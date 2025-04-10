profile
Le Gamepass
Pendant plusieurs années je lisais les joueurs pro physiques, des joueurs pro Sony, des développeurs, des anciens responsables de chez Microsoft ouvertement critiquer le Gamepass, comme quoi ça tuait le jeuxvideo, que ce n'était pas assez rentable pour les éditeurs d'avoir les jeux sur le services.... Beaucoup, beaucoup de critiques sur le service.

Depuis quelques jours maintenant le service a augmenté de prix, et les gens pètes un câble. Avec raison. Mais j'arrête pas de penser à toutes ses voix dissidentes qui chiait et souhaitait la mort du service pour '' le bien être des JV, du Physique, des développeurs...''.

Je crois que le résultat c'est que personne ne va rien gagner. Certains joueurs ne peuvent plus se le permettre, le physique Xbox est mort, les licenciements n'ont eu de cesse d'augmenter.... On a rien gagné.

La prochaine fois qu'on a un truc hyper rentable pour le joueur, faudrait peut être arrêter de souhaiter sa disparition. On était tous gagnant avec se service moins chère.

Vous vouliez du physique ? Achetez sur PlayStation ou Switch. Vous voulez jouer pas chère, passez sur le Gamepass PC/Xbox ou cloud. Les développeurs et les éditeurs pas notre problèmes quand on voit que les joueurs achètent et rachètent à pleins pots le moindre Jeux Nintendo et délaisses des tas de jeux indépendants où d'autres éditeurs et viennent jouer les hypocrites avec ''Protéger les développeurs''. Vous n'aimez pas acheter day one, vous adorez les promos, vous acceptez le moindre jeux merdique de chez certains constructeurs et vous boycottez et vous permettez de chier sur le moindre services de la concurrence, où le moindre jeu fait par des indépendants qui avait au moins la chance de se faire rentabiliser le développement avec un service comme le Gamepass....


La surproductions de JV, les achats de développeurs, éditeurs, les services... C'est pas le problème, c'est nous les joueurs le problème. Au lieu de boycotter les jeux merdique pour critiquer la feignantises ou le manque de talents d'un Game Freak où la crevardises d'un Nintendo. Nous on critique un service qui était rentable pour jouer à des jeux day one pour pas chère. Certains en faisait très mauvaise pub....

Voilà on à tous perdu.
    nountendo
    posted the 10/04/2025 at 09:59 AM by liberty
    comments (39)
    stardustx posted the 10/04/2025 at 10:04 AM
    La prochaine fois qu'on a un truc hyper rentable pour le joueur, faudrait peut être arrêter de souhaiter sa disparition.

    Y a absolument aucun rapport entre entre les gens qui critiquaient le gamepass et l'augmentation du prix, le prix aurait augmenté de toute façon, quoi qu'il arrive, car c'est le destin de tous les services de ce genre.

    Tu es frustré par l'augmentation du prix donc tu cherches à projeter ton ressentiment sur n'importe qui.
    masharu posted the 10/04/2025 at 10:06 AM
    Non et faut que je retrouve mon article que le Game Pass.
    liberty posted the 10/04/2025 at 10:07 AM
    stardustx Bha non. La critique et la mauvaise pub a pousser certains à ne pas essayer le service. Si il y avait des millions de joueurs qui avait compris la rentabilité du service. Bha on en serait pas là. Le service aurait été rentable pour Microsoft en plus des joueurs. La on était pas assez à être abonné pour continuer ainsi.
    masharu yes retrouve ton article. Ou sinon les Waifus du gamepass
    solarr posted the 10/04/2025 at 10:08 AM
    quand on voit que les joueurs achètent et rachètent à pleins pots le moindre Jeux Nintendo et délaisses des tas de jeux indépendants où d'autres éditeurs et viennent jouer les hypocrites avec ''Protéger les développeurs''

    Sur ce point je suis d'accord : racheter les mêmes jeux et délaisser des jeux intéressants.

    Lorsque certains d'entre nous postent des articles sur ces jeux, combien s'en soucie ?
    battossai posted the 10/04/2025 at 10:11 AM
    Honnêtement si le GamePass avait existé quand j'étais jeune j'aurais trouvé cela génial.Maintenant que je peine à finir un jeu je ne suis plus la cible mais je comprends que les gros joueurs se sont jetés dessus.

