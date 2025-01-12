- The King Forever -
Resident Evil Requiem
3
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
articles : 783
visites since opening : 2317398
marchand2sable > blog
Capcom doit absolument faire un Resident Evil comme ça !


Plutôt que de sortir des modes multijoueur bas de gamme et abandonnés en moins de six mois (coucou Resistance et Re:Verse), Capcom ferait mieux de développer un vrai spin-off de Resident Evil dans le style de la vidéo ci-dessous. Un retour assumé aux angles de caméra fixes et aux décors précalculés.

J’insiste sur le terme spin-off, car la série principale suit désormais la voie de la modernité, et revenir en arrière n’aurait aucun sens. Mais produire un jeu de ce type ne coûterait presque rien aujourd’hui et rapporterait énormément.

Même si la fanbase trentenaire et quadragénaire de Resident Evil n’est probablement plus majoritaire, elle reste immense (des millions même). Je suis prêt à parier qu’un million d’exemplaires partirait en quelques jours pour un spin-off de ce type.

Je vous laisse avec la vidéo de la chaîne ROE, qui imagine ce que pourrait être un Resident Evil old school de nos jours en utilisant le R.P.D détruit de Resident Evil Requiem. Bon visionnage.


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=x9rtVoZBwLQ&t=100s


https://www.youtube.com/watch?v=x9rtVoZBwLQ&t=100s
    posted the 12/01/2025 at 11:44 AM by marchand2sable
    comments (18)
    sandman posted the 12/01/2025 at 11:51 AM
    Je suis tombé dessus, c'est nostalgique, mais pas du tout à la page ni pertinent en 2025.

    Et t'as pas cité resident evil survival unit que je testes sur mobile, un spin of fauché en mode gestion/survival, c'est cheap, je vais pas rester longtemps dessus. Ca reprend plein d'éléments d'autres jeux du même genre sur mobile, le plagiat ne dérange personne sur mobile ahaha tu rajoutes un skin resident evil et ca suffit. (heureusement y'a quelques passages en mode resident evil à l'ancienne (caméra fixe), mais c'est fauché aussi et ca sert juste de justification de la licence RE. XD
    shanks posted the 12/01/2025 at 12:01 PM
    Alors j'y ai pensé aussi et j'adorerais un épisode annexe (genre un truc de transition, avec Barry, Rebecca ou autres) à nouveau en décors précalculés et tout. Mais...

    Mais produire un jeu de ce type ne coûterait presque rien aujourd’hui

    ça j'en suis pas sûr du tout.
    Si on a un retour à des plans fixes, on va être super exigeant sur le rendu et pour ça, ça peut coûter une jolie blinde.
    Les décors de RE1 Rebirth (et 0), c'était de la cinématique qui tournait en boucle pour une partie.
    Donc déjà, faut en produire pour chaque plan, et imagine en 4K le poids du jeu.

    Mine de rien, c'est plus gourmand que des assets 3D optimisés et recyclés dans des zones ouvertes.
    marchand2sable posted the 12/01/2025 at 12:15 PM
    sandman

    Je suis tombé dessus, c'est nostalgique, mais pas du tout à la page ni pertinent en 2025.

    Mais c’est ça qui fait le charme, une expérience rétro qui ne suit pas les normes des JV d’aujourd’hui, d’où la montagne de survival horror indé sur Steam qui s’inspirent des vieux Resident Evil et qui cartonnent.

    Par contre, pour le RE mobile, je n’ai même pas testé. Avec des histoires de base et un style discutable non merci.

    shanks

    Pour un spin-off je vois plus un projet modeste, pas des décors du niveau de RE1 ou RE0 sur NGC donc, mais quelque chose dans le style de la vidéo. Il a fait ça avec des mods et sûrement un peu d’IA. Visuellement c'est pas incroyable mais ça reste parfaitement jouable et ça donne un bon côté rétro.

    À savoir que Onimusha 2 Remastered a été entièrement retapé sous le RE Engine, j’ai l’impression qu’ils adaptent peu à peu leurs moteur aux décors précalculés. Avec l’anniversaire de la série et un Showcase en janvier, on croise les doigts pour un spin-off de ce type a la place d'un énième multi qui accompagne la grosse sortie d'un RE.
    sdkios posted the 12/01/2025 at 12:16 PM
    Y a deja des jeux qui font tres bien ce genre de jeux oldschool. Tormented souls 1 et 2 par exemple. Pour RE, je pense surtout qu'ils devraient retourner sur un endroit clos, avec des vrais zombies, et pas trop de munitions a tout va. Ce serait un bon debut, peu importe que ce soit en plan fixe style rebirth, ou modernisé style RE2 remake qui le faisait tres bien !
    ravyxxs posted the 12/01/2025 at 12:17 PM
    Mmmm pas pour moi...

    Si y a bien une chose qui obscurci tout jugement et bon sens dans beaucoup de sujet qui nous on marqué,c'est bien la nostalgie. Ce mot tellement magnifique en son propre terme et d'une façon globale, cache une douce mélancolie et tristesse de ne plus ressentir sa première fois ou les moments clés. Les gens détestent aller de l'avant la plupart du temps, préfère être encré au port pendant que les autres naviguent à l'horizon.

    C'est bête mais c'est ça, Capcom n'a pas besoin de prendre cette route, même en spin-off, qui nous dit que nous n'avons pas encore exploité l'horreur sous différent angle ? Beaucoup étaient sceptique avec RE7, on a vu le résultat des ventes, puis du 8 !

    Les plans fixes, c'était une idée d'antant, ingénieuse, mais aussi plus facile à gérer et programmer vu les ressources alloués. On faisait avec ce qu'on avait sous les bras, mais de nos jours, c'est pas la même chose...On le voit aujourd'hui avec Tormented Soul 1 et 2, le jeu a son lot de bon moment mais reste une expérience très très frustrante pour le grand public. J'ai pas envie que Capcom écoute les nostalgiques pour délivrer un produit juste pour satisfaire un public niche.

    Je veux qu'ils aillent de l'avant, qu'ils ne restent au port puis s'envolle pour au final y revenir, et ainsi de suite.

    Le genre de caméra qui joue sur les tensions, doit être révolutionné !
    sdkios posted the 12/01/2025 at 12:18 PM
    marchand2sable clair, faut qu'ils arretent de forcer avec leur projets multi tout nazes >
    ravyxxs posted the 12/01/2025 at 12:20 PM
    sdkios et pas trop de munitions a tout va.

    Les modes plus difficile des récents RE gère bien de ce côté je trouve. Mais de base, les jeux sont à présent ouvert au grand public ne seront jamais corsé, mais équilibré qui tend plus dans la facilité la plupart du temps.
    vyse posted the 12/01/2025 at 12:21 PM
    ravyxxs totalement d'accord ! Tous les game designer le disent ; "on avait pas le choix" ; c'est juste anachronique ; l'experience est très frustrante ; j'ai fait onimusha 2 dans la douleur avec ces plans fixe de mort qui flingue la jouabilité..
    shirou posted the 12/01/2025 at 12:22 PM
    marchand2sable Tormentend Soul 2 c'est plus de 100K de ventes en une semaine (pas sur de moi, mais je pense que c'est déjà pas mal pour la taille/coup de production du projet). Tu mets le nom Re à la place par contre j'imagine pas le nombre de ventes qu'ils pourraient faire.
    bladagun posted the 12/01/2025 at 12:24 PM
    Non merci on les a déjà eu plus jolie sur GameCube, faut vivre avec son temps, si je veut un jeu à l'ancienne je le ressort et c'est tout.
    marchand2sable posted the 12/01/2025 at 12:49 PM
    sdkios

    Il y a le RE Showcase en janvier et c’est impossible qu’ils parlent uniquement de RE9 pendant toute la conférence. Il y aura forcément un volet moindre en accompagnement comme à chaque anniversaire de la série (par exemple RE6 avec ORC, ou Village avec Re:Verse, etc.).

    J’espère juste que ce ne sera pas encore un multi à la con. Une réédition des Outbreak pour faire la passerelle avec Alyssa par contre ce serait vraiment top

    shirou

    Mais clairement, ça se vendrait comme du pains.
    adamjensen posted the 12/01/2025 at 12:49 PM
    Oui, j'avais vu ca sur X.
    Un truc de fou !
    Ca n'arrivera pas, mais j'adorerais ca.
    J'espère que les fans feront un truc après la sortie de Requiem.
    sdkios posted the 12/01/2025 at 01:22 PM
    ravyxxs oui c'est sur. Apres c'est peut etre parce qu'on joue mieux aussi qu'on a l'impression que y en a trop. Je refais RE1 par exemple la, et vers la fin j'ai plus de 150balles de flingue, 30 de shotgun, 20 de magnum, et une vingtaine de grenades alors que quand j'etais gosse j'etais en galere de balles haha
    ouken posted the 12/01/2025 at 01:36 PM
    ohhh que oui !!!!!!! ca je signe direct il donne plus envie que n’importe quel RE récent
    marchand2sable posted the 12/01/2025 at 01:43 PM
    ravyxxs

    Ça pourrait être sympa un spin-off rétro comme ça franchement. Avec les spin-off, leurs (Capcom) mot d’ordre a toujours été la modernité et le multi mais ça les a menés à produire des titres comme Re:Verse et Resistance (asymétrique a la mode et PVP ).

    Que ce soit les anciens fans ou les joueurs plus modernes, les deux ont déserté, alors que les anciens volets de Resident Evil ont encore de l’intérêt, ou du moins un minimum. On peut même le constater sur Twitch avec des vétérans qui continuent à y revenir et la nouvelle génération qui découvre ces jeux et les apprécie malgré leur côté vieillot. Pas d'accord du coup de faire que des trucs modernes avec les spin-off de la série.

    L’anniversaire des 30 ans approche à grands pas et s’accompagne souvent d’un volet moindre. Mais si Capcom choisit de sortir encore un multi a la place d’un projet comme celui-ci ce serait vraiment incompréhensible…
    ducknsexe posted the 12/01/2025 at 01:44 PM
    Un spin-off en plan fixe, il existe deja, il s appelle RE zero.

    D'autres spin-off comme ce jeu, ok je veux bien, mais pour un episode principal non ce est plus viable aujourd'hui économiquement
    coopper posted the 12/01/2025 at 02:21 PM
    Mouais.
    Autant faire des survival-horror en plans fixes, ça je suis intéressé même s'il faudrait aller plus loin que de simplement reproduire ce qu'il y a eu et de réfléchir à de nouvelles choses notamment au niveau de l'apport de la cinématographie dans la caméra et son mouvement (c'est pour ça que Tormented Souls m'intéresse très peu alors qu'en plus l'univers m'apparait vu et revu à en chialer).
    Mais la trend des jeu qui reproduisent l'esthétique low poly PS1, ça non.
    Je trouve que ce type de jeux sont trop conscients d'eux mêmes, c'est l'esthétique pour l'esthétique. Enfin tout me parait artificiel contrairement aux jeux d'époques qui eux faisaient avec leurs contraintes et leur univers culturel du moment.
