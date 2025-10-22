Jeux Video
Et avec un argument inattendu du producteur Kensuke Tenabe, débusqué dans le gros artbook "Metroid Prime 1-3 : A Visual Retrospective" à paraître le 28 octobre :
"Retro Studio a réussi à boucler le mode multi de Metroid Prime 2 sans compromettre la qualité souhaité, même dans des conditions de développement aussi difficiles. Mais vu l'époque, c'était conçu pour du local split-screen, et peu de joueurs l'ont réellement expérimenté. Si un remake/remaster était réalisé, je serais ravi que davantage de monde puisse le découvrir."
(donc probablement avec du online #aboNSO)
Personnellement, même si ce fut une déception pour beaucoup (apparemment), je ne l'ai jamais fait donc envoyez
posted the 10/22/2025 at 08:52 PM by shanks
A voir s'ils vont oser...
La difficulté est également un peu plus relevée que le 1er opus de mémoire.
Un des rares jeux compatibles Progressive scan du cable YUV de la gamecube (pour jouer en 480p).
Pas essayé le mode multi à l'époque.