    Après c'est mon point de vue consommateur (ce que je suis au final) et la rentabilité ou la menace de l'avenir du JV par le Game Pass c'est un autre débat (jamais acheté un DLC de ma vie et ça n'a pas empêché de se démocratiser et empirer donc bon je ne suis pas décisionnaire de la masse)
    solarr posted the 10/04/2025 at 10:13 AM
    Par contre, les studios se sont faits racheter par les constructeurs pour se faire larguer, les devs se sont faits enfermés dans des catalogues en ligne. Comment se rendre visible de la quantité ?
    masharu posted the 10/04/2025 at 10:13 AM
    liberty En gros le problème n'est pas le format "a la Netflix" mais la gestion du service par Microsoft.
    aozora78 posted the 10/04/2025 at 10:14 AM
    Qui a décidé que le jeu vidéo devait être un média accessible au plus grand nombre ?

    Autant dans la difficulté, que dans les messages, le gameplay ou le modèle économique, pourquoi un jeu devrait être accessible et adapté à tous les types de personnes, et potentiellement gratuitement ou a un prix dérisoire ?

    ça ouvre le jeu vidéo à plus de personnes qui vont être adepte de ces méthodes de consommation, empéchant de faire grandir l'industrie.

    Quand j'étais gosse je jouais à un ou deux jeux par an et j'étais très heureux (Pokémon, Crash Bandicoot, Kingdom Hearts, Dark Chronicle, Final Fantasy, Super Mario Land, Link's Awakening...)

    Et c'est pareil aujourd'hui, je ne joue pas à 5 jeux vidéo en même temps (sauf les jeux multijoueurs genre Lethal Company, REPO, Marvel Rivals, CIV... qui ne sont pas des jeux qui me demandent de farm comme un LOL ou un WOW et pas des jeux qui me demandent une implication émotionelle comme un Silent Hill 2 ou un Ghost Of Yotei.)

    Consommez intelligemment en vous rendant plus compte de la valeur de chaque jeux que vous avez entre les mains.
    zekk posted the 10/04/2025 at 10:18 AM
    Pas du tout d'accord avec ton analyse, je rappelle que chaque travail mérite salaire et on a assez eu de témoignage de studio et de gros acteurs qui expliquait bien la vraie problématique du gamepass

    MS a voulu jouer les gros bras en essayant de créer un monopole avec cet outil et ils se sont mordus les doigts
    newtechnix posted the 10/04/2025 at 10:22 AM
    Tu te trompes profondément, un system comme le game pass a juste tué la passion quand tu as "tout" pour rien à la fin tu ne considères plus les choses à leur juste valeur.

    en gros avec le game pass tu n'en as plus rien à foutre...syndrome R4 ou copieur dispo sur snes ou quand le moindre CD vierge pouvait tourner sur Dreamcast...résultat tu jouais à tout sans être impliqué et dès par exemple que tu jouais dès que tu perdais une vie (voir une partie) tu zappais directement sur autre chose.

    Un joueur qui a accès à tout en fait plus de choix et sa consommation devient "rien à battre". Les gens consomment mais ne savoure rien.


    Après l'autre problème du JV c'est l'assistanat, on prends les joueurs par la main, il ne faut pas frustré les joueurs...résultat ironique on a eu l'émergence de (quelques faut pas exagérer) jeu dit extrêmement difficile.
    liquidus posted the 10/04/2025 at 10:24 AM
    Le souci c’est pas les gens qui critiquaient le Game Pass mais c’est d’avoir cru qu’un service aussi généreux pour le joueur pouvait tenir sans déséquilibrer tout le reste. Le Game Pass c’était le rêve à court terme, comme ça a été dit, on aurait rêvé d'avoir une telle chose quand on était gamin, mais c'était financé artificiellement par Microsoft pour imposer son modèle. Maintenant que l’équilibre économique revient, les prix montent et les studios trinquent et le mirage s’efface.

