Je ne suis pas du genre à partager les deals, mais je fais exception sur celui-là pour un point intéressant.L'info vient de billbil-kun (on ne présente plus) qui nous apprend qu'à compter du 14 octobre, le bundlene sera plus à 499,99€ mais à 469,99€ chez Leclerc. Donc en gros le jeu gratos, et il en sera de même pour le bundle Mario Kart World.Mais là où il y a "un truc en plus", c'est que billbil-kun ne parle pas d'une simple "promo" mais bien d'une baisse permanente.Alors de là à imaginer une baisse de prix nationale des bundles (et donc de la console) il y a un gouffre, et je ne pense même pas que ce soit envisageable, mais dans les faits, Leclerc va être le moyen le moins cher d'avoir une console jusqu'au Black Friday (si tant est qu'un des jeux en pack vous intéresse).