jaysennnin
> blog
Sécurisez bien vos comptes playstation, il y a actuellement une énorme faille de sécurité
Un journaliste de Numérama s'est aussi fait hacker par deux fois son compte dans la même journée
https://www.numerama.com/cyberguerre/2147695-je-me-suis-fait-pirater-mon-compte-playstation-et-jai-decouvert-un-enorme-probleme-de-securite-chez-sony.html?utm_term=link&utm_content=Numerama&utm_source=twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Nonli
https://wccftech.com/its-a-fatal-security-flaw-with-sonys-security-systems-playstation-network-accounts-can-allegedly-be-hacked-even-if-protected-by-2fa-passkey/
posted the 12/23/2025 at 03:25 PM by
jaysennnin
comments (
15
)
guiguif
posted
the 12/23/2025 at 03:35 PM
Ouais bon le journaliste a apparement été assez inteligent pour leaker ses donnés
grundbeld
posted
the 12/23/2025 at 03:37 PM
Même si le journaliste est partiellement responsable, il n’en demeure pas moins que le laxisme de Sony est complètement incompréhensible.
C’est également dans ces cas-là que je suis définitivement content d’avoir une ludothèques très majoritairement physique.
senseisama
posted
the 12/23/2025 at 03:41 PM
Et comment fait-on pour se protéger ? En se déconnectent ?
kinectical
posted
the 12/23/2025 at 03:45 PM
J’imagine que ce qui a leak sont les mot de passe du moment alors je pense que si on change les mot de passe on est bon
skuldleif
posted
the 12/23/2025 at 03:51 PM
Enlevez au moins vos moyens de paiement
ioda
posted
the 12/23/2025 at 04:17 PM
grundbeld
lis l'article... Au lieu de dire
"ah le vilain Sony, ils sont laxistes"
Un gars a trouvé une faille, sans doute que le constructeur lui même n'est pas au courant. Mais maintenant que c'est découvert ca sera je l'espère vite corrigé.
Je te réveille, en 2025 c'est le cas partout, personne n'est épargné a découvrir encore aujourd'hui des failles. Un système sans faille n'existe pas, encore faut-il savoir où elles se trouvent.
jaysennnin
posted
the 12/23/2025 at 04:23 PM
ioda
exactement, la poste, colissmo et la banque postale ont pris cher hier
grundbeld
posted
the 12/23/2025 at 04:38 PM
ioda
Premièrement, tu me causes correct. J’ai pas élevé les cochons avec toi. Encore un blaireau de première qui se permet de faire le chaud sur Internet alors qu’en vrai tu oserais jamais parler comme ça aux gens. Ta condescendance de nullard en mal de copains tu te la gardes.
Maintenant que les choses ont été remises à plat, sache que j’ai lu l’article. Et effectivement le mec mentionne bien à quel point Sony et plus précisément son service client ont été totalement robotiques avec lui et n’en avaient pas grand chose à faire de son problème. Il a fallu attendre un second temps pour qu’il tombe sur quelqu’un de compétent et qui a véritablement tenté de l’aider. Il y a donc du laxisme chez Sony. CQFD.
La question n’est pas de blâmer Sony spécifiquement ou quoi que ce soit et je suis le premier à également les défendre quand ils se font injustement épingler. Notamment sur le cas Light of Motiram dernièrement, où ils étaient totalement dans leur droit. Mais ici il s’agit de la sécurité d’un compte client qui a été totalement négligée. Pour des entreprises voulant pousser à fond le full démat’ et voulant que les dépenses des utilisateurs soient liés à leur comptes aussi fortement qu’un Big Daddy à sa combinaison de plongée, il me semble tout de même dingue qu’ils gèrent les réclamations avec une telle désinvolture et aussi qu’ils donnent à un mec random (le hacker) les pleins pouvoirs sur un compte sans même faire de vérifications plus poussées sur qui il est vraiment.
Tu peux minimiser si tu veux en te donnant des grands airs par la même occasion, je m’en cogne. Je trouve pas ça normal d’être autant nonchalant alors que les enjeux sont très importants. Certains comme moi ont un compte vieux de plus de dix ans et y tiennent. Si de ton côté tu préfères gober le chibre de multinationales, grand bien te fasse. Mais c’est pas au goût de tout le monde est certainement pas du mien.
liberty
posted
the 12/23/2025 at 04:39 PM
jaysennnin
guiguif
skuldleif
kinectical
senseisama
ioda
Les gars je ne comprends pas. Si ils outrepasse la double authentification on fait quoi en plus ?
tripy73
posted
the 12/23/2025 at 04:39 PM
kinectical
: non, pour le cas présent c'est parce qu'il avait publié dans un article un numéro de transaction sur un screenshot, mais comme indiqué d’autres types de donnée peut servir à s’accaparer un compte à cause du nom professionnalisme de Sony et
c'est loin d'être la 1ère fois
.
ioda
: justement si tu l'article tu vois clairement que Sony est ultra laxiste sur sa façon de vérifier l'identité des gens et ils ont déjà reçu de nombreux signalement de ce problème depuis plusieurs années sans rien faire...
zekk
posted
the 12/23/2025 at 04:56 PM
Ça rappelle surtout qu'il ne faut rien diffuser les RS... il faut être idiots pour mettre en ligne des données qui permettent de voler l’identité ou l’accès aux données bancaires
sonilka
posted
the 12/23/2025 at 04:58 PM
Le je m'en foutisme de Sony sur le sujet c'est récurrent. Et c'est ce meme Sony qui veut te vendre une PS5 sans lecteur. Dire que le consommateur va accepter gentiment de confier sa ludothèque complète à un DD et un serveur via un compte sécurisé avec les fesses
suzukube
posted
the 12/23/2025 at 05:07 PM
liberty
ne diffuser aucune de tes factures d'achat demat PSN (c'est ça la faille)
liberty
posted
the 12/23/2025 at 06:06 PM
suzukube
ok, genre les mails que Sony Envoi quand tu rajoutes un jeux ou un dlc a ton compte. Merci Suzu
kratoszeus
posted
the 12/23/2025 at 06:12 PM
T es vraiment un sans couille tu poses la moitié des informations tout ça pour démonter Sony colle a ton habitude. Les leches boules de Microsoft changez rien