    Le parallèle avec Netflix saute aux yeux : au début c’est la révolution et pis les tarifs augmentent, les catalogues se fragmentent, et la magie disparait. Le Game Pass a suivi la même pente en habituant les joueurs à ne plus acheter, il a fait chuter la valeur perçue des jeux. A force de rendre tout accessible, il a tué la rareté et la curiosité, ce mood qu'on avait avant il y a 20 piges. Et comme toujours, les joueurs se sont adaptés à ce qu’on leur proposait parce qu'on leur a appris à zaper, à attendre les promos, à picorer sans s’attacher et c'est pas de la flemme mais parce que c’est le système qui a créé ce réflexe.

    Et je trouve ça hypocrite de dire “les développeurs et les éditeurs, c’est pas notre problème” parce que sans eux, le service n’existe plus. Si les studios ferment, si les indépendants n’y trouvent plus leur compte, si tout devient calibré pour “remplir le catalogue”, on se retrouve avec moins de jeux marquants et plus de productions interchangeables.

    Au fond tout le monde a raison et tort à la fois avec ceux qui alertaient, comme ceux qui profitaient. Le Game Pass n’a pas “tué” le jeu vidéo, il a juste accéléré une transformation que personne n’était prêt à encaisser. L’industrie a misé sur l’accessibilité, les joueurs se sont adaptés, et au final tout le monde se retrouve perdant dans un modèle qui a fini par se bouffer lui même.
    newtechnix posted the 10/04/2025 at 10:24 AM
    Et si on laisse les joueurs de côtés:

    Les développeurs, eux, ne sont plus récompensés à la juste valeur de leur boulot...
    cyr posted the 10/04/2025 at 10:26 AM
    zekk personne n'oblige les tiers a mettre leur jeux sur le gamepas. Et clair obscur a etais très content du deal.


    Nan le vrai problème, c'est que de mettre des jeux Day one, Microsoft game studio, ils ne les amortise pas. C'est la le problème. Et leur jeux maison reste sans limite de temps....

    M'enfin on va bien rigoler avec la prochaine gen. Console a 1000€, pas de jeux exclusif, voir full demat vu que les lecteurs seront vendu séparément et introuvables
    negan posted the 10/04/2025 at 10:27 AM
    Le gros du problème c'est pas le XGP c'est que c'est Xbox qui a lancer ça.

    Si a la place c'était le Playstation Game Pass beaucoup tiendrait un discours totalement diffèrent, c'est d'ailleurs pour ca que la génération PlayStation est aussi minable en jeu.

    Les débiles en rendu Sony tout puissant en chiant sur Xbox pour tout et n'importe quoi et au final maintenant les dirigeant de Playstation chient dans la bouche de leurs fan en sortant un nombre d'exclu famélique par rapport a avant et en ne faisant plus de show.

    Mais c'est pas grave la PlayStation se vend
    newtechnix posted the 10/04/2025 at 10:29 AM
    liberty "Si il y avait des millions de joueurs qui avait compris la rentabilité du service. Bha on en serait pas là. Le service aurait été rentable pour Microsoft en plus des joueurs. La on était pas assez à être abonné pour continuer ainsi.

    Je crois quand même que la base de l'échec du gamepass c'est que personne ne sait qu'il existe

    Sur cette gen la communication de Microsoft a été proche du néant pour la Xbox series.

    Enfin compris ou pas compris , les joueurs ont choisis d'aller sur PS5 surtout que MS est venu les mains dans les poches avec son line-up.
    zekk posted the 10/04/2025 at 10:30 AM
    cyr Et clair obscur a etais très content du deal.

    Un sur combien, c'est toujours marrant de sortir l'exception quand il n'y a eu pleins de critiques.

    Effectivement certains studios n'ont pas été malin dans le passé et l'on regrettés après.

    negan Tu sais ce que tu dis est d'un bêtise crasse, vu le bide et le manque d'intérêt pour le psn+ ? autant on voit des fan du modèle chez MS, autant on ne voit pas de pro-S vouloir que le psn+ soit plus soutenu...

    c'est pas pour rien, c'est deux visions du jeux vidéo très différentes
    newtechnix posted the 10/04/2025 at 10:32 AM
    cyr "Et clair obscur a etais très content du deal.
    "
    Clair obscur a reçu un chèque de MS...et ils ont même regretter de ne pas avoir demander plus...vu qu'il y a eu quelques chiffres qui sont apparus sur Internet pour d'autres jeux.
    ravyxxs posted the 10/04/2025 at 10:37 AM
    quand on voit que les joueurs achètent et rachètent à pleins pots le moindre Jeux Nintendo et délaisses des tas de jeux indépendants où d'autres éditeurs et viennent jouer les hypocrites avec ''Protéger les développeurs''

    non mais les joueurs Nintendo c'est une race différence

    negan Le gros du problème c'est pas le XGP c'est que c'est Xbox qui a lancer ça.

    Tu sais quand tu dis ça je rigole, parce que je me dis "ce mec il pense *EUROPE voir FRANCE*. Mon gars, le Gamepass les Américains kiffent, je sais pas dans quelle monde tu vis Y a pas eu plus gros client fidèle qu'eux comparer à vous

    Ta boîte que tu kiffes fais juste de la merde mec, aussi simple que ça en fait.

    Et Playstation mérite sa renommé aujourd'hui que tu l'acceptes ou non, c'est une marque qui a tout simplement fait l'histoire, bien plus que XBOX. XBOX a eu UNE console remarquable, la 360. C'est tout. Aujourd'hui ce sont les deux compagnies qui font de la merde
    negan posted the 10/04/2025 at 10:41 AM
    Vous pouvez couiner c'est factuel
    stardustx posted the 10/04/2025 at 10:41 AM
    liberty 3 pélo sur un forum n'influencent pas l'ensemble du grand public, tout le monde scrute internet pour lire l'avis de quelques développeurs frustrés

    avec plus de clients, les prix auraient augmenté quand même, peut être que ça serait arrivé un peu plus tard à la limite (et encore je pense que microsoft est déjà resté sur le prix d'appel pendant extrêmement longtemps) mais ça serait arrivé quand même, netflix ne cesse d’augmenter alors que la croissance à été monstrueuse pendant longtemps, mais tu finis toujours par atteindre un point critique

    Un site comme gamekyo n'a rien de représentatif du parc de joueurs, pour le reste t as des joueurs qui préfèrent choisir les jeux auxquels ils jouent, d'autre qui vont juste jouer à un ou deux jeux par an, d'autres qui préfèrent acheter, d'autres qui veulent absolument du physiqued'autres qui n'ont probablement même pas entendu parler du gamepass (familles lambda avec enfants), sans compter les dizaines de territoire ou les ventes de xbox sont marginales

    Un jeu vidéo ce n'est pas un film, le modèle netflix est très loin d'être approprié pour tout le monde, n'importe qui peut s'abonner à netflix rentrer chez lui, lancer la dernière nouveauté sans trop savoir ce que c'est et la regarder jusqu'au bout.

    Un jeu vidéo ça n'a pas grand chose à voir. Sans même compter que l'ensemble de l'humanité regarde des films ou des séries, et on est très loin d'avoir le même potentiel de croissance pour les jeux vidéo.

    Le pire c'est que tu craches à la gueule des gens qui te prévenaient de ce qui allait arriver, le modèle était voué à finir par devenir beaucoup plus cher, et à te laisser sur la paille avec plus aucun des jeux dispo dans ta bibliothèque le jour ou tu ne pourrais plus te le payer, beaucoup de critiques du service étaient orientées sur cet aspect (perso c'est ce que je disais moi même tout en étant abonné ultimate) et la seule chose qu'on peut dire c'est qu'ils avaient raison

    negan tu peux remplacer playsation par nintendo et ça marche pareil hein, le problème de xbox c'est pas playstation, c'est xbox, ils ont passé les 15 dernières années à se suicider commercialement
    ravyxxs posted the 10/04/2025 at 10:43 AM
    cyr M'enfin on va bien rigoler avec la prochaine gen. Console a 1000€, pas de jeux exclusif, voir full demat vu que les lecteurs seront vendu séparément et introuvables

    Vous vivez tous sur un nuage ma parole. Bien sûr que vos consoles vont coûter plus cher, vous avez fumez ou quoi ? Leur architecture se rapproche de plus en plus à un PC, des composants aux système de refroidissement en passant par la pâte thermique liquide même !! Sans oublier la partie logiciel. Bien sûr que vos consoles vont couter un demi bras
    A moins que vous souhaitez ne pas avancer dans la technologie, restez chez NINTENDO.

    negan Noooooon je prends mon café au calme. On te rappelle à l'ordre lol.
    zekk posted the 10/04/2025 at 10:43 AM
    negan pour le coup c'est toi qui couine bien fort c'est le gamepass qui ne fonctionne pas
    nyseko posted the 10/04/2025 at 10:44 AM
    Disons que beaucoup de personnes voient le GamePass comme une menace et pensent qu'il remplacerait les jeux physiques dans l'avenir plutôt que de le voir comme une alternative et un enrichissement de l'offre.

