Pendant plusieurs années je lisais les joueurs pro physiques, des joueurs pro Sony, des développeurs, des anciens responsables de chez Microsoft ouvertement critiquer le Gamepass, comme quoi ça tuait le jeuxvideo, que ce n'était pas assez rentable pour les éditeurs d'avoir les jeux sur le services.... Beaucoup, beaucoup de critiques sur le service.
Depuis quelques jours maintenant le service a augmenté de prix, et les gens pètes un câble. Avec raison. Mais j'arrête pas de penser à toutes ses voix dissidentes qui chiait et souhaitait la mort du service pour '' le bien être des JV, du Physique, des développeurs...''.
Je crois que le résultat c'est que personne ne va rien gagner. Certains joueurs ne peuvent plus se le permettre, le physique Xbox est mort, les licenciements n'ont eu de cesse d'augmenter.... On a rien gagné.
La prochaine fois qu'on a un truc hyper rentable pour le joueur, faudrait peut être arrêter de souhaiter sa disparition. On était tous gagnant avec se service moins chère.
Vous vouliez du physique ? Achetez sur PlayStation ou Switch. Vous voulez jouer pas chère, passez sur le Gamepass PC/Xbox ou cloud. Les développeurs et les éditeurs pas notre problèmes quand on voit que les joueurs achètent et rachètent à pleins pots le moindre Jeux Nintendo et délaisses des tas de jeux indépendants où d'autres éditeurs et viennent jouer les hypocrites avec ''Protéger les développeurs''. Vous n'aimez pas acheter day one, vous adorez les promos, vous acceptez le moindre jeux merdique de chez certains constructeurs et vous boycottez et vous permettez de chier sur le moindre services de la concurrence, où le moindre jeu fait par des indépendants qui avait au moins la chance de se faire rentabiliser le développement avec un service comme le Gamepass....
La surproductions de JV, les achats de développeurs, éditeurs, les services... C'est pas le problème, c'est nous les joueurs le problème. Au lieu de boycotter les jeux merdique pour critiquer la feignantises ou le manque de talents d'un Game Freak où la crevardises d'un Nintendo. Nous on critique un service qui était rentable pour jouer à des jeux day one pour pas chère. Certains en faisait très mauvaise pub....
Voilà on à tous perdu.
Y a absolument aucun rapport entre entre les gens qui critiquaient le gamepass et l'augmentation du prix, le prix aurait augmenté de toute façon, quoi qu'il arrive, car c'est le destin de tous les services de ce genre.
Tu es frustré par l'augmentation du prix donc tu cherches à projeter ton ressentiment sur n'importe qui.
masharu yes retrouve ton article. Ou sinon les Waifus du gamepass
Sur ce point je suis d'accord : racheter les mêmes jeux et délaisser des jeux intéressants.
Lorsque certains d'entre nous postent des articles sur ces jeux, combien s'en soucie ?
Après c'est mon point de vue consommateur (ce que je suis au final) et la rentabilité ou la menace de l'avenir du JV par le Game Pass c'est un autre débat (jamais acheté un DLC de ma vie et ça n'a pas empêché de se démocratiser et empirer donc bon je ne suis pas décisionnaire de la masse)
Autant dans la difficulté, que dans les messages, le gameplay ou le modèle économique, pourquoi un jeu devrait être accessible et adapté à tous les types de personnes, et potentiellement gratuitement ou a un prix dérisoire ?
ça ouvre le jeu vidéo à plus de personnes qui vont être adepte de ces méthodes de consommation, empéchant de faire grandir l'industrie.
Quand j'étais gosse je jouais à un ou deux jeux par an et j'étais très heureux (Pokémon, Crash Bandicoot, Kingdom Hearts, Dark Chronicle, Final Fantasy, Super Mario Land, Link's Awakening...)
