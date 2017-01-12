

- J'ai pris soin de ma grand-mère (décédée fin 2024) pendant cinq ans.



- Un membre de ma famille qui traverse une période difficile depuis 10 ans a besoin de mon soutien pour le moment. Étant donné ma tendance à me plonger trop dans l'écriture, je ne devrais pas écrire pour l'instant.



- Avec le succès de Xenoblade Chronicles, l'écriture solo de Takahashi semble être largement acclamée par les fans. Je ne pense pas que je devrais gâcher cela.



- Quant à ma santé, je vais bien. Merci.

Soraya Saga de son vrai nom Kaori Tanaka, écrivaine et également artiste, épouse de Tetsuya Takahashi ainsi que membre du conseil de Monolith Soft, annonce malheureusement devoir se retirer de l'écriture de jeu vidéo pour des raisons familiales. Sur son blog personnel, Saga revient sur cette décision :Saga aura bossé sur les maps de jeux Square Enix, dont Final Fantasy V et VI ainsi que Romanving SaGa 3. Mais son dernier fait d'arme restera l'écriture du scénario de Soma Bringer sur Nintendo DS (sorti qu'au Japon), lorsque Monolith Soft avait été depuis racheté par Nintendo.