aimé. J'espère que le Nintendo Direct général sera au moins aussi bon.
link571
posted
the 02/05/2026 at 02:42 PM
Pour ceux qui n'on qu'une Switch 2 c'est top quand même, pour les autres osef
xynot
posted
the 02/05/2026 at 02:42 PM
Rien de fou, à part Rebirth qui a l'air de bien tourner, pas de surprises de dingue
jenicris
posted
the 02/05/2026 at 02:42 PM
brook1
clairement.
judebox
posted
the 02/05/2026 at 02:42 PM
Comme d'hab, ça souffle le chaud et le froid...
Je testerai les démo de Pragmata et Monster Hunter.
Et sinon, intéressé par Elliot et Tsubasa 2. Sinon, le reste c'est soit déjà fait, soit osef...
Et au moment de leur sortie, on éliminera les GKC
kisukesan
posted
the 02/05/2026 at 02:44 PM
gros soutiens quand même, je n'attendais rien de spécial mais c'était plutôt très bons avec 2-3 jeux intriguants au début
