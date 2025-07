Jeux Video

Via GamesIndustry & Newzoo, pour la période de lancement (tout le mois de juin) :



1. Deltarune

2. Hogwarts Legacy

3. Fast Fusion

4. Cyberpunk 2077

5. Split Fiction

6. Rune Factory: Guardians of Azuma

7. Bravely Default Flying Fairy HD Remaster

8. Street Fighter 6

9. Hitman World of Assassination

10. Yakuza 0

11. Sid Meier's Civilization 7

12. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

13. Survival Kids

14. Sonic X Shadow Generations



Notez que cela n'inclus pas les simples upgrades, d'où probablement l'absence de Fantasy Life i.