La licence m'a toujours attiré et j'en ai entendu énormément du bien. J'avais suivi l'animé que j'ai trouvé plutôt bien étant fan de tout ce qui est énigme/meurtres etc.
Du coup j'ai envie de me les faire mais je me rend compte qu'il n'y a pas de traductions en français sauf pour Danganronpa V3 si je ne dis pas de bêtise.
Sur PC, pour les différentes versions, il y a des fans qui ont créés des patchs avec trad fr. J'aimerais savoir si sur console c'est possible (PS5 +++ et/ou Switch 2).
Au pire si non, puis-je me contenter de Danganronpa V3 tout simplement et comprendre le jeu sans avoir besoin de jouer à ceux sorti avant ?!
posted the 09/14/2025 at 10:55 AM by axlenz
C'est même pire que ça : c'était une initiative propre à l'éditeur de l'époque, NIS America. C'était une excellente traduction au demeurant, ils ont été jusqu'à traduire tous les assets concernant des caractères et polices stylisées. Hélas, la licence était co-cédée à l'époque, et NISA n'a plus les droits depuis 2022. Tout est revenu à Spike Chunsoft, qui a fait le choix de ne pas acheter la localisation réalisée. Techniquement, et à ce jour, il n'y a donc plus de moyen légal récent d'avoir ce précieux sésame, à part acheter en occasion sur PSVita ou PS4 cette première V3.
Perso, j'avais maté le premier animé puis embrayé sur les jeux en anglais. Le V3 est à part des autres, il peut se faire sans connaître les précédents, même si évidemment il y aura quelques petites réfs que tu perdra.
Ils vont ressortir le 2 en version "remake" l'annee prochaine. Mais connaissant spike, ca m'etonnerait qu'ils nous fassent une traduction.
mizuki jackfrost olex Je vais me contenter donc du V3 et potentiellement faire les autres avec une trad fan sur PC si l'envie me prend un peu trop