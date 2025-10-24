profile
Matt Booty (Xbox) à propos de Halo sur PS5 : « Notre plus grand concurrent n'est pas une autre console »
Matt Booty au NY Times:

« Nous cherchons tous à aller à la rencontre des gens là où ils se trouvent », a déclaré Matt Booty, président des studios et du contenu de jeux Xbox, lors d'une interview au sujet du changement stratégique de Microsoft.

« Notre plus grand concurrent n'est pas une autre console », a-t-il ajouté, ajoutant : « Nous sommes de plus en plus en concurrence avec des plateformes comme TikTok ou le cinéma. »
    posted the 10/24/2025 at 10:38 PM by jenicris
    comments (11)
    negan posted the 10/24/2025 at 10:42 PM
    Notre plus grand concurrent n'est pas une autre console », a-t-il ajouté, ajoutant : « Nous sommes de plus en plus en concurrence avec des plateformes comme TikTok ou le cinéma. »

    Bla-bla-bla ils changent de discours tous les 6 mois, il y a peu le concurrent c'était Amazon et Google et maintenant c'est Tiktok et le cinéma.
    bennj posted the 10/24/2025 at 10:49 PM
    negan Tout simplement car leur plus gros concurrent c'est le temps que les gens passent ailleurs. Que ca soit au ciné, sur leur smartphone, devant netflix. Notre bien le plus important est le temps et ils se battent tous pour l'avoir.
    leonr4 posted the 10/24/2025 at 11:06 PM
    Leur vrai concurrent et depuis toujours en interne :

    https://i.vgy.me/E2erfV.png
    sultano posted the 10/24/2025 at 11:11 PM
    Cette gymnastique mentale pour faire passer leur stratégie ; ma main au feu que s'ils étaient leaders ils ne tiendraient pas du tout ce discours
    skuldleif posted the 10/24/2025 at 11:26 PM
    truc de ouf
    fan2jeux posted the 10/24/2025 at 11:33 PM
    Mais oui mais oui, ils sont aussi en concurrence avec le soleil aussi
    skuldleif posted the 10/24/2025 at 11:36 PM
    "Jim Ryan: Games Industry Is Competing For People’s Time Rather Than Competing With Each Other’s Products"

    https://www.playstationlifestyle.net/2021/07/18/jim-ryan-on-playstation-competitors/

    bah alors mes miskin
    bsartkoum bien sur
    duff posted the 10/24/2025 at 11:45 PM
    bennj ouais,c'est un peu ça
    D'ailleurs,on pourrait philosopher,débattre sur le temps qui passe...L'acceptation ou non de notre mortalité,le capitalisme,etc...
    Mais la flemme
    altendorf posted the 10/25/2025 at 12:01 AM
    Dixit le mec qui voulait "go spend Sony out of business"
    spartan1985 posted the 10/25/2025 at 12:08 AM
    altendorf J'allais le dire, des putains de girouettes, et il y a 5 ans, les concurrents c'étaient Amazon et Google.
    leonr4 posted the 10/25/2025 at 12:13 AM
    altendorf Très culotté de sa part
