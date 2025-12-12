-Grace et Leon sont les seuls personnages jouables dans le titre. Des visages connus pourraient néanmoins faire leur apparition.



-Grace incarne le personnage vulnérable du jeu. La question du genre survival horror ne s’est même pas posée pour les créateurs, tant son rôle s’inscrit dans l’horreur pure.



-Leon, quant à lui, représente le personnage expérimenté et puissant, maîtrisant parfaitement les armes. Revenir à un survival horror pur avec lui aurait été problématique, d’où l’orientation action-horror envisagée dès les premières phases de développement.



-Il n’y aura pas deux campagnes distinctes, mais une alternance entre les deux personnages.



-Le temps de jeu sera identique pour les deux, aucun des personnages ne sera prioritaire.



-Leon et Grace évolueront seuls, jamais ensemble dans le jeu (aucune coopération ingame).



-Selon Nakanishi (le directeur du jeu), la partie de Grace est si effrayante que jouer uniquement avec elle aurait mis les joueurs trop mal à l’aise. Alterner avec Leon permet de souffler et de se sentir plus détendu.



-Proposer deux styles de gameplay horrifiques alternés a constitué un véritable défi pour les développeurs.



-Nakanishi assure que le look « beau gosse » et le comportement de Leon ont été scrupuleusement respectés. Les fans reconnaîtront immédiatement le personnage, et de nombreux membres féminins du staff sont d’ailleurs fans de lui.



-Malgré son âge, Leon sera au sommet de sa forme, mais il sera également poussé à ses limites en revenant à Raccoon City. De nombreuses surprises et événements inattendus attendent les personnages et les fans.



-L’intrigue tournera autour du nom ELPIS et de la mort d’Alyssa, mais ce n’est pas tout. Leon cache également un secret majeur qui sera révélé dans le jeu.



-Enfin, Nakanishi confirme que du gameplay de Leon sera dévoilé lors du Resident Evil Showcase prévu en janvier.