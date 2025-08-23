profile
Nintendo
72
Likers
name : Nintendo
official website : http://www.nintendo.fr
profile
darkxehanort94
9
Likes
Likers
darkxehanort94
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 488
visites since opening : 1017053
darkxehanort94 > blog
all
Et si Satoru Iwata était encore la ?
Satoru Iwata est mort en 2015 a 55 ans, en 2025 il en aurait 65 et serait toujours probablement président de Nintendo.

Il aurait changé quoi si il avait été encore la ? La Switch était en cours de conception quand il est mort mais a part à ça, est ce qu'il aurait attendu un peu pour la lancer vers 2018 et donner une derniére chance a la Wii U avec BOTW ?

Est ce qu'il aurait plus ou moins insisté sur les jeux mobiles ?
Vu venir les Gachas a la Hoyoverse et couper l'herbe sous le pied a Genshin ?
Garder la marque DS et continuer la séparation portable/salon ?

Aurait il étranglé Miyamoto a l'E3 quand il aurait présenté un Mario Médieval ? (comme le Sonic Chevalier Noir ?

Il aurait breveté tout et n'importe quoi quand Palword se serait pointé ou juste dit a Gamefreak de se bouger les doigts du *** ?

Bref Nintendo avec 10 ans + d'Iwata ca aurait été mieux ou pire ?
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/23/2025 at 11:56 AM by darkxehanort94
    comments (47)
    masharu posted the 08/23/2025 at 12:00 PM
    Et si ma mère en avait, je ne sais pas là.
    natedrake posted the 08/23/2025 at 12:01 PM
    Bah on en sait rien. Tout ce que je sais, c'est que Nintendo se porte très bien financièrement aujourd'hui.
    playshtayshen posted the 08/23/2025 at 12:22 PM
    Il y aurait pas les bouses qu'on a maintenant
    ducknsexe posted the 08/23/2025 at 12:23 PM
    En faite les Nsex connaissent Nintendo a partir de Satoru iwata.

    Si Hiroshi Yamauchi serais encore vivant il dirais : l'argent est pas important tout ce qui compte cest le jeu.
    ducknsexe posted the 08/23/2025 at 12:25 PM
    playshtayshen les bouses cher sony oui cest pas facile je te comprend
    micheljackson posted the 08/23/2025 at 12:36 PM
    Arrêtez de faire parler les morts, c'est ridicule.
    kikoo31 posted the 08/23/2025 at 12:45 PM
    micheljackson
    altendorf posted the 08/23/2025 at 12:46 PM
    Laissez les morts en paix...
    liquidus posted the 08/23/2025 at 01:05 PM
    Iwata n’est plus là pour répondre, alors autant ne pas lui prêter des intentions ou des décisions qu’il n’a jamais eu le temps de prendre.
    micheljackson posted the 08/23/2025 at 01:07 PM
    kikoo31
    Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, de faire parler les morts en leur prêtant nos propres pensées c'est absurde et irrespectueux.
    opthomas posted the 08/23/2025 at 01:19 PM
    micheljackson Je ne pense pas que cela part d'un sentiment d'être irrespectueux. C'est ici surtout un exercice pour ce dire "et si" bien sûr ce genre de question n'apporte aucune réponse. Mais cela peut apporter une conversation et surtout une cogitation des idées.

    liquidus altendorf natedrake C'est plus un exercice d'esprit qu'une recherche d'une vraie réponse.

    Perso j'adore ce genre de jeu surtout au regard de l'histoire par exemple "et si le Vinland fut un succès ?" et bam là tu as une cascade de conséquence qui peuvent amener dans ce jeu à ce dire que les USA et le Canada n'auraient pas existés.

    Pour la question d'OP difficile à dire pour ma part je ne connais pas suffisamment Iwata pour me construire une idée sur ce qu'aurait pu être Nintendo jusqu'à ce jour si il été encore vivant. Juste une supposions peut être que Reggie Fils Aimé serait peut être encore chez Nintendo.
    masharu posted the 08/23/2025 at 01:28 PM
    opthomas On parle de darkxehanort94, il y a plus fin comme exercice d'esprit en la matière.
    opthomas posted the 08/23/2025 at 01:34 PM
    masharu essayons d'être magnanime dans ce bas monde lol
    lz posted the 08/23/2025 at 01:37 PM
    Avec Iwata on aurait eu une console à la ramasse techniquement, comme la Wii, la DS, la 3DS et la Wii U donc non merci.