Et c'est pareil aujourd'hui, je ne joue pas à 5 jeux vidéo en même temps (sauf les jeux multijoueurs genre Lethal Company, REPO, Marvel Rivals, CIV... qui ne sont pas des jeux qui me demandent de farm comme un LOL ou un WOW et pas des jeux qui me demandent une implication émotionelle comme un Silent Hill 2 ou un Ghost Of Yotei.)
Consommez intelligemment en vous rendant plus compte de la valeur de chaque jeux que vous avez entre les mains.
MS a voulu jouer les gros bras en essayant de créer un monopole avec cet outil et ils se sont mordus les doigts
en gros avec le game pass tu n'en as plus rien à foutre...syndrome R4 ou copieur dispo sur snes ou quand le moindre CD vierge pouvait tourner sur Dreamcast...résultat tu jouais à tout sans être impliqué et dès par exemple que tu jouais dès que tu perdais une vie (voir une partie) tu zappais directement sur autre chose.
Un joueur qui a accès à tout en fait plus de choix et sa consommation devient "rien à battre". Les gens consomment mais ne savoure rien.
Après l'autre problème du JV c'est l'assistanat, on prends les joueurs par la main, il ne faut pas frustré les joueurs...résultat ironique on a eu l'émergence de (quelques faut pas exagérer) jeu dit extrêmement difficile.
Le parallèle avec Netflix saute aux yeux : au début c’est la révolution et pis les tarifs augmentent, les catalogues se fragmentent, et la magie disparait. Le Game Pass a suivi la même pente en habituant les joueurs à ne plus acheter, il a fait chuter la valeur perçue des jeux. A force de rendre tout accessible, il a tué la rareté et la curiosité, ce mood qu'on avait avant il y a 20 piges. Et comme toujours, les joueurs se sont adaptés à ce qu’on leur proposait parce qu'on leur a appris à zaper, à attendre les promos, à picorer sans s’attacher et c'est pas de la flemme mais parce que c’est le système qui a créé ce réflexe.
Et je trouve ça hypocrite de dire “les développeurs et les éditeurs, c’est pas notre problème” parce que sans eux, le service n’existe plus. Si les studios ferment, si les indépendants n’y trouvent plus leur compte, si tout devient calibré pour “remplir le catalogue”, on se retrouve avec moins de jeux marquants et plus de productions interchangeables.
Au fond tout le monde a raison et tort à la fois avec ceux qui alertaient, comme ceux qui profitaient. Le Game Pass n’a pas “tué” le jeu vidéo, il a juste accéléré une transformation que personne n’était prêt à encaisser. L’industrie a misé sur l’accessibilité, les joueurs se sont adaptés, et au final tout le monde se retrouve perdant dans un modèle qui a fini par se bouffer lui même.
Les développeurs, eux, ne sont plus récompensés à la juste valeur de leur boulot...
Nan le vrai problème, c'est que de mettre des jeux Day one, Microsoft game studio, ils ne les amortise pas. C'est la le problème. Et leur jeux maison reste sans limite de temps....
M'enfin on va bien rigoler avec la prochaine gen. Console a 1000€, pas de jeux exclusif, voir full demat vu que les lecteurs seront vendu séparément et introuvables
Si a la place c'était le Playstation Game Pass beaucoup tiendrait un discours totalement diffèrent, c'est d'ailleurs pour ca que la génération PlayStation est aussi minable en jeu.
Les débiles en rendu Sony tout puissant en chiant sur Xbox pour tout et n'importe quoi et au final maintenant les dirigeant de Playstation chient dans la bouche de leurs fan en sortant un nombre d'exclu famélique par rapport a avant et en ne faisant plus de show.
Mais c'est pas grave la PlayStation se vend
Je crois quand même que la base de l'échec du gamepass c'est que personne ne sait qu'il existe
Sur cette gen la communication de Microsoft a été proche du néant pour la Xbox series.
Enfin compris ou pas compris , les joueurs ont choisis d'aller sur PS5 surtout que MS est venu les mains dans les poches avec son line-up.
