Xenoblade Chronicles 2
76
Likers
name : Xenoblade Chronicles 2
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 12/01/2017
masharu
20
Likes
Likers
masharu
masharu > blog
Xenoblade/Xenosaga - Soraya Saga se retire de l'écriture de jeux vidéo


Soraya Saga de son vrai nom Kaori Tanaka, écrivaine et également artiste, épouse de Tetsuya Takahashi ainsi que membre du conseil de Monolith Soft, annonce malheureusement devoir se retirer de l'écriture de jeu vidéo pour des raisons familiales. Sur son blog personnel, Saga revient sur cette décision :


- J'ai pris soin de ma grand-mère (décédée fin 2024) pendant cinq ans.

- Un membre de ma famille qui traverse une période difficile depuis 10 ans a besoin de mon soutien pour le moment. Étant donné ma tendance à me plonger trop dans l'écriture, je ne devrais pas écrire pour l'instant.

- Avec le succès de Xenoblade Chronicles, l'écriture solo de Takahashi semble être largement acclamée par les fans. Je ne pense pas que je devrais gâcher cela.

- Quant à ma santé, je vais bien. Merci.


Saga aura bossé sur les maps de jeux Square Enix, dont Final Fantasy V et VI ainsi que Romanving SaGa 3. Mais son dernier fait d'arme restera l'écriture du scénario de Soma Bringer sur Nintendo DS (sorti qu'au Japon), lorsque Monolith Soft avait été depuis racheté par Nintendo.
Automaton, via NoisyPixel - https://noisypixel.net/soraya-saga-retires-from-game-writing/
    tags : nintendo square enix xenosaga xenogears xenoblade bandai namco monolith soft
    1
    Like
    Who likes this ?
    shinz0
    posted the 12/27/2025 at 02:32 PM by masharu
    comments (3)
    shinz0 posted the 12/27/2025 at 02:53 PM
    Merci pour tout Kaori
    myki posted the 12/27/2025 at 03:15 PM
    rassuré de voir que sa santé va bien, et en lisant le début j'ai eu aussi peur d'un divorce avec takahashi, bref "tout va bien"
    jenicris posted the 12/27/2025 at 03:55 PM
    Son dernier jeu c'est Soma Bringer ou elle a écrit pour un jeu.
    En cela ça fait bien longtemps pour moi qu'elle a arrêté a mes yeux.

    Quasi 19 ans

    Après cela c'est juste le design d'une blade dans Xenoblade 2 et c'est tout
