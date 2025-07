D'après des tests réalisés par The Verge, la Nintendo Switch 2 utilise des signaux propriétaires et cryptés pour autoriser une station d'accueil avant que la vidéo ou l'alimentation ne soit envoyée via la connexion USB-C.Ce comportement a été confirmé par un testeur de batterie externe USB, qui surveille les paquets de connexion USB et peut transmettre les signaux à un autre appareil pour inspection.La Switch 2 exige également une tension plus élevée de sa station d'accueil, allant jusqu'à 20 V au lieu des 15 V habituels. Bien qu'elle ne semble pas utiliser la totalité de ces 20 V pour son bon fonctionnement, elle les utilise plutôt comme une sorte de test avant de redescendre à 15 V.Dans le cas de la Switch 2, une station d'accueil tierce était compatible avec la nouvelle console.En inspectant cette connexion USB avec le testeur de batterie externe, The Verge a constaté l'échange de 30 paquets « non structurés » avant même que la Switch 2 ne tente d'envoyer un signal vidéo ou de négocier l'alimentation avec l'accessoire.Une chaîne particulière, transmise entre la Switch 2 et la station d'accueil, semble être une sorte de clé de chiffrement.Si la station d'accueil échoue au test de tension ou aux communications propriétaires mentionnées ci-dessus, la console passe par défaut en mode USB uniquement, sans prise en charge vidéo ni alimentation.Selon deux fabricants d'accessoires interrogés par The Verge,si suffisamment de fabricants de docks tiers s'y intéressent.Jusqu'à présent, ces modifications du protocole USB sur la Switch 2 ont déjà conduit JSAUX à suspendre son projet de dock Switch 2, malgré sa position dominante sur le marché des docks Steam Deck.Bref en attendant y'a le dock officiel à 110 euros...