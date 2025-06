J'ai reçu ce message depuis quelque temps, j’étais donc obligé d’éteindre la console pour éviter le pire. Au bout d’un moment, je ne pouvais carrément plus jouer car le message apparaissait au bout de 10 minutes de jeu, sur un jeu peu gourmand en plus comme Alone in the Dark.J’ai donc continué à jouer pour voir ce qui allait se passer, et au bout d’une heure de jeu, la PS5 s’est éteinte d’elle-même.Là, j’ai commencé à vraiment me poser des questions. J’ai débranché la console et j’ai regardé avec une lampe dans les aérations. Bon sang, il y avait une tonne de poussière, comme s’il y en avait pour 10 ans.Je trouve que l’architecture de la console est un vrai attrape-poussière, c’est hallucinant. Même quand je n’entretiens pas mon PC, il n’y a jamais eu autant de poussière.J’ai retiré toute la poussière avec un bâton en caoutchouc que j’ai modelé en forme de virgule pour vraiment retirer la poussière sans la pousser à l’intérieur (je ne voulais pas démonter la console).Résultat? La PS5 est aussi silencieuse que mon PC (ventilos au minimum), et aucun message d’erreur, malgré la chaleur et une grosse session de plusieurs heures (pour bien tester).Bref, tout ça pour dire que si vous avez ce message, c’est une accumulation de poussière qui obstrue les ports d’aération de votre PS5. Ne passez pas par le SAV ou autre.Tenez juste votre console en position verticale et regardez s’il y a une tonne de poussière avec une petite lampe. Vous pouvez même démonter la coque pour un nettoyage complet (il y a plein de tutos sur YouTube en français, et ils sont très simples).Si vous avez la flemme, vous pouvez faire comme moi, avec une paille ou un petit bâton, et dégager le tout.Voilà, voilou, c’était juste pour partager une petite astuce parce qu’avoue que sur le coup, ça fait peur de repasser à la caisse...