    Au moins le Nintendo actuel propose le meilleur de la portable pour ce prix.
    darkxehanort94 posted the 08/23/2025 at 01:37 PM
    liquidus C'est juste une Uchronie.
    darkxehanort94 posted the 08/23/2025 at 01:38 PM
    lz « La pensée latérale des technologies désuètes »
    liquidus posted the 08/23/2025 at 01:55 PM
    darkxehanort94 opthomas Je comprends le côté "uchronie pour le fun" mais perso j’ai du mal à l’appliquer à quelqu’un comme Iwata. Ce n’est pas un personnage historique éloigné, c’est un monsieur qu’on a vu à l’œuvre, qu’on a entendu et dont les choix ont encore un impact aujourd’hui. Du coup spéculer sur ce qu’il aurait fait 10 ans après, ca me parle moins.
    opthomas posted the 08/23/2025 at 01:59 PM
    liquidus Et je peux comprendre.
    mrnuage posted the 08/23/2025 at 02:21 PM
    Ok y'a eu des bons jeux sous l'ère Iwata, à commencer par Wii Music et des grosses merdes genre le jeu animal crossing amiibo sur Wii U.
    solarr posted the 08/23/2025 at 02:27 PM
    Je pense que la philosophie de Nintendo est axée sur l'interaction, pas la puissance, et ce depuis le four GameCube, malgré sa puissance 2x supérieure à la PS2.
    Sega a été le premier a dégager avec ses consoles plus puissantes que Nintendo. Et ce ne sont ni les succès des DS/3DS et Switch, et les ventes de la XBOX X qui les feront changer d'avis.
    Sony a résisté mais ne peut plus suivre le rythme d'investissement...
    gaeon posted the 08/23/2025 at 02:29 PM
    Il n'y a pas matière a sauter à la gorge de l'auteur de l'article même si le sujet abordé est plutôt flou. Si je dis flou c'est parce qu'on ne sait pas exactement ce que l'homme pensait réellement (si ça se trouve il trouvait la Wii a chié en tant que joueur/ex programmeur) et dans quelle mesure son avis impactait concrètement ce qui se passait.

    Comme l'indique lz c'est vrai que la NS2 semble particulièrement puissante et chère pour une console Nintendo. Elle ne ressemble donc pas des masses à une machine de l'ère Iwata. Pour autant je pense fort du succès de la Switch 1 et de l'absence de concurrence directe la Switch 2, telle qu'on la connait, était le prochain move "incontournable". Nintendo n'a fait que ce que les développeurs, éditeurs tiers et joueurs souhaitaient. Iwata n'aurait probablement pas changé grand chose à l'affaire.

    C'était la suite logique de l'histoire, Iwata lui a présidé Nintendo dans une période nettement plus casse gueule à une époque où émergeait successivement Playstation, Xbox, Internet et les smartphones/tablettes. Où il fallait presque "changer ou mourir". Je pense qu'on peux dire que vu le contexte il a plutôt bien mené la barque tout en dégageant de la sympathie/humilité. Pour ça, les fans de Nintendo et de jeu vidéo lui doivent de la reconnaissance et du respect.

    Pour revenir un peu plus au sujet en lui même et les diverses questions :
    je pense qu'il aurait maintenu le focus sur la switch et la création de jeux "traditionnels", pas de gacha ou autres. J'aurai tendance a penser qu'il était favorable aux jeux mobiles et qu'il aurait persévérer un peu plus pour que Nintendo continue a proposer du gameplay tactile/accessible à bas prix.

    mrnuage ???
    solarr posted the 08/23/2025 at 02:32 PM
    gaeon bien résumé
    mrnuage posted the 08/23/2025 at 02:35 PM
    gaeon Je me suis gourré, je voulais dire "ok y'a eu des bons jeux mais aussi de sacrées grosses merdes"
    cyr posted the 08/23/2025 at 02:38 PM
    playshtayshen cite moi des bouses qu'on a eu depuis les 10 dernières année le troll?
    cyr posted the 08/23/2025 at 02:45 PM
    solarr le problème quand on change de gen, ça demande plus de temps, d'argent, de moyen humains...

    Nintendo a très vite compris. Et a choisi une nouvelle voie.

    Et rassembler en 1 seul machine leur ludothèque, tous en laissant le choix, et encore une bonne solution.

