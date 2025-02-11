Horizon. L'apparition des machines.
La Terre, dans un futur lointain. La nature a repris ses droits et envahi les ruines de notre civilisation, désormais oubliée. L'humanité a pourtant survécu, sous forme de tribus primitives.
Les hommes tentent de survivre dans ce monde hostile et sauvage, dominé par les machines, de puissantes créatures mécaniques aux origines inconnues.
Les machines sillonnent les contrées sauvages de la Terre depuis la nuit des temps. Du moins c'est ce que croient les humains du nouveau monde, ceux qui ont repeuplé la terre à partir de 2381, plus de 300 ans après que la peste Faro ait anéanti toutes formes de vie.
Machines Faro.
À la fin des années 2040, la société Faro abandonna la robotique verte pour se concentrer sur le développement de machines de combat et créa une série de robots de guerre déclinés en trois modèles et prévu pour fonctionner en essaim, comme certains insectes :
- Le Horus
, la reine, titanesque, connu sous le nom de Démon de métal par les tribus, capable de fabriquer d'autres machines et de se répliquer elle-même sans aucune intervention humaine.
- Le Khopesh, appelé Porte-mort dès son apparition par les rares survivants qui l'ont vu, un tank sur pattes qui constituait l'unité de puissance de feu la plus lourde de l'essaim.
- Le Scarab, ou Corrupteur, plus agile et capable de piratage avancé lui permettant de contrôler d'autres machines de combat, neutralisant ainsi tout adversaire automatisé dès son arrivée sur le champ de bataille.
La caractéristique commune et essentielle de toutes ces machines était leur capacité à utiliser la biomasse en cas d'interruption de l'approvisionnement en carburant.
En 2064, un essaim devint indépendant, se répliquant à un rythme alarmant et utilisant la biomasse comme source d'énergie par défaut. Ce phénomène, connu sous le nom de peste Faro, commença à consommer implacablement la nature elle-même, dégradant la biosphère jusqu'à son effondrement total et éradiquant toute vie sur terre.
Face à l'impossibilité de contenir l'essaim ou d'en reprendre le contrôle, le Projet Aube Zéro
fut mis en œuvre afin de forcer les codes de désactivation de l'essaim, arrêter les robots, terraformer la Terre ravagée et rétablir la vie après son extinction. Les robots Faro qui avaient envahi la planète se comptaient par millions au moment du Jour Zéro.
Gaïa
était l'intelligence artificielle la plus puissante et la plus avancée jamais créée, capable d'ingénierie planétaire de pointe, elle était l'IA principale du Projet Aube Zéro. Grâce à ses neuf fonctions subordonnées, Gaïa a supervisé la restauration réussie de la vie sur Terre.
Machines d’Héphaïstos.
Pour rendre la vie à nouveau possible, Gaïa devait passer par la sous-fonction Héphaïstos, l'ingénieur, concepteur, et créateur des machines. Son rôle, grâce à son contrôle sur les innombrables creusets répartis sur toute la planète, était d’inonder la terre de robots capables de la terraformer.
La plupart de ces machines sont inspirées de diverses espèces animales ayant peuplé la Terre au cours de sa longue histoire, des mammifères comme les ongulés, des félins aux reptiles, des oiseaux aux créatures aquatiques, et même aux dinosaures.
Les creusets sont des installations de fabrication automatisées souterraines gigantesques, conçues pour produire toute technologie et tout matériau nécessaires à la création de machine.
Mais chaque creuset ne peut produire qu'un type limité de modèles, chaque machine qui en sort est marqué par le symbole du creuset qui l'a fabriquée. Si Aloy parvient à atteindre le cœur d'un creuset et accéder à son noyau lourdement protégé, elle aura ensuite la possibilité de pirater les robots provenant du creuset correspondant.
Machines évolutives.
L'apparence des machines du jeu n'est pas fixe. Au fur et à mesure qu'Aloy les traque et les élimine, Héphaïstos s'adapte en renforçant leur blindage. Le nombre de machines à éliminer varie selon le modèle (une quinzaine pour les plus petites, tandis qu'une seule suffit pour les plus dangereuses tel que le fameux Gueule d'orage). Une fois cette évolution effectuée, le joueur ne rencontrera plus que la version la plus blindée. On peut le remarquer notamment sur les bonbonnes (acide, feu, gel, électrique,...) qui gagnent une capsule de protection.
Anecdotes : Le Gueule d'orage fut la première machine implémentée dans le jeu et servit à prototyper son système de combat. Le développement total dura un an et demi.
Les Gueules d'orage possèdent 271 animations, 93 plaques d'armure destructibles, 12 attaques uniques, 67 effets visuels et 550 000 polygones.
Machines indépendantes.
Le 26 août 3020, le signal d'extinction envoyé par Némésis
parvint à Gaïa et transforma ses fonctions subordonnées en IA indépendantes. Héphaïstos s'échappa vers le réseau mondial des creusets et en devint le seul à pouvoir les contrôler.
En raison de la chasse aux machines pratiquée par les tribus, Héphaïstos considéra ces dernières comme une menace pour la biosphère.
