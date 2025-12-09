accueil
skuldleif
> blog
donc les Mario Galaxy Wii c'est 80€ ?!
alors qu'ils auraient put les inclure dans l'expansion pack
putin ces chiens
https://x.com/Wario64/status/1966505737900740900
1
Like
Who likes this ?
link49
posted the 09/12/2025 at 02:47 PM by
skuldleif
comments (
27
)
alozius
posted
the 09/12/2025 at 02:50 PM
Les joueurs Nintendo vous méritez encore pire. Ils auraient dû vous les foutre à 90€. Vous voulez pas comprendre que tant que vous continuez à acheter Nintendo continuera à manquer de respect aux joueurs en proposant des jeux de merde (Mario Kart World) à des tarifs de fou furieux ou de simple portage à des prix tout autant aberrant comme en témoigne ces Mario Galaxy.
noishe
posted
the 09/12/2025 at 02:51 PM
C'est des jeux Wii, y'a aucun expansion pack de jeux Wii pour l'instant. Mais bon, oui, le prix est abusé, c'est clair. Après, comme toujours ça sera trouvable à 60€ en physique, voire moins (le pack des deux jeux est à 70€ en prix normal conseillé).
ravyxxs
posted
the 09/12/2025 at 02:54 PM
Nintendo a une de plus fidèle et pire communauté du jeu vidéo, du jamais vu
yanssou
posted
the 09/12/2025 at 02:55 PM
Ta la plante qui parle aussi
soulfull
posted
the 09/12/2025 at 02:57 PM
Degeulasse les rats. Quand je pense que sur Ps3/360 on avait des compilations de trilogie Hd à 30 balles.
noishe
ça va vite finir en rupture de stock malheureusement. Il suffit de voir Mario 3d All star qui est desormais introuvable à bon prix.
skuldleif
posted
the 09/12/2025 at 02:57 PM
noishe
ya gamecube et puissance gamecube = puissance wii
je pense que les joueurs nintendo sont en droit de s'attendre a une inclusion , la nintendo veut juste traire ses joueurs
rogeraf
posted
the 09/12/2025 at 02:57 PM
80 euros, 40 euros le jeu ça va ... On est en 2025 (joke)
Il sera a 60 sur amazon, cdiscount ... 30 en occase ... 15 euros en 2045
gat
posted
the 09/12/2025 at 02:58 PM
ravyxxs
Oui mais tu comprends pas. Y’a du travail derrière avec du nouveau contenu et tout..
Ah bah non
lz
posted
the 09/12/2025 at 02:59 PM
alozius
: encore MK World au moins c'est un tout nouveau jeu, mais là une compil avec des jeux qui n'ont pas la moindre amélioration à ce prix c'est du pur foutage de gueule
drybowser
posted
the 09/12/2025 at 02:59 PM
C'est ouf je pensais au moins les voir en remasterisés mais même pas !!
kevisiano
posted
the 09/12/2025 at 03:00 PM
ravyxxs
c'est une religion à ce niveau
kikoo31
posted
the 09/12/2025 at 03:02 PM
mais c'était pas en Bundle ???
e3ologue
posted
the 09/12/2025 at 03:02 PM
Ah ouais chaud
J'hésitais en pensait qu'il serait à 50€ le combo, mais là c'est mort.
wickette
posted
the 09/12/2025 at 03:04 PM
N'achetez pas ça...c'est beaucoup trop cher.
Si ils arrivent à faire des millions de ventes avec si peu d'efforts, alors vous n'aurez plus que des direct pourri à jamais
.
alozius
Déjà tu te doutes quand t'as 150 millions de switch 1 vendus que "les joueurs nintendo" n'est pas une entité monolithique mais une communauté extrêmement vaste et varié de joueurs.
Donc non personne "mérite" de payer plus, ceux qui veulent jeter leur argent le feront, sur nintendo ou ailleurs, par exemple un casque VR 2 à 550 euro en 2023 avec aucune ambition.
Mais réduire les joueurs Nintendo (ou autre) à une pensée unique, bon c'est pas de l'argumentation ça ^^, pleins sont dégoutés croit pas
shinz0
posted
the 09/12/2025 at 03:08 PM
kikoo31
oui 70€ en compilation et 40€ à l'unité
sussudio
posted
the 09/12/2025 at 03:11 PM
Myrient, DL, direct sur la Wii/Wii U ou Dolphin. Clairement, vous méritez l'en... sans vaseline bande d'assistés de la vie
noishe
posted
the 09/12/2025 at 03:13 PM
soulfull
Mario 3D All-Stars était spécifiquement une sortie limitée, avec une date d'expiration dans le Nintendo eShop et une quantité limitée de versions physiques. Là au moins, y'a rien de tout ça, donc je pense pas qu'on aura des ruptures aussi facilement, mais les scalpers vont probablement penser que si.
skuldleif
C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est deux consoles différentes
Le NSO GameCube est encore tout récent, ils vont pas déjà mettre les jeux Wii. Ils sont plus malins que ça, et évidemment que c'est pour un profit maximum
forte
posted
the 09/12/2025 at 03:16 PM
Non, c'est 50 en grandes surfaces.
Et en physique.
ducknsexe
posted
the 09/12/2025 at 03:35 PM
Tkt frère on le trouvera a 50 balle partout
tlj
posted
the 09/12/2025 at 03:59 PM
Déplorable
temporell
posted
the 09/12/2025 at 04:09 PM
ouais le fait que derrière ça cache pas un SMG3 ça donne pas envie de leur donner de la thune pour un remaster HD, et on rappelle que selon Nintendo SMG2 ne pouvais pas être jouer sur Switch
nyseko
posted
the 09/12/2025 at 04:11 PM
temporell
Ils n'ont jamais dit que SMG2 ne pouvait pas être joué sur Nintendo Switch.
churos45
posted
the 09/12/2025 at 04:46 PM
De leur point de vue ils ont "raison" de le faire car ils savent que leurs fans sont des pigeons. Heureusement on peut compter sur la grande distribution en France pour avoir des prix un peu plus abordables
raioh
posted
the 09/12/2025 at 05:39 PM
Zéro effort, prix MAXIMUM
soulfull
posted
the 09/12/2025 at 05:58 PM
noishe
Effectivement,tu as raison.ça reste vraiment trop cher surtout que je possède le All Star mais aussi une Wiiu et mario galaxy 2.
À 40/45 balles d'accord mais hors de question de mettre 70.
kikoo31
posted
the 09/12/2025 at 06:06 PM
shinz0
shinz0
posted
the 09/12/2025 at 06:13 PM
kikoo31
51€ chez Leclerc
