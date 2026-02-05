accueil
jenicris
Environ 138 millions de console (9 ème gen) selon Take2, à compter de décembre 2025
Qui s'arrête en décembre 2025
Sony vient d'annoncer 92,1 millions de PS5
Nintendo 17,4 millions de Switch 2
https://neogaf.com/threads/138m-gen-9-consoles-estimated-worldwide.1693068/#post-271231530
posted the 02/05/2026 at 12:28 PM by jenicris
jenicris
comments (
7
)
shambala93
posted
the 02/05/2026 at 12:40 PM
La switch 2 une 9g ?
Switch 1 ? 8G
Wii U 7 G ???
Ça n’a aucun sens aujourd’hui.
edgar
posted
the 02/05/2026 at 12:56 PM
Moins de 30 millions pour les Series X/S ?
En vérité je ne vais pas faire semblant d’être étonné, au contraire c’est parfaitement normal.
taiko
posted
the 02/05/2026 at 12:59 PM
shambala93
non je crois que c'est la switch la 9eme gen avec la ps5 et les Series. Mais Nintendo est en peu en décalage en ce moment.
cyr
posted
the 02/05/2026 at 12:59 PM
La switch 2 ne fait pas partie de la même gen que la ps5.
nes
snes
n64
gc
wii
wii u
Switch
Switch 2
Gen 8 donc
tripy73
posted
the 02/05/2026 at 01:07 PM
shambala93
: c'est ça, mais certains sont bloqué dans une dissonance cognitive et ne comprennent pas que la génération n'est pas liée à la date de sortie d'une console et à sa puissance. La réalité c'est que la Switch 1 est une console de 9ème génération et la Switch 2 la 1ère de la 10ème génération, pas besoin d'attendre Sony pour décider qu'une génération commence malgré leur déclaration de l'époque.
cyr
: ce n'est pas Nintendo qui a lancé le concept des générations de console avec la NES, mais des
machines comme l'Odyssey, la Home Pong ou la Color TV-Games
.
cyr
posted
the 02/05/2026 at 01:28 PM
tripy73
Connais pas
tripy73
posted
the 02/05/2026 at 01:40 PM
cyr
: pas étonnant vu que ce sont des consoles qui sont sorties avant le crash du JV au début des années 80, beaucoup pensent que les premières consoles sont apparues après cette période avec les NES/Master System. A savoir que la Color TV-Games était en réalité
la 1ère console de Nintendo
et la NES la 3ème, ce qui fait de la Switch 2 leur 10ème génération de console.
