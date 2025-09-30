Je ne suis pas du genre à partager les deals, mais je fais exception sur celui-là pour un point intéressant.
L'info vient de billbil-kun (on ne présente plus) qui nous apprend qu'à compter du 14 octobre, le bundle Switch 2 + Pokémon Z-A
ne sera plus à 499,99€ mais à 469,99€ chez Leclerc. Donc en gros le jeu gratos, et il en sera de même pour le bundle Mario Kart World.
Mais là où il y a "un truc en plus", c'est que billbil-kun ne parle pas d'une simple "promo" mais bien d'une baisse permanente.
Alors de là à imaginer une baisse de prix nationale des bundles (et donc de la console) il y a un gouffre, et je ne pense même pas que ce soit envisageable, mais dans les faits, Leclerc va être le moyen le moins cher d'avoir une console jusqu'au Black Friday (si tant est qu'un des jeux en pack vous intéresse).
Après Noël va arriver. Je pense qu'ils veulent attirer de nouveau client.
Comme pour les librairies au final. Seul la spécialisation permet de survivre. Trouver les bons titres, avoir un bon rangement, des vendeurs passionnés et qui connaissent leur sujet (j'en ai vu des supers à Caen, c'était génial et ça donnait plus envie d'acheter que la fnac).
Mais combattre sur les prix sur des produits grand public ? Combat perdu d'avance.
Par contre à côté du prochain pokemon, tu proposes des étageres où l'on peut y trouver, en retro gaming, tous les anciens jeux pokemons (de la game boy, en passant par la game cube) bah tu provoques potentiellement un truc chez le client. Rajoute à côté quelques peluches, blind box et autres produits dérivés, tu peux peut etre concurrencer.
Et encore je ne fais que proposer, je ne suis pas dans la situation
cyr des petites boutique qui vendent du neuf, y en a quoi, 30 en France ?
Bien dommage qu'ils ne fassent pas pareil avec la Switch 2 seule pour l avoir sous les 400 !
Les packs ne m intéressent pas sans les jeux physique
Une console qui vous servira 7 ans, voire plus si la génération dure.
Et toujours l'épée de Damoclès que la console augmente dans quelques années, comme ses concurrentes....!