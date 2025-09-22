profile
all
Return to Silent Hill (le film) : l'affiche officielle
Jeux Video



Mwé
Autant mwé que le trailer

Gans, foire pas ton coup bordel...
    posted the 09/22/2025 at 11:08 AM by shanks
    comments (14)
    icebergbrulant posted the 09/22/2025 at 11:15 AM
    Pas mal l’affiche, on voit que James aime toujours autant maté Tête de Pyramide
    sardinecannibale posted the 09/22/2025 at 11:26 AM
    Ah. C'est nul.
    Malheureusement les boîtes de communication ne sont pas forcément liées à celles des producteurs, ce qui donne souvent un résultat générique ne reflétant pas la qualité du produit final.
    C'est une des raisons pour laquelle Kojima s'occupe du montage de ses bandes-annonces je présume.
    A voir en salle.
    ravyxxs posted the 09/22/2025 at 11:59 AM
    C'est maigre comme affiche. Quand tu vois Weapons ou encore et surtout Bring Her Back !!!
    marcelpatulacci posted the 09/22/2025 at 12:10 PM
    ...ça fait un peu affiche de vagin qu'on voit dans les cliniques.
    ravyxxs posted the 09/22/2025 at 12:23 PM
    marcelpatulacci lool...what ? Mon cerveau n'a même pas fait le lien à première vue, comment en es-tu arrivé là ???
    altendorf posted the 09/22/2025 at 12:39 PM
    Ouais bon...
    marchand2sable posted the 09/22/2025 at 12:49 PM
    Ça pue le film au niveau de Welcome to Raccoon City... Un miracle si c’est l’inverse...
    krusty79 posted the 09/22/2025 at 01:04 PM
    Gans, le réalisateur Français le plus surcoté du monde(par les français)
    marcelpatulacci posted the 09/22/2025 at 01:45 PM
    ravyxxs ...ch'pas..........l'habitude ? mais atta un peu: avec ton pseudo, COMMENT t'a pas fait le lien ????

    marchand2sable sans étre ouf non plus, persso j'ai trouvé Welcome to Raccoon City meilleur que toute la saga Milla réuni^^
    marchand2sable posted the 09/22/2025 at 02:04 PM
    marcelpatulacci

    Milla Jovovich a tellement tout massacré avec son histoire de clone à la con que ce n’est pas difficile, mais je veux surtout dire que le trailer fait méga cheap.

    On a cette sensation que le tout fait très fan-made, ça rend vraiment pas bien pour l’instant, du calibre de WtoRC, avec des effets spéciaux qui datent des années 2000 et des acteurs peu convaincants...

    Le trailer est vraiment douteux, hors de question que j’aille voir ça en salle pour l’instant.
    rogeraf posted the 09/22/2025 at 02:41 PM
    Film jv jamais bon !! Ousman ballon d'or ! Je vais faire le perroquet toute la journée mais c'est ca journée, il sera sur la jaquette de Fifa (1664) 2026
    serve posted the 09/22/2025 at 02:48 PM
    krusty79

    Tu connais pas Luc Besson ?

    Sinon j'ai l'impression de voir l'affiche de Jeepers Creepers le chant du diable.
    tlj posted the 09/22/2025 at 03:01 PM
    Je la trouve pas mal du tout au contraire, un minimum original. Plus qu'a espérer que le film soit respectueux de la licence ou au contraire audacieux...
    bennj posted the 09/22/2025 at 03:04 PM
    marchand2sable t'as l'air de vachement savoir de quoi tu parles vu l'histoire du réal sur la licence.
