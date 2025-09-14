Sirote cet ost en lisant cet article ci-dessous mon ami ! Axlenz vous régale
Je ne me considère pas comme étant un pro tel constructeur. Je prends du plaisir sur chacun de mes supports.
DanGanRonPa V3 : Killing Harmony
Possible de jouer à Danganronpa en Français ?
Multi
La licence m'a toujours attiré et j'en ai entendu énormément du bien. J'avais suivi l'animé que j'ai trouvé plutôt bien étant fan de tout ce qui est énigme/meurtres etc.

Du coup j'ai envie de me les faire mais je me rend compte qu'il n'y a pas de traductions en français sauf pour Danganronpa V3 si je ne dis pas de bêtise.



Sur PC, pour les différentes versions, il y a des fans qui ont créés des patchs avec trad fr. J'aimerais savoir si sur console c'est possible (PS5 +++ et/ou Switch 2).

Au pire si non, puis-je me contenter de Danganronpa V3 tout simplement et comprendre le jeu sans avoir besoin de jouer à ceux sorti avant ?!
    posted the 09/14/2025 at 10:55 AM by axlenz
    comments (8)
    dormir13hparjour posted the 09/14/2025 at 11:10 AM
    Tu connais déjà l'histoire du 1 donc essaie en anglais.
    mizuki posted the 09/14/2025 at 11:12 AM
    A ma connaissance il n'y a pas de trad console. Au pire oui, tu peux faire le v3 en stand alone si tu connais déjà l'anime, ça ne sera pas un problème. Il peut même se faire sans rien connaitre des précédents.
    adamjensen posted the 09/14/2025 at 11:15 AM
    Il y a une traduction en français pour le 1 et le 2, mais uniquement sur PC ici :

    https://equipemirai.com/
    jackfrost posted the 09/14/2025 at 11:17 AM
    Attention, je crois que si tu prends la trilogie sur console, tu n'as pas la trad. Elle n'est disponible que sur l'édition simple du 3.
    olex posted the 09/14/2025 at 11:18 AM
    il n'y a pas de traductions en français sauf pour Danganronpa V3 si je ne dis pas de bêtise.

    C'est même pire que ça : c'était une initiative propre à l'éditeur de l'époque, NIS America. C'était une excellente traduction au demeurant, ils ont été jusqu'à traduire tous les assets concernant des caractères et polices stylisées. Hélas, la licence était co-cédée à l'époque, et NISA n'a plus les droits depuis 2022. Tout est revenu à Spike Chunsoft, qui a fait le choix de ne pas acheter la localisation réalisée. Techniquement, et à ce jour, il n'y a donc plus de moyen légal récent d'avoir ce précieux sésame, à part acheter en occasion sur PSVita ou PS4 cette première V3.

    Perso, j'avais maté le premier animé puis embrayé sur les jeux en anglais. Le V3 est à part des autres, il peut se faire sans connaître les précédents, même si évidemment il y aura quelques petites réfs que tu perdra.
    sdkios posted the 09/14/2025 at 11:54 AM
    Incroyable cette licence ! Si tu te debrouilles quand meme en anglais, je te conseille quand meme de faire le 2 avant le 3! (Car le 2 n'a pas eu droit a un anim. Par contre faire le 1 si t'as vu son anim n'est pas si interessant vu que tu connais deja tout le denouement)
    Ils vont ressortir le 2 en version "remake" l'annee prochaine. Mais connaissant spike, ca m'etonnerait qu'ils nous fassent une traduction.
    olex posted the 09/14/2025 at 12:03 PM
    sdkios Ca a déjà été confirmé sur leur site qu'il n'y aura pas d'autres trads que l'anglais en Occident.
    axlenz posted the 09/14/2025 at 12:08 PM
    dormir13hparjour sdkios En soit je me débrouille en anglais au point de pouvoir plus ou moins converser en anglais si la conversation n'est pas très soutenue. Mais je me dis que pour ce genre de jeu où je suppose chaque indice compte, le faire en anglais, je risque d'être limité parfois et de me prendre plus la tête qu'avec une version fr.

    mizuki jackfrost olex Je vais me contenter donc du V3 et potentiellement faire les autres avec une trad fan sur PC si l'envie me prend un peu trop
