Nintendo accroît la production de Switch 2 pour l'année fiscale 2025
Switch 2
Comme à chaque trimestre la direction de Nintendo a présenté ses résultats trimestriels aux investisseurs et comme a son habitude la marque à partager sur son site divers documents liés à ces résultats. Parmi eux on trouve l’habituel « Support de présentation » qui est utilisé lors de la présentation des résultats lors de la réunion et qui fourmille d’informations intéressantes concernant la situation actuelle et les futurs plans de la marque.

En consultant ce dernier, j’ai pu remarquer qu’à la page numéro 9, un résumé rapide des ventes et de la production de Switch 2 est mention. On y apprend tout d’abord que la Switch 2 s’est écoulée à 10 millions d’exemplaires depuis son lancement et jusqu’au 30 septembre. Mais aussi qu’ils s’attendent en toute logique d’une augmentation des ventes à l’approche des fêtes de fins d’année.



L’autre élément important qu’ils partagent concerne la production de Switch 2, reconnaissant n’avoir pas été capable de fournir suffisamment de console dans certaines régions, à cause d’une sous-estimation des potentielles ventes dans ces dernières. En réponse, l’entreprise à décidé d’augmenter sa production de Switch 2 afin de répondre à une demande supérieure aux prévisions.

Ce second point fait écho à une information qui avait été rapporté dans un article de Bloomberg le mois dernier, indiquant que les sources anonymes provenant des chaînes d’assemblage de la console, avaient reçu la directive d’augmenter leur production afin d’atteindre le nombre de 25 millions de console produite avant la fin de l’année fiscale (31 mars 2026).



Il semblerait donc que cette information se vérifie aujourd’hui grâce à ce document officiel et en mettant ce nombre en corrélation avec le nouvel objectif de vente pour l’année fiscal annoncé lors de se rapport, qui est désormais de 19 millions au lieu de 15 millions, il ne fait aucun doute que la demande de production de 25 millions de Switch 2 est une réalité (probablement fixée à 20 millions avant cela).

Le but de la production étant d’avoir suffisamment de console/produit pour avoir du stock disponible dans tous les magasins physiques ou en ligne et d’en avoir suffisamment le temps que le réapprovisionnement de nouveaux exemplaires se fasse. C’est en cela qu’il est crucial pour un fabricant de prévoir le nombre de ventes duquel découlera la quantité à produire, afin d’avoir un stock suffisant pour satisfaire les acheteurs, tout en limitant le stockage d’exemplaires invendus qui peut coûter de l’argent (par exemple entreposage chez Amazon).

Maintenant la question reste à savoir si Nintendo a vu juste dans les prévisions de vente, afin de prévoir suffisamment de consoles dans les différentes régions d’ici le 31 Mars 2026. Nous en serons plus une fois la période des fêtes passée et la publication du nouveau bilan trimestriel de la marque, avec peut-être une augmentation ou une diminution de l’objectif de ventes pour l’année fiscale, réponse début février.
Nintendo - https://www.nintendo.co.jp/ir/en/index.html
    tags : nintendo nintendo switch 2 objectif ventes production accrue
    1
    Like
    Who likes this ?
    rogeraf
    posted the 11/06/2025 at 02:59 PM by tripy73
    comments (8)
    rogeraf posted the 11/06/2025 at 03:28 PM
    Achetez la Switch 2 Venez dans notre communauté
    tripy73 posted the 11/06/2025 at 03:33 PM
    rogeraf : ce choix appartient à chacun, juste que Nintendo veut pouvoir fournir tout le monde, surtout si les ventes à Noël explose, même en Espagne
    cyr posted the 11/06/2025 at 03:37 PM
    10 million sans avoir passé le premier Noël....

    Juste avec mario kart world (le bundle a aider beaucoup) et donkey banansa......

    J'ai quand même du mal a y croire.

    Surtout que 10 million de switch2, et 20 million de jeux vendu....

    Mario kart world a vraiment fait le taf?

    Ou les gens tous simplement donne un chèque en blanc a nintendo?


    Encore une fois, je préfère un nintendo en difficulté, car c'est la qu'on a des jeux a prise de risque....


    J'ai peur, qu'on va avoir beaucoup de petit jeux, et que certains grosse ip vont rester dans l'ombre, pour peut-être être la pour la remplaçante....

    J'espère le contraire, je verrais bien lors du prochain nintendo direct de janvier~mars....

    Car pour 2026, on a fire emblem, et pokepia.........

    J'espère vraiment voir d'anciennes licences ressortir sur switch2, fox mc cloud, captain falcon, un nouveau pikmin, un mario 3D, zelda etc
    rocan posted the 11/06/2025 at 03:41 PM
    cyr On a Fire Emblem et Pokepia certes mais aussi Mario Tennis, Yoshi, Tomodachi, Splatoon Raiders.. Et sans doute d'autres jeux non annoncés !
    rogeraf posted the 11/06/2025 at 03:43 PM
    tripy73 Sont repassés au Tortillas en Espagne. C'est pas possible
    rogeraf posted the 11/06/2025 at 03:45 PM
    cyr les Scalpers en ont pris 5 millions chez eux
    Pour 2026, tu as mario tennis donc tu vas pouvoir t'y mettre, ou t'y remettre
    cyr posted the 11/06/2025 at 03:46 PM
    rocan yoshi? Il peuvent pas mettre l'eshop a jour, y a même pas assassin creed shadow qui lui sort avant la fin d'années....
    leonsilverburg posted the 11/06/2025 at 03:49 PM
    Succès mérité ! Elle me régale !
    Je voulais des jeux exclus, j'ai !
    Je voulais une meilleure ergonomie, j'ai !
    Je voulais un boost de puissance, j'ai !

    Le seul défaut que je lui trouve, c'est la batterie.
    Mais vive les batteries externes quand on joue beaucoup en nomade.
