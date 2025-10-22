- Premières impressions sans Spoiler -
Après 4 heures rien que sur le premier chapitre du jeu (la faute à l’excellent mode entraînement), j'ai adoré pour l'instant.
Cependant apprendre les différentes techniques de Yakumo et le feeling général de ses déplacements demandent une certaine maîtrise. Il est ultra énergique et complètement déroutant pour les anciens de la série. J’ai parfois l’impression de contrôler un androïde tout droit sorti de NieR Automata
. Perso, je préfère largement les déplacements et la souplesse de Ryu dans Ninja Gaiden 2
, Yakumo est beaucoup trop rapide pour rien à mon goût.
Autre point déroutant avec ce dernier, le mode Corbeau
. Cette transformation permet de faire de gros dégâts et de faire chanceler les ennemis, mais elle est d’une lenteur incroyable. Il faut vraiment la déclencher au bon moment sous peine de se prendre des coups impardonnables.
Bref, je ne peux pas encore donner un avis complet sur le gameplay de Yakumo, mais j’ai cette sensation que le côté PlatinumGames
a totalement enveloppé celui de Ninja Gaiden
. C’est super déroutant pour un fan de la première heure, et je pense que ce personnage va me demander un bon gros temps d'adaptation, surtout si, comme moi, vous jouez en difficile.
Oui, j’ai opté pour le mode Hard
, et c’est franchement extrême. Je suis mort 44 fois lors de ce chapitre 1. Le jeu ne pardonne rien, et votre réactivité est mise à rude épreuve. On est en terrain inconnu avec Yakumo, qu’on ne maîtrise pas encore, et les game over s’enchaînent. Ça m’a rappelé l’époque du premier Ninja Gaiden
sur Xbox
, une très bonne chose donc.
Vers la fin du chapitre, j’ai commencé à mieux le manier, et là, c’était un vrai plaisir d’avoir cette sensation de déclencher une sorte de symphonie sanglante sans mourir. Esquive, contre, mode Corbeau, attaques aériennes et j’en passe. C’est super nerveux, et il y a une vraie sensation de montée en puissance et d’apprentissage.
Le level design
reste dans la lignée du deuxième opus, une structure assez linéaire avec quelques embranchements menant à des missions annexes ou à des coffres cachés. Perso, j’ai bien aimé la boutique qui permet d’acheter des objets, des techniques et de choisir des missions secondaires pendant le chapitre, comme éliminer trois samouraïs cyborgs puissants ou traquer une créature mystérieuse dans une ruelle.
J’ai même trouvé une sorte de zone fantôme, un endroit diabolique où il faut enchaîner des vagues d’ennemis sans mourir, un peu comme les défis des anciens jeux. Petite particularité sympa, on peut y entrer avec un handicap volontaire, comme une barre de vie réduite, pour gagner plus d’argent (bon courage).
Le chapitre se termine sur un boss d’une sauvagerie sans nom. Ce n’était pas évident de lire ses attaques, et le mode Corbeau (toujours aussi lent) est quasi obligatoire pour survivre. En Hard
, il pouvait me tuer en trois coups, parfois deux s’il enchaînait des attaques puissantes. Je l’avoue sans honte, j’ai utilisé une résurrection pour le battre. Mais franchement, ce boss est une excellente synthèse de tout ce qu’on a appris avec Yakumo durant ce premier chapitre. J’ai adoré ce combat, hâte de voir les suivants.
Pour les graphismes, je joue en mode performance
sur PS5 standard
, et honnêtement, c’est pas fou. Je ne recommande pas du tout le mode qualité
, qui est tout simplement injouable. On a l’impression d’être à 10 FPS (j’exagère, mais c’est vraiment dégueulasse). Déçu sur ce point donc.
Par contre les options sont très sympathiques, je ne m’attendais pas à en voir autant. J’ai par exemple désactivé plusieurs options d’accessibilité comme les points d’exclamation rouges signalant les attaques imparables ou les cônes gris indiquant les ennemis dans notre dos. Et bon à savoir, on peut changer les touches du jeu. Par exemple, j’ai mis l’esquive sur R1 au lieu de R2 (que je déteste personnellement). Bref, n’hésitez pas à fouiller dans les options, il y a une tonne de paramètres qui améliorent vraiment le confort et l’expérience de jeu.
Conclusion, malgré certains aspects déroutants pour un ancien comme moi, je suis très conquis par ce premier chapitre. Je ne regrette pas du tout ma découverte en mode Hard. Je recommande même cette difficulté aux fans de la série. J’ai hâte d’y retourner ce soir.
Les + :
-Une exigence rare (du moins en Hard)
-Une vraie sensation d’apprentissage à chaque game over
-Un très bon mode entraînement
-Une boutique sympa avec plein de trucs à faire
-Une tonne d'options pour un confort optimal
-Un premier boss fou et qui ne pardonne pas
-Un gameplay nerveux et percutant mais...