    La switch c'est plus de 150 millions de console. Nintendo a réussit a atteindre ce palier 2 fois. Sony qu'une seul fois.....
    Mais bon avec gta6, les pro sony sont convaincu quel va se vendre 50 millions de plus....car ceux ayant déjà une ps5 seront pas intéressés...
    Jamais gta6 fera 50 millions sur 1 seul plate-forme.
    elicetheworld posted the 08/23/2025 at 03:18 PM
    Il aurait pas mis une démo a 10 euros sur switch 2
    iglooo posted the 08/23/2025 at 04:56 PM
    elicetheworld
    azerty posted the 08/23/2025 at 05:28 PM
    Et si Yamauchi était immortel..
    playshtayshen posted the 08/23/2025 at 06:28 PM
    cyr tout les Derniers zelda, luniformisation des jeux nintendo avec le côté bac a sable le dernier donkey kong bananza avec ses graphisme et son frame rate a la ramasse, a part pikmin 4 tout les jeux de nintendo depuis 2017 sont pourrie vide sans l'alchimie de miyamoto comme dans le temps de la nintendo 64 et la gamecube. Tu en veux encore, le fanboy aveugle ?
    solarr posted the 08/23/2025 at 07:57 PM
    cyr disons que les priorités des joueurs ont changé : on a basculé sur Smartphones, certains ne jouent plus, se sont netflixisés, ont une famille donc ont basculé vers Nintendo, la pénurie de PS5 n'a pas aidé, et le prix des consoles a augmenté, l'inflation...
    GTA a de plus intérêt à ne pas tarifer à plus de 70 euros sinon ça va plomber la hype.
    Je parierais sur +6 millions de PS5 grâce à GTA 6.

    J'ai attendu 1 an et demi d'avoir une PS5, l'attente m'a refroidie et m'a fait basculer sur Switch.
    cyr posted the 08/23/2025 at 09:23 PM
    playshtayshen donne des titres. Pour peu que tu y a joué. Mais quand je vois te parler de donkey, forcément tu n'y a jamais joué.

    Retourne sur tes jeux ps5, enfin tes jeux ps4 (parce que sony sort rien) parce que la, je crois que Minbox etais plus intelligent que toi.


    Tu veux trollé, c'est un métier.
    cyr posted the 08/23/2025 at 09:29 PM
    solarr cette gen, c'est la gen de la honte.

    Je sais pas ce que a fait sony pour en arriver ĺa, mais une catastrophe.
    Alors que sur ps4, il y avait matière a joué.

    Mais les gens vont quand même acheter la ps6 Day one. (Si il y a des exclu, pas de problème)
    Mais ça risque d'être du cross plate-forme....
    playshtayshen posted the 08/23/2025 at 09:31 PM
    playshtayshen je préfère 1000 fois mieux jouer a un death stranding 1 et 2 ou ghost of tsushima et yotei et lost soul aside qui vont arrivé qu'à ton jeu de gamin dégénéré a marteler le bonton comme un attardé avec une DA, graphisme, frame rate a la ramasse. Nintendo c'est plus ce que c'était, point barre. Et ma console et mon préféré de tout les temps c'est la gamecube et metroid prime 1 quand Nintendo etais les boss
    playshtayshen posted the 08/23/2025 at 09:33 PM
    playshtayshen je préfère 1000 fois mieux jouer a un death stranding 1 et 2 ou ghost of tsushima et yotei et lost soul aside qui vont arrivé qu'à ton jeu de gamin dégénéré a marteler le bonton comme un attardé avec une DA, graphisme, frame rate a la ramasse. Nintendo c'est plus ce que c'était, point barre. Et ma console et mon jeu préféré de tout les temps c'est la gamecube et metroid prime 1 quand Nintendo etait les boss
    playshtayshen posted the 08/23/2025 at 09:38 PM
    cyr pour les titres, J'ai passer plus de 200h sur breath of the wild, verdict une merde comparer a ocarina of time et majora's mask et même wind waker et twilight. J'ai jouer a mario odyssey pareil une merde comparer a galaxy 1 et 2. Tout le reste c des jeux déjà sortie sur wiiu. J'ai aussi joué a smash bros ultimate avec des pot, correcte. Metroid Dread j'ai vraiment aimé parce ya clairement sakomoto derrière. Bref le temps au temps de la gamecube ça c'était du vrai Nintendo. Au revoir merci
    burningcrimson posted the 08/23/2025 at 09:50 PM
    Perso, j'aurais préféré qu'il soit toujours là, c'était un grand PDG et un grand Homme selon les témoignages.
    kikoo31 posted the 08/24/2025 at 07:03 AM
    playshtayshen tu te parles a toi même ?
    solarr posted the 08/24/2025 at 07:34 AM
    cyr oh tu sais toi comme moi-même : les actionnaires de Daniel Loeb ont eu la peau de Shuhei Yoshida et ont imposé Jim "FTP" Ryan.
    Puis Covid + pénurie...
    Il faut croire que c'est le destin.
    J'ai été capable d'acheter 1 play pour 1 jeu.
    Bien sûr j'en ai acheté d'autres.
    Donc oui, le crossplatform se développera mais tant que Sony sortira des consoles et que Santa Monica et Bend Studios seront là, leurs raisons d'être justifieront des exclus. Même temporaires, mais exclus quand mêne.
    sonilka posted the 08/24/2025 at 08:26 AM
    lz Au moins le Nintendo actuel propose le meilleur de la portable pour ce prix.

