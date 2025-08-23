Satoru Iwata est mort en 2015 a 55 ans, en 2025 il en aurait 65 et serait toujours probablement président de Nintendo.
Il aurait changé quoi si il avait été encore la ? La Switch était en cours de conception quand il est mort mais a part à ça, est ce qu'il aurait attendu un peu pour la lancer vers 2018 et donner une derniére chance a la Wii U avec BOTW ?
Est ce qu'il aurait plus ou moins insisté sur les jeux mobiles ?
Vu venir les Gachas a la Hoyoverse et couper l'herbe sous le pied a Genshin ?
Garder la marque DS et continuer la séparation portable/salon ?
Aurait il étranglé Miyamoto a l'E3 quand il aurait présenté un Mario Médieval ? (comme le Sonic Chevalier Noir ?
Il aurait breveté tout et n'importe quoi quand Palword se serait pointé ou juste dit a Gamefreak de se bouger les doigts du *** ?
Bref Nintendo avec 10 ans + d'Iwata ca aurait été mieux ou pire ?
tags :
posted the 08/23/2025 at 11:56 AM by darkxehanort94
Si Hiroshi Yamauchi serais encore vivant il dirais : l'argent est pas important tout ce qui compte cest le jeu.
Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, de faire parler les morts en leur prêtant nos propres pensées c'est absurde et irrespectueux.
liquidus altendorf natedrake C'est plus un exercice d'esprit qu'une recherche d'une vraie réponse.
Perso j'adore ce genre de jeu surtout au regard de l'histoire par exemple "et si le Vinland fut un succès ?" et bam là tu as une cascade de conséquence qui peuvent amener dans ce jeu à ce dire que les USA et le Canada n'auraient pas existés.
Pour la question d'OP difficile à dire pour ma part je ne connais pas suffisamment Iwata pour me construire une idée sur ce qu'aurait pu être Nintendo jusqu'à ce jour si il été encore vivant. Juste une supposions peut être que Reggie Fils Aimé serait peut être encore chez Nintendo.
Au moins le Nintendo actuel propose le meilleur de la portable pour ce prix.
Sega a été le premier a dégager avec ses consoles plus puissantes que Nintendo. Et ce ne sont ni les succès des DS/3DS et Switch, et les ventes de la XBOX X qui les feront changer d'avis.
Sony a résisté mais ne peut plus suivre le rythme d'investissement...
Comme l'indique lz c'est vrai que la NS2 semble particulièrement puissante et chère pour une console Nintendo. Elle ne ressemble donc pas des masses à une machine de l'ère Iwata. Pour autant je pense fort du succès de la Switch 1 et de l'absence de concurrence directe la Switch 2, telle qu'on la connait, était le prochain move "incontournable". Nintendo n'a fait que ce que les développeurs, éditeurs tiers et joueurs souhaitaient. Iwata n'aurait probablement pas changé grand chose à l'affaire.
C'était la suite logique de l'histoire, Iwata lui a présidé Nintendo dans une période nettement plus casse gueule à une époque où émergeait successivement Playstation, Xbox, Internet et les smartphones/tablettes. Où il fallait presque "changer ou mourir". Je pense qu'on peux dire que vu le contexte il a plutôt bien mené la barque tout en dégageant de la sympathie/humilité. Pour ça, les fans de Nintendo et de jeu vidéo lui doivent de la reconnaissance et du respect.
Pour revenir un peu plus au sujet en lui même et les diverses questions :
je pense qu'il aurait maintenu le focus sur la switch et la création de jeux "traditionnels", pas de gacha ou autres. J'aurai tendance a penser qu'il était favorable aux jeux mobiles et qu'il aurait persévérer un peu plus pour que Nintendo continue a proposer du gameplay tactile/accessible à bas prix.
mrnuage ???
Nintendo a très vite compris. Et a choisi une nouvelle voie.
Et rassembler en 1 seul machine leur ludothèque, tous en laissant le choix, et encore une bonne solution.
La switch c'est plus de 150 millions de console. Nintendo a réussit a atteindre ce palier 2 fois. Sony qu'une seul fois.....
Mais bon avec gta6, les pro sony sont convaincu quel va se vendre 50 millions de plus....car ceux ayant déjà une ps5 seront pas intéressés...
Jamais gta6 fera 50 millions sur 1 seul plate-forme.
GTA a de plus intérêt à ne pas tarifer à plus de 70 euros sinon ça va plomber la hype.
Je parierais sur +6 millions de PS5 grâce à GTA 6.
J'ai attendu 1 an et demi d'avoir une PS5, l'attente m'a refroidie et m'a fait basculer sur Switch.
Retourne sur tes jeux ps5, enfin tes jeux ps4 (parce que sony sort rien) parce que la, je crois que Minbox etais plus intelligent que toi.
Tu veux trollé, c'est un métier.
Je sais pas ce que a fait sony pour en arriver ĺa, mais une catastrophe.
Alors que sur ps4, il y avait matière a joué.
Mais les gens vont quand même acheter la ps6 Day one. (Si il y a des exclu, pas de problème)
Mais ça risque d'être du cross plate-forme....
Puis Covid + pénurie...
Il faut croire que c'est le destin.
J'ai été capable d'acheter 1 play pour 1 jeu.
Bien sûr j'en ai acheté d'autres.
Donc oui, le crossplatform se développera mais tant que Sony sortira des consoles et que Santa Monica et Bend Studios seront là, leurs raisons d'être justifieront des exclus. Même temporaires, mais exclus quand mêne.
Oui c'est pas comme si le projet Switch avait été lancé par Iwata hein
Joué 200 heure a un jeux que tu qualifie de merde, chapeau. Mais faut être un peu sadomaso pour le faire.
Perso quand j'accroche pas où que j'aime pas, j'arrête la torture.
Et donc pour death stranding puisque tu le cite, jamais je l'aurais essayé vu le style de jeux. Mais c'est un bon jeux pour perfectionner les livreur Amazon, collisimo etc
Après pour zelda, il avait eu pratiquement que des notes parfaite. Elu jeux de l'année etc.....
Même toi tu a aimé parceque tu y a passé 200 heure.
Tu critique uniquement parce que c'est Nintendo.
Tu es un haters. Point barre.
En même temps avec un pseudo pareil....
Vu les problèmes rencontrer pour soutenir la 3DS et la wii u, il a etais décider de faire une consoles qui peut etre de selon, ou portable...
Après je préfère un Nintendo un peu en difficulté....
Quand ça se vends par conteneur.....ils on tendance a se relâcher niveau jeux.....
Et vu que ma switch a récupéré pratiquement tous le catalogue wii u, je me demande que quel projet ils on travaillé pendant tous ce temps....
Mario odyssée il est sortie vers le début. Un nouveau Mario devrait être annoncé prochainement.....
Je comprends leur façon de travailler, de ne pas brusquer les devellopeur pour en tirer le meilleur......
Mais pour le moment , kirby air rides ne passe pas. En tous cas pour moi.
Et j'attends le vrai Nintendo direct avec impatience pour voir ce que Nintendo va nous proposer en 2026-2027.....
Y aura aucune annonce cette année pour des jeux à venir en 2027. Deja si on a un direct d'ici la fin d'année pour teaser le prochain Mario on pourra s'estimer heureux.
1: kojima
2: livraison
3: ennuie
4: répétitifs
le seul point positifs, c'est l'acteur daryl de walking dead .
mais je vais pas acheter un jeux juste pour ça....
puis bon vu les ventes..
ha tien donc, on passe d'une bouse a un bon jeux mais un mauvais zelda? il y a du progret.