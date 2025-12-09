profile
kevinmccallisterrr
10
Likes
Likers
kevinmccallisterrr
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 47
visites since opening : 100253
kevinmccallisterrr > blog
RIP Gamekyo ?
Ceci est un message pour les frères Morcos, les créateurs et propriétaires de Gamekyo.

Cela fait depuis un bon moment que le site buggue de plus en plus mais là on a encore passé une nouvelle étape. Après un nombre incalculable de bugs sur le site durant quasi toute la durée du Nintendo Direct de cet aprem (quasi impossible de commenter l'actualité durant l'évènement), voici qu'un nouveau bug vient d'apparaitre à présent :O :

Server Error
502
Bad Gateway
Web server received an invalid response while acting as a gateway or proxy server.

Ce site pourtant si original par le passé (quoique vétuste mais cela en fait son charme ^^) est désormais en perdition, cela devient de pire en pire... Merci de rémédier à cela et/ou je n'en sais rien de changer de serveurs au plus vite SVP car cela gâche VRAIMENT le plaisir de venir ici. Nous sommes de plus en plus de membres à être agacés de tous ces désagréments. Ne vous étonnez pas que votre site soit déserté à (moyen voire court) terme si les choses se poursuivent dans cette voie...
    tags : 504 gateway time-out
    4
    Likes
    Who likes this ?
    torotoro59, midomashakil, burningcrimson, iglooo
    posted the 09/12/2025 at 03:17 PM by kevinmccallisterrr
    comments (35)
    ippoyabukiki posted the 09/12/2025 at 03:18 PM
    504 GATEWAY !!!
    drybowser posted the 09/12/2025 at 03:20 PM
    Je profite de ton post pour demander a tous s'ils connaissent un autre site de JV avec une bonne communauté ?
    Parce que la effectivement gamekyo moi j'en veux plus , il est abandonné le site bordel ! Il plante tout le temps , et quand il marche il est gavé de pubs et popups pire qu'un site de cul !!
    Donc moi je déménage mais je ne sais pas où
    malroth posted the 09/12/2025 at 03:21 PM
    on devrait crée un jeu "504 GATEWAY"
    marchand2sable posted the 09/12/2025 at 03:21 PM
    J'avoue que le spam d'erreur d'aujourd'hui c'était violent.
    iglooo posted the 09/12/2025 at 03:22 PM
    Les gros joueurs de 504 arrivent à débloquer le 502, GG à toi, je l'ai pas eu perso

    Tout ça rappelle les E3 passés
    donpandemonium posted the 09/12/2025 at 03:25 PM
    Le site plante tellement que mon navigateur l'a renommé 504 gateway en dessous de l’icône gamekyo. No joke.

    J'y viens de moins en moins du coup. Ça pue la fin pour ce site...
    altendorf posted the 09/12/2025 at 03:25 PM
    Ils s'en branlent. Le site continue a faire des stats et a leur rapporter des thunes grâce à la pub. Pourquoi dépenser de l'argent pour corriger les erreurs et "finaliser" le site quand tu as une communauté active ^^
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 03:26 PM
    Ca fait bien 4 semaines que ca déconne. Limite utilisable ...
    kevinmccallisterrr posted the 09/12/2025 at 03:28 PM
    Drybowser Si les gérants de ce site ne se bougent pas ENFIN, le mieux serait sans doute de créer nous même un nouveau site comme cela a été évoqué par pas mal de monde ces derniers temps. Il y a une bonne communauté ici (enfin pour l'instant...) et pas mal de membres s'y connaissent en dev web & graphisme. Cela pourrait être chouette de créer un nouveau site / forum qui tourne bien et aussi en profiter pour redéfinir la modération.
    gat posted the 09/12/2025 at 03:28 PM
    iglooo Achète la Switch 2 et tu l’auras le 504 (cf prix bundle MKW)
    fyrefly posted the 09/12/2025 at 03:32 PM
    Là autant d'habitude je suis pas critique sur la technique es sites de JV dans le sens ou ça peut arriver etc...mais là ça devient vraiment chaud
    bourbon posted the 09/12/2025 at 03:33 PM
    drybowser Comme Gamekyo ça me parait compliqué. Pas mal ont arrêté leur activité ou se sont éloignés du jeu vidéo pour être plus larges comme JV justement...

    Après, rien n'empêche de s'inscrire ailleurs et de participer, ça peut toujours faire venir du monde ou faire réagir certaines personnes et par effet boule de neige attirer du monde.

    Sinon, comme le dit kevinmccallisterrr il faudrait voir pour créer un nouveau site qui peut se tenir dans le temps. Le problème est surtout pour traiter de l'actu finalement, c'est un métier et c'est finalement le temps qui va manquer :/
    iglooo posted the 09/12/2025 at 03:33 PM
    donpandemonium
    gat je l'ai eu en TdC, 150 boules, le juste prix Ton com' m'a débloqué le succès "502", kevinmccallisterrr, je suis à tes trousses!!!
    sardinecannibale posted the 09/12/2025 at 03:33 PM
    J'aurais aimé avoir les thunes pour racheter le site. C'est vraiment un désastre là
    icebergbrulant posted the 09/12/2025 at 03:34 PM
    Le site déconne depuis la sortie de la Switch 1 Pro et du retour de Voldemort49 !

