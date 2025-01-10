Quelques infos durant un Q&A avec les investisseurs:- Le remake de Silent Hill 1 est entré en full production- 25% des ventes de CRONOS ont été réalisées sur PC.- Aucune suite ni DLC de CRONOS n'est en développement, même si ne suite n'est pas a exclure et qu'ils envisagent sérieusement de faire évoluer la licence.- Cronos s'est vendu à 200 000 exemplaires lors du week-end de lancement.- L'Équipe principale est sur le remake de SH1 tandis que les équipe secondaires sont sur plusieurs projets modestes, dont un projet N pour Netflix.- Pas de longue attente prévue entre les différents projets.- Concernant la mise à niveau PSSR/PS5 Pro de Silent Hill 2, le studio a déclaré que cela dépendait entièrement de Konami (en réponse à un utilisateur en ligne, et non à l'appel des investisseurs).- Toujours pas d'infos sur un portage Xbox (voir Switch 2) de Silent Hill 2 ou sur un DLC "Born From a Wish".