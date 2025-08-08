



Date : 19/09/2025



Falcom nous livre un story trailer du remake de la première partie de Sora no Kiseki, ce qui permet de découvrir les nouveaux seiyūs des personnages.Ça fait plaisir de voir que, petit à petit, Falcom progresse en termes de visuel et d’animation.The 1st Remake me semble être leur projet le plus soigné à ce jour. J’espère que l’investissement des équipes sera récompensé par de bonnes ventes.Pour ma part, c’est un day one assuré, ce sera même mon premier Kiseki en japonais