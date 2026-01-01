Jeux Video
Et ce n'est même pas une vanne, le compte officiel des jeux Fitness Boxing tease un nouveau jeu collab avec un indice éloquent ("After all, stamina is essential for a Phantom Thief!"
) comme ils l'ont déjà fait avec Hokuto no Ken et Hatsune Miku.
2026 commence fort
01/01/2026 shanks
Je serai pas surpris de voir un deal entre Nintendo et Atlus pour Persona 6
Oublie.
Atlus comme globalement SEGA ont mis fin à leur politique d'exclusivité (y a que Vanillaware qui est l'étrange exception, ne sortant même pas leurs jeux sur PC).