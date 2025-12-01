profile
Ghost of Yotei
10
10 Likers
name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
ouroboros4
13
Likes
Likers
ouroboros4
Ghost of Yotei : PS5 vs PC
Désolé c'est trop drôle à voir même si ya quand même une part de vérité


    4
    Likes
    Who likes this ?
    marcelpatulacci, pcsw2, malroth, adamjensen
    posted the 10/11/2025 at 11:45 PM by ouroboros4
    comments (5)
    malroth posted the 10/12/2025 at 12:31 AM
    pcsw2 posted the 10/12/2025 at 12:47 AM
    le pire c'est que si le perso principale avait ressembler a ca il aurais taper le 95 sur meta
    ouroboros4 posted the 10/12/2025 at 01:04 AM
    kaiserstark c'est de l'humour
    kaiserstark posted the 10/12/2025 at 01:28 AM
    ouroboros4 Pour le coup ton titre est plus drôle que le mec qui a fait l'image où ça part encore dans des trucs fatiguant.