    Après c'est aussi l'effet Microsoft qui renforce cette mise en opposition plutôt qu'en parallèle.
    sonilka posted the 10/04/2025 at 10:52 AM
    Bon sang que c'est mal rédigé et bourré de fautes. C'est juste infecte à lire.
    stardustx posted the 10/04/2025 at 10:54 AM
    nyseko en même temps quand tu vois ce qui s'est passé avec le démat, qu'on nous avait vendu à la base comme une alternative au physique pour finalement nous dire que c'est la nouvelle norme, que le physique va disparaitre et qu'il faut s'y faire parce que c'est ça l'avenir et que t'as pas le choix, Microsoft étant lui même l'un des pires dans le domaine, on peut quand même comprendre que les gens se méfient quand on leur dit que l'abonnement n'est qu'une alternative qui va gentiment coexister.
    keima posted the 10/04/2025 at 10:57 AM
    Le jeu vidéo ça a toujours ete du business a commencer par les sales d'arcades et leur difficulté aux petit oignons pour te faire remettre une pièce. Avant c'était la phase faut faire connaître le jeu vidéo a de plus en plus de monde maintenant c'est acquis on passe en phase 2 faut le plumer le client du coup ça roucoule plus pour moi!
    solarr posted the 10/04/2025 at 10:57 AM
    aozora78 Qui a décidé que le jeu vidéo devait être un média accessible au plus grand nombre ? + 1 les joueurs qui ne veulent plus la difficulté, les abonnements aux catalogues en ligne. Preuve récente encore : le Mode Aide de Mario Galaxy, MKW, les jeux où l'on vous guide par un point blanc comme bcp de jeux Sony & Nintendo j'en passe et des meilleurs sont clairement adressés à un public casu voire Smartphone : donc, le grand public.
    Ce grand public joue par salve, et non de manière soutenue, car le jeu video n'est qu'une parenthèse.

    newtechnix Un joueur qui a accès à tout en fait plus de choix et sa consommation devient "rien à battre". Les gens consomment mais ne savoure rien.

    Vu le comportement égoïste des joueurs aujourd'hui, la qualité n'ira qu'en baissant et les prix en augmentant.
    solarr posted the 10/04/2025 at 11:01 AM
    car ils rachètent ce qu'ils ont déjà à prix fort, se plaignent des prix hors catalogue des nouveaux jeux, adoptent en masse les abonnements en ligne,

    ils prouvent à l'industrie qu'il n'y a plus d'effort à faire car on a à faire à des acheteurs, impulsifs, compulsifs.
    solarr posted the 10/04/2025 at 11:04 AM
    Quant aux développeurs, ils doivent reprendre leur destinée en main : si c'est pour se faire racheter puis larguer, ils finissent chômeurs.

    Qui y gagne ?
    solarr posted the 10/04/2025 at 11:07 AM
    Les artistes musicaux mainstream l'ont bien compris : il vaut mieux s'auto-produire, exprimer son talent, sa vision, que de vendre son âme au diable.
    nyseko posted the 10/04/2025 at 11:07 AM
    stardustx Mais si le physique disparait, ce ne sera pas à cause du GamePass, si demain le physique disparaît sur Nintendo Switch et sur PlayStation, ce ne sera clairement pas à cause du GamePass.
    solarr posted the 10/04/2025 at 11:12 AM
    aozora78 newtechnix
    S'auto-produire, certes Il y aura moins de vente au départ, mais on fidélise mieux et les ventes finissent par progresser, car on ne propose pas de la redite facile déjà vue et revue.

