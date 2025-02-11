C'est ce que déclare l'analyste Mat Piscatella de Circan.
En tout cas par rapport à la première Switch
posted the 11/02/2025 at 12:42 PM by ouroboros4
Moi-même avec Hadès II j'ai pris en démat', 25€ un mois à l'avance ou 45€ en boite un mois plus tard...Idem pour Silksong uniquement dispo en démat' pour le moment et à un bon tarif.
Puis bien sûr les abos, promo eshop (cyberpunk à 40e en démat') et autres GKC.
exemple DK bananza numérique 70€ , physique 80€