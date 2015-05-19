profile
The Witcher 3 : Traque Sauvage
name : The Witcher 3 : Traque Sauvage
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : CD Projekt Red
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 05/19/2015
other versions : Xbox One - PlayStation 4
yanssou > blog
[Gamersden] Ce que racontent vraiment les DLC de The Witcher 3


J'ai moi-même du mal à l'admettre, mais non, The Witcher 3 n'est pas parfait. Hearts of Stone et Blood & Wine, les deux extensions sorties après, par contre..

Qu'est-ce qui les rend si uniques ? Comment corrigent-elles les problèmes du jeu de base ? La réponse pendant 1h20.
https://www.youtube.com/watch?v=NjhzURNN4lk
    1
    Like
    Who likes this ?
    burningcrimson
    posted the 01/23/2026 at 05:29 PM by yanssou
    comments (6)
    burningcrimson posted the 01/23/2026 at 05:34 PM
    Blood and Wine était vraiment excellent ! Je sais pas comment mais j ai réussi à avoir la "bonne" fin.
    beyondgood074 posted the 01/23/2026 at 05:41 PM
    Je suis fan de Witcher 3, j'ai torché le jeu deux fois, j'ai fais le premier DLC, mais j'ai jamais fait Blood & Wine!
    Le fait est que quand t'as 120 h sur le jeu t'as plus envie de nouveau contenu XD
    Faudrait que je le refasse là que j'ai pas retouché au jeu depuis des années, mais j'ai du mal à me remettre dedans.
    bookker posted the 01/23/2026 at 06:25 PM
    Je suis entrain dessayer de refaire le jeux mais cest dur... je sais que j'en ai pour 100h mini et je crois que jaurais pas la patience une deuxieme fois ahah. Les extensions sont vraiment excellentes .
    burningcrimson posted the 01/23/2026 at 07:46 PM
    beyondgood074 jte comprends. J ai fais les dlcs des années après avoir fini le jeu et quand j'ai lancé la partie bah j'étais complètement perdu. J avais tout oublier du système de mutations et de glyph
    elicetheworld posted the 01/23/2026 at 08:04 PM
    Pour moi le vrai point noir de wild hunt c'est la chasse sauvage,ils sont stylé mais trop peu présent,du coup même si on connaît leur objectif.ils ne sont pas si marquant.par contre Gunther ou detlaff eux ou olgerd von evrec eux son bien développé.
    sosky posted the 01/23/2026 at 09:37 PM
    beyondgood074 erreur fatale ! C’est comme savourer une entrée + plat d’un dîner gastronomique sans avoir touché au dessert

    Franchement Blood and Wine est tellement supérieur au 1er DLC mais foooooonce
