Dispatch : Nintendo réagit officiellement sur la censure
Après la découverte tardive de la censure de la version Switch 2 de Dispatch, Nintendo a fini pas réagir officiellement.

Nintendo : « Nintendo exige que tous les jeux disponibles sur ses plateformes soient classés par des organismes indépendants et respectent nos directives établies en matière de contenu et de plateforme. Bien que nous informions nos partenaires lorsque leurs titres ne respectent pas nos directives, Nintendo ne modifie pas le contenu des partenaires. Nous ne commentons pas non plus le contenu spécifique ni les critères utilisés pour prendre ces décisions. »

Un déclaration qui ne risque pas de convaincre grand monde.
Sachant que tout le monde semble avoir été prévenu au tout dernier moment au point où certain ont demander un remboursement du jeu à Nintendo...

On rappelle que le jeu n'est pas censuré sur les autres plateformes PS5 et PC.

https://www.nintendolife.com/news/2026/01/nintendo-responds-to-dispatch-switch-censorship-with-official-statement
    posted the 01/30/2026 at 09:22 AM by ouroboros4
    masharu posted the 01/30/2026 at 09:32 AM


    Ça c'est une réponse directe à l'artiche d'Eurogamer, qui a interviewé AdHoc qui disait pourtant "avoir travaillé avec Nintendo", dans le sens ils ont soumis une version à Nintendo qui a validé ou invalidé des trucs, comme toute plateforme en ligne.

    We worked with Nintendo to ensure the content within the title met the criteria to release on their platforms, but the core narrative and gameplay experience remains identical to the original release
    mattdef posted the 01/30/2026 at 09:33 AM
    Au contraire, c'est une déclaration qui prouve que seul Nintendo fait attention au contenu qu'il délivre et au respect des lois et règlementations...
    masharu posted the 01/30/2026 at 09:35 AM
    mattdef Le jeu est un jeu +18. Nintendo se fout de la gueule du monde. Achetez Dispatch sur Steam ou PlayStation Store si vous voulez avoir "le choix" de la censure ou non (qui est faites avant tout pout les streamers Twitch/YouTube) dans vos sessions de jeux.
    akinen posted the 01/30/2026 at 09:43 AM
    Comment ça il manque un zizi dans mon jeu!!???
    judebox posted the 01/30/2026 at 09:43 AM
    Le choix est fait pour moi. Dommage, un type de jeu qui se prêtait bien au format portable...
    nicolasgourry posted the 01/30/2026 at 09:45 AM
    masharu Pourquoi tu t'en prends à Nintendo ? Ils n'ont rien à voir avec le jeu.
    C'est aux organismes que tu devrais t'en prendre si tu as quelque chose à redire, il me semble.
    cail2 posted the 01/30/2026 at 09:49 AM
    nicolasgourry
    Ce ne sont pas les mêmes organismes pour les autres plateformes ?
    Je peux me tromper mais je vois mal Adhoc tronquer du contenu spécifiquement sur Switch plutôt que le désactiver comme sur les autres plateformes, ce serait étrange... L'input de Nintendo en ce sens est donc plus que probable non ?
    pokk posted the 01/30/2026 at 09:54 AM
    Il semblerait qu’une des raisons soit que le développeur s’est limité à produire une seule version du jeu, et non des versions adaptées à chaque territoire. Cette version unique doit donc respecter toutes les réglementations (PEGI, ESRB, CERO, ...). Or, au Japon, il est interdit de montrer des appareils génitaux… Donc ce serait la faute des développeurs. Cyberpunk ou Wolfenstein 2 par exemple sont censurés au Japon et disposent donc de versions spécifiques.

    De toute façon, à chaque fois qu’il y a un problème avec un jeu qui sort sur une console Nintendo, même tier, c’est toujours la faute de Nintendo…

    Le 18+ est une recommandation et non une interdiction de vente aux mineurs (comme l’ensemble du PEGI). Il n’existe pas, en Europe, de certification équivalente au AO de l’ESRB (Adult Only, une réglementation similaire à celle des produits pornographiques) qui interdise explicitement la vente aux mineurs.

    Si les développeurs — et cela vaut aussi, voire surtout, pour les films — pouvaient arrêter d’ajouter du contenu sexuel qui ne sert, dans 99 % des cas, absolument à rien, ce serait sympa…
    masharu posted the 01/30/2026 at 09:55 AM
    nicolasgourry Il te semble mal, pourquoi donc en vouloir dans ce cas figure à l'ESRB si Dispatch n'est pas censuré sur PS5 et Steam ? Le jeu est censuré spécifiquement sur NS1/NS2 hein.
    akinen posted the 01/30/2026 at 09:57 AM
    pokk exact
    ravyxxs posted the 01/30/2026 at 10:04 AM
    Nintendo aura toujours une mentalité de fragile, pourquoi ça étonne les gens ? Procurez vous les jeux ailleurs.
    nicolasgourry posted the 01/30/2026 at 10:09 AM
    masharu ravyxxs
    Stop à l'émotion, parlons de faits et de cohérence.
    Si Nintendo avait une "mentalité de fragile" ou interdisait ce contenu par principe, on n'aurait pas The Witcher 3, Cyberpunk 2077 ou même Bayonetta (produit par Nintendo !) en version intégrale sur leurs consoles.
    Le problème ici est purement économique et logistique, comme l'a bien expliqué pokk. Le studio AdHoc a choisi de ne produire qu'une seule version (build) mondiale du jeu pour réduire les coûts. Pour que cette version unique soit acceptée sur l'eShop japonais (soumis au CERO), ils ont dû appliquer la censure la plus stricte à tout le monde.
    S'en prendre à Nintendo alors qu'ils ne sont pas les développeurs et qu'ils autorisent la nudité chez d'autres éditeurs qui font l'effort de gérer plusieurs versions, c'est se tromper de cible. C'est au studio AdHoc qu'il faut demander pourquoi ils ont privilégié l'économie d'échelle au détriment du public européen.
    cyr posted the 01/30/2026 at 10:20 AM
    Mais pourquoi notre personnage dans cyberpunk n'est pas censuré ?


    Apres pour les blague salace ça doit changer un peu l'ambiance du jeux. Mais bon si il y a pas de sexes, ça choquera personne. Sauf ceux qui on acheter le jeux pour ça (mon dieu).

    Imaginez le prochains sims qui sort, non censuré......il risque d'être interdit dans pas mal de pays
    masharu posted the 01/30/2026 at 10:21 AM
    nicolasgourry pokk Il a clairement un conflit entre les propos de AdHoc hier et ceux de Nintendo aujourd'hui. Et connaissant comment ça se passe quand on soumit un jeu ou une app sur une plateforme, je peux vous certifier que les propos de Nintendo c'est de la langue de bois, "Nintendo ne modifie pas le contenu des partenaires" mais pourtant ils ont bien une charte pour les éditeurs qui publient sur leur store et valide ou non directement certains contenus soumis sous l'eShop quand ça les arrange.

    On ne va pas se voiler la face plus longtemsp. Dispatch est un jeu au style anime comics, on n'est pas sur du réalisme à la Cyberpunk 2077. D'autres jeux aux styles anime se font censuré, particulièrement par Nintendo ces derniers temps. Comme c'est étonnant (non).

    Nicolas Gourry, c'est qu'il faudrait je l'espère un jour comprendre qu'être un consommateur ça n'est pas accepter tout ce qu'on nous offre à acheter.

