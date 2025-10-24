Philou dans Famitsu :Indiana Jones and the Great Circle est un jeu incroyable ! Pour moi, c'est le jeu de l'année 2024. MachineGames a fait un travail incroyable. Nous avons reçu d'excellents commentaires sur la version PlayStation 5 d'Indiana Jones and the Great Circle, et les ventes marchent très bien. Les titres Xbox Game Studios tels que Forza Horizon 5 , The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered et DOOM: The Dark Ages ont tous connu un grand succès sur PlayStation.Oui. Le jeu Tony Hawk's Pro Skater 3+4 - Standard Edition d'Activision est sorti sur Nintendo Switch 2 en juillet 2025. Nous nous efforçons de réduire les obstacles à l'accès à nos jeux grâce à des services tels que Xbox Play Anywhere et Xbox Game Pass. Cependant, si certaines personnes souhaitent jouer à nos jeux sur PlayStation 5 ou Nintendo Switch 2, nous serions ravis qu'elles le fassent sur ces plateformes. À cet égard, nous avons bénéficié d'un excellent soutien de la part de Sony Interactive Entertainment et de Nintendo.Il parle un peu également de leur "prochaine console en interne" et dit qu'avec l'arrivée de la série ROG Xbox Ally sur console portable et l'évolution des expériences sur le cloud et PC, il est important de noter que ce produit préfigure l'évolution future de la plateforme sofware Xbox, en connectant tous les appareils simultanément.