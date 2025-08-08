profile
rbz
77
Likes
Likers
rbz
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 845
visites since opening : 1581886
rbz > blog
all
Trailer de Sora no Kiseki the 1st [Remake]




Falcom nous livre un story trailer du remake de la première partie de Sora no Kiseki, ce qui permet de découvrir les nouveaux seiyūs des personnages.
Ça fait plaisir de voir que, petit à petit, Falcom progresse en termes de visuel et d’animation.
The 1st Remake me semble être leur projet le plus soigné à ce jour. J’espère que l’investissement des équipes sera récompensé par de bonnes ventes.

Pour ma part, c’est un day one assuré, ce sera même mon premier Kiseki en japonais



Date : 19/09/2025


    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/08/2025 at 12:04 PM by rbz
    comments (1)
    angelsduck posted the 08/08/2025 at 12:19 PM
    La meme day one vu qu'il sera en français. Ca sera une découverte pour moi
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo