Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
name : Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : tactical-RPG
other versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Yasumi Matsuno surpris des ventes de Final Fantasy Tactics the Ivalice Chronicles



Yasumi Matsuno, à qui l'ont doit entre autre les jeux comme les Final Fantasy Tactics, Vagrant Story ou encore Final Fantasy XII, avoue avoir "sous-estimé les ventes de Final Fantasy Tactics the Ivalice Chronicles".

Il avait prédit que le jeu ferait entre 800.000 et 1 million de ventes en 3 ans.
Finalement le million de copies vendus aura été atteint en 3 mois.

Un joli succès qui fera sans doute pencher la balance du bon côté pour d'autres remaster des FF Tactics(comme les versions GBA et DS).




https://x.com/i/status/2009045630057107541

PS : Matsuno c'est mon papa, et Final Fantasy XII mon bébé, voilà voilà :love90
    burningcrimson, kisukesan, icebergbrulant
    posted the 01/08/2026 at 08:35 AM by ouroboros4
    comments (49)
    burningcrimson posted the 01/08/2026 at 08:59 AM
    FF XII est le FF sur lequel j'ai le plus de run après le 10, tellement j adore ce jeu (surtout pour les builds en fait). J espère que ce jolie succès poussera S-E à ressortir les FF DS et GBA dans la même compile mais aussi peut-être qu'on aura Matsuno sur une suite ou un remake de Vagrant Story
    kalas28 posted the 01/08/2026 at 08:59 AM
    et encore s'il n'y avait pas l'enculade du prix vu le peu de taff il se serait vendu bien plus.
    kidicarus posted the 01/08/2026 at 09:04 AM
    Visiblement leur prédiction de vente était basse. On comprend son visuel non spectaculaire. Par contre en le sortant sur plusieurs supports les prévisions auraient dû être plus hautes même si les ventes ne s'additionnent pas en étant multisupports.
    khazawi posted the 01/08/2026 at 09:22 AM
    Merci la Switch
    alucardhellsing posted the 01/08/2026 at 10:07 AM
    et oui
    aeris504 posted the 01/08/2026 at 10:08 AM
    Est-il surpris des bonnes ventes des game key cards, notamment au Japon ?
    stardustx posted the 01/08/2026 at 10:08 AM
    Il faudrait une maj avec le contenu de War of the Lions pour fêter ça
    balf posted the 01/08/2026 at 10:16 AM
    Matsuno a fait juste le premier FFT sur advance, celui sur DS a été fait sans lui.
    Sinon très content pour lui, j'espère que ça le motivera pour qu'il nous revienne avec un nouveau jeu, et pourquoi pas un remake de vagrant Story tien ! pour commencer
    newtechnix posted the 01/08/2026 at 10:18 AM
    Le jeu sort au bon moment, Bandai ne sort que des portage de Tales of, From software sort également énormément de portages et son Ys10 a maintenant 2 ans, Konami sort aussi des portages de suikoden, ...et Square a loupé sa stratégie globale pour ses gros jrpg AAA donc il y a de la aplace pour les joueurs qui aime les jrpg de qualité.
    hyoga57 posted the 01/08/2026 at 10:22 AM
    khazawi Tu tournes en boucle, change de disque.
    hyoga57 posted the 01/08/2026 at 10:23 AM
    newtechnix From Software n’a rien à voir avec Ys X. Et encore heureux.
    aeris504 posted the 01/08/2026 at 10:24 AM
    hyoga57 Khazawi a raison
    guiguif posted the 01/08/2026 at 10:25 AM
    Esperons le retour de Vagrant Story
    ducknsexe posted the 01/08/2026 at 10:28 AM
    1 million en 3 mois, Maintenant Yasumi Matsuno peut creer un nez sur ces personnages
    newtechnix posted the 01/08/2026 at 10:35 AM
    hyoga57 falcom bien sur
    burningcrimson posted the 01/08/2026 at 10:36 AM
    ducknsexe C est pas lui le chara designer mais tu m'as fait rire
    khazawi posted the 01/08/2026 at 10:56 AM
    hyoga57 c'est juste un constat et sachant que beaucoup de ventes ont été faites au Japon, donc encore plus "Merci la Switch"
    hyoga57 posted the 01/08/2026 at 10:57 AM
    aeris504 Ça on n’en sait rien.

    khazawi Tu dis ça sur chaque jeu et une bonne partie du temps tu te trompe.
    khazawi posted the 01/08/2026 at 10:57 AM
    aeris504 même les licences comme Atelier, très Sony a une époque, font plus de ventes sur Switch.
    khazawi posted the 01/08/2026 at 10:59 AM
    hyoga57 faut arrêter le déni. Les ventes de Qwitch + les jeux sont meilleurs que sur PlayStation en dehors des AAA tiers comme FC ou COD
    ouroboros4 posted the 01/08/2026 at 11:00 AM
    khazawi jusqu'à une info officiel on a rien qui prouve que c'est le cas.
    Donc stop avec les estimations sorti de nul part.
    guiguif posted the 01/08/2026 at 11:04 AM
    khazawi même les licences comme Atelier, très Sony a une époque, font plus de ventes sur Switch.

    https://www.gematsu.com/2025/03/famitsu-sales-3-17-25-3-23-25

    https://www.gematsu.com/2025/11/famitsu-sales-11-10-25-11-16-25

    Après effectivement Resleriana s'est mieux vendu sur Switch, mais tout ça se joue dans un mouchoir de poche
    khazawi posted the 01/08/2026 at 11:06 AM
    ouroboros4 le Japon est largement Switch sur les JRPG et ce marché fait encore de grosse parts sur les ventes totales.
    Une licence comme Dragon Quest, c'est au moins la moitié des ventes mondiales qui se font au Japon et dans cette moitié, c'est 75% Nintendo.
    Donc oui, merci la Switch qui est la console des JRPG

    guiguif ce n'était pas le cas avant où Atelier se vendait bien plus sur PlayStation. Mais depuis que la Switch intègre les jeux de la licence, la part de Sony a largement diminué parce que les japonais privilégient Nintendo en grande majorité et que ces jeux là se vendent mieux la bas qu'ailleurs.
    ouroboros4 posted the 01/08/2026 at 11:09 AM
    khazawi donc merci de confirmé qu'on a aucun chiffre.
    Pas besoin d'en dire plus.
    khazawi posted the 01/08/2026 at 11:10 AM
    ouroboros4 si si, les chiffres de ventes au Japon qui montre une domination de Nintendo
    ouroboros4 posted the 01/08/2026 at 11:13 AM
    khazawi non non on a aucun chiffre de vente du jeu par support.
    Des estimations ce ne sont pas des chiffres officiels.
    aeris504 posted the 01/08/2026 at 11:19 AM
    khazawi Oui c'est vrai. Par exemple Final Fantasy VII Crisis Core s'est mieux vendu sur Switch (109k) que sur PS5 (78k)

    https://nichebarrier.com/game/42522-crisis-core-final-fantasy-vii-reun

    https://nichebarrier.com/game/42707-crisis-core-final-fantasy-vii-reun

    Pourtant FF est tres lié a Sony, surtout le VII
    shanks posted the 01/08/2026 at 11:27 AM
    aeris504
    C'est les ventes physiques.
    ouroboros4 posted the 01/08/2026 at 11:28 AM
    aeris504 à la date de sortie du jeu en décembre 2022 il y avait environ 20 millions de PS5 en circulation contre 122 millions de Switch.
    Tout ça pour à peine une si petit différence
    Le ratio est clairement à l'avantage de la PS5
    aeris504 posted the 01/08/2026 at 11:33 AM
    shanks Oui je compare ventes physique de la version Switch avec ventes physique de la version PS5 sur le territoire japonais.

    A noter que la version PS5 de Crisis Core a fait une meilleure premiere semaine que la version Switch, meme si c'est dans un mouchoir de poche (54k sur PS5 48k sur Switch), mais au final la version Switch l'a rattrappé en faisant 30k de plus (109k contre 78k)
    ducknsexe posted the 01/08/2026 at 11:34 AM
    burningcrimson
    jenicris posted the 01/08/2026 at 11:42 AM
    aeris504 ce forcing que tu fais
    testament posted the 01/08/2026 at 11:42 AM
    C'est quoi ces gens qui réclament de l'épisode GBA ou DS ? si t'as fait le premier c'est bon trace ta route, pas commencer à sortir les sujets qui fâchent.
    khazawi posted the 01/08/2026 at 11:43 AM
    aeris504 même sur des sites comme Limited Run, les wishlist des versions Switch étaient plus grosses que celle sur PS, par exemple les Persona sortis dessus. Aujourd'hui, ils ont supprimé les wishlist par plate-forme en regroupant tout le monde. Mais c'est clairement une tendance depuis des années que la Switch est la console des JRPG. Mais aussi de pas mal de licences diverses. Minecraft étant un autre exemple
    ouroboros4 posted the 01/08/2026 at 11:43 AM
    testament l'épisode GBA est excellent.
    hyoga57 posted the 01/08/2026 at 11:48 AM
    khazawi C’est toi qui raconte de la merde à penser que tout se vend mieux sur Switch, alors que la moitié des jeux tiers se vendent mieux sur PlayStation.
    hyoga57 posted the 01/08/2026 at 11:50 AM
    aeris504 Les ventes physiques sont en net recul et le démat est plus fort sur PlayStation pour certaines raisons.
    hyoga57 posted the 01/08/2026 at 11:55 AM
    guiguif Falcom par contre, c’est sur PlayStation que ça se passe.

    https://x.com/Ys_Central/status/1710116462008881455?s=20
    aeris504 posted the 01/08/2026 at 12:02 PM
    khazawi Mais c'est clairement une tendance depuis des années que la Switch est la console des JRPG.

