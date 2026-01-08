Yasumi Matsuno, à qui l'ont doit entre autre les jeux comme les Final Fantasy Tactics, Vagrant Story ou encore Final Fantasy XII, avoue avoir "sous-estimé les ventes de Final Fantasy Tactics the Ivalice Chronicles".
Il avait prédit que le jeu ferait entre 800.000 et 1 million de ventes en 3 ans.
Finalement le million de copies vendus aura été atteint en 3 mois.
Un joli succès qui fera sans doute pencher la balance du bon côté pour d'autres remaster des FF Tactics(comme les versions GBA et DS).
https://x.com/i/status/2009045630057107541
PS : Matsuno c'est mon papa, et Final Fantasy XII mon bébé, voilà voilà :love
90
Sinon très content pour lui, j'espère que ça le motivera pour qu'il nous revienne avec un nouveau jeu, et pourquoi pas un remake de vagrant Story tien ! pour commencer
khazawi Tu dis ça sur chaque jeu et une bonne partie du temps tu te trompe.
Donc stop avec les estimations sorti de nul part.
https://www.gematsu.com/2025/03/famitsu-sales-3-17-25-3-23-25
https://www.gematsu.com/2025/11/famitsu-sales-11-10-25-11-16-25
Après effectivement Resleriana s'est mieux vendu sur Switch, mais tout ça se joue dans un mouchoir de poche
Une licence comme Dragon Quest, c'est au moins la moitié des ventes mondiales qui se font au Japon et dans cette moitié, c'est 75% Nintendo.
Donc oui, merci la Switch qui est la console des JRPG
guiguif ce n'était pas le cas avant où Atelier se vendait bien plus sur PlayStation. Mais depuis que la Switch intègre les jeux de la licence, la part de Sony a largement diminué parce que les japonais privilégient Nintendo en grande majorité et que ces jeux là se vendent mieux la bas qu'ailleurs.
Pas besoin d'en dire plus.
Des estimations ce ne sont pas des chiffres officiels.
https://nichebarrier.com/game/42522-crisis-core-final-fantasy-vii-reun
https://nichebarrier.com/game/42707-crisis-core-final-fantasy-vii-reun
Pourtant FF est tres lié a Sony, surtout le VII
C'est les ventes physiques.
Tout ça pour à peine une si petit différence
Le ratio est clairement à l'avantage de la PS5
A noter que la version PS5 de Crisis Core a fait une meilleure premiere semaine que la version Switch, meme si c'est dans un mouchoir de poche (54k sur PS5 48k sur Switch), mais au final la version Switch l'a rattrappé en faisant 30k de plus (109k contre 78k)
https://x.com/Ys_Central/status/1710116462008881455?s=20
Oui c'est une evidence. En plus la Switch est une console Nintendo, donc elle a en exclusivité Xenoblade, une licence quasi incontournable dans l'ère du JRPG actuel
On peut pas en dire autant des exclus PS5 comme FF16 ou Forspoken.
aeris504 Square Enix sur les gros jeux ont du mal depuis un moment et les ventes au Japon le montrent bien.
balf bah les jeux square Enix ont du mal a se vendre comme à l'époque de la PS2 lorsqu'ils sont exclusifs à Sony.
Même les FF bide pas autant
Dommage
Bon, même si son avance diminue assez vite.
Et au passage, la PS5 est en avance sur la Switch durant le même laps de temps.
Ps : Pour les Atelier, c’est une fois sur deux que ça se vend mieux sur Switch. Et le démat est beaucoup plus fort chez PlayStation. Donc je serais toi, j’hésiterais à la ramener et de balancer comme un bot que c’est grâce à la Switch. Surtout que le rétro se vend également très bien chez Sony contrairement à ce que tu penses.
Oui, compliqué de passer de 10 millions d'FF15 a 3 millions d'FF16.
Passer d'un communiqué "bombage de torse" pour le demarrage d'FF7 Remake a zero communiqué presque deux apres pour Rebirth
PS4 : 2013, Switch : 2017
La Switch a dépassé la PS4 en moins de temps et va s'attaquer a la PS2 dont les ventes ont miraculeusement atteint 160M de ventes récemment
Le démat sur les JRPG même sur Sony, ca reste inférieur au physique car les JRPG sont souvent des objets pour les collections.
Mais même Atelier, tu le dis toi même où Nintendo challenge Sony sur cette licence très pro S. Donc c'est bien ce que je dis.
aeris504 FF15 était aussi sur Xbox a sa sortie mais les ventes dessus sont quasi négligeables. Mais j'avoue que c'est pas top. Même Monster Hunter, ca se vend moins sur LS5 que sur PS4.
Sinon, j’interpelle Séphiroth d’urgence, tu n’as pas fait ton travail !
Il y a encore des Aéris/Aériths vivantes dans certaines dimensions dont celle de Gamekyo, je te somme de la Masamuner au plus vite, merci d’avance
Et sinon toujours les mêmes pro N et les même pro S pour venir pourrir l'ensemble des articles. C'est tellement usant, vous avez quel âge sérieusement ?