profile
Silent Hill 2 Remake
4
Likers
name : Silent Hill 2 Remake
platform : Playstation 5
editor : Konami
developer : Bloober Team
genre : survival horror
other versions : PC -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
guiguif
182
Likes
Likers
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6616
visites since opening : 11810148
guiguif > blog
all
Bloober Team: Silent Hill Remake + Divers infos (SH2, Cronos ect..)
Quelques infos durant un Q&A avec les investisseurs:

- Le remake de Silent Hill 1 est entré en full production

- 25% des ventes de CRONOS ont été réalisées sur PC.
- Aucune suite ni DLC de CRONOS n'est en développement, même si ne suite n'est pas a exclure et qu'ils envisagent sérieusement de faire évoluer la licence.
- Cronos s'est vendu à 200 000 exemplaires lors du week-end de lancement.

- L'Équipe principale est sur le remake de SH1 tandis que les équipe secondaires sont sur plusieurs projets modestes, dont un projet N pour Netflix.
- Pas de longue attente prévue entre les différents projets.

- Concernant la mise à niveau PSSR/PS5 Pro de Silent Hill 2, le studio a déclaré que cela dépendait entièrement de Konami (en réponse à un utilisateur en ligne, et non à l'appel des investisseurs).
- Toujours pas d'infos sur un portage Xbox (voir Switch 2) de Silent Hill 2 ou sur un DLC "Born From a Wish".

https://x.com/RinoTheBouncer/status/1973357686155604293
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    esets
    posted the 10/01/2025 at 08:52 PM by guiguif
    comments (3)
    midomashakil posted the 10/01/2025 at 08:59 PM
    sh2 devrait sortir normalement ce mois sur xbox
    guiguif posted the 10/01/2025 at 09:03 PM
    midomashakil C'est pas parce que l'exclue était d'un an que le jeu doit forcement sortir un an tout pile (cf FF7 Remake), surtout qu'ils ne vont pas casser les ventes de SHF.
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 09:03 PM
    midomashakil ils ont contractuellement toujours pas le droit d'en parler de la version xbox

    je pense que ca sortira en 2026 lors de la prochaine annee fiscale histoire d'avoir des revenu
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo