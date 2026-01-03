profile
The Legend of Zelda : Breath of the Wild
2
Likers
name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
other versions : Wii U - Switch Switch 2 -
profile
thelastone
8
Likes
Likers
thelastone
articles : 43
visites since opening : 57157
thelastone > blog
all
Leak potentiel sur le prochain Zelda
Nick Baker, connu en ligne sous le nom de « Shpeshal Nick« , a partagé ces détails lors d’un récent podcast XboxEra. Selon ses sources anonymes, Nintendo ne prévoit pas de refonte visuelle pour la prochaine aventure.

Le rapport suggère que le nouveau jeu utilise le même moteur que celui de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.

Cela signifie que les joueurs doivent s’attendre à une esthétique et une structure de monde ouvert similaires. Pour les fans qui ont aimé la liberté des deux derniers titres, c’est une nouvelle prometteuse. Cependant, ceux qui espéraient un retour aux donjons linéaires ou un style artistique plus sombre à la Twilight Princess devront peut-être attendre plus longtemps.


Gameplay: Sauts entre les dimensions (à la link to the past ?)

Chaque jeu Zelda moderne repose sur une mécanique signature. Breath of the Wild avait la Tablette Sheikah ; Tears of the Kingdom a introduit l’Emprise.

Selon Baker, le prochain jeu se concentre sur le voyage interdimensionnel.

La rumeur décrit Link sautant entre les dimensions pour résoudre des énigmes environnementales. Imaginez déplacer un objet dans une réalité pour dégager un chemin dans une autre.

Ce concept n’est pas entièrement nouveau pour la franchise — A Link Between Worlds et A Link to the Past ont utilisé des idées similaires — mais le voir pleinement réalisé dans un monde ouvert massif en 3D sur la Switch 2 serait un saut technique.
Goclecd - https://www.goclecd.fr/zelda-switch-2-fuite-moteur-gameplay-interdimensionnel-news-r/
    tags : #bienvenuedanslemcu
    2
    Likes
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr, link49
    posted the 01/03/2026 at 08:24 AM by thelastone
    comments (28)
    korou posted the 01/03/2026 at 12:38 PM
    Franchement si on se tape encore un jeu bac à sable dans l’univers de BOTW je passe mon tour.
    thelastone posted the 01/03/2026 at 12:42 PM
    Korou Honnêtement je les vois mal se débarrasser des open worlds après ce qui est cool c'est que les spin off restent a l'ancienne comme le dernier où l'ont incarne Zelda ou ALTTP 2
    Après si on change de map et qu'ils arrivent a faire de vrais dangeons pour moi c'est good
    giru posted the 01/03/2026 at 12:43 PM
    Que du bullshit comme d’habitude. On sait déjà que le prochain Zelda sera open-air puisqu’Aonuma l’a déjà annoncé.

    Pour le moteur, est-ce vraiment une surprise que Nintendo continue à développer son moteur interne? La base du moteur de BotW/TotK est aussi utilisée pour des jeux comme Splatoon 3 ou Ring Fit… c’est pas pour autant que l’on aura une esthétique ou structure similaire, ça n’a rien à voir.
    ghouledheleter posted the 01/03/2026 at 12:45 PM
    korou oue le bac a sable simple comme etait botw ca passai encore . C'est totk qui a abusé de la formule.
    Ils sont tout a fait capable de fusionner l'ancienne formule et la nouvelle.
    On serai legerement moin libre sans pour autant etre linéaire.
    kroseur posted the 01/03/2026 at 12:48 PM
    Ca fait pas rêver...
    thelastone posted the 01/03/2026 at 12:49 PM
    Giru Je pense pas que le saut interdimensionel ait été mentionnée auparavant par contre
    amario posted the 01/03/2026 at 12:49 PM
    Depuis quand y'a des fuites sur les gros projets Nintendo ?
    senseisama posted the 01/03/2026 at 12:49 PM
    On ne change pas une recette qui marche
    choopssunny posted the 01/03/2026 at 12:50 PM
    Honnêtement, j’espère un monde plus petit mais plus dense avec de vrai donjon et un système de combat un peu plus poussé ...
    djfab posted the 01/03/2026 at 12:50 PM
    Qu'ils fassent un open-world, c'est sur, c'est obligatoire après les succès des 2 précédents. Mais il faudrait que ça ne ressemble pas aux 2 précédents, faut repartir sur un nouveau style graphique.
    cyr posted the 01/03/2026 at 12:51 PM
    Non mais forcément il vont pas revenir en arrière.

    Zelda c'est open world dorénavant.

    Après ça veut pas dire qu'il y ai des ajouts comme des donjon classique pour répondre au ancien joueur.

    Ça me va mais en même temps il y a rien de nouveau qu'on ne savais avant....

