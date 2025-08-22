1996 – 2026 : Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants.
marchand2sable
Resident Evil Requiem : Le retour de la violence sans retenue


On se souvient tous de Resident Evil 7 en 2017. Le jeu marquait un virage horrifique pour la saga, en multipliant les séquences chocs : arrachage d’ongle, couteau dans l’œil, démembrements à répétition ou encore scènes de cannibalisme.

Capcom semble vouloir renouer avec ce registre extrême. Dans la démo récemment présentée, un joueur a volontairement choisi de ne pas fuir la mystérieuse créature. Résultat ? Grace se fait littéralement décapiter à l’écran avant l’apparition du célèbre "Vous êtes mort".

Le jeu marque donc le retour d'une violence extrême qui devrait ravir ceux qui avaient reproché au remake de Resident Evil 4 une certaine "édulcoration", surtout comparée à sa version originale.

Ce parti pris ne tombe pas du ciel. En 2016, Koshi Nakanishi (réalisateur de RE7 et désormais de RE9) déclarait que la violence la plus crue était indissociable de la peur. Sans surprise, le jeu s’annonce donc dans la droite lignée de RE7, avec probablement une future version censurée pour le Japon...



Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=520QJn33Dqk



https://www.youtube.com/watch?v=520QJn33Dqk
    tab posted the 08/22/2025 at 10:48 AM
    Enfin pour le moment on est loin du « monde ouvert »
    marchand2sable posted the 08/22/2025 at 10:58 AM
    Un détail bizarre dans la vidéo, quand on reçoit des dégâts la vue passe à la 3ème personne le temps de subir l'attaque, alors que dans le 7 et dans le 8 on restait toujours en 1PP.

    tab

    Duskgolem a dit que Raccoon serait en semi-ouvert. L'intro du jeu, par contre, ne se passe pas à Raccoon mais à l'hôtel Wrenwood Hotel, qui se situe dans une ville voisine (nom visible dans Outbreak File 2 au passage). Par contre oui, s’il se trompe pour l'OW et Leon, il est dans la merde...mais je le trouve sûr de lui pour l'instant.
    akinen posted the 08/22/2025 at 11:00 AM
    Y’avait dejà des morts mises en scène dans les 4, 5 et 6. D’ailleurs les morts par « Hunter » sont souvent des décapitations. Faut juste etre à la 3eme personnes pour que cela devienne plus « graphique » on va dire.

    Les jeux étant de plus en plus réaliste, c’est forcément de plus en plus « violent ».
    benichou posted the 08/22/2025 at 11:03 AM
    Comme le dit akinen la violence des mises à mort on en avait déjà depuis le 4, par exemple celle où Léon se fait découper verticalement par le mec avec sa tronçonneuse c’était hyper violent pour l’époque
    marchand2sable posted the 08/22/2025 at 11:20 AM
    benichou akinen

    Oui RE4 original et RE7. Les autres RE sortis après RE4 OG ont tous été censurés.

    Par exemple, les Hunters dans RE3 Remake ne décapitent plus Jill ou Carlos lors du one shot. Même chose pour RE4 Remake avec la Chainsaw.

    Le directeur du jeu a donc dû forcer Capcom à remettre ça dans RE9, comme il l’avait fait dans le 7 car il aime bien la violence (RE7 est clairement le plus gore de la saga).
    rogeraf posted the 08/22/2025 at 11:28 AM
    Le temps des daubes Resident evil 6, Resident Evil: Operation Raccoon City me manque !
    jenicris posted the 08/22/2025 at 11:35 AM
    rogeraf le 6 n'existe pas
    ravyxxs posted the 08/22/2025 at 11:38 AM
    Pour ce que j'ai vu hier, j'ai l'impression, POUR LE MOMENT, de voir un spin off de Resident Evil Village dans la maison de Beneviento, comme un DLC, la prise de risque dans la démo est proche de 0.

    C'est triste parce que je l'attendais beaucoup ce 9. Mais voir que les mécaniques, le HUD des menus, la police de texte etc...tout a été repris de RE7,RE2-3-4 Remake à Village. C'est abusé.

    On a encore ces fameux mécanique de merde, avec le classique fusible manquant, la clé qu'on trouve, qu'on insère et qui sans les mains(par télépathie lol) rentre dans la serrure et s'ouvre...

    J'en ai marre de voir les mêmes animations limite depuis TOUT CE TEMPS...

    Mais bon, on sait tous que ça sera au moins un très bon RE, et c'est tout ce qui compte, mais voilà, pour ce que j'ai vu, prise de risque nul !
    beyondgood074 posted the 08/22/2025 at 11:46 AM
    Je pense sincèrement que Capcom nous brain depuis des mois avec RE9.
    Je met ma main à coupée que cette démo et toutes les vidéos qu'on a vu, c'est probablement la première partie du jeu, l'intro, qui va durer une petite heure, et ensuite on se plongera dans quelque chose plus proche de RE4, avec Léon aux commandes.
    solarr posted the 08/22/2025 at 11:54 AM
    C'est super l'ultra-gore : on n'en a pas assez.
    marchand2sable posted the 08/22/2025 at 12:05 PM
    ravyxxs

    Comme le dit beyondgood074, fais gaffe c’est le directeur du 7.

    Il aime bien le mystère, comme avec RE7 et la démo Beginning Hour qui n’avait rien à voir avec le jeu. Il a même caché les mobs de base pendant des mois avant la sortie du jeu, ainsi que d’autres surprises.

    Il feinte tout le monde là. Par contre, les animations et autres, ça, c’est sûr qu’on va les retrouver…sûrement la pince rouge aussi, qui va couper une énième chaîne...
    kinectical posted the 08/22/2025 at 12:56 PM
    tab tu le voit sur l’héroïne est plus jeune dans la présentation alors ces un flashback pour mettre dans l’ambiance horreur surtout ensuite on auras surment le timeline plus adulte ou ce sera semi ouvert
    ravyxxs posted the 08/22/2025 at 01:00 PM
    marchand2sable La fameuse pince lol.
    mrpopulus posted the 08/22/2025 at 02:15 PM
    "ceux qui avaient reproché au remake de Resident Evil 4 une certaine "édulcoration", surtout comparée à sa version originale.

    C'est vraiment n'importe quoi ce passage. Le RE4 Remake est beaucoup plus glauque que l'original, surtout dans le château et reste tout de même très sanglant malgré des mises à mort un peu plus light.
    malroth posted the 08/22/2025 at 05:57 PM
    tab et j'espere que TOUT le jeu sera tres loin du monde ouvert.

    des zones plus vastes, je dis oui, mais stop avec vos open world tout pourri et générique avec des quetes fedexes à aller chercher.

    un jeu d'horreur ya un rythme à avoir, un stress à ressentir, de l'oppression. osef complet d'un open world pour ramasser des champignons et bout de bois
    jenicris posted the 08/22/2025 at 06:49 PM
    malroth