Les - :
-...le côté PlatinumGames surplante un peu trop le feeling Ninja Gaiden (du moins avec Yakumo, à voir avec Ryu)
-C’est pas très beau, et le mode qualité est injouable sur PS5 standard
ça saigne de partout, on dirait que les mecs ont tous 100L de sang dans le corps
Oui il y a un DLC pour début 2026, Les Deux Maîtres, avec Ryu et Yakumo, qui auront chacun une nouvelle arme, la faux pour Yakumo et les griffes pour Ryu.
Le DLC sera scénarisé et se passera après la fin du jeu donc il sera super important. Par contre il est compris dans la Deluxe Edition, pas besoin d’attendre une version complète, même si une version Black ou Sigma du jeu n’est pas à exclure.
micheljackson
J’te jure Ce qui est bien c’est qu’on peut même désactiver le sang sur l’écran vu que certains râlaient à cause de ça. Franchement je me répète mais les options du jeu sont vraiment bien foutues. J’ai tout personnalisé à ma manière perso.
Bah pour le coup c’est justement ce qui me fait un peu peur. J’ai l’intuition qu’on va tourner en rond dans cette ville cyberpunk à moins que je me trompe complètement. Par contre, si le jeu nous fait une DMC 4 avec un run miroir avec Ryu, c’est carton rouge direct, je pardonnerai pas.
akinen
Quand je parle du sang sur l’écran, je parle du sang qui gicle et reste sur la caméra du joueur lors des éliminations de Yakumo. Ça n’existait pas dans la série et certains fans ont trouvé que ça ne servait à rien de foutre du sang sur la caméra.
Les devs ont été à l’écoute et ont pensé aux fans de la série (ultra snob) en mettant une option désactivable. Et il n’y a pas que ça, on peut paramétrer le jeu comme les anciens ou laisser la modernité, rien n’est imposé contrairement aux retours de certaines licences qui imposent les codes des JV d'aujourd'hui. C’est un très bon point et ça mérite d’être signalé.
Mais le jeu à l'air plutôt bon
Pour moi la plus grande difficulté pour ce jeu est de le prendre comme il est : Un jeu Platinum Games avec les realités du studio.L'effet perso leger, les coups rapides et les bruitages particuliers.
Pour ma part je ne suis absolument pas derangé par l'effect Dmc4, je vois ce jeu comme un Ninja gaiden Yakumo.Ryu est plus un bonus pour mo.J'avais adoré le changement de ninja gaiden black au 2. je suis trés ouvert aux grands changement du moment que la formule est efficace.ça me permet de toujours retourner jouer aux anciens titres. je prends toujours enormément de plaisir à faire Gaiden black et gaiden2 originaux xbox.
Pour ce 4 ème opus , j'ai commencé par interchanger les touches Blocage/esquive et mode corbeau.je bloque avec la touche LT/L2 comme sur les anciens gaiden et quel confort en mode combat.
Je continue tranquillement ma Run en espérant y trouver mon compte.Je demande juste un excellent jeu d'action avec une identité propre.
A voir le jeu dans sa globalité maintenant
Très curieux de voir le jeu dans sa globalité aussi, surtout que la plupart de mes game over étaient dus au nouveau feeling des combats, esquives façon Nier, timing du perfect parry, mode Corbeau, etc.
Je connais les anciens volets parfaitement, donc je savais quelles techniques privilégier en premier dans la boutique, mais quelqu’un qui découvre la série avec ce volet va souffrir comme jamais. Après, je suis en difficile je pense que le mode normal est plus permissif. Quoi qu’il en soit le jeu commence très bien et l'exigence Ninja Gaiden est là ouf.
C’est affolant comme le level design de Tairon est sous-côté… On a une bonne quinzaine de niveaux tous reliés entre eux et extrêmement variés (caverne de glace, lieux de culte, souterrains). L’aqueduc c’était presque un niveau de Resident Evil avec ses 50 portes et clés. C’était vraiment top ce chapitre après l'attaque de la base militaire, je n’ai jamais compris pourquoi Itagaki a abandonné ce côté aventure avec le 2.
On se comprend la pureté du 1 avec le côté action/aventure est mémorable.
En revanche, lorsque tu parles de style Platinum Games, tu parles de ces liaisons entre chapitres par des séquences videos ?
J'aime beaucoup le 2 sur 360 (une tuerie), par contre je n'aime pas la version Sigma et la Black passe mais c'est vraiment dommage que c'était pas un vrai remake de la version 360.
solarr
En revanche, lorsque tu parles de style Platinum Games, tu parles de ces liaisons entre chapitres par des séquences videos ?
Non je parle du gameplay de Yakumo (esquive a la Nier avec un ralenti qui contourne l'ennemi, la super vitesse etc) et le style en générale du jeu (musique, DA, mise en scène etc).
au fait, superbe hommage avec la photo du haut "King Forever" avec le Ninja Gaiden 4 en méditation devant la tombe de It4g4ki.
Kamiya avait les boules sur X, il a lâché un post avec juste un : « C’est dommage... » parce qu’Itagaki avait dit par le passé qu’il faisait des beat’em all de merde grosso modo (il exagère quand même Itagaki parfois :lol.
Chacun son style de beat’em all, mais si je devais choisir entre lui et Kamiya et son DMC ou Bayo, je choisis Ninja Gaiden et Itagaki sans la moindre hésitation.