    Après garder un même moteur ne veut pas dire que le jeux sera identique a botw ou totk.....
    forte posted the 01/03/2026 at 12:57 PM
    thelastone ALTTP2 (tu sous-entends Link Between World je pense) et Echoes Of Wisdow ne sont pas des spin-off mais des épisodes principaux titré "the legend of zelda".

    Si tu veux du spinoff tu prends les hyrules warriors o link's crossbow training.
    jenicris posted the 01/03/2026 at 12:57 PM
    Ouaip c'est bidon donc
    ducknsexe posted the 01/03/2026 at 01:01 PM
    Des conneries tout ça, la seul chose qui sera sans doute vrai est que le jeu sera un open world
    yanssou posted the 01/03/2026 at 01:03 PM
    Link poursuivie par un vaisseau spatial, je dis oui.
    thelastone posted the 01/03/2026 at 01:06 PM
    Forte Oui je parle plutôt des épisodes principaux (gros budget ) vs petits jeux me suis mal exprimé
    altendorf posted the 01/03/2026 at 01:15 PM
    Oui bon les sources de Nick
    syoshu posted the 01/03/2026 at 01:18 PM
    Même moteur, ne veut pas dire même style graphique. Bon l'exemple est extreme vu que c'est un moteur polyvalent mais si on prend l'UE tous les styles sont possibles et fonctionnent
    malroth posted the 01/03/2026 at 01:21 PM
    korou pareil.

    Totk m'a dégouté au plus haut point. Donc si le prochain se rapproche de prés ou de loin de ça, je passe mon tour.
    kinectical posted the 01/03/2026 at 01:29 PM
    Encore un open world? Merci byeeeeeee
    mithrandir posted the 01/03/2026 at 01:31 PM
    J'aurais vraiment préféré revenir à une esthétique plus sombre et moins "dessin" même si j'ai adoré BotW
    mrvince posted the 01/03/2026 at 01:41 PM
    Ils ont dit depuis un moment qu'ils ne se voyaient pas revenir a un jeu linéaire pour la série principale.
    nyseko posted the 01/03/2026 at 01:50 PM
    Après le succès de BoTW et ToTK, c'est évident qu'ils vont rester sur la même formule.
    vyse posted the 01/03/2026 at 01:52 PM
    Exactement ; le style sombre réaliste ne sera plus utilisé car trop compliqué a faire en Open world ; gérer les distances, les lumières, le texturing est 1000x plus simple avec un style dessin animé
    51love posted the 01/03/2026 at 01:55 PM
    C'est une certitude qu'ils vont conserver et faire évoluer leur moteur maison pour les Zelda 3D Open World, et ce pendant très très longtemps.

    Tu investis plus autant d'argent pour faire un moteur 3D, Open World, performant car il gère énormément de paramètresm tout ca pour le jeter à la poubelle.

    Le coté interdimensionnelle, j'en parlais l'autre jour, ça serait mon souhait et le support de stockage de la S2 le permettrait enfin donc j'aimerais bcp retrouver cette vibe avec un overworld, bcp plus sombre, qu'on pourrait rejoindre avec des temps de chargement ultra court

    ça pourrait être tellement classe et ca ne pourrait qu'ajouter des éléments de gameplay tres intéressants.

    La seule et énorme déception dans un premier temps serait que le jeu reste une nouvelle fois sur la même map le reste, faudra voir la proposition.

    mithrandir La conservation d'un moteur n'est pas censé etre un indicateur en terme de DA.

    Le Decima fait tourner les Horizon comme les Death Stranding par exemple.

    On verra bien a quel point ou non le prochain Zelda prendra ses distances visuellement avec BotW et TotK quand on aura des visuels.
    oreillesal posted the 01/03/2026 at 02:15 PM
    J'espère que c'est faux.
    J'en peux plus de la DA BotW, que j'ai adoré, mais j'ai saturé avec TotK.
    Ok pour la structure ouverte, dur de faire autrement sans s'attirer la rage du grand public, par contre un univers inédit et une nouvelle DA par pitié.
    masharu posted the 01/03/2026 at 02:33 PM
    - Un leak est un leak, sinon si ça n'est pas confirmé c'est une rumeur.
    - Pour le game-design, on le savait. Aonuma avait dit qu'il ne comprennait pas "certains" joueurs en disant que revenir à l'ancienne formule serait comme une régression.
    derno posted the 01/03/2026 at 03:07 PM
    giru
    de plus, le moteur de BotW est le même que celui de wind waker HD....un moteur reste un moteur, ce n'est pas lui qui définit le rendu visuel final du jeu. Au mieux il nous dit que la physique et la chimie de BotW pourraient être toujours présent.
