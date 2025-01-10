Quelques infos durant un Q&A avec les investisseurs:
- Le remake de Silent Hill 1 est entré en full production
- 25% des ventes de CRONOS ont été réalisées sur PC.
- Aucune suite ni DLC de CRONOS n'est en développement, même si ne suite n'est pas a exclure et qu'ils envisagent sérieusement de faire évoluer la licence.
- Cronos s'est vendu à 200 000 exemplaires lors du week-end de lancement.
- L'Équipe principale est sur le remake de SH1 tandis que les équipe secondaires sont sur plusieurs projets modestes, dont un projet N pour Netflix.
- Pas de longue attente prévue entre les différents projets.
- Concernant la mise à niveau PSSR/PS5 Pro de Silent Hill 2, le studio a déclaré que cela dépendait entièrement de Konami (en réponse à un utilisateur en ligne, et non à l'appel des investisseurs).
- Toujours pas d'infos sur un portage Xbox (voir Switch 2) de Silent Hill 2 ou sur un DLC "Born From a Wish".
je pense que ca sortira en 2026 lors de la prochaine annee fiscale histoire d'avoir des revenu