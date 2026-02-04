profile
jenicris
80
Likes
Likers
jenicris
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1809
visites since opening : 4311208
jenicris > blog
Switch 2 : ventes meilleures que prévu au japon et légèrement inférieures aux prévisions dans le reste du monde


Furukawa (PDG de Nintendo) - « Les ventes nationales de hardware ont dépassé nos attentes, tandis que les ventes à l'étranger ont été légèrement inférieures à nos prévisions. »

« Bien que nos prévisions concernant le volume mondial des ventes de hardware et de jeux restent inchangées, la répartition par région et par produit repose sur des hypothèses différentes de celles utilisées dans les prévisions révisées annoncées lors de la publication de nos résultats financiers du deuxième trimestre », a déclaré M. Furukawa, via une traduction automatique.

« De plus, comme vous le savez, le volume des ventes de hardware au Japon a dépassé nos attentes, tandis que les ventes à l'étranger ont été légèrement inférieures à nos prévisions », a-t-il poursuivi.


Les chiffres de vente compilés par The Game Business le mois dernier ont montré que les ventes de la Switch 2 aux États-Unis pendant la période des fêtes ont baissé d'environ 35 % par rapport aux premières ventes de la Switch 1 pendant les fêtes de fin d'année 2017. Au Royaume-Uni, une comparaison similaire a montré que la Switch 2 était en retard de 16 % par rapport à la Switch 1. Même au Japon, pays d'origine de Nintendo, les ventes de Switch 2 pendant les fêtes n'ont pas pu égaler celles de Switch 1, et ont baissé de 5,5 % au cours des neuf dernières semaines de l'année.

En France, le bilan final des ventes de Switch 2 pour 2025 était en baisse de « plus de 30 % » par rapport au montant enregistré par Switch 1 en 2017.


Interrogé sur les raisons pour lesquelles les ventes de hardware au Japon ont dépassé les prévisions, Furukawa a mis en avant la sortie de deux jeux en particulier qui ont rencontré un franc succès auprès du public japonais : Pokémon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition et Kirby Air Riders, une exclusivité Switch 2.

« Nous pensons que les ventes de hardware au Japon ont dépassé les prévisions grâce à la dynamique continue générée par le lancement initial de la Switch 2 et à la sortie, pendant la période des fêtes, de nouveaux titres tels que Pokémon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition et Kirby Air Riders, qui ont incité un nombre relativement élevé de propriétaires de Switch à passer à la Switch 2 par rapport à l'étranger. »


https://www.ign.com/articles/nintendo-acknowledges-switch-2-sales-have-been-slightly-weaker-than-expected-outside-japan

VGC : Le président de Nintendo affirme que l'augmentation du coût de la mémoire n'aura pas d'incidence sur le prix de la Switch 2 pour l'instant, mais que si cette tendance se poursuit, il réévaluera la situation.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré qu'il n'était pas prévu, du moins pour l'instant, d'augmenter le prix de la Switch 2 en raison de la hausse du coût de la mémoire.

La hausse rapide du coût de la mémoire vive (RAM), principalement attribuée à l'achat massif de RAM par les centres de données IA, qui entraîne une pénurie, est devenue un problème sur de nombreux marchés. Certains préviennent que cela aura des répercussions sur le coût de tous les appareils qui en font usage. M. Furukawa s'est déjà exprimé sur la situation et a été invité à faire le point sur ses réflexions lors d'une séance de questions-réponses à la suite de la dernière conférence financière de la société. Un actionnaire a demandé à M. Furukawa s'il était possible que Nintendo révise le prix du hardware Switch 2 si le prix des composants continuait d'augmenter.


M. Furukawa a répondu que, bien que Nintendo ne discute pas en détail des composants spécifiques, la société était en pourparlers avec ses fournisseurs afin de garantir un approvisionnement stable à long terme.

Il en résulte, selon M. Furukawa, que la récente flambée des prix de la mémoire n'a pas eu d'impact significatif sur la rentabilité du hardware au cours du troisième trimestre de l'exercice financier (octobre à décembre 2025), et il ne s'attend pas non plus à un impact significatif au quatrième trimestre. Il a toutefois souligné que si la flambée des prix se poursuivait au cours du prochain exercice financier et au-delà, cela pourrait finir par avoir un impact sur la rentabilité, et que si la situation venait à se détériorer de manière significative, la société évaluerait le marché et prendrait les mesures appropriées.


M. Furukawa a souligné qu'aucune décision n'avait été prise à ce jour concernant le prix de la Switch 2, et a fait remarquer qu'une décision aussi importante qu'une augmentation de prix devait tenir compte de plusieurs facteurs avant d'être prise.

« Les changements de prix seront déterminés de manière globale, en tenant compte non seulement de la rentabilité, mais aussi de l'adoption de la plateforme, des tendances des ventes et des conditions du marché », a-t-il déclaré.


https://www.videogameschronicle.com/news/nintendo-president-says-increasing-memory-costs-wont-affect-switch-2-price-for-now-but-if-it-continues-it-will-re-evaluate/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    skk
    posted the 02/04/2026 at 02:46 PM by jenicris
    comments (14)
    hypermario posted the 02/04/2026 at 03:19 PM
    Le prix de la console au Japon aide aussi.
    tripy73 posted the 02/04/2026 at 03:19 PM
    Tu as bien fait de changer ton titre, c'est plus vendeur de parler les ventes que des problèmes liés à la RAM
    jenicris posted the 02/04/2026 at 03:23 PM
    tripy73 disons que le titre serait un peu trop long si je devais tout mettre
    captaintoad974 posted the 02/04/2026 at 03:28 PM
    hypermario absolument pas, le prix au Japon reviens exactement au prix d'une Switch pour un européens.
    tripy73 posted the 02/04/2026 at 03:34 PM
    jenicris : oui j'ai vu que tu avais écrit un pavé

    Mais tu peux faire un titre résumé "Ventes globales, prix de la RAM et de la Switch 2, Furukawa fait le bilan" ou un truc du genre Mais c'est ton article donc tu fais comme tu le sens
    cyr posted the 02/04/2026 at 03:56 PM
    Tiens c'est étrange, je pensais avoir vu un autre titre tous a l'heure....

    Ou alors il a étais supprimé car dans les commentaires sa tiré a boulet rouge....


    Mais petite question, vu qu'il on réévaluer leur objectif en cours d'année, ils parlent de quel objectif ? L'objectif défini au lancement, ou la révision ?
    jenicris posted the 02/04/2026 at 04:06 PM
    cyr MDR
    leonr4 posted the 02/04/2026 at 04:18 PM
    Compte tenu du prix pratiqué de la NS2 en dehors du Japon ils auraient surement préféré que ce soit l'inverse.
    zephon posted the 02/04/2026 at 04:20 PM
    et pas de question sur les cartouches tss Q/R sans risque...
    ouroboros4 posted the 02/04/2026 at 04:26 PM
    Forcément elle manque cruellement de gros jeux.
    micheljackson posted the 02/04/2026 at 04:28 PM
    cyr
    Ils avaient prévu d'en vendre 50 au Japon...mais ils en ont vendu 52!!

    edgar posted the 02/04/2026 at 04:31 PM
    hypermario Elle est à 50.000¥ au Japon contre 32.000¥ pour la première Switch à l’époque.

    Au contraire, c’est pas du tout normal qu’elle cartonne avec un prix si élevé, surtout avec si peu de gros jeux Nintendo.
    cyr posted the 02/04/2026 at 04:43 PM
    edgar ben ils font sûrement confiance, au vu de la switch 1.
    cyr posted the 02/04/2026 at 04:45 PM
    ouroboros4 elle manque peut-être de gros jeux, mais elle a faire le meilleur démarrage du monde......c'est paradoxal

    Mais pour les mois a venir/année va falloir de l'éclaircissement c'est sur. Sinon le chute pourrait être violente
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo