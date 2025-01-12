Plutôt que de sortir des modes multijoueur bas de gamme et abandonnés en moins de six mois (coucouet),ferait mieux de développer un vrai spin-off dedans le style de la vidéo ci-dessous. Un retour assumé aux angles de caméra fixes et aux décors précalculés.J’insiste sur le terme spin-off, car la série principale suit désormais la voie de la modernité, et revenir en arrière n’aurait aucun sens. Mais produire un jeu de ce type ne coûterait presque rien aujourd’hui et rapporterait énormément.Même si la fanbase trentenaire et quadragénaire den’est probablement plus majoritaire, elle reste immense (des millions même). Je suis prêt à parier qu’un million d’exemplaires partirait en quelques jours pour un spin-off de ce type.Je vous laisse avec la vidéo de la chaîne, qui imagine ce que pourrait être unde nos jours en utilisant le R.P.D détruit de. Bon visionnage.