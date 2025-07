C’est incroyable à quel point DriveClub, un jeu vieux de 10 ans, ressemble encore aujourd’hui à un jeu PS5… J’étais le producteur en charge de la partie en ligne de DriveClub. C’est l’un des meilleurs moments de ma carrière. Je donnerais n’importe quoi pour pouvoir monter un studio et travailler sur un remaster PS5 de ce jeu. (Les gars d’Evo me manquent – c’était un super studio.)

Dix ans après sa sortie, DriveClub reste dans les mémoires. Si bien que même ses créateurs n’ont toujours pas tourné la page. C’est le cas de Roger Godfrey, ancien producteur senior chez Evolution Studios, qui a récemment exprimé sur les réseaux sociaux un désir très clair : relancer DriveClub sur la dernière console de Sony.Des propos forts, empreints de passion et de nostalgie, qui rappellent à quel point DriveClub fut un projet marquant malgré un lancement difficile. Sorti en 2014 exclusivement sur PS4, le jeu avait connu des débuts chaotiques, notamment sur le plan technique. Mais avec le temps et un suivi exemplaire, il avait su redresser la barre notamment grâce à sa météo dynamique bluffante et à ses graphismes encore impressionnants aujourd’hui.Depuis sa fermeture annoncée le 22 mars 2016, Evolution Studios a connu un destin morcelé. Un an plus tôt, le 23 mars 2015, Sony avait déjà procédé à une réduction de moitié des effectifs du studio, évoquant la volonté de recentrer l’équipe sur le développement de DriveClub en tant que service.Après la fermeture définitive, la majorité de l’équipe a été récupérée par Codemasters, le 11 avril 2016, pour former une nouvelle entité baptisée Codemasters EVO, rapidement renommée Codemasters Cheshire. Malheureusement, leur jeu suivant, Onrush, n’a pas rencontré le succès escompté. Des licenciements ont suivi, touchant notamment Paul Rustchynsky, ex-directeur de DriveClub, et le studio a été relégué à un rôle de support technique pour d’autres projets internes.Finalement, en mai 2022, Codemasters Cheshire a été absorbé par Criterion Games, une filiale d’Electronic Arts, afin de soutenir le développement de la franchise Need for Speed.