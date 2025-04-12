Mauvais nouvelle pour les fans de musique.
Dans le nouveau jeu Metroid Prime 4, lors de vos passages en moto dans le désert, celui-ci sera de base totalement silencieux. Sans aucune musique.
Si vous voulez de la musique il faudra la débloquer via un des nouveaux Amiibo Metroid.....
tags :
posted the 12/04/2025 at 10:46 AM by ouroboros4
Et je dirai même que j'ai peur qu'a l'avenir ils trouvent des truc encore pire : Imagine un RE avec 3 ruban encreur pour sauvegarder et sinon c'est 10e le ruban en micro transaction
Heureusement que n'importe quel téléphone avec le nfc peut faire office d'Amiibo
C'est quoi la prochaine étape ? Devoir payer 40€ pour débloquer le 60fps ? Acheter un jeu de base 60€ puis rajouter 30€ pour son OST, et encore 30€ pour avoir le 1080p ? Avoir 10 heures offertes avec l'achat de son et devoir payer 30€ de plus pour rajouter du temps de jeu sinon la cartouche n'est plus utilisable ?
Le problème de tout cautionner maintenant, c'est de s'exposer à de pires pratiques plus tard.
blueblood AH tu défends ça ???????
oh merde !!
kikoo31 Bordel...j'imagine y aura des choses payante IRL dans le solo....
Mais ceux la il fonctionne ou?
Un allmiibo et c'est réglé...
Mais le pire dans cet exemple de Metroid Prime 4, c'est que ca existe clairement juste pour justifier l’existence de l'Amiibo, c'est pas comme ca que ca devrait fonctionner.
Impossible de défendre ce truc!!!
Et meme la on a un débile de la NDF pour prendre leur patins... Vous méritez tellement de vous faire plumer
Bizzare que Voldemort49 n’ait pas fait la news... ça a dû lui échapper
Par contre le fait qu'ils aient bloqué cette fonctionnalité basique derrière un Amiibo est clairement honteux, là dessus il n’y a pas de débat, surtout que cette figurine permet d'avoir d'autres bonus, donc c'est vraiment du foutage de gueule d'avoir mis le juke-box sur celle-ci alors que ça devrait être déblocable directement dans le jeu...