Un sur combien, c'est toujours marrant de sortir l'exception quand il n'y a eu pleins de critiques.
Effectivement certains studios n'ont pas été malin dans le passé et l'on regrettés après.
negan Tu sais ce que tu dis est d'un bêtise crasse, vu le bide et le manque d'intérêt pour le psn+ ? autant on voit des fan du modèle chez MS, autant on ne voit pas de pro-S vouloir que le psn+ soit plus soutenu...
c'est pas pour rien, c'est deux visions du jeux vidéo très différentes
Clair obscur a reçu un chèque de MS...et ils ont même regretter de ne pas avoir demander plus...vu qu'il y a eu quelques chiffres qui sont apparus sur Internet pour d'autres jeux.
non mais les joueurs Nintendo c'est une race différence
negan Le gros du problème c'est pas le XGP c'est que c'est Xbox qui a lancer ça.
Tu sais quand tu dis ça je rigole, parce que je me dis "ce mec il pense *EUROPE voir FRANCE*. Mon gars, le Gamepass les Américains kiffent, je sais pas dans quelle monde tu vis Y a pas eu plus gros client fidèle qu'eux comparer à vous
Ta boîte que tu kiffes fais juste de la merde mec, aussi simple que ça en fait.
Et Playstation mérite sa renommé aujourd'hui que tu l'acceptes ou non, c'est une marque qui a tout simplement fait l'histoire, bien plus que XBOX. XBOX a eu UNE console remarquable, la 360. C'est tout. Aujourd'hui ce sont les deux compagnies qui font de la merde
avec plus de clients, les prix auraient augmenté quand même, peut être que ça serait arrivé un peu plus tard à la limite (et encore je pense que microsoft est déjà resté sur le prix d'appel pendant extrêmement longtemps) mais ça serait arrivé quand même, netflix ne cesse d’augmenter alors que la croissance à été monstrueuse pendant longtemps, mais tu finis toujours par atteindre un point critique
Un site comme gamekyo n'a rien de représentatif du parc de joueurs, pour le reste t as des joueurs qui préfèrent choisir les jeux auxquels ils jouent, d'autre qui vont juste jouer à un ou deux jeux par an, d'autres qui préfèrent acheter, d'autres qui veulent absolument du physiqued'autres qui n'ont probablement même pas entendu parler du gamepass (familles lambda avec enfants), sans compter les dizaines de territoire ou les ventes de xbox sont marginales
Un jeu vidéo ce n'est pas un film, le modèle netflix est très loin d'être approprié pour tout le monde, n'importe qui peut s'abonner à netflix rentrer chez lui, lancer la dernière nouveauté sans trop savoir ce que c'est et la regarder jusqu'au bout.
Un jeu vidéo ça n'a pas grand chose à voir. Sans même compter que l'ensemble de l'humanité regarde des films ou des séries, et on est très loin d'avoir le même potentiel de croissance pour les jeux vidéo.
Le pire c'est que tu craches à la gueule des gens qui te prévenaient de ce qui allait arriver, le modèle était voué à finir par devenir beaucoup plus cher, et à te laisser sur la paille avec plus aucun des jeux dispo dans ta bibliothèque le jour ou tu ne pourrais plus te le payer, beaucoup de critiques du service étaient orientées sur cet aspect (perso c'est ce que je disais moi même tout en étant abonné ultimate) et la seule chose qu'on peut dire c'est qu'ils avaient raison
negan tu peux remplacer playsation par nintendo et ça marche pareil hein, le problème de xbox c'est pas playstation, c'est xbox, ils ont passé les 15 dernières années à se suicider commercialement
Vous vivez tous sur un nuage ma parole. Bien sûr que vos consoles vont coûter plus cher, vous avez fumez ou quoi ? Leur architecture se rapproche de plus en plus à un PC, des composants aux système de refroidissement en passant par la pâte thermique liquide même !! Sans oublier la partie logiciel. Bien sûr que vos consoles vont couter un demi bras
A moins que vous souhaitez ne pas avancer dans la technologie, restez chez NINTENDO.
negan Noooooon je prends mon café au calme. On te rappelle à l'ordre lol.