    Maintenant pour répondre à pokk spécifiquement, oui c'est contraignant de devoir répondre aux exigences spécifiques de plusieurs pays, je vous ai rapporté le cas de Browndust II récemment (ici et ici). Mais faut aussi comprendre que AdHoc sont indépendants, non pas d'éditeurs, c'est normal. Maintenant si je ne dis pas de bêtise, me semble que pour Dispatch le jeu est disponible sur Steam et PS5 au Japon et d'autres pays sans problème ou en tout cas "sans version altérée", le fait de bloquer le mode censuré sur NS1 et NS2 est bien spécifique à Nintendo en tout cas.
    cyr posted the 01/30/2026 at 10:26 AM
    Ouroboros4. Il y a pas de version sur xbox série?
    nicolasgourry posted the 01/30/2026 at 10:26 AM
    cyr
    C'est justement la preuve que Nintendo n'interdit rien par principe. Si Cyberpunk est intégral (donc sans censure), c'est que le studio a fait l'effort de gérer plusieurs versions. Pour Dispatch, le studio a choisi la facilité d'une version unique calée sur les restrictions japonaises, imposant ces limites au reste du monde. Car le "fragile" n'est pas toujours celui que l'on pense.
    mrnuage posted the 01/30/2026 at 10:31 AM
    De toute façon y'a aucune logique dans ces histoires. Y'avait eu plein d'exemple dernièrement où c'était censuré chez Sony et pas Nintendo, ça sert à rien de leur tomber dessus, à notre échelle on n'a aucune idée de ce qui se passe.
    cail2 posted the 01/30/2026 at 10:33 AM
    masharu
    La question est donc de savoir "pourquoi faire plusieurs builds sur Playstation mais pas sur Switch ?".
    masharu posted the 01/30/2026 at 10:38 AM
    cail2 Il n'y a qu'un build sur PS5 (pour ceux qui ne le savent pas, Dispatch a une option "mode censuré" pour les streamers YouTube/Twitch, option qui est de facto la seule façon de jouer sur NS1 et NS2). Et le jeu est dispo en plusieurs langages dont le japonais donc je ne pense qu'il y a un build spécifique pour un pays disponible comme ça, à moins d'une version chinoise ou saoudienne qu'on aurait pas entendu parlé dans l'actualité par exemple...
    masharu posted the 01/30/2026 at 10:56 AM
    cail2 Dispatch sur Nintendo Switch, ce serait comme si dans un monde parallèle où Bayonetta 3 était sorti sur PS4, le mode "Naive Angel" (qui censure le personnage de Bayonetta) était la seule façon de jouer sur NS1 (ce qui n'est pas le cas, mais comme à l'époque je précise je redoute cette censure pour la suite...).

    Entre une version non-censurée et censurée d'un média, ceux qui défendent une version censurée d'un produit culturel ne défend pas le média en lui-même. Il se défendent eux-même et leur opinion sur le média. On parle d'un jeu vidéo pour adulte, c'est qu'en même terrible d'infantiliser tous ses utilisateurs "par prévention".
    ouroboros4 posted the 01/30/2026 at 10:59 AM
    cyr je crois pas
    jacquescechirac posted the 01/30/2026 at 11:34 AM
    mattdef Tu dois pas traîner sur leur store pour dire ça.
    C'est une poubelle envahie de shovelwares, de jeux copiés collées fait par ia limite
    lafibre posted the 01/30/2026 at 11:36 AM
    Ils viennent aussi de dire ça :

    "When Dispatch was submitted for certification on Nintendo Switch and Nintendo Switch 2 we worked with the publisher and developer to ensure the title complied with our platform requirements and content guidelines,' Nintendo told XPLog. 'As part of that process the Visual Censorship toggle was removed for the Nintendo versions. This action ensures consistency with regional age-rating decisions and the safety features of our systems. We are continuing to discuss options with the developer for possible updates in future."

    Je pense définitivement que le problème est le SKU global, et donc la nécessité de se conformer aux règles imposées au Japon par Cero. Il faudrait qu'AdHoc sorte une version spécifique à l'occident.
    cyr posted the 01/30/2026 at 12:08 PM
    mattdef si seulement il pouvai séparé les "jeux" poubelle a 2 balles, de 24 mo qui pullule sur l'eshop.....

    ouroboros4 dommage. J'ai pas de pc, et encore moins de ps5.

    Je suis entrain de refaire la saga teltate walking dead....

    Bref pas chaud de prendre la version switch/2. A cause des blagues censuré.
    pokk posted the 01/30/2026 at 12:19 PM
    J’ai lu qu’il existait des versions spécifiques pour le Japon sur PS5/PC. De toute façon, il est impossible que le jeu y soit sorti avec la possibilité de supprimer la censure des organes génitaux, ou alors c’est passé entre les mailles du filet… Et une fois que cela se saura, le jeu sera interdit de vente et la boîte qui gère le jeu au Japon se fera taper sur les doigts ! La justice japonaise ne plaisante pas avec cette loi de censure : on voit de plus en plus, dans les médias japonais, des arrestations de personnes qui ont posté/vendu des photos/vidéos non censurées sur internet…

    La loi, c’est la loi, et si tu ne veux pas faire de versions adaptées aux différents territoires pour économiser de l’argent, il ne faut pas blâmer la société qui gère le store.
    cyr posted the 01/30/2026 at 12:32 PM
    pokk Nintendo n'y est pour rien. Sinon pourquoi laisser passer pour cyberpunk..... ou un autre jeux que j'ai vu sur le net: lust for darkness.....
    Ou outlast dans une moindre mesure.....
    pokk posted the 01/30/2026 at 12:42 PM
    En ce qui concerne les langues disponibles dans le jeu, cela n’a rien à voir : les Resident Evil récents proposent le japonais, or au Japon il est interdit de représenter des décapitations et toutes violences excessive, donc les versions japonaises sont systématiquement censurées (en général vendues en deux versions : CERO D, très censurée, et CERO Z, un peu moins censurée). Je le sais : j’ai importé la compilation RE4‑5‑6 des USA pour éviter la censure quand j’habitais au Japon, et les jeux sont disponibles en japonais… Les développeurs ne se soucient plus de la taille de leurs jeux : ils ne suppriment plus les langues en fonction du territoire de vente.

    Cyr Parce que ces jeux ont une version japonaise qui “censure” ce qui est interdit. Par exemple, dans Wolfenstein 2 au Japon, la scène de l’allaitement est censurée : la caméra est déplacée pour ne pas montrer les seins. Dans l’autre sens, les versions allemandes de jeux se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale avaient les croix gammées “censurées”, car elles étaient interdites en Allemagne (ce n'est plus le cas). Soit tu censures, soit le jeu ne sort pas. Par souci d’économie, les sociétés d’édition sortaient une seule version pour toute l’Europe, et on se retrouvait donc avec des versions censurées alors que la version US ne l’était pas. En faite ces "censures " c'est juste de la localisation : adapté le jeu aux lois et normes sociale des pays en plus de la traduction.
    masharu posted the 01/30/2026 at 12:42 PM
    cyr "Nintendo n'y est pour rien".

    4 cas récents en leur défaveurs et ont tous le même point commun : les visuels comme si "anime = pour enfant".
    https://www.gamekyo.com/group_article60312.html
    https://www.gamekyo.com/group_article60139.html
    https://www.gamekyo.com/group_article59922.html
    https://www.gamekyo.com/group_article60404.html

    Achetez Dispatch sur PC et PS5, sauf Cyr qui ne peut pas. Et arrêtez avec les justifications...
    shinz0 posted the 01/30/2026 at 01:09 PM
    Censurer un jeu PEGI +18 n'importe quoi
    maxx posted the 01/30/2026 at 01:48 PM
    lafibre Intéressant, merci pour l'info.

    Pour ma part, j'avais précommandé le jeu pour bénéficier de l'offre eshop de précommande. J'ai fait une demande de remboursement. Sachant que ce n'est pas dans leurs politique (ce qui est totalement con), j'ai du insister en évoquant la censure et le manque d'information présente sur l'eshop concernant cette altération du jeu par rapport aux autres plateforme. Ils vont donc revoir ma demande, j'attends de voir.

    Du coup, je vais attendre un peu de prendre le jeu, quand il sera en réduction ou si on apprend que finalement nous avons le droit à une version inaltérée sur Switch 2 plus tard. Mon problème c'est qu'il est question d'avoir d'autres épisodes et j'ai pas envie de continuer sur une plateforme ou à chaque fois le jeu sera altéré.
    mibugishiden posted the 01/30/2026 at 02:21 PM
    A mon avis ca sonne comme un grand foutage de gueule cette histoire.

    Je fais Cyberpunk la (jeu incroyable soit dit en passant) et entre les scenes de cul plutot osées et le langage ordurier à base de "enculés, pute, fils de pute, je vais te baiser etc" + les démembrements des corps ou encore les affiches publicitaires plus que tendencieuses aux dernieres nouvelles rien n'a été censuré sur la version Switch 2.

    Donc je peine à imaginer ce qu'un jeu comme Dispatch pourrait faire de pire que Cyberpunk
    masharu posted the 01/30/2026 at 07:09 PM
    Pendant ce temps, j'apprends que Code Vein II est censuré et ça quelque soit la plateforme.
    masharu posted the 01/30/2026 at 07:20 PM
    Et que Nioh 3 est aussi censuré, montrer des cuisses dans ce putain de monde c'est trop visiblement.
