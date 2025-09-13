accueil
all
nouvelle catégorie
Clair Obscur Expedition 33 : 4,4 M de ventes !
Révélé par un membre du studio lors d'une interview.
Nous avons donc un long seller, surement une annonce prochaine pour les 5M et une belle augmentation suite au GOTY des Game Awards !
YouTube
-
https://youtu.be/4VrnDS-mko0?t=197
5
Likes
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
,
tynokarts
,
pimoody
,
adamjensen
,
link49
posted the 09/13/2025 at 02:29 PM by
djfab
comments (
10
)
gattsuborne
posted
the 09/13/2025 at 05:12 PM
Etonnant, je m’attendais à bien plus au vu du buzz et du matraquage médiatique autour du titre. Après ça reste évidemment impressionnant pour un AA, on est d’accord.
ravyxxs
posted
the 09/13/2025 at 05:22 PM
Jeu de l'année.
hypermario
posted
the 09/13/2025 at 05:26 PM
Je suis dessus depuis aujourd hui, dans l'act 1, C'est super l'ambiance, les emotions retranscrite ect, on a envie de faire des combats tellement c'est bien foutu. un petit bemol sur la construction des niveaux assez lineaire pour le moment.
Mais franchement il vaut l'eloge que tout le monde lui donne, un regale
aozora78
posted
the 09/13/2025 at 05:27 PM
Oui j'ai vu ça pendant le live de Antoine lors du Zevent, "oups" c'est les dernières infos qu'ils ont eu il y a un moment déjà.
gattsuborne
Day one gamepass, pour un genre qui n'a jamais attirer des dizaines de millions de personnes et pas sur Switch...
cyr
posted
the 09/13/2025 at 05:28 PM
Toujours pas commencé.
xynot
posted
the 09/13/2025 at 05:32 PM
La rentabilité est tellement énorme pour eux
gasmok2
posted
the 09/13/2025 at 05:33 PM
Excellent jeu, vraiment aimé il mérite amplement son succès.
mrvince
posted
the 09/13/2025 at 05:34 PM
Je pensais que ce serait mon GOTY et puis j'ai joué 30h a Silksong. Les émotions.
tynokarts
posted
the 09/13/2025 at 05:38 PM
Je le commencerai pour Noel.
pimoody
posted
the 09/13/2025 at 06:03 PM
gattsuborne
c’est quand même bien plus que FFXVI et même plus haut que Assasins Creed. Un rpg tour par tour sortie de nul part AA… Ça me paraît énorme justement perso.
