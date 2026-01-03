Nick Baker, connu en ligne sous le nom de « Shpeshal Nick« , a partagé ces détails lors d’un récent podcast XboxEra. Selon ses sources anonymes, Nintendo ne prévoit pas de refonte visuelle pour la prochaine aventure.



Le rapport suggère que le nouveau jeu utilise le même moteur que celui de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.



Cela signifie que les joueurs doivent s’attendre à une esthétique et une structure de monde ouvert similaires. Pour les fans qui ont aimé la liberté des deux derniers titres, c’est une nouvelle prometteuse. Cependant, ceux qui espéraient un retour aux donjons linéaires ou un style artistique plus sombre à la Twilight Princess devront peut-être attendre plus longtemps.





Gameplay: Sauts entre les dimensions (à la link to the past ?)



Chaque jeu Zelda moderne repose sur une mécanique signature. Breath of the Wild avait la Tablette Sheikah ; Tears of the Kingdom a introduit l’Emprise.



Selon Baker, le prochain jeu se concentre sur le voyage interdimensionnel.



La rumeur décrit Link sautant entre les dimensions pour résoudre des énigmes environnementales. Imaginez déplacer un objet dans une réalité pour dégager un chemin dans une autre.



Ce concept n’est pas entièrement nouveau pour la franchise — A Link Between Worlds et A Link to the Past ont utilisé des idées similaires — mais le voir pleinement réalisé dans un monde ouvert massif en 3D sur la Switch 2 serait un saut technique.