    Oui c'est une evidence. En plus la Switch est une console Nintendo, donc elle a en exclusivité Xenoblade, une licence quasi incontournable dans l'ère du JRPG actuel

    On peut pas en dire autant des exclus PS5 comme FF16 ou Forspoken.
    balf posted the 01/08/2026 at 12:07 PM
    On avait un article rempli d'espoir pour un retour de Matsuno et un début de débat sur la licence et son créateur, et voilà qu'un fanboy nous gâche ce plaisir avec sa sauveuse du gaming sainte Switch 2 que la magie ultima s'abatte sur toi
    khazawi posted the 01/08/2026 at 12:11 PM
    hyoga57 les JRPG se vendent mieux sur Nintendo, démat ou non. Sony a quasiment disparu du Japon et même des Monster Hunter ne permettent plus cette terrible descente aux enfers.


    aeris504 Square Enix sur les gros jeux ont du mal depuis un moment et les ventes au Japon le montrent bien.

    balf bah les jeux square Enix ont du mal a se vendre comme à l'époque de la PS2 lorsqu'ils sont exclusifs à Sony.
    ouroboros4 posted the 01/08/2026 at 12:11 PM
    aeris504 on vois ça. Xenoblade Chronicles qui a péniblement dépasser les 2 millions sur un parc de plus de 150 millions de console.
    Même les FF bide pas autant
    ouroboros4 posted the 01/08/2026 at 12:13 PM
    balf on était tellement tranquille pendant plusieurs mois.
    Dommage
    hyoga57 posted the 01/08/2026 at 12:14 PM
    khazawi C’est tellement une tendance que la PS4 à toujours plus de J-RPG que la Switch. Même encore aujourd’hui.

    Bon, même si son avance diminue assez vite.

    Et au passage, la PS5 est en avance sur la Switch durant le même laps de temps.

    Ps : Pour les Atelier, c’est une fois sur deux que ça se vend mieux sur Switch. Et le démat est beaucoup plus fort chez PlayStation. Donc je serais toi, j’hésiterais à la ramener et de balancer comme un bot que c’est grâce à la Switch. Surtout que le rétro se vend également très bien chez Sony contrairement à ce que tu penses.
    aeris504 posted the 01/08/2026 at 12:16 PM
    khazawi Square Enix sur les gros jeux ont du mal depuis un moment et les ventes au Japon le montrent bien.

    Oui, compliqué de passer de 10 millions d'FF15 a 3 millions d'FF16.

    Passer d'un communiqué "bombage de torse" pour le demarrage d'FF7 Remake a zero communiqué presque deux apres pour Rebirth
    khazawi posted the 01/08/2026 at 12:22 PM
    hyoga57
    PS4 : 2013, Switch : 2017

    La Switch a dépassé la PS4 en moins de temps et va s'attaquer a la PS2 dont les ventes ont miraculeusement atteint 160M de ventes récemment

    Le démat sur les JRPG même sur Sony, ca reste inférieur au physique car les JRPG sont souvent des objets pour les collections.

    Mais même Atelier, tu le dis toi même où Nintendo challenge Sony sur cette licence très pro S. Donc c'est bien ce que je dis.

    aeris504 FF15 était aussi sur Xbox a sa sortie mais les ventes dessus sont quasi négligeables. Mais j'avoue que c'est pas top. Même Monster Hunter, ca se vend moins sur LS5 que sur PS4.
    icebergbrulant posted the 01/08/2026 at 12:25 PM
    Comme ça a été dit au-dessus, vivement Vagrant Story

    Sinon, j’interpelle Séphiroth d’urgence, tu n’as pas fait ton travail !

    Il y a encore des Aéris/Aériths vivantes dans certaines dimensions dont celle de Gamekyo, je te somme de la Masamuner au plus vite, merci d’avance
    zekk posted the 01/08/2026 at 12:28 PM
    Les rageux sont de sortie !
    ziggourat posted the 01/08/2026 at 12:31 PM
    Je l'ai pris sur S2, mais j'avoue que je peine à avancer dessus. Le jeu a sacrément vieilli quand même. Peu importe la qualité du scénario, la structure de progression m'ennuie. Je préfère le style Triangle Strategy pour le coup, plus moderne forcément.

    Et sinon toujours les mêmes pro N et les même pro S pour venir pourrir l'ensemble des articles. C'est tellement usant, vous avez quel âge sérieusement ?
