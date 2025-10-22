profile
all
Metroid Prime 2 HD : en tout cas, le producteur le souhaite
Jeux Video
Et avec un argument inattendu du producteur Kensuke Tenabe, débusqué dans le gros artbook "Metroid Prime 1-3 : A Visual Retrospective" à paraître le 28 octobre :

"Retro Studio a réussi à boucler le mode multi de Metroid Prime 2 sans compromettre la qualité souhaité, même dans des conditions de développement aussi difficiles. Mais vu l'époque, c'était conçu pour du local split-screen, et peu de joueurs l'ont réellement expérimenté. Si un remake/remaster était réalisé, je serais ravi que davantage de monde puisse le découvrir."

(donc probablement avec du online #aboNSO)

Personnellement, même si ce fut une déception pour beaucoup (apparemment), je ne l'ai jamais fait donc envoyez
    posted the 10/22/2025 at 08:52 PM by shanks
    comments (6)
    akinen posted the 10/22/2025 at 09:08 PM
    Déception pour moi aussi, je n’ai pas aimé la tentative d’extension de lore. Je ne reconnaissais pas ce qu’était Metroid… Surtout avec ce concept de dark samus que l’on croirait tout droit sortis de Zelda
    metroidvania posted the 10/22/2025 at 09:12 PM
    Je l'ai fini sur GC a l'époque mais je me souviens je me suis fait chie.... sans guide j'étais paumé
    jeanouillz posted the 10/22/2025 at 09:22 PM
    Ils peuvent soit faire un remake comme pour le 1, soit simplement le sortir sur le NSO soit via une trilogie sur cartouche en 4K.
    A voir s'ils vont oser...
    cail2 posted the 10/22/2025 at 09:28 PM
    Visuellement plus aboutit que le 1er et pourvu d'une très bonne bande son, le jeu souffre d'un Level Design exigeant : on doit passer d'une dimension à une autre mais on ne peut le faire qu'à des endroits précis (car les mondes sont asymétriques d'un point de vue structurel). Donc à mesure qu'on progresse la revisite des mêmes couloirs devient très lassante.
    La difficulté est également un peu plus relevée que le 1er opus de mémoire.
    Un des rares jeux compatibles Progressive scan du cable YUV de la gamecube (pour jouer en 480p).

    Pas essayé le mode multi à l'époque.
    ducknsexe posted the 10/22/2025 at 10:00 PM
    Le jeu m'avais sembler un peu court pour l époque. Je croyais que le boss de fin l'empereur ing etait juste un sous boss.
    tripy73 posted the 10/22/2025 at 10:33 PM
    Perso le délire de faire des allers retours entre le monde de la lumière et celui des ténèbres m'avait gavé, l'aventure était aussi moins épique il me semble, bref contrairement au 1er j'avais moins apprécié et je garde peu de souvenirs du jeu. Après ça reste un jeu à faire ne serait-ce pour avoir l'intégralité de l'histoire de la trilogie phazon.
