Après la découverte tardive de la censure de la version Switch 2 de Dispatch, Nintendo a fini pas réagir officiellement.Un déclaration qui ne risque pas de convaincre grand monde.Sachant que tout le monde semble avoir été prévenu au tout dernier moment au point où certain ont demander un remboursement du jeu à Nintendo...On rappelle que le jeu n'est pas censuré sur les autres plateformes PS5 et PC.