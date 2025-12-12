Petit avis sur la démo de Pragmata, qui dure environ 30 min.

Au départ je savais pas trop quoi penser du jeu et surtout de son gameplay qui paraissait particulier au premier abord. J'étais clairement mi figue, mi raisin.

Au final je suis agréablement surpris.



Déjà pour le gameplay, notamment pour les combats, on se fait vite avec au système de hack, qui donne une certaines tension au combat, surtout quand on se retrouve entouré de 3 ennemis.

En gros le hack permet de détruire les bouclier d'énergies des ennemis mais c'est pas le seul avantage.

Pour le hack on se retrouve a faire un parcours, ou il faut éviter certaines case, par ex la rouge, qui annule notre progression du hack, ou bien la bleu qui bloque toute direction.

Pour le parcours, par ex, il aller sur la case du bouclier, puis finir sur la case verte de fin, mais le plus rapidement possible. Le tout en visant l'ennemis en question avec L2.

On peut hack et tirer en même temps avec R2.

J'ai joué avec la Dualsense, donc les touches pour le hack c'est carré , rond, triangle et croix.



Le Hack c'est Diana et Hugh Williams pour les déplacements tirs



Diana via le hack, et en visant avec L2, peut hack des plateformes pour les faire descendre, sois via une touche ou les 4 rapidement

Elle peut également hack des systèmes pour ouvrir des portes, des lieux pour se régénérer...



Le level design est un peu dans le style metroidvania, ce qui fait qu'on ressent moins le coté dirigiste.

Après c'est du classique, activé un système pour débloquer l'une des 3 clés pour une porte plus importante, mais a chaque fois y a un parcours différents.

Après difficile de ce perdre, vu qu'avec une touche, on connait le point a suivre quand on le souhaite.



Pour les déplacements, on peut sauter et planer avec croix.

Y a également un système d'esquive qui donne du dynamismes aux combats.

Une fois la démo fini on obtient une esquive et la possibilité de contre.

Globalement le personnage est pas trop lourdaud, du moins que je le pensais et le système de visé plutôt bien foutu.



Pour l'instant j'ai vu 3 types d'ennemis, un volant, robot plutôt lourd, et un android classique

Le boss c'est façon gros méchas.



Pour le boss final, j'ai particulièrement aimé le combat

outre les esquive pour les missiles, le hack, il arrive un moment dans la partie ou on a un QTE qui nous donne un certains avantage pour la suite.

Un autre moment c'est quand on a une sorte de finish, quand le boss est bien affaiblie, pour lui faire perdre un max d'énergie. ca fait très jeu a l'ancienne, avec l'anim qui avec.

Le boss a également certaines parties de sa structure plus fragile que d'autres, donc pour le détruire, elles sont a priorisé.



Et pour terminer, l'ambiance est globalement bien foutu, surtout face au boss avec vu sur la terre.

La musique et le sound design n'ont rien d'extraordinaire, mais ça passe.



Bref avis a chaud, bordélique et j'ai surement oublié des trucs, mais j'ai bien aimé cette démo.

Le jeu est très bien opti au passage sur PC



Au final si le jeu garde cette qualité tout le long, voir s'améliore, on aura surement un très bon jeu.