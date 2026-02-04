« Bien que nos prévisions concernant le volume mondial des ventes de hardware et de jeux restent inchangées, la répartition par région et par produit repose sur des hypothèses différentes de celles utilisées dans les prévisions révisées annoncées lors de la publication de nos résultats financiers du deuxième trimestre », a déclaré M. Furukawa, via une traduction automatique.



« De plus, comme vous le savez, le volume des ventes de hardware au Japon a dépassé nos attentes, tandis que les ventes à l'étranger ont été légèrement inférieures à nos prévisions », a-t-il poursuivi.

Les chiffres de vente compilés par The Game Business le mois dernier ont montré que les ventes de la Switch 2 aux États-Unis pendant la période des fêtes ont baissé d'environ 35 % par rapport aux premières ventes de la Switch 1 pendant les fêtes de fin d'année 2017. Au Royaume-Uni, une comparaison similaire a montré que la Switch 2 était en retard de 16 % par rapport à la Switch 1. Même au Japon, pays d'origine de Nintendo, les ventes de Switch 2 pendant les fêtes n'ont pas pu égaler celles de Switch 1, et ont baissé de 5,5 % au cours des neuf dernières semaines de l'année.



En France, le bilan final des ventes de Switch 2 pour 2025 était en baisse de « plus de 30 % » par rapport au montant enregistré par Switch 1 en 2017.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les ventes de hardware au Japon ont dépassé les prévisions, Furukawa a mis en avant la sortie de deux jeux en particulier qui ont rencontré un franc succès auprès du public japonais : Pokémon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition et Kirby Air Riders, une exclusivité Switch 2.



« Nous pensons que les ventes de hardware au Japon ont dépassé les prévisions grâce à la dynamique continue générée par le lancement initial de la Switch 2 et à la sortie, pendant la période des fêtes, de nouveaux titres tels que Pokémon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition et Kirby Air Riders, qui ont incité un nombre relativement élevé de propriétaires de Switch à passer à la Switch 2 par rapport à l'étranger. »

La hausse rapide du coût de la mémoire vive (RAM), principalement attribuée à l'achat massif de RAM par les centres de données IA, qui entraîne une pénurie, est devenue un problème sur de nombreux marchés. Certains préviennent que cela aura des répercussions sur le coût de tous les appareils qui en font usage. M. Furukawa s'est déjà exprimé sur la situation et a été invité à faire le point sur ses réflexions lors d'une séance de questions-réponses à la suite de la dernière conférence financière de la société. Un actionnaire a demandé à M. Furukawa s'il était possible que Nintendo révise le prix du hardware Switch 2 si le prix des composants continuait d'augmenter.

M. Furukawa a répondu que, bien que Nintendo ne discute pas en détail des composants spécifiques, la société était en pourparlers avec ses fournisseurs afin de garantir un approvisionnement stable à long terme.



Il en résulte, selon M. Furukawa, que la récente flambée des prix de la mémoire n'a pas eu d'impact significatif sur la rentabilité du hardware au cours du troisième trimestre de l'exercice financier (octobre à décembre 2025), et il ne s'attend pas non plus à un impact significatif au quatrième trimestre. Il a toutefois souligné que si la flambée des prix se poursuivait au cours du prochain exercice financier et au-delà, cela pourrait finir par avoir un impact sur la rentabilité, et que si la situation venait à se détériorer de manière significative, la société évaluerait le marché et prendrait les mesures appropriées.

M. Furukawa a souligné qu'aucune décision n'avait été prise à ce jour concernant le prix de la Switch 2, et a fait remarquer qu'une décision aussi importante qu'une augmentation de prix devait tenir compte de plusieurs facteurs avant d'être prise.



« Les changements de prix seront déterminés de manière globale, en tenant compte non seulement de la rentabilité, mais aussi de l'adoption de la plateforme, des tendances des ventes et des conditions du marché », a-t-il déclaré.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré qu'il n'était pas prévu, du moins pour l'instant, d'augmenter le prix de la Switch 2 en raison de la hausse du coût de la mémoire.