    Oui c'est pas comme si le projet Switch avait été lancé par Iwata hein
    cyr posted the 08/24/2025 at 08:43 AM
    playshtayshen merci de me faire rire, surtout en ce moment.

    Joué 200 heure a un jeux que tu qualifie de merde, chapeau. Mais faut être un peu sadomaso pour le faire.

    Perso quand j'accroche pas où que j'aime pas, j'arrête la torture.

    Et donc pour death stranding puisque tu le cite, jamais je l'aurais essayé vu le style de jeux. Mais c'est un bon jeux pour perfectionner les livreur Amazon, collisimo etc

    Après pour zelda, il avait eu pratiquement que des notes parfaite. Elu jeux de l'année etc.....

    Même toi tu a aimé parceque tu y a passé 200 heure.

    Tu critique uniquement parce que c'est Nintendo.

    Tu es un haters. Point barre.

    En même temps avec un pseudo pareil....
    cyr posted the 08/24/2025 at 08:51 AM
    sonilka la switch, c'est une wii u 2.0.

    Vu les problèmes rencontrer pour soutenir la 3DS et la wii u, il a etais décider de faire une consoles qui peut etre de selon, ou portable...
    Après je préfère un Nintendo un peu en difficulté....

    Quand ça se vends par conteneur.....ils on tendance a se relâcher niveau jeux.....

    Et vu que ma switch a récupéré pratiquement tous le catalogue wii u, je me demande que quel projet ils on travaillé pendant tous ce temps....

    Mario odyssée il est sortie vers le début. Un nouveau Mario devrait être annoncé prochainement.....


    Je comprends leur façon de travailler, de ne pas brusquer les devellopeur pour en tirer le meilleur......


    Mais pour le moment , kirby air rides ne passe pas. En tous cas pour moi.
    Et j'attends le vrai Nintendo direct avec impatience pour voir ce que Nintendo va nous proposer en 2026-2027.....
    sonilka posted the 08/24/2025 at 09:14 AM
    cyr pour voir ce que Nintendo va nous proposer en 2026-2027.

    Y aura aucune annonce cette année pour des jeux à venir en 2027. Deja si on a un direct d'ici la fin d'année pour teaser le prochain Mario on pourra s'estimer heureux.
    playshtayshen posted the 08/24/2025 at 10:06 AM
    cyr pour zelda je l'ai fait parce que de 1 c'était pendant le confinement et de 2 parce que c'était zelda. C'est pas parce que les notes sont unanime que le jeux est forcément bon. Objectivement c'est un bon jeu mais un mauvais zelda. Je résume ce zelda au village cocorico pourri avec une musique de resto chinois sans identité sans âme. Ost inexistante, histoire moisi bref c'est un zelda clairement pour nouvelle génération. Ta pas fait death stranding ne parle même pas
    playshtayshen posted the 08/24/2025 at 10:07 AM
    kikoo31 je peux donner mon avis et mon ressenti quand même nan?
    kikoo31 posted the 08/24/2025 at 10:49 AM
    playshtayshen tu as mon autorisation
    iglooo posted the 08/24/2025 at 10:58 AM
    kikoo31
    cyr posted the 08/24/2025 at 10:59 AM
    playshtayshen pourquoi j'irais faire un jeux ou tous me donne pas envie?

    1: kojima
    2: livraison
    3: ennuie
    4: répétitifs

    le seul point positifs, c'est l'acteur daryl de walking dead .
    mais je vais pas acheter un jeux juste pour ça....

    puis bon vu les ventes..


    ha tien donc, on passe d'une bouse a un bon jeux mais un mauvais zelda? il y a du progret.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo