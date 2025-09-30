profile
Les bundles Switch 2 baissent de prix chez Leclerc
Jeux Video
Je ne suis pas du genre à partager les deals, mais je fais exception sur celui-là pour un point intéressant.

L'info vient de billbil-kun (on ne présente plus) qui nous apprend qu'à compter du 14 octobre, le bundle Switch 2 + Pokémon Z-A ne sera plus à 499,99€ mais à 469,99€ chez Leclerc. Donc en gros le jeu gratos, et il en sera de même pour le bundle Mario Kart World.

Mais là où il y a "un truc en plus", c'est que billbil-kun ne parle pas d'une simple "promo" mais bien d'une baisse permanente.

Alors de là à imaginer une baisse de prix nationale des bundles (et donc de la console) il y a un gouffre, et je ne pense même pas que ce soit envisageable, mais dans les faits, Leclerc va être le moyen le moins cher d'avoir une console jusqu'au Black Friday (si tant est qu'un des jeux en pack vous intéresse).


    posted the 09/30/2025 at 01:23 PM by shanks
    comments (13)
    xylander posted the 09/30/2025 at 01:26 PM
    Tu m'étonnes. Nintendo a perdu son totem d'immunité.
    walterwhite posted the 09/30/2025 at 01:27 PM
    Fais gaffe, bientôt tu vas nous partager des deals pour des jeux en partages de compte payé en crypto ou en slip odorant.
    ippoyabukiki posted the 09/30/2025 at 01:37 PM
    xylander n'importe quoi.... ca a toujours ete la stratégie de leclerc devendre moins cher des produits qui se vendent pour attirer dans le magasin !!!!!!!
    xylander posted the 09/30/2025 at 01:38 PM
    ippoyabukiki c'est une pique aux pro-N aveugles. Ne le prends pas au premier degré. Je suis pacifique.
    cyr posted the 09/30/2025 at 02:01 PM
    xylander ippoyabukiki leclerc renie leur marge. Mais en vrai, ça a provoquer la mort des petites boutique....

    Après Noël va arriver. Je pense qu'ils veulent attirer de nouveau client.
    ippoyabukiki posted the 09/30/2025 at 02:09 PM
    cyr la seule chose que peuvent tenter les petites boutiques pour survivre c'est l'ambiance, l'expertise et la rareté par exemple proposer de l'occasion mais bien ranger, propre et à des bons prix, qui sera autre chose que les immondes casiers "d'emmerdez vous" made in micromania.
    Comme pour les librairies au final. Seul la spécialisation permet de survivre. Trouver les bons titres, avoir un bon rangement, des vendeurs passionnés et qui connaissent leur sujet (j'en ai vu des supers à Caen, c'était génial et ça donnait plus envie d'acheter que la fnac).

    Mais combattre sur les prix sur des produits grand public ? Combat perdu d'avance.
    Par contre à côté du prochain pokemon, tu proposes des étageres où l'on peut y trouver, en retro gaming, tous les anciens jeux pokemons (de la game boy, en passant par la game cube) bah tu provoques potentiellement un truc chez le client. Rajoute à côté quelques peluches, blind box et autres produits dérivés, tu peux peut etre concurrencer.

    Et encore je ne fais que proposer, je ne suis pas dans la situation
    nyseko posted the 09/30/2025 at 02:30 PM
    Normal, c'est le prix en enlevant la marge revendeur, ils ne l'avaient pas fait sur le bundle.
    rogeraf posted the 09/30/2025 at 02:37 PM
    469,99€, très bon prix
    cyr des petites boutique qui vendent du neuf, y en a quoi, 30 en France ?
    sonilka posted the 09/30/2025 at 02:46 PM
    Un choix du distributeur. Leclerc est très agressif sur les prix des jeux depuis un bon moment et ca s'est encore accéléré cette année ou ils sont généralement ceux qui proposent le prix le plus bas (au hasard la version boite de Hadès 2 sur S2).
    drybowser posted the 09/30/2025 at 03:20 PM
    Merci pour le partage
    Bien dommage qu'ils ne fassent pas pareil avec la Switch 2 seule pour l avoir sous les 400 !
    Les packs ne m intéressent pas sans les jeux physique
    rendan posted the 09/30/2025 at 03:42 PM
    Elle se vendra encore plus comme ça #toutsepassecommeprevu
    leonsilverburg posted the 09/30/2025 at 03:47 PM
    A ce prix, pas de raison de ne pas céder.
    Une console qui vous servira 7 ans, voire plus si la génération dure.
    Et toujours l'épée de Damoclès que la console augmente dans quelques années, comme ses concurrentes....!
    pimoody posted the 09/30/2025 at 04:32 PM
    Franchement j’aime bien la console sur l’aspect switch augmenté et bien fignolé, mais ça devrait être 450e max en bundle partout.
