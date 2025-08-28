Selon les informations fourni par le site officiel de cdprojekt, on apprend que plus de 75%(75,4 pour être précis) des ventes sur Switch 2 ont été réalisées sur cartouche (contre 24,6% en démat).
Visiblement la majorité des joueurs semblent avoir fait le bon choix!
https://www.cdprojekt.com/en/wp-content/uploads-en/2025/08/cd-projekt-group-presentation-h1-2025.pdf
tags :
posted the 08/28/2025 at 08:12 PM by ouroboros4
J'ai la cartouche, car j'ai un port cartouche. Et que le jeux pèse lourd.
Une petite boite ne peut pas prendre le risque de perdre de l'argent en sortant leur jeu en perdant 20 balles par cartouches.
Donc techniquement 99.99999999% des joueurs l'ont en démat sur PC