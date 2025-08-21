profile
Hollow Knight Silksong
name : Hollow Knight Silksong
platform : PC
editor : N.C
developer : Team Cherry
genre : action
other versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
slad
slad
slad > blog
Hollow Knight Silksong pour le 4 septembre
Indies
Enfin !



Quid du prix sinon ? Je mise sur un petit 30€
    gareauxloups, toastinambour, junaldinho, gaeon, iglooo, tripy73, kevinmccallisterrr, uram
    posted the 08/21/2025 at 02:37 PM by slad
    comments (28)
    flom posted the 08/21/2025 at 02:38 PM
    Voila un jeu que j attends.... VRAIMENT !
    toastinambour posted the 08/21/2025 at 02:38 PM
    ENFIN
    kalas28 posted the 08/21/2025 at 02:40 PM
    rien d'innovant mais ça reste un bon vivement dans 5 ans sur ps 5

    par contre spoil la map c'est un gros truc d'enculé ce trailer pour les fans
    gaeon posted the 08/21/2025 at 02:40 PM
    Tjrs difficile de voir en l'état ce qu'il apporte de plus ou de mieux... mais putain quelle classe !
    azaz posted the 08/21/2025 at 02:42 PM
    Hollow Knight 1.5..........non merci
    zampano posted the 08/21/2025 at 02:43 PM
    Toujours prévu sur le gamepass?
    mercure7 posted the 08/21/2025 at 02:44 PM
    azaz Ah mais en fait t'es comme ça tout le temps !

    Désolé, j'avais pas compris sur l'article de FFT, là je comprends mieux déjà.

    Ouais quelle merde ce SilkSong ! Abusé ! Autant le faire sur émulateur d'ailleurs ! (oh . . . wait !)
    sonilka posted the 08/21/2025 at 02:44 PM
    Les animations, les environnements, tout est plus détaillé. J'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve la Team Cherry avec cette version.

    zampano il semblerait.
    uram posted the 08/21/2025 at 02:52 PM
    Plus personne y croyait et pourtant.
    zekk posted the 08/21/2025 at 02:58 PM


    mercure7 non stop et sur tous les jeux depuis des semaines regarde son profil
    deathegg posted the 08/21/2025 at 03:25 PM
    azaz t'avais pas dit que t'arrêtais les jeux vidéo toi ? fais le pour de vrai au lieu de venir répéter ton petit discours edgy-emo pseudo élitiste.
    mercure7 posted the 08/21/2025 at 03:27 PM
    zekk Ah putain c'était lui l'article "la fin du gaming" !!!!!

    https://www.gamekyo.com/blog_article481497.html
    benichou posted the 08/21/2025 at 03:31 PM
    Je suis tellement hermétique à la DA de ce jeu, rien que la tronche et l’animation du perso principal ça me coupe toute envie de faire le jeu, dommage pour moi qui adore les metroidvania
    tripy73 posted the 08/21/2025 at 03:42 PM
    Ayant backé Hollow Knight à l'époque, je viens de recevoir un mail pour m'annoncer la bonne nouvelle d'enfin avoir une date de sortie et apparemment ils offrent aussi le jeu à tous ceux qui avaient participé au financement du premier opus, vraiment très sympa de leur part
    jacquescechirac posted the 08/21/2025 at 03:47 PM
    tripy73 ils offrent silksong si tu as backé me premier ? serieux? putain c'est vachement cool
    tripy73 posted the 08/21/2025 at 04:07 PM
    jacquescechirac : oui c'est ce qu'ils expliquent dans ce post sur l'actu du 1er jeu : https://www.kickstarter.com/projects/11662585/hollow-knight/posts/4464616
    zekk posted the 08/21/2025 at 04:29 PM
    mercure7 oui
    azaz posted the 08/21/2025 at 04:51 PM
    deathegg j'ai clairement arreté les JV tant qu'il n'y aura pas de jeux de qualité. Je n'ai pas toucher une mannette depuis cyberpunk et BG3. Ca ne m'empêche au aucun cas à reguarder ce qui se passe et a mettre en avant l'etat honteux du gaming et des jeux qui sortent
    deathegg posted the 08/21/2025 at 05:43 PM
    azaz Et donc ton plan, c'est de te plaindre sur un site ou tout le monde te dit que t'es un con en répétant les mêmes commentaires et articles.

    J'espère vraiment que t'as moins de 25 ans sinon c'est franchement pathétique.
    iglooo posted the 08/21/2025 at 06:19 PM
    tripy73 trop classe
    azaz même du côté indés PC tu n'y trouves plus ton compte?
    azaz posted the 08/21/2025 at 07:06 PM
    iglooo il y a quelques jeux qui pourraient m'intéressés quand ils seront finalisés comme Hades 2, Path Of Exile 2. sinon ninja gaiden 4 je vais voir il a l'air très fun a jouer.
    tripy73 posted the 08/21/2025 at 07:07 PM
    iglooo : oui comme tu dis, un moyen de remercier les gens qui leur ont permis d'arriver là où ils en sont aujourd'hui, très beau geste de leur part
    gareauxloups posted the 08/21/2025 at 08:45 PM
    Il s'agissait d'un Stretch Goal à la base, c'est donc tout à fait normal que les backers puissent en tâter la couleur sans remettre la main au portefeuille. Personnellement, je n'ai jamais perdu espoir.
    iglooo posted the 08/21/2025 at 10:20 PM
    tripy73 "2 158 contributeurs ont engagé 57 138 AU$ pour soutenir ce projet" (je ne pensais pas si peu )
    T'as eu le nez creux mon salop
    gareauxloups
    vyse posted the 08/22/2025 at 07:15 AM
    deathegg c'est ça ! Le mec vient nous péter les couilles tous les jours sur les articles pour venir se plaindre et expurger son problème mental..azaz tire toi une bonne fois pour toute et rend toi service..
    tripy73 posted the 08/22/2025 at 09:05 AM
    iglooo : je n'aurais jamais imaginé un truc succès, juste que la proposition me plaisait bien et que j'ai voulu leur filer un petit billet
    iglooo posted the 08/22/2025 at 02:14 PM
    tripy73 je suis sûr que le suisse l'avait backé aussi avec son nez creux habituel, on ajoute gareauxloups... Gamekyo surreprésenté dans le soutien aux GRANDS JEUX avant que la Hype ne l'emporte, si c'est pas la classe ça
    tripy73 posted the 08/22/2025 at 09:54 PM
    iglooo : c'est sûr qu'avec sa DA unique, son gameplay aux petits oignons et son game design Metroidvania soulesque qui n'était pas aussi surepresenté qu’aujourd'hui, il avait tout pour devenir un grand jeu, mais comme investissement on est jamais sûr du résultat.

    gareauxloups : tu veux parler du Stretch Goal du second perso et de ses quêtes exclusives ? Si c'est ça au final ils sont allés beaucoup plus loin qu'un simple contenu bonus, les mecs ayant carrément créé un nouveau jeu
