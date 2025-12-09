Ceci est un message pour les frères Morcos, les créateurs et propriétaires de Gamekyo.



Cela fait depuis un bon moment que le site buggue de plus en plus mais là on a encore passé une nouvelle étape. Après un nombre incalculable de bugs sur le site durant quasi toute la durée du Nintendo Direct de cet aprem (quasi impossible de commenter l'actualité durant l'évènement), voici qu'un nouveau bug vient d'apparaitre à présent :O :



Server Error

502

Bad Gateway

Web server received an invalid response while acting as a gateway or proxy server.



Ce site pourtant si original par le passé (quoique vétuste mais cela en fait son charme ^^) est désormais en perdition, cela devient de pire en pire... Merci de rémédier à cela et/ou je n'en sais rien de changer de serveurs au plus vite SVP car cela gâche VRAIMENT le plaisir de venir ici. Nous sommes de plus en plus de membres à être agacés de tous ces désagréments. Ne vous étonnez pas que votre site soit déserté à (moyen voire court) terme si les choses se poursuivent dans cette voie...