Après le trailer diffusé hier soir au TGA
, place à une nouvelle salve d’images centrées sur notre incontournable Leon S. Kennedy
.
Malgré les années, l’ancien policier de Raccoon
pourra compter sur un arsenal complet pour affronter la nouvelle menace de cet épisode, incluant des armes blanches.
Capcom
a également précisé que le gameplay de Leon
s’inscrira dans un registre action-horror, tandis qu’avec Grace, les joueurs plongeront dans un survival-horror pur et intense.
Le jeu reste prévu pour le 27 février 2026
, avec un Resident Evil Showcase
en janvier qui devrait certainement se focaliser sur le nouveau gameplay de Leon
et, pourquoi pas, offrir un premier aperçu de Raccoon City
en ruines.
[UP] Nouvelles infos issues d’une interview des créateurs du jeu par Famitsu :
-Grace et Leon sont les seuls personnages jouables dans le titre. Des visages connus pourraient néanmoins faire leur apparition.
-Grace incarne le personnage vulnérable du jeu. La question du genre survival horror ne s’est même pas posée pour les créateurs, tant son rôle s’inscrit dans l’horreur pure.
-Leon, quant à lui, représente le personnage expérimenté et puissant, maîtrisant parfaitement les armes. Revenir à un survival horror pur avec lui aurait été problématique, d’où l’orientation action-horror envisagée dès les premières phases de développement.
-Il n’y aura pas deux campagnes distinctes, mais une alternance entre les deux personnages.
-Le temps de jeu sera identique pour les deux, aucun des personnages ne sera prioritaire.
-Leon et Grace évolueront seuls, jamais ensemble dans le jeu (aucune coopération ingame).
-Selon Nakanishi (le directeur du jeu), la partie de Grace est si effrayante que jouer uniquement avec elle aurait mis les joueurs trop mal à l’aise. Alterner avec Leon permet de souffler et de se sentir plus détendu.
-Proposer deux styles de gameplay horrifiques alternés a constitué un véritable défi pour les développeurs.
-Nakanishi assure que le look « beau gosse » et le comportement de Leon ont été scrupuleusement respectés. Les fans reconnaîtront immédiatement le personnage, et de nombreux membres féminins du staff sont d’ailleurs fans de lui.
-Malgré son âge, Leon sera au sommet de sa forme, mais il sera également poussé à ses limites en revenant à Raccoon City. De nombreuses surprises et événements inattendus attendent les personnages et les fans.
-L’intrigue tournera autour du nom ELPIS et de la mort d’Alyssa, mais ce n’est pas tout. Leon cache également un secret majeur qui sera révélé dans le jeu.
-Enfin, Nakanishi confirme que du gameplay de Leon sera dévoilé lors du Resident Evil Showcase prévu en janvier.
Toujours autant stylé l'agent Kennedy.
Ex : dans GOW, rien à foutre de jouer avec Atreus. GOW = Kratos point. Même chose avec V dans DMC V. Un aller Nero, un retour Dante, c'est déjà too much.
Pour résumer, proposer du choix c'est très bien, l'imposer ça casse tout l'intérêt. La solution = 1 campagne par perso. À chacun son style.
En 2025, y'a sûrement moyen de scinder l'histoire ou de la croiser pour faire un truc sympa. Le génie aurait été là. Bref, on va nous dire que c'est pour mieux capter la vision de l'auteur.
Puis de toute façon, "Leon" c'était "jackpot".
En plus, la vue subjective pour Grace et la vue à la 3ème personne pour Leon me paraissaient plus adaptées pour le 1er run, maintenant ça me parait plus compliqué. Alterner les styles de vues tout au long du jeu risque de rendre l'expérience moins harmonieuse