Yasumi Matsuno, à qui l'ont doit entre autre les jeux comme les Final Fantasy Tactics, Vagrant Story ou encore Final Fantasy XII, avoue avoir "sous-estimé les ventes de Final Fantasy Tactics the Ivalice Chronicles".Il avait prédit que le jeu ferait entre 800.000 et 1 million de ventes en 3 ans.Finalement le million de copies vendus aura été atteint en 3 mois.Un joli succès qui fera sans doute pencher la balance du bon côté pour d'autres remaster des FF Tactics(comme les versions GBA et DS).