Après c'est aussi l'effet Microsoft qui renforce cette mise en opposition plutôt qu'en parallèle.
Ce grand public joue par salve, et non de manière soutenue, car le jeu video n'est qu'une parenthèse.
newtechnix Un joueur qui a accès à tout en fait plus de choix et sa consommation devient "rien à battre". Les gens consomment mais ne savoure rien.
Vu le comportement égoïste des joueurs aujourd'hui, la qualité n'ira qu'en baissant et les prix en augmentant.
ils prouvent à l'industrie qu'il n'y a plus d'effort à faire car on a à faire à des acheteurs, impulsifs, compulsifs.
Qui y gagne ?
S'auto-produire, certes Il y aura moins de vente au départ, mais on fidélise mieux et les ventes finissent par progresser, car on ne propose pas de la redite facile déjà vue et revue.
Le grand public est trop changeant, passe trop vite d'un produit à un autre.
Du coup quand les gens entendent que le modèle abonnement va coexister avec le modèle classique pour le bonheur de tout le monde, bah forcément y en a qui ont pas trop confiance.
Si on veut faire un autre parallèle et même si il s'agit de marchés très différents, netflix & co ont fait beaucoup de mal aux sorties de films et de séries en bluray
Et en effet le physique sur xbox c'est mort. Quand je vois que beaucoup de jeux ne sont même pas en occasion (logique vu la faible quantité de jeux en boite).
Je pense surtout que les gens reviendront à quelque chose de plus simple (un jeu à la fois, en profiter...) ; non pas que cela signifie revenir en arrière sur l'aspect "connecté" mais considérer davantage le JV comme quelque chose de plus qu'une simple bien de consommation.
Tu retire les exclusivité, et tu mets un prix aberrant, aucun intérêt de jouer sur consoles.
Si franchement j'avais un réel quelconque intérêt, je passerai sur pc. Mais pas de place chez moi. Et pour y passer 30 minute par mois.....
A l'heure actuel, le choix de proposer toujours plus puissant, ben ils vont arriver comme pour le gamepass, trop chère pour ce que c'est.
Le mec qui joue qu'a fifa, call of, bien du courage à lui vendre une consoles a 1000€.
Oui mais ça c'était hier, c'est fini les beaux temps lol soyez réaliste. A la limite ta console te coutera 700-800 balles, et tu vas très vite franchir les 1000 balles jeux et accessoires inclut.
Et tu vois le gros chiffre, mais crois moi, si les gens ont la possibilité de se procurer le dernier Iphone, une console c'est pas un problème, ça va devenir un produit de luxe, et quoi de mieux que de dire "HEY j'ai la PS6 "
toi peut être mais c'est une victoire pour les joueurs ,on a tous gagner même ceux qui pense avoir perdu (c'est peut être une des première victoire dans le jv en 30 ans)
La surproductions de JV, les achats de développeurs, éditeurs, les services... C'est pas le problème, c'est nous les joueurs le problème. Au lieu de boycotter les jeux merdique pour critiquer la feignantises ou le manque de talents d'un Game Freak où la crevardises d'un Nintendo. Nous on critique un service qui était rentable pour jouer à des jeux day one pour pas chère. Certains en faisait très mauvaise pub....
bein oui vaut mieux un mauvais jeu pokemon qu'un bon gamepass, car comme je dis un jeu si un n'est pas bon on achète un autre, une habitude de consommation quand elle est la, impossible de s'en débarrasser...
on a perdu la victoire sur les dlc et les microtransaction, mais gagner (j'espère) celle sur les abonnements... j'espère que le cloud finira aux enfer lui aussi voir même que le physique (qu' on a perdu également) reviendra un jour sur le devant de la scène...
C'est (très ) rare a dire mais pour une fois les gens ont fait le bon choix