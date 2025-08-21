accueil
name :
Hollow Knight Silksong
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
Team Cherry
genre :
action
other versions :
PlayStation 4
-
Xbox Series X
-
Playstation 5
-
Switch
-
Switch 2
slad
Hollow Knight Silksong pour le 4 septembre
Indies
Enfin !
Quid du prix sinon ? Je mise sur un petit 30€
posted the 08/21/2025 at 02:37 PM by slad
slad
comments (
28
)
flom
posted
the 08/21/2025 at 02:38 PM
Voila un jeu que j attends.... VRAIMENT !
toastinambour
posted
the 08/21/2025 at 02:38 PM
ENFIN
kalas28
posted
the 08/21/2025 at 02:40 PM
rien d'innovant mais ça reste un bon vivement dans 5 ans sur ps 5
par contre spoil la map c'est un gros truc d'enculé ce trailer pour les fans
gaeon
posted
the 08/21/2025 at 02:40 PM
Tjrs difficile de voir en l'état ce qu'il apporte de plus ou de mieux... mais putain quelle classe !
azaz
posted
the 08/21/2025 at 02:42 PM
Hollow Knight 1.5..........non merci
zampano
posted
the 08/21/2025 at 02:43 PM
Toujours prévu sur le gamepass?
mercure7
posted
the 08/21/2025 at 02:44 PM
azaz
Ah mais en fait t'es comme ça tout le temps !
Désolé, j'avais pas compris sur l'article de FFT, là je comprends mieux déjà.
Ouais quelle merde ce SilkSong ! Abusé ! Autant le faire sur émulateur d'ailleurs ! (oh . . . wait !)
sonilka
posted
the 08/21/2025 at 02:44 PM
Les animations, les environnements, tout est plus détaillé. J'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve la Team Cherry avec cette version.
zampano
il semblerait
.
uram
posted
the 08/21/2025 at 02:52 PM
Plus personne y croyait et pourtant.
zekk
posted
the 08/21/2025 at 02:58 PM
mercure7
non stop et sur tous les jeux depuis des semaines regarde son profil
deathegg
posted
the 08/21/2025 at 03:25 PM
azaz
t'avais pas dit que t'arrêtais les jeux vidéo toi ? fais le pour de vrai au lieu de venir répéter ton petit discours edgy-emo pseudo élitiste.
mercure7
posted
the 08/21/2025 at 03:27 PM
zekk
Ah putain c'était lui l'article "la fin du gaming" !!!!!
https://www.gamekyo.com/blog_article481497.html
benichou
posted
the 08/21/2025 at 03:31 PM
Je suis tellement hermétique à la DA de ce jeu, rien que la tronche et l’animation du perso principal ça me coupe toute envie de faire le jeu, dommage pour moi qui adore les metroidvania
tripy73
posted
the 08/21/2025 at 03:42 PM
Ayant backé Hollow Knight à l'époque, je viens de recevoir un mail pour m'annoncer la bonne nouvelle d'enfin avoir une date de sortie et apparemment ils offrent aussi le jeu à tous ceux qui avaient participé au financement du premier opus, vraiment très sympa de leur part
jacquescechirac
posted
the 08/21/2025 at 03:47 PM
tripy73
ils offrent silksong si tu as backé me premier ? serieux? putain c'est vachement cool
tripy73
posted
the 08/21/2025 at 04:07 PM
jacquescechirac
: oui c'est ce qu'ils expliquent dans ce post sur l'actu du 1er jeu :
https://www.kickstarter.com/projects/11662585/hollow-knight/posts/4464616
zekk
posted
the 08/21/2025 at 04:29 PM
mercure7
oui
azaz
posted
the 08/21/2025 at 04:51 PM
deathegg
j'ai clairement arreté les JV tant qu'il n'y aura pas de jeux de qualité. Je n'ai pas toucher une mannette depuis cyberpunk et BG3. Ca ne m'empêche au aucun cas à reguarder ce qui se passe et a mettre en avant l'etat honteux du gaming et des jeux qui sortent
deathegg
posted
the 08/21/2025 at 05:43 PM
azaz
Et donc ton plan, c'est de te plaindre sur un site ou tout le monde te dit que t'es un con en répétant les mêmes commentaires et articles.
J'espère vraiment que t'as moins de 25 ans sinon c'est franchement pathétique.
iglooo
posted
the 08/21/2025 at 06:19 PM
tripy73
trop classe
azaz
même du côté indés PC tu n'y trouves plus ton compte?
azaz
posted
the 08/21/2025 at 07:06 PM
iglooo
il y a quelques jeux qui pourraient m'intéressés quand ils seront finalisés comme Hades 2, Path Of Exile 2. sinon ninja gaiden 4 je vais voir il a l'air très fun a jouer.
tripy73
posted
the 08/21/2025 at 07:07 PM
iglooo
: oui comme tu dis, un moyen de remercier les gens qui leur ont permis d'arriver là où ils en sont aujourd'hui, très beau geste de leur part
gareauxloups
posted
the 08/21/2025 at 08:45 PM
Il s'agissait d'un
Stretch Goal
à la base, c'est donc tout à fait normal que les backers puissent en tâter la couleur sans remettre la main au portefeuille. Personnellement, je n'ai jamais perdu espoir.
iglooo
posted
the 08/21/2025 at 10:20 PM
tripy73
"2 158 contributeurs ont engagé 57 138 AU$ pour soutenir ce projet"
(je ne pensais pas si peu
)
T'as eu le nez creux mon salop
gareauxloups
vyse
posted
the 08/22/2025 at 07:15 AM
deathegg
c'est ça ! Le mec vient nous péter les couilles tous les jours sur les articles pour venir se plaindre et expurger son problème mental..
azaz
tire toi une bonne fois pour toute et rend toi service..
tripy73
posted
the 08/22/2025 at 09:05 AM
iglooo
: je n'aurais jamais imaginé un truc succès, juste que la proposition me plaisait bien et que j'ai voulu leur filer un petit billet
iglooo
posted
the 08/22/2025 at 02:14 PM
tripy73
je suis sûr que le suisse l'avait backé aussi avec son nez creux habituel, on ajoute
gareauxloups
... Gamekyo surreprésenté dans le soutien aux GRANDS JEUX avant que la Hype ne l'emporte, si c'est pas la classe ça
tripy73
posted
the 08/22/2025 at 09:54 PM
iglooo
: c'est sûr qu'avec sa DA unique, son gameplay aux petits oignons et son game design Metroidvania soulesque qui n'était pas aussi surepresenté qu’aujourd'hui, il avait tout pour devenir un grand jeu, mais comme investissement on est jamais sûr du résultat.
gareauxloups
: tu veux parler du Stretch Goal du second perso et de ses quêtes exclusives ? Si c'est ça au final ils sont allés beaucoup plus loin qu'un simple contenu bonus, les mecs ayant carrément créé un nouveau jeu
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
