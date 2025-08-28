profile
Cyberpunk 2077
name : Cyberpunk 2077
platform : PC
editor : N.C
developer : CD Projekt Red
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
Switch 2 : plus de 75% des ventes de CyberPunk 2077 sont des cartouches
Selon les informations fourni par le site officiel de cdprojekt, on apprend que plus de 75%(75,4 pour être précis) des ventes sur Switch 2 ont été réalisées sur cartouche (contre 24,6% en démat).

Visiblement la majorité des joueurs semblent avoir fait le bon choix!




https://www.cdprojekt.com/en/wp-content/uploads-en/2025/08/cd-projekt-group-presentation-h1-2025.pdf
    comments (13)
    gamesebde3 posted the 08/28/2025 at 08:17 PM
    Que 25% des acheteurs l'aient pris en démat, ça me dépasse.
    aros posted the 08/28/2025 at 08:17 PM
    Plus que le « bon » choix, CD Projekt Red a fait le bon choix, celui des joueurs le leur renvoyant.
    bennj posted the 08/28/2025 at 08:20 PM
    gamesebde3 Sur PC 100% des joueurs l'ont pris en démat
    cyr posted the 08/28/2025 at 08:32 PM
    En quoi c'est un meilleur choix qu'un autre ?

    J'ai la cartouche, car j'ai un port cartouche. Et que le jeux pèse lourd.
    kikoo31 posted the 08/28/2025 at 08:39 PM
    cyr parce que
    ducknsexe posted the 08/28/2025 at 08:39 PM
    L honneur est sauvé.
    xynot posted the 08/28/2025 at 08:55 PM
    CQFD
    guiguif posted the 08/28/2025 at 08:59 PM
    Ouais bon Cyberpunk c'est un monde a part.
    Une petite boite ne peut pas prendre le risque de perdre de l'argent en sortant leur jeu en perdant 20 balles par cartouches.
    solarr posted the 08/28/2025 at 09:26 PM
    guiguif ...et Yoka laylee sort en boîte.
    guiguif posted the 08/28/2025 at 09:33 PM
    solarr un crash test
    51love posted the 08/28/2025 at 10:27 PM
    bennj faux, j'avais offert le jeu en version physique a sa sortie, pour Noël, pour mon meilleur pote

    Donc techniquement 99.99999999% des joueurs l'ont en démat sur PC
    bennj posted the 08/29/2025 at 12:09 AM
    51love sauf qu'il ne t'a pas dit qu'il n'avait pas de lecteur de diques pour insérer les disques et qu'il a fait comme tout le monde et téléchargé le jeu sur GoG ou Steam ^^
    burningcrimson posted the 08/29/2025 at 02:48 AM
    guiguif Haaaaa ça explique pourquoi le petit artisan Sega sort tous ces jeux en GKC, jz omprends maintenant Blague à part, j'ai compris ton message, j'espère juste que plus de boîtes comme Marvelous et Inti Creates ztc. continuent de sortir leurs jeux entiers en cartouches...
