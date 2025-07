- Je me souviens encore de l'incroyable bande annonce lors de l'E3 2009 et de l'immense claque qu'on s'était prises à ce moment là. God of War 3 a été le jeu qui m'a fait acheté une PS3 tout simplement.L'histoire se passe après les événements du 2, Kratos a été trahi par les Dieux, et y compris par son père Zeus.Le fantôme de Sparte cherche à se venger de son père mais aussi de tous les dieux qui cherchent à lui mettre des bâtons dans les roues. God of War 3 c'est un festival de violence et de rage à tous les niveaux, Kratos est plus vénère que jamais.La distance d'affichage est époustouflante mais c'est aussi la modélisation des personnages qui force le respect, Kratos et compagnie sont très bien détaillés, et la direction artistique est une fois encore de toute beauté.(La mise en scène est complètement folle...)A savoir qu'a chaque fois que Kratos tue un dieu, l'environnement change par exemple le niveau des mers se déchaîne une fois le dieu des mers anéanti, jusqu'à provoquer un véritable chaos sur les terres de Grèce au fur et à mesure que Kratos tue les dieux.Mais le voyage jusqu'au sommet ne sera pas simple car de nombreux ennemis et boss barreront la route de Kratos, notamment le dieu des Enfers Hadès dont les décors du royaumes des Enfers décrochent littéralement la mâchoire. Les environnements traversés sont variés(Graphiquement, le jeu est toujours aussi beau encore aujourd'hui)De même, bien que God of War 3 soit intense et spectaculaire, il est peut être un poil trop court, il m'a fallait 9 h pour le finir en difficile ce qui est pas énorme, j'aurai aimé un jeu un plus long et c'est pas les bonus à la fin qui rajouteront forcément de la durée de vie mais c'est mieux que rien disons.Bien que le jeu soit court, il est néanmoins intense, rythmé et spectaculaire. Les combats sont jouisssif et sanguinolent, le bestiaire est impeccable et les bestioles à déssouder sont nombreuses bien qu'il y ait des ennemis déjà croiser dans les anciens jeux. Le gameplay est bon voire très bon et même si on pourra pester sur des murs invisible parfois grossier, rien pour entacher le plaisir de jeu même si mourir pour un QTE raté est une mécanique discutable...God of War 3 étant un beat them all, le gameplay des combats se devait d'être fonctionnel et c'est le cas ici. 4 armes quand même à notre disposition de quoi enchaîner des combos parfois dévastateur, le stick pour esquiver les attaques ennemis ou R1 pour parer, de quoi donner une solide contre attaque si on pare au bon moment.(Un des passages exigeant du jeu)Je regrette en revanche que certains objets soient sous exploités notamment les bottes d'Hermès dont on soit s'en servir 10 fois dans le jeu et d'autre trucs de ce style. En revanche, les 4 armes sont réellement utiles et permettent de varier le gameplay qui deviendrait je pense trop répétitif si on avait que les lames du Chaos.Si les combats de base sont réussis , c'est bien entendu contre les boss que God of War 3 dévoile tout son potentiel. Bien que tous ne soit pas réussi, Helios et Hermès notamment, les combats contre Hadès, Cronos ou encore Zeus sont absolument incroyable et mémorable. Le combat qui m'a néanmoins le plus impressionné visuellement c'est celui de Cronos, Kratos de la taille d'une fourmi sur ce gigantesque Titans, c'est épique, ajouter à cela mise en scène de maboule et c'est suffisant pour m'achever.L'OST de God of War 3 est également excellente, rien que le thème principal déjà ou encore la musique quand on est dans les enfers, tout est épique, parfois mélancolique et ça fonctionne super bien. Le challenge est relevé, mais pas trop mais suffisant pour parfois vous freiner un peu, certains combats peuvent se montrer assez exigeant.- God of War est la digne fin de l'épopée grecque de ce cher Kratos. Épique à en crever, c'est un véritable cocktail explosif de violence et de plaisir du début à la fin. Des boss incroyables bien que pas tous réussi, des décors époustouflant et des combats jouissif dans une durée de vie un poil trop courte, mais ces petits défauts ne pèsent pas bien lourd face à ce mastodonte qu'est God of War 3 ! Il s'impose sans trop de problème comme l'un des meilleurs jeux de la PS3.- Graphisme époustouflant et grandiose- Un gameplay jouissif et nerveux- Un bestiaire archi solide- Des combats de boss épique- Scénario très bon- Mise en scène qui tabasse- Une introduction parmi les meilleures qui soient- La FIN- Kratos- OST divine- Parfaitement bien rythmé- Du challenge- Certains combats de boss un peu en dessous- Durée de vie un poil trop courte- Mourir pour un QTE raté...