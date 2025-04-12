profile
Metroid Prime 4 Beyond
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
ouroboros4
ouroboros4
Metroid Prime 4 : de la musique dans le désert ? Il faudra passer à la caisse
Mauvais nouvelle pour les fans de musique.
Dans le nouveau jeu Metroid Prime 4, lors de vos passages en moto dans le désert, celui-ci sera de base totalement silencieux. Sans aucune musique.

Si vous voulez de la musique il faudra la débloquer via un des nouveaux Amiibo Metroid.....


    wadewilson
    posted the 12/04/2025 at 10:46 AM by ouroboros4
    comments (33)
    yanssou posted the 12/04/2025 at 10:49 AM
    shirou posted the 12/04/2025 at 10:54 AM
    C'est de plus en plus répandu malheureusement de toute façon dans l'industrie, on cherche toujours de nouvelle manière pour faire dépenser plus au joueur. C'est le même débat que pour des DLC (payant) annoncés avant même la sortie d'un jeux, on retire du contenue pour te le vendre derrière.
    ouroboros4 posted the 12/04/2025 at 10:56 AM
    shirou ouais mais de la musique d'ambiance ? Nous en sommes là ?
    shirou posted the 12/04/2025 at 10:59 AM
    shirou Pour moi c'est indéfendable mais la réalité c'est que oui malheureusement nous en sommes la.
    Et je dirai même que j'ai peur qu'a l'avenir ils trouvent des truc encore pire : Imagine un RE avec 3 ruban encreur pour sauvegarder et sinon c'est 10e le ruban en micro transaction
    shinz0 posted the 12/04/2025 at 11:00 AM
    zekk posted the 12/04/2025 at 11:00 AM
    gasmok2 posted the 12/04/2025 at 11:02 AM
    AH Joli le petit artisan
    mizuki posted the 12/04/2025 at 11:04 AM
    Des jeux pas traduits, une ost in-game lock avec des amibos, pouvoir modifier le volume d'un jeu 6 mois après sa sortie... Vraiment elle est belle la gen actuelle, changez rien
    kikoo31 posted the 12/04/2025 at 11:11 AM
    Il y a bien des pigeons qui payent des season pass alors il y aura pour payer pour prendre un abonnement de Vélib' dans GTA6
    jenicris posted the 12/04/2025 at 11:15 AM
    supasaiyajin posted the 12/04/2025 at 11:17 AM
    Le problème c'est qu'on laisse faire Nintendo. Ils n'ont plus aucune limite.
    lion93 posted the 12/04/2025 at 11:20 AM
    rogeraf posted the 12/04/2025 at 11:21 AM
    J'ai l amibo Samus de l'epoque Wii U. Est ce que ca sera compatible ? (Question à 1000 euros)
    wickette posted the 12/04/2025 at 11:23 AM
    Bonté divine, plus rien ne les arrête
    mizuki posted the 12/04/2025 at 11:23 AM
    rogeraf "débloquer via un des nouveaux Amiibo Metroid"

    Heureusement que n'importe quel téléphone avec le nfc peut faire office d'Amiibo
    blueblood posted the 12/04/2025 at 11:29 AM
    Il vous en faut peu pour pleurez quand même
    belmoncul posted the 12/04/2025 at 11:40 AM
    Le petit artisous du JV
    mizuki posted the 12/04/2025 at 11:45 AM
    blueblood Tu as le droit de penser que c'est normal de devoir payer 30€ pour avoir la musique d'une zone d'un jeu, tout comme nous avons le droit de trouver ça abusé.
    C'est quoi la prochaine étape ? Devoir payer 40€ pour débloquer le 60fps ? Acheter un jeu de base 60€ puis rajouter 30€ pour son OST, et encore 30€ pour avoir le 1080p ? Avoir 10 heures offertes avec l'achat de son et devoir payer 30€ de plus pour rajouter du temps de jeu sinon la cartouche n'est plus utilisable ?
    Le problème de tout cautionner maintenant, c'est de s'exposer à de pires pratiques plus tard.
    temporell posted the 12/04/2025 at 11:48 AM
    ouais si je fait le point de tout les défaut j'ai bien l'impression que prime 4 risque d'être le 1er jeu S1/2 que je vais revendre
    ravyxxs posted the 12/04/2025 at 12:11 PM
    nnnnnooooooooon c'est la vrai définition de fils de p*** là non ?

    blueblood AH tu défends ça ???????

    oh merde !!

    kikoo31 Bordel...j'imagine y aura des choses payante IRL dans le solo....
    cyr posted the 12/04/2025 at 12:16 PM
    J'ai un amiibo samus et un autre avec un metroid, je sais pas depuis combien de temps, ni avec quel jeux ils étaient sortie....

    Mais ceux la il fonctionne ou?
    shambala93 posted the 12/04/2025 at 12:31 PM
    L’entreprise la plus miteuse sur le plan de la meskinerie.
    monsieurm posted the 12/04/2025 at 12:32 PM
    Sois tu meurs en héros de l'industrie du JV, soit tu vis assez longtemps pour devenir le Disney de cet univers.
    darksector posted the 12/04/2025 at 12:36 PM
    Faut arrêter d'acheter ces merdes en plastique horriblement cher pour débloquer des conneries...

    Un allmiibo et c'est réglé...
    tonius posted the 12/04/2025 at 12:41 PM
    Ouais, c'est clairement pas défendable, je pense que dans ce genre de cas, les Amiibo devrait servir a débloquer du contenu qui est quand meme accessible dans le jeu mais juste difficilement obtenable, et du coup le Amiibo deviendrait juste un coup de pouce et pas un truc obligatoire pour une récompense complètement inaccessible sans.

    Mais le pire dans cet exemple de Metroid Prime 4, c'est que ca existe clairement juste pour justifier l’existence de l'Amiibo, c'est pas comme ca que ca devrait fonctionner.
    docteurdeggman posted the 12/04/2025 at 12:43 PM
    Putain le gars de la NDF dans les coms

    Impossible de défendre ce truc!!!
    sonilka posted the 12/04/2025 at 12:52 PM
    docteurdeggman suffit de cliquer sur le pseudo du gus pour comprendre. Il a le mérite d'être cohérent
    wadewilson posted the 12/04/2025 at 12:55 PM
    Très fort Nintendo je suis KO.
    Et meme la on a un débile de la NDF pour prendre leur patins... Vous méritez tellement de vous faire plumer
    icebergbrulant posted the 12/04/2025 at 01:06 PM
    Faut bien trouver une utilité exclusivement aux Amiibos
    Bizzare que Voldemort49 n’ait pas fait la news... ça a dû lui échapper
    stampead posted the 12/04/2025 at 01:07 PM
    tain le foutage de geule.
    skk posted the 12/04/2025 at 01:15 PM
    Mais il y a de la musique dans le desert...
    tripy73 posted the 12/04/2025 at 01:16 PM
    Rien ne va dans ce post sur X, déjà le désert a bien une musique d'ambiance (même si pas terrible apparemment) et ensuite l’Amiibo qui permet de débloquer la possibilité de changer de musique dans cette zone c'est celle de Samus qui est vendu 20€ et non celle à 30€. Toutes les informations sont visibles sur cet article.

    Par contre le fait qu'ils aient bloqué cette fonctionnalité basique derrière un Amiibo est clairement honteux, là dessus il n’y a pas de débat, surtout que cette figurine permet d'avoir d'autres bonus, donc c'est vraiment du foutage de gueule d'avoir mis le juke-box sur celle-ci alors que ça devrait être déblocable directement dans le jeu...
