Ceci est un message pour les frères Morcos, les créateurs et propriétaires de Gamekyo.
Cela fait depuis un bon moment que le site buggue de plus en plus mais là on a encore passé une nouvelle étape. Après un nombre incalculable de bugs sur le site durant quasi toute la durée du Nintendo Direct de cet aprem (quasi impossible de commenter l'actualité durant l'évènement), voici qu'un nouveau bug vient d'apparaitre à présent :O :
Server Error
502
Bad Gateway
Web server received an invalid response while acting as a gateway or proxy server.
Ce site pourtant si original par le passé (quoique vétuste mais cela en fait son charme ^^) est désormais en perdition, cela devient de pire en pire... Merci de rémédier à cela et/ou je n'en sais rien de changer de serveurs au plus vite SVP car cela gâche VRAIMENT le plaisir de venir ici. Nous sommes de plus en plus de membres à être agacés de tous ces désagréments. Ne vous étonnez pas que votre site soit déserté à (moyen voire court) terme si les choses se poursuivent dans cette voie...
posted the 09/12/2025 at 03:17 PM by kevinmccallisterrr
Parce que la effectivement gamekyo moi j'en veux plus , il est abandonné le site bordel ! Il plante tout le temps , et quand il marche il est gavé de pubs et popups pire qu'un site de cul !!
Donc moi je déménage mais je ne sais pas où
Tout ça rappelle les E3 passés
J'y viens de moins en moins du coup. Ça pue la fin pour ce site...
Après, rien n'empêche de s'inscrire ailleurs et de participer, ça peut toujours faire venir du monde ou faire réagir certaines personnes et par effet boule de neige attirer du monde.
Sinon, comme le dit kevinmccallisterrr il faudrait voir pour créer un nouveau site qui peut se tenir dans le temps. Le problème est surtout pour traiter de l'actu finalement, c'est un métier et c'est finalement le temps qui va manquer :/
gat je l'ai eu en TdC, 150 boules, le juste prix Ton com' m'a débloqué le succès "502", kevinmccallisterrr, je suis à tes trousses!!!
On doit le bannir définitivement et vite !
Il aspire la force vitale de Gamekyo, c’est horrible !
gat bon choix Si tu vois passer 106, appelle moi!!
Y a eu un évident couac après le changement de serveur. ça a pris du temps mais la cause a été trouvée, juste qu'elle est plus difficile qu'attendue à arranger.
J'ai pas les mains dans le cambouis donc je ne pourrais pas dire combien de temps ça prendra, et peut-être que les erreurs 502 montrent que le support serveur bossent justement en parallèle derrière sur tout ça, mais bref, ça avance.
Et désolé encore même si perso, j'y peux rien.
Server mort
0
Good bye
Ok aller salut nintendo
le site plante limite toutes les heures voir moins
Si quelqu'un a une alternative (française ou pas), je suis preneuse
Je n'interviens quasiment plus. Vu que ça dure depuis des mois sans réaction, on comprend que ça ne changera plus.
Certains membres ont des alternatives ?
(ceci est une blague et je ne souhaite pas pousser qu ique ce soit à la révolution, rien de politique juste une blague)