Satoru Iwata est mort en 2015 a 55 ans, en 2025 il en aurait 65 et serait toujours probablement président de Nintendo.



Il aurait changé quoi si il avait été encore la ? La Switch était en cours de conception quand il est mort mais a part à ça, est ce qu'il aurait attendu un peu pour la lancer vers 2018 et donner une derniére chance a la Wii U avec BOTW ?



Est ce qu'il aurait plus ou moins insisté sur les jeux mobiles ?

Vu venir les Gachas a la Hoyoverse et couper l'herbe sous le pied a Genshin ?

Garder la marque DS et continuer la séparation portable/salon ?



Aurait il étranglé Miyamoto a l'E3 quand il aurait présenté un Mario Médieval ? (comme le Sonic Chevalier Noir ?



Il aurait breveté tout et n'importe quoi quand Palword se serait pointé ou juste dit a Gamefreak de se bouger les doigts du *** ?



Bref Nintendo avec 10 ans + d'Iwata ca aurait été mieux ou pire ?