Nick Baker, connu en ligne sous le nom de « Shpeshal Nick« , a partagé ces détails lors d’un récent podcast XboxEra. Selon ses sources anonymes, Nintendo ne prévoit pas de refonte visuelle pour la prochaine aventure.
Le rapport suggère que le nouveau jeu utilise le même moteur que celui de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.
Cela signifie que les joueurs doivent s’attendre à une esthétique et une structure de monde ouvert similaires. Pour les fans qui ont aimé la liberté des deux derniers titres, c’est une nouvelle prometteuse. Cependant, ceux qui espéraient un retour aux donjons linéaires ou un style artistique plus sombre à la Twilight Princess devront peut-être attendre plus longtemps.
Gameplay: Sauts entre les dimensions (à la link to the past ?)
Chaque jeu Zelda moderne repose sur une mécanique signature. Breath of the Wild avait la Tablette Sheikah ; Tears of the Kingdom a introduit l’Emprise.
Selon Baker, le prochain jeu se concentre sur le voyage interdimensionnel.
La rumeur décrit Link sautant entre les dimensions pour résoudre des énigmes environnementales. Imaginez déplacer un objet dans une réalité pour dégager un chemin dans une autre.
Ce concept n’est pas entièrement nouveau pour la franchise — A Link Between Worlds et A Link to the Past ont utilisé des idées similaires — mais le voir pleinement réalisé dans un monde ouvert massif en 3D sur la Switch 2 serait un saut technique.
posted the 01/03/2026 at 08:24 AM by thelastone
Après si on change de map et qu'ils arrivent a faire de vrais dangeons pour moi c'est good
Pour le moteur, est-ce vraiment une surprise que Nintendo continue à développer son moteur interne? La base du moteur de BotW/TotK est aussi utilisée pour des jeux comme Splatoon 3 ou Ring Fit… c’est pas pour autant que l’on aura une esthétique ou structure similaire, ça n’a rien à voir.
Ils sont tout a fait capable de fusionner l'ancienne formule et la nouvelle.
On serai legerement moin libre sans pour autant etre linéaire.
Zelda c'est open world dorénavant.
Après ça veut pas dire qu'il y ai des ajouts comme des donjon classique pour répondre au ancien joueur.
Ça me va mais en même temps il y a rien de nouveau qu'on ne savais avant....
Après garder un même moteur ne veut pas dire que le jeux sera identique a botw ou totk.....
Si tu veux du spinoff tu prends les hyrules warriors o link's crossbow training.
Totk m'a dégouté au plus haut point. Donc si le prochain se rapproche de prés ou de loin de ça, je passe mon tour.
Tu investis plus autant d'argent pour faire un moteur 3D, Open World, performant car il gère énormément de paramètresm tout ca pour le jeter à la poubelle.
Le coté interdimensionnelle, j'en parlais l'autre jour, ça serait mon souhait et le support de stockage de la S2 le permettrait enfin donc j'aimerais bcp retrouver cette vibe avec un overworld, bcp plus sombre, qu'on pourrait rejoindre avec des temps de chargement ultra court
ça pourrait être tellement classe et ca ne pourrait qu'ajouter des éléments de gameplay tres intéressants.
La seule et énorme déception dans un premier temps serait que le jeu reste une nouvelle fois sur la même map le reste, faudra voir la proposition.
mithrandir La conservation d'un moteur n'est pas censé etre un indicateur en terme de DA.
Le Decima fait tourner les Horizon comme les Death Stranding par exemple.
On verra bien a quel point ou non le prochain Zelda prendra ses distances visuellement avec BotW et TotK quand on aura des visuels.
J'en peux plus de la DA BotW, que j'ai adoré, mais j'ai saturé avec TotK.
Ok pour la structure ouverte, dur de faire autrement sans s'attirer la rage du grand public, par contre un univers inédit et une nouvelle DA par pitié.
- Pour le game-design, on le savait. Aonuma avait dit qu'il ne comprennait pas "certains" joueurs en disant que revenir à l'ancienne formule serait comme une régression.
de plus, le moteur de BotW est le même que celui de wind waker HD....un moteur reste un moteur, ce n'est pas lui qui définit le rendu visuel final du jeu. Au mieux il nous dit que la physique et la chimie de BotW pourraient être toujours présent.