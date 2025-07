Switch 2

Avant-Propos :

La conception des docks:

Les problèmes de conception :

Cet article fait suite àconcernant la volonté dede bloquer les docks non officiels pour la, ce qui pourrait s’expliquer par leur envie de garder la mainmise sur ce produit et d’imposer son prix exorbitant (110€) sans alternative possible. Bien entendu les constructeurs n’interdissent généralement pas les fabricants d’accessoires se proposer des produits pour leurs consoles, mais ils doivent suivre un processus stricte de certification pour obtenir la mention produits tiers officiels afin de vérifier qu’ils ne posent pas de problème.Depuis laon a pu voir querefuse de laisser des fabricants d’accessoires construire des docks qui auraient suivi ce processus et donc tous les docks sont des produits qui ne sont pas validés parpour une utilisation sans risque. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé avec de nombreux docks non officiels pour laqui ont fait griller ces dernières (vidéo ci-dessous).avait donc commencé à bloquer leur utilisation à partir de la mise à jour 5.0La pratique est clairement honteuse et la solution devrait passer par la possibilité des fabricants d’accessoires de proposer des docks tiers officiels, en répondant à des impératifs pour que ces docks offrent un bon fonctionnement/refroidissement sans risques d’endommager la console. Et même si j’espère quele permettra avec lapour offrir plus de choix aux joueurs, je pense malheureusement qu’ils feront tout pour maintenir leur mainmise sur ce produit.Revenons donc à l’histoire qui m’a poussé à rédiger cet article, les problèmes que peuvent engendrer un dock mal conçu et pourquoia fait en sorte de mettre des bâtons dans les roues aux fabricants de ces docks non officiellement reconnus. Au-delà des soucis des composants utilisés qui pourraient faire griller la console comme c’était le cas de la, l’autre soucis provient du refroidissement comme je l’ai indiqué dans mon commentaire sur l’article d’J’ai émis cette hypothèse après avoir vu la conception du dockqui ne dispose pas de système refroidissement pour ses propres composants, en plus de bloquer les grilles d’aération inférieure de la console ce qui impacte lourdement le flux d’air qui permet de refroidir ses composants. De plus le fait d’avoir un dock dont les composants qui se trouvent sous la machine, va créer de la chaleur (qui monte naturellement pour rappel) et c’est l’une des raisons pour laquelle Nintendo place les composants sur la partie arrière du dock.Mais à cet endroit aussi les composants génèrent de la chaleur et ceux de lachauffent plus que ceux de la(la console aussi), c’est pour cela qu'ils ont intégré un ventilateur dans le dock de cette nouvelle console. Ce dernier ne refroidit pas directement la console, mais il permet de limite le rayonnement thermique sur la console quand elle se trouve dans le dock, en plaçant le ventilateur entre celle-ci et la carte mère qui comprend les composants du dock.De plus le dock dispose d’ouvertures sous celui-ci et à l'arrière pour offrir une arrivée d’air sous la machine, en plus de faire en sorte que la console soit surélevée lorsqu’elle est posée à l’intérieure, afin de ne pas obstruer les entrées d’air qui se trouvent sous celle-ci et lui offrir ainsi un flux d’air optimale dans cette configuration.Bref, cela montre que la conception même du dock à une importance non négligeable et encore plus avec lequi a des composants qui chauffent plus que la 1ère, d’où le fait qu’un dock non officiel créé sans la vérification depeut endommager la console et qu’ils cherchent à les bloquer pour limiter ces potentiels problèmes. Bien sûr comme je l’ai dit plus haut cela leur permet de forcer les gens à acheter le leur, mais c’est le seul qui permet d’être couvert par la garantie s’il y a un problème avec la console.Pour en revenir au problème de conception dusur le refroidissement de la console, lorsque je l’ai indiqué dans le commentaire je n’avais pas encore consulté l’article source de. Je n’avais donc pas vu les images qui comparent les températures de la console selon le dock utilisait, c’est ce que j’ai fait par la suite avant de voir que le membreme le signalait dans les commentaires. Et voilà ce que j’ai pu noter en regardant ce comparatif très amateur :Comme on peut le voir sur les photos de la prise de températures, on constate qu'ils ne ciblent pas le même endroit ce qui fausse le résultat. De plus ils prennent la température au niveau de l'extraction, ce qui ne donne pas d'informations réelles sur la température interne des composants, mais simplement de la température de l’air expulser et un système de refroidissement efficace rejettera toujours une température plus élevé qu’un système moins optimal.Et ce que l’on peut remarquer sur l’autre comparatif avec les photos prises lorsqu'ils sortent la console du dock, c’est que la température des composants est moins élevée sur la console qui sort du dock officiel que sur l'autre.Avec le dock officiel, le bouclier thermique (image ci-dessus) répartit la température légèrement mieux et on voit que les tubes du système de refroidissement (image ci-dessous) qui permettent l'échange des flux thermiques sont refroidis efficacement (section supérieure vers la sortie d’air), alors que sur l’autre ils ne sont pas refroidit correctement par le passage de l'air ce qui empêche les composants d'être refroidit correctement et prouve un mauvais refroidissement des composants à cause d’une réduction de l'extraction de la chaleur par le flux d'air qui est obstrué.Voilà pourquoi de mon point de vue je déconseillerais ce dock pour ne pas endommager la console, il est certes plus petit et pratique à emporter en plus de coûter beaucoup moins cher, mais entre ses problèmes de conception et la possibilité de voir la console être « briquée », j’éviterais d’utiliser ce genre de produits non officiels et conçu à l’arrache. Quoiqu’il en soit, encore une fois je ne cherche pas à défendrequi devrait faire en sorte de faire des partenariats pour des docks officiellement reconnus, car entre le design pas terrible (question de goût), son encombrement et le prix exorbitant de celui qu’ils proposent, il serait bien des alternatifs comme c’est le cas pour les manettes ou autres produits.