profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 520
visites since opening : 1071329
ouroboros4 > blog
Switch 2 : le numérique s'accélère aux USA
C'est ce que déclare l'analyste Mat Piscatella de Circan.
En tout cas par rapport à la première Switch

https://mynintendonews.com/2025/11/02/us-circana-says-digital-is-accelerating-on-nintendo-switch-2/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/02/2025 at 12:42 PM by ouroboros4
    comments (7)
    guiguif posted the 11/02/2025 at 12:47 PM
    en meme temps vu le nombre de jeux physiques sur SW2...
    nicolasgourry posted the 11/02/2025 at 12:50 PM
    En même temps avec l'officialisation d'un format qui n'existait pas sur Switch et ailleurs, le "GKC" permettant la revente du "démat" de manière officielle aussi dans le commerce, il y a des chances que ça aille dans ce sens.
    fiveagainstone posted the 11/02/2025 at 12:57 PM
    Forcément. Tout est fait pour que ce soit le cas. Pas besoin d'être analyste.

    Moi-même avec Hadès II j'ai pris en démat', 25€ un mois à l'avance ou 45€ en boite un mois plus tard...Idem pour Silksong uniquement dispo en démat' pour le moment et à un bon tarif.
    Puis bien sûr les abos, promo eshop (cyberpunk à 40e en démat') et autres GKC.
    skuldleif posted the 11/02/2025 at 12:57 PM
    nintendo a adopté une politique tarifaire qui pousse au demat dans les pays ou les jeux sont vendu au prix officiel

    exemple DK bananza numérique 70€ , physique 80€
    pcsw2 posted the 11/02/2025 at 12:59 PM
    Rien d'étonnant vue que sur les autre support il en est de meme .
    icebergbrulant posted the 11/02/2025 at 01:01 PM
    Le physique résistera !
    hyoga57 posted the 11/02/2025 at 01:08 PM
    icebergbrulant Les jeux multis c’est sur PS5 que ça se passe.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo