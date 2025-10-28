profile
all
Après GTA Online et Red Dead Online, les moddeurs s'attaquent au chainon oublié
Jeux Video


Bully Online donc.
C'est pas con, fallait juste y penser.

Et on y retrouvera l'essentiel de ce type d'expérience, jusqu'à des fonctionnalités roleplay appréciées par la communauté.

L'Early Access débutera en décembre et si certains sont déjà impatients, un "détail" peut vite venir tout gâcher : vu le taf, les mecs ont souhaité monétiser le mod et si ce point peut ne pas freiner les fans (surtout si y a le taf derrière), pas sûr que les avocats de Take Two voient ça d'un bon oeil.
    posted the 10/28/2025 at 08:40 AM by shanks
    comments (3)
    rogeraf posted the 10/28/2025 at 10:13 AM
    Oh oui ça risque de se faire strike rapidement ... Mais Rockstar va peu être les embaucher du coup
    marcelpatulacci posted the 10/28/2025 at 11:11 AM
    J'ai cru le Mexique de RDR2
    cyr posted the 10/28/2025 at 12:20 PM
    J'ai le jeux bully sur wii....
    Violences, désobéissance, etc....puis bon les missions lol.

    Je sait pas ce que rockstar a de faire des jeux violent h24, mais après on s'étonne que la population civilisé deviennent de plus en plus violent...
