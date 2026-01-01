profile
shanks
163
Likes
Likers
shanks
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 2039
visites since opening : 5971915
shanks > blog
all
Démarrons l'année avec l'annonce proche d'un nouveau... Persona 5
Jeux Video


Et ce n'est même pas une vanne, le compte officiel des jeux Fitness Boxing tease un nouveau jeu collab avec un indice éloquent ("After all, stamina is essential for a Phantom Thief!") comme ils l'ont déjà fait avec Hokuto no Ken et Hatsune Miku.

2026 commence fort
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/01/2026 at 09:47 AM by shanks
    comments (5)
    sonilka posted the 01/01/2026 at 10:11 AM
    On est passé par tous les stades avec Atlus et sa gestion de l'univers de P5. L'abus, le ridicule, la gêne. Désormais on doit etre au stade de l'indifférence.
    hyoga57 posted the 01/01/2026 at 10:36 AM
    La Switch qui va avoir un chef-d’œuvre de plus.
    cail2 posted the 01/01/2026 at 10:43 AM
    Il manque plus que le jeu de cuisine et Atlus aura bien essoré la licence (même s'il existe déjà le livre de cuisine).
    aeris504 posted the 01/01/2026 at 10:46 AM
    Apres Persona Q et un cameo dans Smash Bros, Atlus veut vraiment faire rentrer la licence Persona dans l’ecosysteme Nintendo

    Je serai pas surpris de voir un deal entre Nintendo et Atlus pour Persona 6
    shanks posted the 01/01/2026 at 10:59 AM
    aeris504
    Oublie.

    Atlus comme globalement SEGA ont mis fin à leur politique d'exclusivité (y a que Vanillaware qui est l'étrange exception, ne sortant même pas leurs jeux sur PC).
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo