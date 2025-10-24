« Nous cherchons tous à aller à la rencontre des gens là où ils se trouvent », a déclaré Matt Booty, président des studios et du contenu de jeux Xbox, lors d'une interview au sujet du changement stratégique de Microsoft.



« Notre plus grand concurrent n'est pas une autre console », a-t-il ajouté, ajoutant : « Nous sommes de plus en plus en concurrence avec des plateformes comme TikTok ou le cinéma. »

Matt Booty au NY Times: