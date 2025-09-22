accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
162
Likes
Likers
Who likes this ?
trez
,
funkenstein
,
greil93
,
atyby28
,
youki
,
cuthbert
,
shampix
,
ichigoo
,
maksamo
,
kiku1x
,
trezert
,
liquidus
,
innake
,
fantacitron
,
stonesjack
,
darkkain80
,
milo42
,
strifedcloud
,
rixlos
,
roy001
,
klepapangue
,
fleauriant
,
minx
,
sorow
,
thib50
,
aiolia081
,
binou87
,
grimmroy
,
leykel
,
achille
,
tvirus
,
rosewood
,
shincloud
,
sephiroth07
,
sauronsg
,
kurosama
,
fullbuster
,
lanni
,
pokute
,
kasumi
,
jf17
,
neokiller
,
traveller
,
mickurt
,
furtifdor
,
momotaros
,
drakeramore
,
fuji
,
bibi300
,
loudiyi
,
darkvador
,
jeanouillz
,
kenrock
,
anonymous340
,
goldmen33
,
svr
,
shurax93
,
lz
,
x1x2
,
lafontaine
,
latimevic
,
linkiorra
,
diablass59
,
monkeydluffy
,
supatony
,
gunotak
,
heracles
,
yka
,
waurius59
,
monnette
,
kyogamer
,
hir0k
,
spaaz
,
link49
,
battossai
,
darkfoxx
,
anakaris
,
dedrial
,
spartan1985
,
kisukesan
,
dx93
,
gantzeur
,
ootaniisensei
,
soulshunt
,
eldren
,
elmax
,
darkyx
,
murasamune
,
arngrim
,
jojoplay4
,
kikibearentongues
,
indianajones
,
hyoga57
,
airzoom
,
link80
,
docteurdeggman
,
eruroraito7
,
archesstat
,
fortep
,
davidhm
,
jorostar
,
chester
,
gamjys
,
opthomas
,
seriouslo
,
seriously
,
geugeuz
,
kenpokan
,
gat
,
edgar
,
bliss02
,
aozora78
,
jeuxtorrents
,
rebellion
,
kabuki
,
leblogdeshacka
,
mugimando
,
51love
,
neckbreaker71
,
sphinx
,
tuni
,
iglooo
,
lucaslegamer
,
tynokarts
,
torotoro59
,
kali
,
misterpixel
,
marchand2sable
,
coco6767
,
shindo
,
icebergbrulant
,
raph64
,
negan
,
rayzorx09
,
roxloud
,
fandenutella
,
gamergunz
,
niveforever
,
voxen
,
siil
,
biboys
,
osiris
,
gunhedtv
,
walterwhite
,
benji54
,
kamina
,
receiversms
,
johnt
,
trichejeux
,
plistter
,
varanime
,
salocin
,
giusnake
,
drockspace
,
suzukube
,
bourbon
,
orichimarugin
,
spawnini
,
xylander
,
jamrock
,
tripy73
,
ravyxxs
shanks
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
1988
visites since opening :
5727588
shanks
> blog
all
Divers
Jeux Video
Sketch
Cinéma
Infos en vrac
Foot
Le rien
Questions connes
Aide aux succès
Game of Thrones
(Jolies ?) images
Return to Silent Hill (le film) : l'affiche officielle
Jeux Video
Mwé
Autant mwé que le trailer
Gans, foire pas ton coup bordel...
tags :
2
Likes
Who likes this ?
idd
,
link49
posted the 09/22/2025 at 11:08 AM by
shanks
comments (
14
)
icebergbrulant
posted
the 09/22/2025 at 11:15 AM
Pas mal l’affiche, on voit que James aime toujours autant maté Tête de Pyramide
sardinecannibale
posted
the 09/22/2025 at 11:26 AM
Ah. C'est nul.
Malheureusement les boîtes de communication ne sont pas forcément liées à celles des producteurs, ce qui donne souvent un résultat générique ne reflétant pas la qualité du produit final.
C'est une des raisons pour laquelle Kojima s'occupe du montage de ses bandes-annonces je présume.
A voir en salle.
ravyxxs
posted
the 09/22/2025 at 11:59 AM
C'est maigre comme affiche. Quand tu vois Weapons ou encore et surtout Bring Her Back !!!
marcelpatulacci
posted
the 09/22/2025 at 12:10 PM
...ça fait un peu affiche de vagin qu'on voit dans les cliniques.
ravyxxs
posted
the 09/22/2025 at 12:23 PM
marcelpatulacci
lool...what ? Mon cerveau n'a même pas fait le lien à première vue, comment en es-tu arrivé là ???
altendorf
posted
the 09/22/2025 at 12:39 PM
Ouais bon...
marchand2sable
posted
the 09/22/2025 at 12:49 PM
Ça pue le film au niveau de Welcome to Raccoon City... Un miracle si c’est l’inverse...
krusty79
posted
the 09/22/2025 at 01:04 PM
Gans, le réalisateur Français le plus surcoté du monde(par les français)
marcelpatulacci
posted
the 09/22/2025 at 01:45 PM
ravyxxs
...ch'pas..........l'habitude ?
mais atta un peu: avec ton pseudo, COMMENT t'a pas fait le lien ????
marchand2sable
sans étre ouf non plus, persso j'ai trouvé Welcome to Raccoon City meilleur que toute la saga Milla réuni^^
marchand2sable
posted
the 09/22/2025 at 02:04 PM
marcelpatulacci
Milla Jovovich a tellement tout massacré avec son histoire de clone à la con que ce n’est pas difficile, mais je veux surtout dire que le trailer fait méga cheap.
On a cette sensation que le tout fait très fan-made, ça rend vraiment pas bien pour l’instant, du calibre de WtoRC, avec des effets spéciaux qui datent des années 2000 et des acteurs peu convaincants...
Le trailer est vraiment douteux, hors de question que j’aille voir ça en salle pour l’instant.
rogeraf
posted
the 09/22/2025 at 02:41 PM
Film jv jamais bon !! Ousman ballon d'or ! Je vais faire le perroquet toute la journée mais c'est ca journée, il sera sur la jaquette de Fifa (1664) 2026
serve
posted
the 09/22/2025 at 02:48 PM
krusty79
Tu connais pas Luc Besson ?
Sinon j'ai l'impression de voir l'affiche de Jeepers Creepers le chant du diable.
tlj
posted
the 09/22/2025 at 03:01 PM
Je la trouve pas mal du tout au contraire, un minimum original. Plus qu'a espérer que le film soit respectueux de la licence ou au contraire audacieux...
bennj
posted
the 09/22/2025 at 03:04 PM
marchand2sable
t'as l'air de vachement savoir de quoi tu parles vu l'histoire du réal sur la licence.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Malheureusement les boîtes de communication ne sont pas forcément liées à celles des producteurs, ce qui donne souvent un résultat générique ne reflétant pas la qualité du produit final.
C'est une des raisons pour laquelle Kojima s'occupe du montage de ses bandes-annonces je présume.
A voir en salle.
marchand2sable sans étre ouf non plus, persso j'ai trouvé Welcome to Raccoon City meilleur que toute la saga Milla réuni^^
Milla Jovovich a tellement tout massacré avec son histoire de clone à la con que ce n’est pas difficile, mais je veux surtout dire que le trailer fait méga cheap.
On a cette sensation que le tout fait très fan-made, ça rend vraiment pas bien pour l’instant, du calibre de WtoRC, avec des effets spéciaux qui datent des années 2000 et des acteurs peu convaincants...
Le trailer est vraiment douteux, hors de question que j’aille voir ça en salle pour l’instant.
Tu connais pas Luc Besson ?
Sinon j'ai l'impression de voir l'affiche de Jeepers Creepers le chant du diable.