- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
marchand2sable
articles :
810
visites since opening :
2436745
marchand2sable
> blog
Votre avis sur le Xbox Developer Direct
Votre avis Gamekyo.
tags :
1
Like
Who likes this ?
ouken
posted the 01/22/2026 at 06:50 PM by
marchand2sable
marchand2sable
comments (
27
)
shambala93
posted
the 01/22/2026 at 06:51 PM
Excellent, ça change des daubes que les deux autres concurrents nous sortent ces derniers temps.
shanks
posted
the 01/22/2026 at 06:52 PM
Carré mais le jeu Double Fine, voilà quoi.
Le studio va crever je sens.
thauvinho
posted
the 01/22/2026 at 06:52 PM
A part le truc de Double Fine, que du bon
(et bon j'étais prêt à preço la premium de FH6 mais 120€ bordel)
yanssou
posted
the 01/22/2026 at 06:53 PM
Top comme à chaque janvier, bien rythme avec du bon contenu.
J'aime bien voir les studios directement.
romgamer6859
posted
the 01/22/2026 at 06:53 PM
Le jeu de poterie
Je valide le reste, j'attendais pas fable sur le gameplay, je m'attendais à un truc à la the witcher 3.
thauvinho
C'est 120 euros?? pas 100?
akinen
posted
the 01/22/2026 at 06:54 PM
Day one pour le jeu de gamefreak. Forza day one aussi et fable, ben y’aura pas à se taper l’uglyface
olex
posted
the 01/22/2026 at 06:55 PM
Ça va franchement.
junaldinho
posted
the 01/22/2026 at 06:55 PM
Très bon show. Juste le jeu de Double Fine qui me branche pas.
Forza et Fable
perse9
posted
the 01/22/2026 at 06:56 PM
de la grosse merde. Comme je le pressentais le gameplay de fable est daté; animation ultra rigide, vetement qui bouge pas, système de combat de witcher 3 qui lui date de 10 ans. C'est ça le messie de microsoft?
ducknsexe
posted
the 01/22/2026 at 06:58 PM
Sincèrement faudrais que tout les Direct soie comme celui ci se concentrer seulement sur 4 voir 5 jeu, y aura une meilleure visibilité des jeux et du studio qui les développes
thauvinho
posted
the 01/22/2026 at 07:00 PM
romgamer6859
Oui 100€ c'est la deluxe avec seulement le car pack. Et 120 pour la premium avec les extensions, l'early, des pack de caisses en plus
ouroboros4
posted
the 01/22/2026 at 07:00 PM
Pas grand chose pour moi, dommahge
wickette
posted
the 01/22/2026 at 07:08 PM
Beaucoup aimé FH6 et Fable, day one
.
Par contre le jeu gamefreak au bord du 25 fps et qui ressemble à un autre dmc-like post-apo (pour changer), aucune confiance vu leur travail sur une autre licence.
walterwhite
posted
the 01/22/2026 at 07:11 PM
FH6 et FABLE bien bien lourds
romgamer6859
posted
the 01/22/2026 at 07:17 PM
thauvinho
donc ça a augmenté :/
Après logique, ils poussent le gamepass (+ premium)
skuldleif
posted
the 01/22/2026 at 07:18 PM
comme prévu tout sort cette annee comme je l'avais dis
Fable et beast of reincarnation pour moi , le jeu de double fine pas d'attente particuliere mais j'essaierai
fh6 pourquoi pas ,ceci dis je vois 0 evolution graphique avec le précédent
kingkong13
posted
the 01/22/2026 at 07:22 PM
Hâte de jouer à Fable ????????????
jenicris
posted
the 01/22/2026 at 07:23 PM
Franchement très bon. Forza et Fable
darkwii
posted
the 01/22/2026 at 07:29 PM
Fable Envoi du lourd par contre heureusement que Brigitte Bardot est décédé parce que les coup de Savate au poule sa y va on aurait été pas loin de la plainte
zerdow
posted
the 01/22/2026 at 08:52 PM
Wickette
pourtant ce n’est pas Game Freak au développement, ils gère juste l’histoire et l’univers. Tout ce qui est dev pure est externalisée.
tlj
posted
the 01/22/2026 at 09:06 PM
Peut on espérer un portage de keeper sur ps5 vu que leur nouveau jeu est prévu sur PlayStation ?
wickette
posted
the 01/22/2026 at 09:18 PM
zerdow
C'est rarement un problème de développement technique mais un problème de management: manque de temps, forcer d'utiliser des engines maisons très peu optimisés, manque d'investissements/entrainements etc.
Qu'ils externalisent ou pas le travail de développement effectif, ça ne changera rien si le management reste le même.
Perso ils ne méritent pas la confiance des consommateurs, si le jeu est bons et bien optimisés tant mieux mais c'est pas du tout mon postulat de départ quand il s'agit de gamefreaks, la confiance se mérite.
jenicris
posted
the 01/22/2026 at 10:30 PM
tlj
quasi sur oui.
ouken
posted
the 01/23/2026 at 01:18 AM
Fable et forza son les plus grosse claque graphique que j'ai eu depuis tresssss tresses longtemps , un gap énorme
rogeraf
posted
the 01/23/2026 at 09:11 AM
Franchement enthousiaste sur ce que sort Playground Games. L'attente aura été longue mais ca envoie. FH6 s'apparente au meilleur episode, et Fables a un style proche du 1ier Fable, ca fait plaisir.
Cerise sur le gateau, les joueurs XBOX seront servis en premier pour FORZA, c'est mérité.
cyr
posted
the 01/23/2026 at 12:23 PM
J'ai l'impression d'avoir louper quelque chose...je vais jeter un œil.
zerdow
posted
the 01/23/2026 at 01:55 PM
Wickette
la on est sur de l’UE5 , ce qui n’arrange pas les choses. Mais sur le développement pure c’est des boîtes externe pas GF , du coup je ne sais pas , surtout que le jeu n’est pas tenus par un calendrier serrer comme un Pokemon. On verra bien une fois sorti , on ne sait pas sur quel machine la démo du jeu tourne non plus.
