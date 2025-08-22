On se souvient tous deen 2017. Le jeu marquait un virage horrifique pour la saga, en multipliant les séquences chocs : arrachage d’ongle, couteau dans l’œil, démembrements à répétition ou encore scènes de cannibalisme.semble vouloir renouer avec ce registre extrême. Dans la démo récemment présentée, un joueur a volontairement choisi de ne pas fuir la mystérieuse créature. Résultat ? Grace se fait littéralement décapiter à l’écran avant l’apparition du célèbre "Vous êtes mort".Le jeu marque donc le retour d'une violence extrême qui devrait ravir ceux qui avaient reproché au remake deune certaine "édulcoration", surtout comparée à sa version originale.Ce parti pris ne tombe pas du ciel. En 2016,(réalisateur de RE7 et désormais de RE9) déclarait que la violence la plus crue était indissociable de la peur. Sans surprise, le jeu s’annonce donc dans la droite lignée de RE7, avec probablement une future version censurée pour le Japon...