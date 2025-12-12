profile
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
[UP] Une tonne d’infos et d’images pour Resident Evil Requiem


Après le trailer diffusé hier soir au TGA, place à une nouvelle salve d’images centrées sur notre incontournable Leon S. Kennedy.

Malgré les années, l’ancien policier de Raccoon pourra compter sur un arsenal complet pour affronter la nouvelle menace de cet épisode, incluant des armes blanches.

Capcom a également précisé que le gameplay de Leon s’inscrira dans un registre action-horror, tandis qu’avec Grace, les joueurs plongeront dans un survival-horror pur et intense.

Le jeu reste prévu pour le 27 février 2026, avec un Resident Evil Showcase en janvier qui devrait certainement se focaliser sur le nouveau gameplay de Leon et, pourquoi pas, offrir un premier aperçu de Raccoon City en ruines.


[UP] Nouvelles infos issues d’une interview des créateurs du jeu par Famitsu :


-Grace et Leon sont les seuls personnages jouables dans le titre. Des visages connus pourraient néanmoins faire leur apparition.

-Grace incarne le personnage vulnérable du jeu. La question du genre survival horror ne s’est même pas posée pour les créateurs, tant son rôle s’inscrit dans l’horreur pure.

-Leon, quant à lui, représente le personnage expérimenté et puissant, maîtrisant parfaitement les armes. Revenir à un survival horror pur avec lui aurait été problématique, d’où l’orientation action-horror envisagée dès les premières phases de développement.

-Il n’y aura pas deux campagnes distinctes, mais une alternance entre les deux personnages.

-Le temps de jeu sera identique pour les deux, aucun des personnages ne sera prioritaire.

-Leon et Grace évolueront seuls, jamais ensemble dans le jeu (aucune coopération ingame).

-Selon Nakanishi (le directeur du jeu), la partie de Grace est si effrayante que jouer uniquement avec elle aurait mis les joueurs trop mal à l’aise. Alterner avec Leon permet de souffler et de se sentir plus détendu.

-Proposer deux styles de gameplay horrifiques alternés a constitué un véritable défi pour les développeurs.

-Nakanishi assure que le look « beau gosse » et le comportement de Leon ont été scrupuleusement respectés. Les fans reconnaîtront immédiatement le personnage, et de nombreux membres féminins du staff sont d’ailleurs fans de lui.

-Malgré son âge, Leon sera au sommet de sa forme, mais il sera également poussé à ses limites en revenant à Raccoon City. De nombreuses surprises et événements inattendus attendent les personnages et les fans.

-L’intrigue tournera autour du nom ELPIS et de la mort d’Alyssa, mais ce n’est pas tout. Leon cache également un secret majeur qui sera révélé dans le jeu.

-Enfin, Nakanishi confirme que du gameplay de Leon sera dévoilé lors du Resident Evil Showcase prévu en janvier.

































    tags : resident evil famitsu biohazard leon resident evil showcase resident evil 9 biohazard 9 resident evil requiem resident evil 9 leon resident evil requiem news resident evil requiem leon resident evil requiem tga resident evil 9 the game awards
    posted the 12/12/2025 at 02:49 PM by marchand2sable
    comments (22)
    patrickleclairvoyant posted the 12/12/2025 at 02:54 PM
    Trop chadien
    aozora78 posted the 12/12/2025 at 03:02 PM
    Quel charisme ce personnage bon sang !
    toulia posted the 12/12/2025 at 03:03 PM
    Le come-back du beau-gosse.
    Toujours autant stylé l'agent Kennedy.
    skypirate posted the 12/12/2025 at 03:06 PM
    Ca va être une dinguerie absolue.
    adamjensen posted the 12/12/2025 at 03:09 PM
    Encore à peu près deux mois et demi.
    vyse posted the 12/12/2025 at 03:27 PM
    J'espère une belle mort pour le perso
    marchand2sable posted the 12/12/2025 at 03:47 PM
    patrickleclairvoyant aozora78 toulia skypirate adamjensen vyse

    Je vous notif car j'aime *pas spam les articles, mais il y a une tonne d'infos sur Leon, le déroulement de la campagne etc j'ai up l'article du coup.
    kujotaro posted the 12/12/2025 at 04:01 PM
    Bein alors ceux qui n'étaient pas hype, ça y est ? Satisfaits ?
    toulia posted the 12/12/2025 at 04:06 PM
    Proposer plusieurs persos ok mais par contre moins sympa d'imposer de jouer avec les 2 persos. Le bon classique des campagnes à la Resident 1, y'a pas mieux.
    Ex : dans GOW, rien à foutre de jouer avec Atreus. GOW = Kratos point. Même chose avec V dans DMC V. Un aller Nero, un retour Dante, c'est déjà too much.
    Pour résumer, proposer du choix c'est très bien, l'imposer ça casse tout l'intérêt. La solution = 1 campagne par perso. À chacun son style.
    thedoctor posted the 12/12/2025 at 04:22 PM
    En gros Leon fera le ménage façon RE4.
    mithrandir posted the 12/12/2025 at 04:28 PM
    Ça s'annonce génial, clairement j'aurais préféré ne jouer qu'avec Léon mais bon on fera avec, j'espère de gros clins d'œil à RE2
    guiguif posted the 12/12/2025 at 04:32 PM
    Par contre ce petit duvet blond qui ressort sur les screens, pas fou
    vyse posted the 12/12/2025 at 04:36 PM
    toulia oui une campagne distinct étai mieux mais suite aux play test les gens aiment pas l'horreur pure pendant 5-7 h
    sdkios posted the 12/12/2025 at 05:35 PM
    toulia sauf qu'ici la campagne implique les deux personnages. Dans RE1 et 2, les persos faisaient globalement la meme chose, c'etait plus un skin de personnage qu'une campagne vraiment differentes (y avait toujours deux trois trucs qui changeaient mais c'est tout). Ici, si tu choisissait de ne pas jouer un des deux persos, tu zapperait purement et simplement la moitié du jeu, quel interet?
    sdkios posted the 12/12/2025 at 05:36 PM
    Je veux qu'ils commercialisent sa veste par contre, elle est stylée de fou !
    toulia posted the 12/12/2025 at 05:46 PM
    sdkios
    En 2025, y'a sûrement moyen de scinder l'histoire ou de la croiser pour faire un truc sympa. Le génie aurait été là. Bref, on va nous dire que c'est pour mieux capter la vision de l'auteur.
    Puis de toute façon, "Leon" c'était "jackpot".
    jenicris posted the 12/12/2025 at 05:52 PM
    :
    victornewman posted the 12/12/2025 at 05:57 PM
    sdkios
    adamjensen posted the 12/12/2025 at 06:32 PM
    marchand2sable
    patrickleclairvoyant posted the 12/12/2025 at 07:10 PM
    marchand2sable merci
    guyllan posted the 12/12/2025 at 09:17 PM
    Quel dommage de ne pas proposer deux scénarios distincts complémentaires Difficile de s'immerger dans une ambiance de type survival horror si celle-ci est entrecoupée de séquences d'action. Idem si on préfère l'action, les phases plus lentes de type survival horror vont plomber le rythme.
    En plus, la vue subjective pour Grace et la vue à la 3ème personne pour Leon me paraissaient plus adaptées pour le 1er run, maintenant ça me parait plus compliqué. Alterner les styles de vues tout au long du jeu risque de rendre l'expérience moins harmonieuse
    guyllan posted the 12/12/2025 at 09:31 PM
    toulia Je partage entièrement ton point de vue
