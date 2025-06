Tests / Mode Photo

Points positifs

Points négatifs

Conclusion :



Que dire de plus. Un immense Bravo à ce studio. J'ai très hate de voir dans qu'elle direction ils se dirigeront. Leur formule est très bonne et ils peuvent encore aller plus loin dans le gameplay, dans l'interface et le design des menus, dans l'écriture des personnages durant les annexes, dans le rendu et l'animation des visages... par contre il sera dur de faire mieux au niveau de la musique et de l'histoire.





Je tiens tout d'abord à préciser que ce jeu est le premier jeu, pas uniquement du studio mais également de beaucoup de ses membres... avec un budget de AA. Donc je prends évidemment cela en compte, inconsciemment pour certains points et consciemment pour d'autres, dans le cadre de mon appréciation!- Le Gameplay repris des meilleurs dans le genre, avec des mécaniques différentes pour chaque personnage, qui permet d'avoir des combats avec une mise en scène incroyable et qui offre une satisfaction indiscutable.- Des personnages avec un doublage merveilleux autant en Anglais qu'en Français et un chara design marquant... des thèmes musicaux magnifiques... ainsi qu'une sincérité simple dans leur écriture qui m'a faire compatir à leurs drames.- Des décors enchanteurs et vraiment dépaysants.- Des références amusantes à certains clichés et mythes Français.- Quelques rares moments d'humour qui fonctionnent.- Un level-design classique mais diablement efficace.- La musique est le vrai génie du jeu pour moi. Des heures de musiques variées et prenantes et qui sont fortement liées à la narration, avec des doubles-sens, qu'on décode au fur et à mesure de l'histoire d'une manière fraiche et cohérente. Instantannément un classique.- Une World Map qui éveille toute ma sympathie et qui devient de plus en plus agréable à explorer et parcourir au fil du jeu.- Un twist qui te fait voir d'un autre oeil tout l'univers du jeu.- Le rythme de l'histoire extrémement bien maitrisé.- Différents messages vraiment matrisés qui ne sont jamais moralisateurs et qui nous questionne sur ce qu'on ferait à la place des personnages.- Une vraie fin qui laisse quand même une ouverture et un grand potentiel pour cette licence.- Une légéreté créative qui se ressent, sans éditeur derrière mettant la pression pour que le studio se dirige dans la direction qu'il souhaite.- Aucun PNJ n'a le même visage.- Le theory craft est vraiment accrocheur et satisfaisant.- ... malgré un theory craft satisfaisant, les nombreuses navigations dans les menus en rebuteront plus d'un malgré leur design agréable à l'oeil.- On ne sait jamais quand faire les annexes sans devenir trop fort pour la main quest, même en mode facile. Rendant certains boss tellement facile que cela brise un peu l'immersion.- Tout est tellement beau que les animations des visages sont correctes mais parfois un peu juste (hors cinématiques importantes).- Malgré le gros travail ressentit sur tous les PNJ du jeu, certains visages se ressemblent un peu quand même, c'est flagrant sur les personnages importants.