    On doit le bannir définitivement et vite !
    Il aspire la force vitale de Gamekyo, c’est horrible !
    alexkidd posted the 09/12/2025 at 03:36 PM
    J'allais faire un article aussi, c'est vraiment chiant de naviguer dessus depuis quelques temps
    gat posted the 09/12/2025 at 03:36 PM
    iglooo Je roule en Peugeot et je vise le 505 no rage
    iglooo posted the 09/12/2025 at 03:39 PM
    icebergbrulant c'est vrai en plus! Y'a peut-être une utilisation abusive des vues supplémentaires
    gat bon choix Si tu vois passer 106, appelle moi!!
    gat posted the 09/12/2025 at 03:41 PM
    iglooo No problème et si t’as pas de news, appelle un taxi
    icebergbrulant posted the 09/12/2025 at 03:41 PM
    shanks posted the 09/12/2025 at 03:42 PM
    Alors contrairement à ce que certains laissent entendre, y a bien du travail derrière.

    Y a eu un évident couac après le changement de serveur. ça a pris du temps mais la cause a été trouvée, juste qu'elle est plus difficile qu'attendue à arranger.

    J'ai pas les mains dans le cambouis donc je ne pourrais pas dire combien de temps ça prendra, et peut-être que les erreurs 502 montrent que le support serveur bossent justement en parallèle derrière sur tout ça, mais bref, ça avance.

    Et désolé encore même si perso, j'y peux rien.
    dabaz posted the 09/12/2025 at 03:50 PM
    C'est un compte à rebours avant la fermeture du site.

    Server mort
    0
    Good bye
    celebenoit84 posted the 09/12/2025 at 04:17 PM
    Honnêtement je suis un peu fatigué de Nintendo. J'ai toutes les consoles de salon de la NES est passant par la Wii u mais la Switch 2 ça ne sera pas pour moi. Depuis plusieurs générations j'ai l impression de rejouer au même jeux. Juste un chiffre qui change. Les mario party, pas d'évolution majeur depuis le début. Pas de nouvelles licences depuis splatoon. Des graphismes qui n'évoluent pas. Franchement depuis la Wii limite j'ai l'impression que la console a toujours la même puissance et ça sens sur les jeux. Il y a les Zelda et les jeux de plateforme qui changent un peu sur chaques générations, mais ca reste trop peu. Le reste c'est des remakes et des épisodes a ralonge toujours les mêmes. Je suis épuisé d'attendre d être surpris. Je crois que pour moi la switch 2 sera bien la seule Nintendo que je n'aurais pas. Et maintenant ils ont le culot de nous dire que les jeux nouvelle génération c'est 80 balles...... 80 balles pour un remake.....
    Ok aller salut nintendo
    ouroboros4 posted the 09/12/2025 at 04:21 PM
    J'avoue que ça devient lourd
    le site plante limite toutes les heures voir moins
    pimoody posted the 09/12/2025 at 04:24 PM
    Force à ceux qui travaillent derrière sur le site pour le remettre en état de marche.
    shirou posted the 09/12/2025 at 04:33 PM
    shanks Merci c'est bien d'avoir l'info que quelqu'un (même si c'est pas toi) à actuellement les mains dans le cambouis. Au moins on sait que ça devrait finir par s'arranger
    elenaa posted the 09/12/2025 at 04:37 PM
    Je suis d'accord, j'en viens maintenant à limite prier à chaque fois que je veux aller sur le site pour suivre les infos XD
    Si quelqu'un a une alternative (française ou pas), je suis preneuse
    wilhelm posted the 09/12/2025 at 05:18 PM
    Pareil, c'est devenu une catastrophe.

    Je n'interviens quasiment plus. Vu que ça dure depuis des mois sans réaction, on comprend que ça ne changera plus.

    Certains membres ont des alternatives ?
    jaysennnin posted the 09/12/2025 at 05:47 PM
    malroth ou acheter une peugeot 504 vintage
    kikoo31 posted the 09/12/2025 at 05:48 PM
    Gamedeathkyo
    unpeu posted the 09/12/2025 at 06:45 PM
    shanks on peut se demander qui sera pendu en premier face aux fourches et aux torches : macron ou gamekyo ?


    (ceci est une blague et je ne souhaite pas pousser qu ique ce soit à la révolution, rien de politique juste une blague)
    sandman posted the 09/12/2025 at 06:57 PM
    Ca fait 15 ans que les frères morcos ne s'occupent plus du site. Faut arreter de parler d'eux.
    bigsnake posted the 09/12/2025 at 07:57 PM
    Entre ça ou sa met de plombes à chargé . Bizarrement les pubs fonctionnent très bien.
    kevinmccallisterrr posted the 09/12/2025 at 09:12 PM
    Ton com' m'a débloqué le succès "502", kevinmccallisterrr, je suis à tes trousses!!! Iglooo
    azerty posted the 09/13/2025 at 02:32 AM
    sandman ils prennent juste la thune...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo