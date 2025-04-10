Pendant plusieurs années je lisais les joueurs pro physiques, des joueurs pro Sony, des développeurs, des anciens responsables de chez Microsoft ouvertement critiquer le Gamepass, comme quoi ça tuait le jeuxvideo, que ce n'était pas assez rentable pour les éditeurs d'avoir les jeux sur le services.... Beaucoup, beaucoup de critiques sur le service.



Depuis quelques jours maintenant le service a augmenté de prix, et les gens pètes un câble. Avec raison. Mais j'arrête pas de penser à toutes ses voix dissidentes qui chiait et souhaitait la mort du service pour '' le bien être des JV, du Physique, des développeurs...''.



Je crois que le résultat c'est que personne ne va rien gagner. Certains joueurs ne peuvent plus se le permettre, le physique Xbox est mort, les licenciements n'ont eu de cesse d'augmenter.... On a rien gagné.



La prochaine fois qu'on a un truc hyper rentable pour le joueur, faudrait peut être arrêter de souhaiter sa disparition. On était tous gagnant avec se service moins chère.



Vous vouliez du physique ? Achetez sur PlayStation ou Switch. Vous voulez jouer pas chère, passez sur le Gamepass PC/Xbox ou cloud. Les développeurs et les éditeurs pas notre problèmes quand on voit que les joueurs achètent et rachètent à pleins pots le moindre Jeux Nintendo et délaisses des tas de jeux indépendants où d'autres éditeurs et viennent jouer les hypocrites avec ''Protéger les développeurs''. Vous n'aimez pas acheter day one, vous adorez les promos, vous acceptez le moindre jeux merdique de chez certains constructeurs et vous boycottez et vous permettez de chier sur le moindre services de la concurrence, où le moindre jeu fait par des indépendants qui avait au moins la chance de se faire rentabiliser le développement avec un service comme le Gamepass....





La surproductions de JV, les achats de développeurs, éditeurs, les services... C'est pas le problème, c'est nous les joueurs le problème. Au lieu de boycotter les jeux merdique pour critiquer la feignantises ou le manque de talents d'un Game Freak où la crevardises d'un Nintendo. Nous on critique un service qui était rentable pour jouer à des jeux day one pour pas chère. Certains en faisait très mauvaise pub....



Voilà on à tous perdu.