    Le grand public est trop changeant, passe trop vite d'un produit à un autre.
    stardustx posted the 10/04/2025 at 11:12 AM
    nyseko oui je ne fais que mettre en parallèle les deux situations, on nous avait dit que le physique et le démat coexisteraient pour le bonheur de tout le monde, avant de nous dire bah nan finalement allez vous faire foutre avec le physique le démat c'est l'avenir

    Du coup quand les gens entendent que le modèle abonnement va coexister avec le modèle classique pour le bonheur de tout le monde, bah forcément y en a qui ont pas trop confiance.

    Si on veut faire un autre parallèle et même si il s'agit de marchés très différents, netflix & co ont fait beaucoup de mal aux sorties de films et de séries en bluray
    romgamer6859 posted the 10/04/2025 at 11:12 AM
    Plutôt d'accord avec ça.

    Et en effet le physique sur xbox c'est mort. Quand je vois que beaucoup de jeux ne sont même pas en occasion (logique vu la faible quantité de jeux en boite).

    Je pense surtout que les gens reviendront à quelque chose de plus simple (un jeu à la fois, en profiter...) ; non pas que cela signifie revenir en arrière sur l'aspect "connecté" mais considérer davantage le JV comme quelque chose de plus qu'une simple bien de consommation.
    cyr posted the 10/04/2025 at 11:20 AM
    ravyxxs les consoles, au delà d'avoir toujours un train de retard par rapport au pc, c'est bien d'être abordable, et d'avoir des exclusivité introuvable le ailleurs.

    Tu retire les exclusivité, et tu mets un prix aberrant, aucun intérêt de jouer sur consoles.

    Si franchement j'avais un réel quelconque intérêt, je passerai sur pc. Mais pas de place chez moi. Et pour y passer 30 minute par mois.....

    A l'heure actuel, le choix de proposer toujours plus puissant, ben ils vont arriver comme pour le gamepass, trop chère pour ce que c'est.

    Le mec qui joue qu'a fifa, call of, bien du courage à lui vendre une consoles a 1000€.
    liberty posted the 10/04/2025 at 11:41 AM
    sonilka Je suis sur téléphone, j'ai écris ça sans pouvoir revenir sur l'article. Si t'as envie de reprendre et le corriger ne te gêne pas. On est pas sur Word avec la mise en place d'article sur le site. Surtout via téléphone....
    ravyxxs posted the 10/04/2025 at 11:43 AM
    cyr c'est bien d'être abordable, et d'avoir des exclusivité introuvable le ailleurs.

    Oui mais ça c'était hier, c'est fini les beaux temps lol soyez réaliste. A la limite ta console te coutera 700-800 balles, et tu vas très vite franchir les 1000 balles jeux et accessoires inclut.

    Et tu vois le gros chiffre, mais crois moi, si les gens ont la possibilité de se procurer le dernier Iphone, une console c'est pas un problème, ça va devenir un produit de luxe, et quoi de mieux que de dire "HEY j'ai la PS6 "
    rasalgul posted the 10/04/2025 at 11:48 AM
    T'as tellement tout dit
    keiku posted the 10/04/2025 at 12:08 PM
    liberty Je crois que le résultat c'est que personne ne va rien gagner. Certains joueurs ne peuvent plus se le permettre, le physique Xbox est mort, les licenciements n'ont eu de cesse d'augmenter.... On a rien gagné.

    toi peut être mais c'est une victoire pour les joueurs ,on a tous gagner même ceux qui pense avoir perdu (c'est peut être une des première victoire dans le jv en 30 ans)


    La surproductions de JV, les achats de développeurs, éditeurs, les services... C'est pas le problème, c'est nous les joueurs le problème. Au lieu de boycotter les jeux merdique pour critiquer la feignantises ou le manque de talents d'un Game Freak où la crevardises d'un Nintendo. Nous on critique un service qui était rentable pour jouer à des jeux day one pour pas chère. Certains en faisait très mauvaise pub....

    bein oui vaut mieux un mauvais jeu pokemon qu'un bon gamepass, car comme je dis un jeu si un n'est pas bon on achète un autre, une habitude de consommation quand elle est la, impossible de s'en débarrasser...

    on a perdu la victoire sur les dlc et les microtransaction, mais gagner (j'espère) celle sur les abonnements... j'espère que le cloud finira aux enfer lui aussi voir même que le physique (qu' on a perdu également) reviendra un jour sur le devant de la scène...

    C'est (très ) rare a dire mais pour une fois les gens ont fait le bon choix
