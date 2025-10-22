- Premières impressions sans Spoiler -

Après 4 heures rien que sur le premier chapitre du jeu (la faute à l’excellent mode entraînement), j'ai adoré pour l'instant.Cependant apprendre les différentes techniques de Yakumo et le feeling général de ses déplacements demandent une certaine maîtrise. Il est ultra énergique et complètement déroutant pour les anciens de la série. J’ai parfois l’impression de contrôler un androïde tout droit sorti de. Perso, je préfère largement les déplacements et la souplesse de Ryu dans, Yakumo est beaucoup trop rapide pour rien à mon goût.Autre point déroutant avec ce dernier,. Cette transformation permet de faire de gros dégâts et de faire chanceler les ennemis, mais elle est d’une lenteur incroyable. Il faut vraiment la déclencher au bon moment sous peine de se prendre des coups impardonnables.Bref, je ne peux pas encore donner un avis complet sur le gameplay de Yakumo, mais j’ai cette sensation que le côtéa totalement enveloppé celui de. C’est super déroutant pour un fan de la première heure, et je pense que ce personnage va me demander un bon gros temps d'adaptation, surtout si, comme moi, vous jouez en difficile.Oui, j’ai opté pour le mode, et c’est franchement extrême. Je suis mort 44 fois lors de ce chapitre 1. Le jeu ne pardonne rien, et votre réactivité est mise à rude épreuve. On est en terrain inconnu avec Yakumo, qu’on ne maîtrise pas encore, et les game over s’enchaînent. Ça m’a rappelé l’époque du premiersur, une très bonne chose donc.Vers la fin du chapitre, j’ai commencé à mieux le manier, et là, c’était un vrai plaisir d’avoir cette sensation de déclencher une sorte de symphonie sanglante sans mourir. Esquive, contre, mode Corbeau, attaques aériennes et j’en passe. C’est super nerveux, et il y a une vraie sensation de montée en puissance et d’apprentissage.Lereste dans la lignée du deuxième opus, une structure assez linéaire avec quelques embranchements menant à des missions annexes ou à des coffres cachés. Perso, j’ai bien aimé la boutique qui permet d’acheter des objets, des techniques et de choisir des missions secondaires pendant le chapitre, comme éliminer trois samouraïs cyborgs puissants ou traquer une créature mystérieuse dans une ruelle.J’ai même trouvé une sorte de zone fantôme, un endroit diabolique où il faut enchaîner des vagues d’ennemis sans mourir, un peu comme les défis des anciens jeux. Petite particularité sympa, on peut y entrer avec un handicap volontaire, comme une barre de vie réduite, pour gagner plus d’argent (bon courage).Le chapitre se termine sur un boss d’une sauvagerie sans nom. Ce n’était pas évident de lire ses attaques, et le mode Corbeau (toujours aussi lent) est quasi obligatoire pour survivre. En, il pouvait me tuer en trois coups, parfois deux s’il enchaînait des attaques puissantes. Je l’avoue sans honte, j’ai utilisé une résurrection pour le battre. Mais franchement, ce boss est une excellente synthèse de tout ce qu’on a appris avec Yakumo durant ce premier chapitre. J’ai adoré ce combat, hâte de voir les suivants.Pour les graphismes, je joue ensur, et honnêtement, c’est pas fou. Je ne recommande pas du tout le, qui est tout simplement injouable. On a l’impression d’être à 10 FPS (j’exagère, mais c’est vraiment dégueulasse). Déçu sur ce point donc.Par contre les options sont très sympathiques, je ne m’attendais pas à en voir autant. J’ai par exemple désactivé plusieurs options d’accessibilité comme les points d’exclamation rouges signalant les attaques imparables ou les cônes gris indiquant les ennemis dans notre dos. Et bon à savoir, on peut changer les touches du jeu. Par exemple, j’ai mis l’esquive sur R1 au lieu de R2 (que je déteste personnellement). Bref, n’hésitez pas à fouiller dans les options, il y a une tonne de paramètres qui améliorent vraiment le confort et l’expérience de jeu.Conclusion, malgré certains aspects déroutants pour un ancien comme moi, je suis très conquis par ce premier chapitre. Je ne regrette pas du tout ma découverte en mode Hard. Je recommande même cette difficulté aux fans de la série. J’ai hâte d’y retourner ce soir.