Il devint hostile aux humains et alors que la chasse se poursuivait, Héphaïstos commença à modifier les machines existantes pour leur conférer des capacités offensives mais aussi à produire des machines de combat, uniquement conçue pour tuer les chasseurs de machines, concevant chaque année de nouveaux modèles plus redoutables. Ce fut le début de ce que les tribus appellent le Dysfonctionnement.
Machines corrompues.
Hadès était la sous-fonction de Gaïa dont le but était de réinitialisé toute tentative de terraformation impropre à la vie. Devenu autonome, il tente de faire la seule chose pour laquelle il existe : activer la procédure «extinction» et repartir de zéro en détruisant la biosphère.
L’Éclipse, une secte vouant un culte à Hadès, a réussi à réanimer des Porte-morts et des Corrupteurs. Ces scarabées, sous l'emprise d’Hadès, prennent à leur tour le contrôles des machines d’Héphaïstos qui sont toujours hostiles aux humains (sauf aux membres de l’Éclipse) mais aussi aux machines non infectées.
Elles possèdent une résistance et une puissance de feu supérieures aux machines classiques. Elles libèrent également une substance volatile rougeâtre appelée brûlure de métal, toxique pour les êtres vivants et qui rongent tel un acide les autres machines.
Machines démoniaques.
Dans son désir d'augmenter la présence de ses défenses dans la Plaie, une zone habitée par les Banuks réputés pour être des grands chasseurs de machines, Héphaïstos a pris le contrôles de Cyan, une autre IA, et de son complexe souterrain destiné à stabiliser la Caldeira de Yellowstone et l'empêcher d'entrer en éruption.
Uniquement présentes dans Frozen Wild, ce sont des machines améliorées plus puissantes que les machines corrompues, elles bénéficient d'une résistance élémentaire accrue, et sont immunisées contre le piratage, sans aucune faiblesse intrinsèque. Elles sont reconnaissables via leurs espèces de tentacules violacées. Étant des créations d'Héphaïstos, elles ne sont pas hostiles aux machines normales et collaborent avec elles pour éliminer les humains.
Machines suprêmes.
Apparues dans Forbidden West, ces variantes de machines sont bien plus redoutables que leurs homologues classiques. Envoyées par Héphaïstos sur les lieux où de nombreuses machines ont péri, elles y font office de gardiennes et ne reculeront devant rien pour éliminer quiconque représente une menace à leurs yeux. Plus encore que les machines corrompues ou démoniaques, les machines suprêmes représentent les plus grands dangers qui sillonnent les terres sauvages, dernière adaptation de fabrication d’Héphaïstos qui redouble d'effort pour contrer Aloy.
Facilement identifiable grâce leur blindage noir et leur «muscles» violets (plutôt que blanc et orange), les apercevoir vous averti de ce qui vous attend si vous décider des les affronter.
Pour donner un ordre de grandeur, voici le niveau de combat d'un Gueule d'orage selon ses versions;
- Zero Dawn : 27
- Forbidden West : 30
- Corrompu : 36
- Démoniaque : 40
- Suprême : 48
Machines Zéniths.
Après avoir fuit la Terre en 2065, les Zéniths ont eu près de 1000 ans pour développer une technologie surpassant tout ce qu'avaient réalisé les Anciens. Lors de leur séjour sur Sirius, d'énorme progrès furent réalisés, créant les Spectres; des machines extrêmement avancées et puissantes, capable d'aptitudes polymorphes grâce à leur composition nanotechnologique.
En 3041, les survivants de l'attaque de Némésis étaient de retour sur Terre avec le matériel nécessaire à la construction d'une matrice d'impression afin de produire une armée de Spectres.
C’est leur conception qui a inspiré le Spectre Prime, un exosquelette extrêmement puissant et massif, pouvant fusionner avec un humain.
Machines passées, présentes et futures.
Dans Burning Shores, un Zénith parviendra à réactiver un Horus Faro, le Démon de métal, qui a participé à l'apocalypse il y a près d'un millénaire.
Héphaïstos est entré dans la matrice de conception et d'impression des Zéniths, avant de retourner dans le réseau mondial de creusets dont on en connaît qu'une petite dizaine sur les milliers existants.
Et Némésis, une IA encore plus puissante que Gaïa, sans doute capable d'asservir Héphaïstos sans difficulté, est en route vers la Terre.
Jusqu'ici on a pu rencontrer une cinquantaine de machines, quelles nouvelles créatures mécaniques encore plus redoutables Aloy va devoir affronter à l'avenir ?
J’attends avec impatience le troisième et conclusion de la trilogie. Beaucoup d’idées à exploiter
J’espère juste le jeu coop/multi sera comme Monster Hunter avec une campagne que tu peux faire en solo afin d’explorer le lore d’avantage.
Mais je pense aussi Horizon 3 sera quelques part entre 2028 et 2029. Peut être l’annonce lors du reveal de la ps6 ? ( avec sortie crossgen) ^^
neptonic c'est acté qu'il sera cross-gen, d'ici a ce qu'il sorte c'est obligé. Et je suis très curieux pour le multi, même si ça m'attriste qu'il retarde la trilogie solo.